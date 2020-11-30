Как Россия проредит своих «ихтамнетов» в ОРДЛО
Новой волной повесток из донецких «военкоматов» российское Минобороны пытается закрыть открытые коронавирусом кадровые дыры не столько в оккупационных корпусах, сколько в частях ВС РФ на российской территории
Вакцинация неработающей вакциной
На уходящей неделе из Москвы пришла одна важная новость, напрямую, казалось бы, не касающаяся оккупированной Россией части украинского Донбасса. Дело в том, что 27 ноября на заседании коллегии Минобороны РФ его глава Сергей Шойгу сделал такое заявление по поводу борьбы в российской армии с COVID-19: «В соответствии с поручением президента началась вакцинация личного состава Вооруженных сил против новой коронавирусной инфекции. Всего планируется вакцинировать более 400 тысяч военнослужащих».
Шойгу также добавил, что сейчас в исследованиях расхваленной Путиным на весь мир российской вакцины задействовано более 500 вакцинированных военнослужащих ВС РФ, еще 2,5 тыс. уже получили «волшебный» укол, а до конца года число привитых в армии России этой чудо-вакциной «Спутник-V» вырастет до 80 тыс. Само собой, министр обороны РФ не рассказал, в каких именно военных частях испытывали доморощенную прививку от коронавируса – мол, такая информация является военной тайной.
Но мы-то прекрасно знаем, что все тайное всегда становится явным, тем более что еще в сентябре, а также в октябре и в ноябре поступали сообщения из ОРДЛО, что именно там активно используется вакцинация «Спутником-V» подопытных кроликов среди ихтамнетов и всяческих коллаборантов, не способных противиться такому привитию. Например, в тот же день, когда Шойгу огласил о глобальных планах по вакцинации военнослужащих, стало известно о весьма плачевных результатах такого эксперимента с российской вакциной на боевиках одного из подразделений 1-го армейского корпуса ВС РФ, дислоцированного, как известно, на территории оккупированных районов Донетчины.
Так вот, как поведали Telegram-каналу «Вольнодумец» источники в «минздраве ДНР», из 20 подопытных, которые 31 октября получили чудо-укол, 11 все равно заразились коронавирусом, причем двое продолжают болеть COVID-19 в очень тяжелой форме и еще один умер с поражением 90% легких. А трое из не заразившихся все равно госпитализированы с возникшими у них проблемами в почках. И это, похоже, только начало последствий применения в частях оккупантов «Спутника-V», лошадиные дозы которого уже завезены 26 ноября в ОРДЛО из России «юбилейным» 100-м гумконвоем.
Новая волна повесток из «военкоматов»
Тем временем всю минувшую неделю в оккупированном Донецке и окрестностях стоял вселенский плач по поводу массовой рассылки смс следующего содержания: «Гражданам, имеющим мобилизационное предписание или получившим повестку военного комиссариата, необходимо явиться на пункты сбора в указанные сроки, при себе иметь паспорт». Параллельно в квартиры местных жителей стали навязчиво стучать ходоки из «военной комендатуры» и «МВД ДНР» для выявления «резервистов» под прикрытием «проведения с 23 по 27 ноября контрольного оповещения и явки граждан, пребывающих в запасе».
По преобладающему в оккупации мнению, делается это для того, чтобы залепить кадровые бреши в том же 1-м армейском корпусе ВС РФ, закамуфлированным под «народную милицию ДНР». Несомненно, некомплект в частях российских оккупантов имеет место быть – он достигал критических масштабов по отдельным военным специальностям во многих подразделениях, находящихся в том числе на самом «передке», еще до всей этой коронавирусной пандемии. А теперь ряды ихтамнетов в ОРДЛО серьезно проредил не только COVID-19, но и борьба с болезнью в виде вышеупомянутых экспериментов с вакцинацией, все больше напоминающей по своим последствиям самоликвидацию.
Впрочем, есть еще одна версия происходящего, ведь «контрольное оповещение» проводится преимущественно именно среди тех, кто получил на руки не только «паспорт ДНР», но и паспорт РФ. Кто же под различными предлогами избежал навязчивой «паспортизации» и, соответственно, не встал на «воинский учет», вообще никак не сталкивается с данной проблемой. Другими словами, новой волной повесток из донецких «военкоматов» российское Минобороны пытается закрыть открытые коронавирусом кадровые дыры не столько в оккупационных корпусах, сколько в частях ВС РФ на российской территории. В подтверждение чему – озвученная намедни представителем украинского омбудсмена в Донецкой и Луганской областях Павлом Лисянским информация. Речь о том, что среди получивших в ОРДЛО российские паспорта есть те, кого уже призвали в российскую армию.
Вангование Гиркина впору
Новым трендом российской пропаганды последнего времени стало тотальное предвещание некого «масштабного наступления ВСУ» на российские позиции в оккупированных районах Донбасса с использованием недавно хорошо зарекомендовавших себя в Нагорном Карабахе турецких беспилотников Bayraktar TB2. Причем об этом судачат не только оккупанты и коллаборанты на низовом уровне, но, что называется, в верхах. К примеру, тот же представитель России в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов после очередного безрезультатного заседания ТКГ 25 ноября заявил, что, дескать, «Украина делает все, чтобы обострить конфликт». И тут как нельзя впору подал свой голос известный ихтамнет в запасе Гиркин по кличке Стрелков, добавив по своему обыкновению изрядную порцию ватной зрадофилии.
«Существование ДНР и ЛНР зависит только от одного в случае украинского наступления — придут ли на помощь ВС РФ, а также в каком количестве и в какие сроки. Если они будут входить по чуть-чуть и не сразу, во-первых, они понесут очень большие потери. Во-вторых, противник-то будет воевать всерьез, а они будут входить, не имея точного понимания, где, что и как происходит. 1-й и 2-й корпуса фактически сейчас играют роль завесы, прикрытия, пока не развернутся основные силы, «северный ветер». Но это прикрытие настолько слабо и мало боеспособно, что в случае масштабной атаки сыграть роль завесы не сможет — оно будет сметено и сдуто просто мгновенно. И времени на разворачивание у российских войск просто не будет, их будут бить еще на выдвижении, причем, скорее всего, не только с воздуха, но и с земли», — наванговал Гиркин в своем свежем интервью от 26 ноября.
А своим выводом из всего сказанного данный военный преступник вообще забил гвоздь в крышку гроба ВС РФ – их подразделения, которые могут прибыть на Донбасс, не обстреляны, и лучшие российские военные задействованы в Сирии и Карабахе. Поэтому их ожидает неминуемое поражение от ВСУ, готовящиеся давно и за годы нынешней войны получившие большущий опыт. Понятное дело, что слова Гиркина нужно делить, минимум, надвое, но одну задачу они уже решили – добавили жару к паническим настроениям в стане врага, что, между прочим, в сугубо украинских интересах.
Автор: Олег Полищук; Деловая столица