Как Россия проредит своих «ихтамнетов» в ОРДЛО

«Существование ДНР и ЛНР зависит только от одного в случае украинского наступления — придут ли на помощь ВС РФ, а также в каком количестве и в какие сроки. Если они будут входить по чуть-чуть и не сразу, во-первых, они понесут очень большие потери. Во-вторых, противник-то будет воевать всерьез, а они будут входить, не имея точного понимания, где, что и как происходит. 1-й и 2-й корпуса фактически сейчас играют роль завесы, прикрытия, пока не развернутся основные силы, «северный ветер». Но это прикрытие настолько слабо и мало боеспособно, что в случае масштабной атаки сыграть роль завесы не сможет — оно будет сметено и сдуто просто мгновенно. И времени на разворачивание у российских войск просто не будет, их будут бить еще на выдвижении, причем, скорее всего, не только с воздуха, но и с земли», — наванговал Гиркин в своем свежем интервью от 26 ноября.