Как Россия решила запретить своим гражданам ходить на запрещенные сайты забанив Tor

В России попала под запрет главная страница международного проекта Tor — свободного браузера для анонимного выхода в интернет. До этого внезапным блокировкам подверглись входные узлы сети.

В издании «Медиазона» кратко объясняют, что такое Tor, как его используют и можно ли вообще заблокировать технологию по обходу блокировок.

Да что такое этот ваш Тор?

Для широкой аудитории термины Tor, Deep Web, «даркнет» и «ноды» звучат экзотически — если неспециалист и слышал про такие вещи, то, как правило, из криминальных сводок или новостей IT-индустрии. Но за последнее десятилетие «глубокий интернет» стал заметным фактором общественной жизни: его не могут игнорировать ни люди, по тем или иным причинам избегающие контактов с государством, ни сами государства.

Через даркнет убивают, пробивают, сливают, продают, вымогают и отмывают — это и попадает в новости. Меньшего внимания прессы удостаиваются люди, пользующихся даркнетом ежедневно: правозащитники, военные, журналисты, ученые — в общем, два с половиной миллиона человек, для которых безопасность передачи данных принципиальна.

Хотя основная цель Tor — сделать доступ к обычным сервисам в интернете анонимным, есть также набор сайтов и сервисов, которые вне Tor в принципе недоступны: когда говорят о даркнете, обычно имеют в виду так называемые onion или hidden ресурсы.

Ключевой угрозой анонимности пользователей считается возможность полностью расшифровать трафик и прочитать, что пользователь пишет и кому. Сделать это удобнее всего «на выходе», то есть на пути между зашифрованной сетью и непосредственно сайтом; скрытые сервисы позволяют избежать такого сценария, поскольку трафик не расшифровывается полностью и не покидает сеть Tor вовсе, а местонахождение конечного сервиса скрыто от пользователей.

Многие скрытые сервисы декларируют своей целью защиту свободы слова и помогают людям из разных стран обходить блокировки (например, зеркало в Tor есть у соцсети Facebook). Но есть и сайты, использующие Tor для незаконной деятельности: торговли наркотиками, оружием и пиратства.

В США самым известным процессом против сервиса даркнета стало дело Silk Road. Созданный в 2011 году Silk Road стал первой заметной торговой площадкой, где за криптовалюту можно было купить наркотики, поддельные документы, краденые банковские карты или оружие. Закрыть сайт американская ФБР смогла лишь через два года: деанонимизировать и добиться пожизненного срока для создателя площадки Росса Ульбрихта помогли ошибка в коде сайта, внедренный агент и спецоперация в библиотеке, где чуть ли не важнее задержания самого подозреваемого был захват открытого ноутбука, залогиненного в системе Silk Road.

А в России в 2017 году стало резонансным уголовное дело преподавателя математики и программиста Дмитрия Богатова: его обвинили в призывах к массовым беспорядкам и терроризму на небольшом форуме для сисадминов. Посты публиковал пользователь под псевдонимом «Айрат Баширов», и хотя Богатов объяснял, что не имеет к нему никакого отношения, его отправили под арест.

Выяснилось, что в квартире Богатова функционировал выходной узел сети Tor, то есть с его IP-адреса взаимодействовали с «открытым» интернетом другие пользователи. После нескольких месяцев в СИЗО и под домашним арестом на фоне международной кампании поддержки с Богатова сняли обвинения. Позже по этому же делу задержали Владислава Кулешова из Ставрополя, тот признал вину и отделался легким наказанием.

Претензии к владельцам выходных узлов у силовиков есть не только в России; известно об обысках и изъятии компьютеров у волонтеров Tor как минимум в Австрии и в США. Об опасности попасть под подозрение говорится на сайте проекта: «Если правоохранительные органы заинтересуются трафиком с вашего выходного узла, они могут изъять ваш компьютер. По этой причине лучше не запускать выходной узел у себя дома или с домашнего интернет-соединения».

Как это работает

Пользователи Tor выходят в интернет как и все, запуская приложение (браузер или мессенджер), но с ключевым отличием: в него встроена система «луковой маршрутизации» — так дословно расшифровывается название сети Tor (The Onion Routing).

Если коротко, то маршрутизация — это поиск путей в сети, к примеру, между браузером и сайтом, который он пытается открыть. Данные в интернете редко попадают напрямую с сервера на устройство пользователя, обычно они проходят через множество узлов сети, а для навигации между ними существуют различные технологии по поиску кратчайшего маршрута.

Эти узлы — от оборудования провайдера до точек обмена трафиком в крупнейших городах мира — по своему принципу действия должны знать, от кого и куда идут данные. Если данные не зашифрованы, то узлы могут читать содержимое трафика: владелец сайта видит, с какого IP-адреса подключается пользователь, это же знает и провайдер. Так силовикам удается вычислять автора какого-нибудь поста в соцсетях: они запрашивают у соцсети IP-адрес пользователя, а затем у провайдера — данные человека, который этим адресом пользовался в момент публикации.

«Взяли резко, чтобы не успел ничего удалить». Как следствие идентифицирует пользователей фейсбука и телеграма

Есть много способов скрыть от посторонних глаз содержимое интернет-трафика: если, скажем, открывать инкогнито-вкладки в браузере совсем бесполезно, то запускать VPN — уже имеет смысл. Правда, если покупать услуги у популярного сервиса, силовики могут затребовать у него сведения о пользователе. Те сервисы, которые не хранят данные о клиентах, можно заставить это делать или же заблокировать.

«Луковая маршрутизация» призвана еще сильнее усложнить деанонимизацию в сети. Переосмысляя принцип поиска маршрутов, Tor отказывается от поиска кратчайшего пути от сервера к пользователю и передает данные через несколько дополнительных случайно выбранных промежуточных узлов. Данные при этом неоднократно шифруются, оборачиваясь слоями, как луковица шелухой, а каждый промежуточный узел на маршруте расшифровывает по одному слою, разворачивая луковицу и узнавая дальнейший путь. Каждый узел знает только своих «соседей» — откуда данные пришли и куда их передать дальше.

Есть еще «чесночная маршрутизация» (Garlic Routing) — для затруднения анализа трафика единичные сообщения-«зубчики» от разных пользователей объединяются в одну общую «головку», так что узлы сети не знают даже, какой из «зубчиков» чей. Такой метод используется в сетях еще одного протокола — I2P.

Узлами в сети Tor служат устройства волонтеров и активистских организаций. В сетях три типа узлов:

— входной (guard), с которым соединяется пользователь;

— выходной (exit), который знает, с каким сайтом надо соединиться;

— и промежуточный (middle), который соединяет входной и выходной узлы, но ничего не знает ни про пользователя, ни сайт, который он пытается открыть.

Провайдер при этом не в состоянии прочитать передаваемые данные, потому что все отправляется в луковице из слоев шифрования.

При этом Tor не гарантирует полную анонимность: сеть ничего не может сделать с происходящим «на краях» — на стороне провайдера или на стороне конечного сайта. Пользователей все еще могут выдать отличительные характеристики их браузера или особенности поведения в сети: в 2013 году студент Гарварда Элдо Ким прокололся, отправив через Tor сообщение о заложенной бомбе, чтобы сорвать экзамены — но его компьютер был единственным в университете, который в момент отправки подключался к входным узлам Tor.

Открытость проекта, которой гордятся активисты, может стать и его слабой стороной: недоброжелатель может запустить сколько угодно собственных узлов, чтобы вычислять пользователей, если их данные будут проходить подконтрольные ему ноды. Еще в 2012 году в презентации Tor Stinks, опубликованной Эдвардом Сноуденом, американское АНБ жаловалось, что агентству не хватает узлов в сети, чтобы отслеживать цепочки соединений. Позже регулярно появлялись слухи, что АНБ все же контролирует существенное число узлов в сети, но ни доказать, ни опровергнуть это пока не удалось.

Специалисты по кибербезопасности неоднократно находили большие группы узлов, принадлежащие таинственному владельцу KAX17. В октябре 2019 года сотни его узлов удалили из сети, но он смог восстановить сетку на мощных дорогостоящих серверах по всему миру. Вероятность использовать middle-узел из этой группы для случайного пользователя достигала 35%.

Владелец узлов активно участвовал во внутренних дискуссиях на форумах Tor, но это не спасло его сетку: в конце ноября 2021 года, как раз перед началом блокировки Tor в России, их исключили из «луковой маршрутизации». Кому они принадлежали и использовались ли для деанонимизации пользователей, неизвестно.

2017. Незаметный удар

Если поискать саратовский поселок Дубки в Google и перейти по ссылке в Maps, сервис предложит три ключевых точки в населенном пункте: кафе «Мимино», магазин «Красное и белое» и Саратовский районный суд. Между ними — храм во имя царственных страстотерпцев, служащие автобусными остановками ангары, побеленные электрические столбы, пустыри и заборы.

Именно здесь, в центре Дубков, в 2017 году было вынесено решение мирового масштаба: Саратовский районный суд признал «запрещенной информацией» ссылку на скачивание анонимного браузера Tor, по которому в 2021 году сайт проекта грозят заблокировать в России.

Суть заседания в декабре 2017 года можно передать одним предложением из решения судьи: «Как следует из материалов дела, прокуратурой проведена проверка сайта https <данные изъяты> в сети «Интернет», в результате которого установлено, что на указанном сайте пользователи могут получить доступ к скачиванию программы браузера-анонимайзера для последующего посещения сайтов, на которых размещены материалы, включенные в Федеральный список экстремистских материалов, в частности к информации, размещенной на сайте <данные изъяты> на котором размещен информационной материал (признан экстремистским решением Ленинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ)». Решение принимал судья Денис Симшин — этой осенью он решил сложить полномочия.

Название материала, вызвавшего интерес прокуратуры — как и адрес подлежащего блокировке сайта — из опубликованного текста решения суда вымараны. При этом в реестре Роскомнадзора упоминается решение Саратовского районного суда за 2017 год; также известно, что тогда суд в Дубках по просьбе прокуратуры предписывал блокировать сайты, торгующие поддельными водительскими удостоверениями, медицинскими справками, скручивателями счетчиков и предлагающие секс-услуги. Интерес к Tor у саратовских прокуроров тоже не уникален: в том же 2017 году суды блокировали различные анонимайзеры.

2021. Огонь по нодам

1 декабря 2021 года российские пользователи Tor начали жаловаться на невозможность подключиться к сети. За два дня блокировка стала массовой для пользователей крупных российских провайдеров — в особенности мобильных операторов.

«Уважаемые пользователи, — обращается к клиентам крупнейший отечественный магазин по торговле нелегальными веществами. — С начала декабря пользователи РФ могут испытывать проблемы с входом в Tor из-за блокировки сети провайдерами интернета».

Сервис мониторинга блокировок GlobalCheck подтвердил, что ТСПУ Роскомнадзора заблокировали доступ к существенной части входных узлов сети Tor. Ведомство не блокировало работу всей сети, но мешало пользователям соединяться с публично доступными входными узлами.

Аналогичным образом много лет доступ к Tor блокируется в Китае. Для обхода такой блокировки существуют «мосты» (bridges) — узлы, которые сами не участвуют в работе Tor, но соединяют пользователя со входным узлом, который компьютер по какой-то причине не может найти. Адреса некоторых «мостов» можно получить в браузере Tor или на сайте Tor Project.

Как сообщали пользователи форума ntc.party, «мосты» тоже попали под блокировки в России. Есть и более сложные методы: адреса менее публичных «мостов» можно запросить по специальной электронной почте; такие адреса остались доступны в России. «Мосты» используют разные методики, чтобы скрыть, что внутри них передается трафик Tor, обходя таким образом системы анализа пользовательского трафика, в том числе ТСПУ Роскомнадзора.

ТСПУ работают по принципу «глубокого анализа пакетов» (Deep Packet Inspection, DPI) — изучения характерных особенностей пользовательского трафика, позволяющих отличить один тип соединения от другого. К примеру, отличить шифрованный трафик Tor от обычного доступа в сеть. Так уже поступали власти Ирана и Казахстана, но на этот случай у Tor есть дополнительные средства для искусственного искажения потока данных так, чтобы вычленить трафик Tor было если не невозможно, то крайне ресурсозатратно.

6 декабря Роскомнадзор направил разработчикам Tor письмо с требованием удалить «запрещенную информацию», чтобы избежать блокировки сайта. Администраторы некоторое время пытались понять, о чем идет речь, а потом выступили с заявлением, призвав пользователей из разных стран запускать больше «мостов», чтобы «помочь россиянам остаться в сети», а правозащитные организации — «оказывать давление на российские власти для отказа от цензурных мер».

Вечером 7 декабря Роскомнадзор добавил официальный сайт Tor в списки на блокировку провайдерами. Через четыре года после решения суда в Дубках главная страница Tor Project перестала открываться из России.

Автор: Александр Бородихин, Давид Френкель; МЕДИАЗОНА