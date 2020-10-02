Как жителей поселка Новые Санжары судят за февральские протесты

Жители поселка Новые Санжары Полтавской области получают штрафы и условные сроки после столкновений с полицией в феврале. Тогда они вышли на протесты из-за решения правительства поместить на обсервацию в местный санаторий Нацгвардии украинцев и иностранцев, эвакуированных из Китая, где вспыхнул коронавирус. Произошедшее в Полтавской области попало в мировые СМИ как пример последствий дезинформации.

Полгода спустя, журналисты проекта «Ґрати» побывали в эпицентре коронавирусных протестов и рассказывают, что за это время изменилось в жизни жителей Новых Санжар и как они теперь оценивают события февраля.

Журналистов в Новых Санжарах теперь встречают с недоверием и обидой.

«Мы с вами не общаемся, потому что вы извращаете всю информацию. Кто-то получил очень хорошие политические дивиденды с того, что сделал из народа Украины толпу. СМИ этому очень поспособствовали», — уверена адвокатка Алла Пустяк.

Она защищает новосанжарца Николая Кудрина, которому следствие предъявило обвинения в массовых беспорядках. 32-летний мужчина участвовал в февральских протестах против обсервации в местном санатории украинцев и иностранцев, эвакуированных из Китая. 23 сентября Новосанжарский райсуд должен вынести решение по его делу.

«Людьми манипулировали, Ваша Честь, самым дорогим для каждого человека: здоровьем и жизнями близких и родных, а особенно детей», — обратилась к судье Юлии Афанасьевой адвокатка Пустяк во время заседания.

Дезинформация и недоверие государству вылились в гражданские протесты в феврале, когда правительство приняло решение вывезти своих граждан из эпицентра коронавируса — китайского города Ухань. Несмотря на то, что люди пробыли на карантине перед вылетом на родину и у них не нашли признаков болезни, было решено, что они пройдут 14-дневную обсервацию и по прибытии в Украину. Место для карантина держалось в тайне до последнего момента — было лишь известно, что готовят несколько медицинских учреждений.

Сначала запротестовали в Тернопольской и Львовской областях — туда дошли слухи, что минздрав выбрал для обсервации санаторий «Медоборы» в Микулинцах и госпиталь в Винниках. Люди перекрывали дороги, а местные власти принялись убеждать правительство, что учреждения не подготовлены для зараженных коронавирусом.

О том, что выбор, в конце концов, пал на санаторий Нацгвардии в Новых Санжарах Полтавской области, стало известно накануне прибытия эвакуационного рейса. 19 февраля местные депутаты проголосовали за обращение к президенту, главам министерств здравоохранения и внутренних дел с просьбой учесть мнение общины и не устраивать в Новых Санжарах обсервацию. В обращении депутаты утверждали, что больные коронавирусом составляют непосредственную опасность для жителей поселка и близлежащих сел: канализационная система санатория подсоединена к централизованной канализации поселка, которая вытекает на открытые поля фильтрации в селе Зачепиловка.

На утро 20 февраля местные жители заблокировали мост через Ворсклу и дорогу к санаторию сельхозтехникой и машинами, начали сооружать баррикады из шин. В поселок прибыли несколько тысяч правоохранителей, заехали автобусы Нацгвардии и два БТРа. Блокада длилась около девяти часов. За сутки между силовиками и местными жителями несколько раз происходили столкновения. Обеспечить решение правительства приехало руководство области вместе с главой службы чрезвычайных ситуаций и министром внутренних дел Арсеном Аваковым. Отвечая на вопросы журналистов, Аваков назвал протестующих «скотами», а потом призвал их к человечности.

Все это происходило в прямом эфире: спецназ и Нацгвардия в сцепках против нескольких сотен разъяренных новосанжарцев, горящие шины на подъезде к санаторию. Полиция применяла газ, люди в ответ бросали камни. 24-х человек задержали. Девятеро правоохранителей и один гражданский были ранены. В одном из автобусов, который вез эвакуированных из Китая, побили стекла.

Несмотря на сопротивление, вечером 20 февраля людей все же поселили в санаторий. Они пробыли там положенных две недели и, кажется, сами не были рады тому, что их поместили в Новосанжарский санаторий. Некоторые гости постили в соцсетях фото и видео, показывая скромные условия содержания и сравнивая номера с армейским общежитием. Одна из посетительниц на видео показывала вырванный замок на входных дверях и рассказала, что душ бьется током. Никто из эвакуированных в итоге не заболел, и 5 марта их торжественно, в присутствии президента Владимира Зеленского и главы МВД Арсена Авакова, выпустили из карантина.

«Это не то, что там какие-то преступники»

Президента протесты возмутили — он назвал произошедшее «дикостью» и заявил, что панику среди людей сеяли «сознательно и умышленно». Зеленский обвинил в этом своих политических оппонентов — противников реформы рынка земли, которые устраивали митинги в Киеве и блокировали главные автомагистрали Украины.

Глава Совета нацбезопасности Алексей Данилов утверждал, что на протесты влияли «профессиональные подстрекатели», не местные жители. СБУ взялось расследовать фейковый имейл, разосланный в СМИ от имени минздрава, в котором говорилось о пяти подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Украине. Версию о том, что протесты были организованы с помощью интернета, выдвинуло и следствие полиции.

На скамье подсудимых оказались жители Новых Санжар и окрестных сел — им выдвинули обвинения в массовых беспорядках (часть 1 статьи 294 УК), блокировке транспортных коммуникаций (часть 1 статьи 279 УК) и насилии в отношении работника правоохранительного органа (часть 2 статьи 345 УК). В феврале задержанным во время протеста избирали меру пресечения — в основном, их отправляли под ночной домашний арест. Первые приговоры огласили в мае.

Те, кто блокировал дороги, признали вину и получили по 850 гривен штрафа. Это житель села Забродки Виктор Гуренко — он перегородил улицу Центральную трактором «Беларус». Житель села Столбина Долина Владимир Марченко тоже поставил поперек дороги трактор Т150К-09. Обе машины, принадлежащие фермерскому хозяйству «Лавита» в Лелюховке, до приговора находились под арестом. Дела трактористов суд не рассматривал в полном объеме, а лишь утвердил сделку обвиняемых с прокуратурой. В июне о сделках заявили житель Столбиной Долины Сергей Лысенко, который перегородил проезд легковым автомобилем ЛУАЗ, и Ярослав Луговской из села Руденковка, который заблокировал улицу Центральную грузовик «MAN» с прицепом. Их также оштрафовали на 850 гривен. С автомобилей арест сняли.

Первое дело о массовых беспорядках Новосанжарский райсуд рассмотрел в конце августа. Несколько человек судили в сентябре. Часть заседаний назначили и на октябрь. Обвиняемые — группа местных жителей: Виталий Семирод, Михаил Галака, Константин Бигдан, Роман Литовченко, а также Иван Подолян и Николай Кудрин. Следствие считает, что все они кидали в полицию кирпичами и камнями, в результате чего пятеро правоохранителей получили ранения.

Среди потерпевших — известный после спецоперации по поимке полтавчанина Романа Скрыпника теперь уже отставной начальник управления уголовного розыска областной полиции Виталий Шиян. Скрыпника, угрожая ручной гранатой, взял в заложники полицейского, и Шиян в ходе переговоров предложил обменять себя на заложника, и Скрыпник согласился. В СМИ Скрыпника, который смог скрыться от погони в лесу, прятался неделю и был убит при задержании, прозвали «полтавским Рэмбо».

На февральских протестах в лицо Шияну отрикошетил от автобуса кусок керамической плитки, из-за чего он получил ранение лица и сотрясение мозга. Другие пострадавшие в деле о массовых беспорядках — четверо сотрудников батальона патрульной службы полиции особого назначения «Полтава»: Сергей Ганага, Владимир Литвин, Андрей Мусиенко и Джаваншин Мустафаев. Потерпевшие в суде не появлялись, но письменно дали согласие на сделку о признании вины между обвиняемыми и прокуратурой.

На сегодня суд уже утвердил три таких соглашения: Семирода, Подоляна и Кудрина. Мужчины получили 5 лет условно с испытательным сроком в один год.

«Везде приглашают, а ехать не могу! Меня уже мужики ждут там, в Израиле. Мне нельзя больше года тут быть», — нервничал под судом Кудрин в ожидании приговора.

23 сентября прокурор Александр Дубович, представлявший обвинение, запросил для него два года испытательного срока, что не подходило подсудимому. Он строитель, и до задержания на протестах в феврале регулярно ездил за границу на заработки. Но пока действует приговор, Кудрин не сможет никуда выехать из Украины.

Среди документов в деле — справка о его предыдущей судимости — как отягчающее обстоятельство, и позитивная характеристика от общественного формирования «Новосанжарская Самооборона Майдана» и медаль за достоинство и патриотизм — как смягчающие. Кудрин в Новых Санжарах — уважаемый многими волонтер, возил помощь в зону АТО, как он выражается сам, — «весь передок объездил». Там его и задержали летом 2015 года — на блокпосту в Артемовске нашли в его машине ручные гранаты. Следствие установило, что Кудрин купил их у неизвестного лица в камуфлированной форме. Волонтер вину признал, но пояснил, что приобрел их для самозащиты, так как раньше уже попадал под обстрелы в районе Дебальцево. В 2015 году, как и сейчас, он пошел на сделку с прокуратурой, и суд ее утвердил, назначив условный срок, который уже истек

«Во время выполнения задач зарекомендовал себя ответственным, мужественным, искренним человеком. Благодаря патриотизму и мужеству Кудрина и его товарищей по волонтерский работе в течение 2014-2015 были обеспечены передовые позиции украинских защитников всем необходимым для защиты государства», — зачитал прокурор характеристику на Кудрина от «Самообороны» Новых Санжар.

Суд, в результате, пошел обвиняемому навстречу и дал 5 лет условно с минимальным испытательным сроком — в один год.

«Если бы я не задал этот вопрос, то может, меня бы и пронесло», — размышлял Кудрин, докуривая сигарету под судом.

На видео, опубликованном «BBC Україна», есть момент, как Кудрин кричит: «Почему вы к себе не возьмете этих людей». По его словам, он обращался к Арсену Авакову. Потом спрашивал у него: «Если люди лягут под танки, все равно будете заселять?». Кудрин думает, что его засудили из-за этого вопроса.

Он также уверен, что людей привезли в Новые Санжары, а не в на западную Украину или в Киевскую область, лишь потому, что полиция могла легко справиться с 8-тысячным местным населением в случае протестов.

Заезжих провокаторов, о которых заявляли правоохранители в феврале, следствие пока не установило. В соглашениях о признании вины, написанных под копирку, организатором массовых беспорядков значится «неустановленное следствием лицо». Пострадавшие гражданские на правоохранителей не заявляли.

«Показали народ Украины с самой неприглядной стороны! — возмущалась адвокатка Пустяк в суде. — Все ж люди нормальные — это не то, что там какие-то преступники, настоящие титушки».

«Мы хотим, чтобы нас оправдали»

«Где та Полтава? — Та где-то, где Санжари», — шутит местная жительница, пенсионерка Ярослава — так она сама представляется.

Ей такая слава обидна, она тоже считает, что санжарцы не виноваты, а их выставили в плохом свете.

«Сделали на весь свет, что санжарцы глупые люди — такое вытворяли, такое делали», — жалуется женщина. Журналистов она невзлюбила, когда услышала в одном из эфиров по телевизору фразу о протестующих: «Ну что с них взять, они неграмотные». Ярослава в попытке реабилитировать новосанжарцев, напоминает, что родом из этих краев поэт Борис Олейник, а еще — политолог, «который в Киеве», но его фамилию женщина не вспомнила. К слову сказать, в поселке, которому почти тысяча лет, стоит около десятка памятных знаков, два из них посвящены козакам и Полтавской битве — в Новых Санжарах перед Полтавской битвой останавливалось козацкое войско во главе с гетманом Иваном Мазепой.

«Мы хотим, чтобы нас оправдали», — говорит за всех жителей поселка Ярослава.

Дело одного из обвиняемых — Владимира Сиренко — прокуратура собирается закрыть. Его подозревали в угрозе или насилии в отношении сотрудника правоохранительного органа. Следствие решило, что во время протестов Сиренко за рулем своей «Нивы» и в состоянии алкогольного опьянения пытался въехать в строй нацгвардейцев.

Во время избрания меры пресечения Сиренко пояснял, что ни на кого не наезжал и никому не угрожал, а наоборот, несколько раз спрашивал у полицейских, может ли он проехать домой.

«Остановился на расстоянии 2-3 метра от них, вышел из машины попросить разрешение проехать, а дальше очнулся уже тогда, когда его поставили на колени и задержали», — говорил Сиренко, сидя в «аквариуме» Октябрьского райсуда Полтавы. Его пришли поддержать около десятка людей.

Два месяца назад мужчине сообщили, что прокуратура готова отказаться от обвинений, но суд никак не утвердит это решение. На последнее заседание не явились потерпевшие — Петр Харченко, Владимир Игнатьев и Сергей Козеривский, без которых судья не может закрыть дело.

— Задрали! — ругается сквозь зубы Сиренко, выходя из зала суда. — Уже полгода тянется! — Вспокойся! — просит жена, которая пришла поддержать мужа. Она говорит, что его не берут на работу из-за этого суда, даже с «прекрасными характеристиками». Их «Нива», тем временем, стоит под арестом.

«Правды не будет»

В Новосанжарском суде, как и везде сейчас в Украине, повышенные меры безопасности: охрана в перчатка и масках следит, чтобы люди заходили в помещение в респираторах, проверяют у посетителей температуру, на входе стоят дезинфекторы. Людей в масках видно по всему поселку. У дороги, ведущей на мост, которую блокировали в феврале — бигборд с социальной рекламой, предупреждающий о коронавирусе.

Первый случай заражения коронавирусом в Новых Санжарах выявили в конце августа. На сегодня по области вирус выявили у более двух тысяч человек.

В санаторий давно заехали новые отдыхающие, приезжают и постоянные клиенты.

«Мы проходим каждый месяц тестирование. И все отдыхающие только со справками», — заверяет работница центра, которая представилась Татьяной. Говорит, что сейчас никто уже не возмущается, хотя сначала, когда в санатории находились эвакуированные из Китая, ее даже в магазин не пускали.

«Утихло после того, как они выехали. Тесты дважды сделали, и люди успокоились», — коротко рассказала Татьяна и умчала на мопеде обедать.

«Была такая история, и ушла», — неохотно говорит о февральских событиях еще одна местная жительница — 43-летняя «работница сферы культуры» Алла.

Оглядываясь на полгода назад, она считает, что не нужно было выходить протестовать — люди своего все равно не добились. Но тогда женщина и сама участвовала в протестах. Как и многие другие, шла на работу, увидела, что что-то происходит, и осталась посмотреть, что будет дальше.

«Мы вышли за правду, что творится в наших Санжарах», — поясняет она.

По ее словам, люди не знали, что происходит, были ли среди эвакуированных больные или нет. А некоторые даже думали, когда увидели БТР, что война пришла. Само собой, у «людей нервы сдавали».

«Выходить — уже я б точно не выходила, за то, что правды никогда нет и не будет», — говорит Алла.

Она, как и многие другие в поселке, разочарована тем что во всем, в результате, обвинили жителей Новых Санжар.