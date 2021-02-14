Киберпанк 2021. Как фермеры взламывают тракторы John Deere, чтобы просто починить их

Люди начали выращивать еду около 10 000 лет назад, но древние сапиенсы и представить не могли, что в будущем для сбора кукурузы придётся сначала установить пиратскую украинскую прошивку, а потом разбираться в кодах неисправностей по протоколу OBD-II.

Обычно «хакерами» называют специалистов по компьютерной безопасности, которые ищут уязвимости в IT-системах. Но в США обычные фермеры сейчас вынуждены взламывать собственное оборудование только для того, чтобы оно работало.

На Хабре уже писали об этой абсурдной ситуации. Компания John Deere и другие крупные производители максимально затрудняют фермерам самостоятельный ремонт. Логика примерно такая же, как у Apple: мол, только сертифицированные специалисты из фирменных центров могут обеспечить высокий сервис, поэтому диагностические инструменты нельзя раздавать всем подряд, а только официальным дилерам.

Фермеры выступают лишь первыми пострадавшими. Это своеобразный авангард сопротивления. В будущем жертвами подобной политики могут стать не только фермеры, но и все остальные, если корпорации введут аналогичные ограничения на ремонт автомобилей, ноутбуков, смартфонов, телевизоров. Весь мир постепенно становится «умным», так что список будет расширяться. Каждому из нас придётся делать выбор: или подчиниться условиям корпорации на использование её устройства, или стать хакером.



John Deere — американский вариант трактора «Беларус». На фотографии олдскульная модель 1977 года, которую можно отремонтировать своими руками. По этой причине сейчас выросли цены на старые тракторы

Продукты, которые мы используем в повседневной жизни, становятся более технологичными, так что мы всё сильнее зависим от компьютерных систем. Компании это понимают это — и стремятся сохранить контроль над программным обеспечением после продажи, чтобы все ремонтные работы приносили прибыль. Здесь три главные статьи дохода:

1 ) продажа комплектующих;

2) сервисные центры;

3) сертификация партнёров.

За их счёт производитель значительно увеличивает маржу. Вместо низкой маржи 5-10% обычного «тупого» производителя, продвинутый современный бизнес получает 40-50% с каждого устройства за счёт добавленной стоимости. Вот чем топовые бренды 21 века типа Tesla и Apple отличаются от обычных производителей типа Ford и Huawei: они строят бизнес на интеллектуальной собственности, которая приносит гораздо больше прибыли, чем «тупая» мануфактура.



Тачскрин в салоне. В современном тракторе John Deere всеми системами управляет компьютер

Но из-за того, что всеми системами управляет компьютер, фермер не может отремонтировать технику самостоятельно, потому что не имеет доступа к проприетарным диагностическим инструментам. Ему придётся завезти трактор к официальному дилеру (за десятки километров) или ждать, когда приедет техник из компании John Deere.



Дэйв Алфорд изучает справочник программных кодов, чтобы выяснить причину поломки трактора John Deere 8520T, источник

Например, один из фермеров рассказывал случай: ремни привода, судя по бортовому компьютеру, потеряли натяг — и пришлось ждать целый день, когда приедет официальный представитель компании: «Техник приехал. Ему понадобилось несколько часов, чтобы диагностировать, что вышел из строя один сенсор. Всего один маленький сенсор, и это обошлось в 120 баксов», — жалуется экономный фермер.

Фермеры стали первыми жертвами «запрета на ремонт», поскольку большая часть оборудования на фермах требует постоянного технического обслуживания.

Компании вроде John Deere максимально затрудняют проведение «несанкционированного» ремонта, вынуждая обращаться к официальным дилерам. Фермеры рассматривают эту корпоративную стратегию как посягательство на своё законное право собственности. Поэтому начался массовый взлом тракторов.

Сейчас по всей американской глубинке недовольные фермеры используют для взлома прошивки из Восточной Европы (говорят, что из Польши и Украины). Хакерский софт продаётся на форумах, куда вход по инвайтам.



DIY-форум для фермеров

Некоторые программы есть и в открытом доступе. Например, диагностический инструмент PolyCAN разрабатывается специалистами Калифорнийского политехнического государственного университета при финансовой поддержке iFixit. Образовательный проект подлежит исключению из закона DMCA, то есть его можно использовать для взлома трактора, но только в образовательных целях, а не в коммерческих.



Распиновка и схема коннектора J1939 OBD II

На подпольных сайтах продаются другие утилиты для диагностики, файлы полезной нагрузки и микропрограммы Electronic Data Link (EDL), которые взаимодействуют с контроллером трактора. Есть также генераторы лицензионных ключей, модификаторы ограничения максимальной скорости, кабели для реверс-инжиниринга, которые позволяют управлять трактором с компьютера.



И это не нарушение закона. В октябре 2015 года весь наземный транспорт, включая тракторы, освободили от действия DMCA, так что взламывать свой автомобиль теперь вполне легально.

Хотя пиратская прошивка законна, но это не значит, что она безопасна, надёжна или удобна. Вот почему сообщество упорно добивается открытия официальной прошивки. Движение Right to Repair требует принять законы, по которым производители будут обязаны продавать потребителям и независимым мастерским свои запчасти, инструменты и информационные системы. Смысл в том, что если для ремонта не потребуется разрешение производителя, то процедура станет гораздо дешевле.



Модель John Deere 9620RX можно найти у дилеров за $389 500 (б/у)

Тот же сенсор в примере выше фермер мог купить в радиотехническом магазине за 2 доллара и припаять самостоятельно, а не платить дилеру 120 долларов за диагностику и ремонт. Или вообще отключить эти ненужные сенсоры, без которых тракторы нормально работали сто лет.

Из-за новых технологий взлом тракторов в США стал обычным делом, а виноваты в этом производители. «В старые времена для ремонта нужны были гаечный ключ, молоток и монтировка, — говорит инженер Кевин Кенни. — Сегодня всеми системами управляют микропрограммы, поэтому софт нужен просто для запуска, активации и калибровки оборудования».

На сегодняшний день как минимум 20 штатов рассматривают Закон о праве на ремонт (Right to Repair Act), который продвигает Repair Association. Есть надежда, что законодательство сработает и позволит создать более справедливую экосистему по ремонту и апгрейду техники.

Активисты Repair Association считают, что если закон о праве на ремонт будет принят в двадцати штатах, это создаст прецедент для других отраслей промышленности. Например, поможет сообществу владельцев Tesla, которые тоже борются за такое право.

Автор: ITSumma, ХАБР