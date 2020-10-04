Коронакризис в оккупации

Пандемия углубляет кризис на оккупированных территориях Донбасса. Людей не хватает и на уцелевших предприятиях, и в рядах «народной милиции»

С наступлением осени в ОРДиЛО и дальше постепенно ухудшается ситуация и в экономической, и в социальной сферах, пишет «Тиждень«. К тому же к застарелым проблемам теперь добавилась новая беда: пандемия коронавирусной болезни. Эпидемия в «ЛДНР» набирает силу, как и на подконтрольной Украины территории. К тому же, как и раньше, есть все основания полагать, что статистика, которую публикуют боевики, не показывает реальности. В соцсетях пишут о тяжелой ситуации в больницах ОРДиЛО, которые перегружены больными и в которых уже не хватает мест, а также сообщают об отсутствии не только достаточного количества тестов на COVID-19, а и недостаток пленок в рентген-кабинетах.

В частности, в популярном новостном телеграмм-канале «ДНР» был опубликован рассказ дончан, которые заболели коронавирусной болезнью:

«На днях заболели почти всей семьей: высокая температура, кашель, потеря обоняния. Почти уверены, что это коронавирусная инфекция. Вызвали врача, но он не назначил тестов, а расписал лечение ОРВИ и простуды, одного члена семьи отправил на рентген. Но пленок в нашей больнице нет. Рентгенолог отказался отвечать по телефону, какого размера надо покупать пленку, — мол, надо прийти к нему лично. То есть никто не против, что больной человек с очень плохими симптомами будет сбивать температуру и идти в поликлинику, стоять в очереди на рентген, а потом к врачу на прием. Позже вызвали скорую из-за высокой температуры.

Работники — добрые люди с обычными марлевыми повязками на лице. На вопрос о госпитализации по желанию или принудительную с нашими симптомами врач скорой ответил, что «не всегда есть возможность забрать в больницу из-за отсутствия мест, сейчас именно такая ситуация, даже для тяжелых больных». После общения с другими людьми узнали, что у нас зачастую не делают тестов «просто так»: ставят диагноз ОРВИ, бронхит и тому подобное. Некоторым даже с двусторонней пневмонией тест не назначают. Видимо, для тестирования нужен только подтвержденный контакт с инфицированным или выезд за границу, а в транспорте у нас заразиться якобы нельзя. Даже в «Биолайн» за 2500 рублей не сделают тест, если у тебя признаки ОРВИ. А без положительного теста лечит не как при коронавирусной болезни, а как при простуде или пневмонии по протоколам».

По сообщениям из оккупированной части Луганской области, в «ЛНР» ситуация еще тяжелее. Подтвердить или опровергнуть информацию из соцсетей невозможно. Однако в последнее время боевики признают, что ситуация с эпидемией ухудшается. И переводят учебные заведения на дистанционное обучение.

В то же время на второй план отходят уже такие привычные для оккупированной территории проблемы, как простой предприятий и задержка зарплат. В такой ситуации сотрудники предприятия, которые оказались без средств к существованию, вынуждены вновь напоминать о себе и писать обращение к Пушилину.

На днях новое такое обращение, на этот раз сотрудников Донецкого металлургического завода, опубликовали в социальных сетях. Сотрудники предприятия жалуются, что зарплаты им задолжали уже за четыре месяца. И социальная ситуация обострилась настолько, что скоро перейдет точку невозврата, потому что с предприятия ежемесячно увольняются сотни людей. Если так будет и дальше, вскоре на заводе просто не останется работников и производство больше не удастся восстановить.

«По состоянию на 24.09.2020 задолженность по заработной плате на предприятии «Донецкий металлургический завод» составляет почти четыре месяца и реальных мер по ее погашению управляющая компания не принимает. Наши неоднократные обращения остаются без ответа, а самое главное — без всякой реакции. Люди находятся в ужасном состоянии и вынуждены увольняться. Все больше сотрудников пытаются искать другую работу, потому что не имеют средств даже для проезда и содержание семьи. В последнее время это становится массовым. Если в первом полугодии увольнялись в среднем 34 человек в месяц, а в июле-августе — около 120 человек в месяц, то за сентябрь уже уволилось154 человека. Особую тревогу вызывает увольнение персонала энергетических цехов, обеспечивающих не только безопасную жизнедеятельность предприятия, но и подачу тепла в жилые дома трех районов города. Если ситуацию не изменят, то в ближайшее время предприятие останется без специалистов, что создает реальную угрозу подачи тепла жителям Ленинского, Буденовского и Ворошиловского районов», — говорится в обращении.

Похожая ситуация складывается и на других предприятиях оккупированного Донбасса, где есть задержки зарплат. В частности, по данным профсоюза, за 20 дней сентября с Енакиевского металлургического завода уволилось 117 человек.

Учитывая такое масштабное бегство сотрудников с предприятий ОРДиЛО, становится понятным, почему боевики уже несколько месяцев держат закрытой линию разграничения. Очевидно, они просто боятся оттока дармовой рабочей силы. Нехватку людей признают и полевые командиры незаконных вооруженных формирований. В частности на днях об этом заявил бывший главарь «батальона «Восток» ДНР» Александр Ходаковский.

В эфире одного из телеканалов «ДНР» он выступил за то, чтобы наконец начать призыв гражданского населения в ряды «народной милиции ДНР». По его словам, на передовую в штатском не отправлять, а только привлекать к вспомогательным работам в тылу боевиков, чтобы они как бесплатная рабочая сила выполняли необходимые формированием «ЛДНР» задачи. В том числе хозяйственные работы. По откровенным признанием Ходаковского, бесплатный труд насильно мобилизованных людей даст «республике» и ее российским кураторам возможность сэкономить деньги.

Однако даже такой шаг явно не остановит оттока людей из ОРДиЛО и увольнения сотрудников предприятий, которым не выплачивают зарплату. Без сомнений, захваченный пророссийскими формированиями Донбасс и дальше будет терять население, пока ситуация в регионе кардинально не изменится. Но это может произойти только тогда, когда ОРДиЛО вернутся в правовое поле Украины.

Автор: ДЕНИС КАЗАНСЬКИЙ; «Тиждень«