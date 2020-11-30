Лидерки белорусской оппозиции: Режим в Минске преступил все границы

Один из лидеров белорусской оппозиции Мария Колесникова дала из тюрьмы интервью журналу Der Spiegel, в котором поделилась своими мыслями о происходящем в стране, о насилии властей и возможности диалога с Лукашенко.

Марии Колесниковой потребовались много попыток и несколько недель, чтобы передать немецкому журналу Der Spiegel свои ответы для интервью из тюрьмы, в которой она находится с начала сентября. В интервью, опубликованном в воскресенье, 29 ноября, представительница объединенного штаба Светланы Тихановской возложила на власти в Минске всю ответственность за происходящее в Беларуси, отмечает DW.

Так, говоря о задержаниях сотен человек, о потрясшей ее гибели избитого людьми в масках Романа Бондаренко, один из лидеров оппозиции Беларуси заявила, что «никакое желание удержаться у власти не может оправдать такой масштаб насилия». По ее словам, монополией на применение силы обладает руководство страны и только оно несет ответственность за то, что происходит в Беларуси. «Оно отменяет законы нашей страны: мирных граждан бьют, пытают, увечат и убивают за их взгляды. Мы живем в полицейском государстве», — констатирует Мария Колесникова, настаивая на том, что насилие должно быть прекращено.

Условия для диалога с Лукашенко

Координатор штаба Виктора Бабарико на президентских выборах 2020 года назвала несколько условий для возможного диалога с многолетним правителем Беларуси Александром Лукашенко: он должен состояться на свободе, а не в тюрьме; добровольно, а не в принудительном порядке; и с четко определенными целями. «До тех пор пока мы как заложники сидим в тюрьме, диалог не имеет никакого смысла, — уверена Колесникова. — Белорусское руководство должно вначале выполнить главные требования нашего народа: освободить политзаключенных и начать расследование преступлений, совершенных против народа».

Объявленную Лукашенко конституционную реформу Мария Колесникова расценивает как попытку режима обмануть народ для того, чтобы удержаться у власти.

Описывая состояние белорусского общества после почти четырех месяцев протестов, когда были задержаны десятки тысяч человек, а тысячи бежали из страны, опасаясь репрессий, белорусская оппозиционерка констатировала, что в обществе наблюдается раскол, кризис доверия к руководству и всем государственным институтам. По ее словам, законы в стране не соблюдаются, насилие поощряется и уже приобрело огромные масштабы. Она подчеркнула, что, хотя тысячи людей были избиты и ранены силовиками, до сих пор не было возбуждено ни одного уголовного дела: «Народ не забудет этот кошмар и это противостояние. Его борьба будет длиться до тех пор, пока руководство не выслушает нас».

«Людей избивают во дворах так, что они умирают, цветы убирают, сносят мемориалы (на так называемой «площади Перемен». — Ред.). Режим преступил все границы, в нем больше не осталось ничего человеческого. Это абсолютное зло, которое должно быть остановлено», — заявила один из лидеров белорусской оппозиции в интервью Der Spiegel.

Светлана Тихановская намерена встретиться с Джо Байденом

Джо Байден пригласил Светлану Тихановскую на встречу. Об этом сообщила лидер белорусской оппозиции в интервью каналу «Белсат».

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в ближайшее время собирается встретиться с демократом Джо Байденом, который, судя по всему, станет новым президентом США. Об этом рассказала сама Тихановская в интервью телеканалу «Белсат» в четверг, 26 ноября. «Так и есть. Мы планируем встречу с Джо Байденом, и у нас уже есть приглашение на такую встречу», — подтвердила она, отвечая на вопрос ведущей. Другими пунктами назначения ее международных поездок станут Норвегия и Великобритания, добавила Тихановская. Мониторинговая группа ООН в Беларуси Тихановская сообщила, что в данный момент ее команда ведет переговоры с ООН с целью отправить в страну мониторинговую группу, однако режим Лукашенко противится этому, потому что «никто не хочет показывать правду о Беларуси». По словам Светланы Тихановской, все страны, с руководством которых она общалась, высказали готовность оказать Беларуси финансовую поддержку, необходимую для восстановления экономики, поддержки СМИ, профсоюзов и репрессированных граждан после ухода Лукашенко. Протесты в Беларуси. Минобороны пригрозило применить армию против протестующих Тихановская об отношениях России и Беларуси В то же время лидер белорусской оппозиции отметила, что у нее до сих пор, «к сожалению, не было никаких официальных контактов с Москвой». «Конечно, были какие-то неофициальные контакты, и мессенджи мы оттуда получаем на неофициальном уровне», — указала она. При этом Тихановская подчеркнула, что во время обсуждений возможностей урегулирования конфликта в Беларуси на уровне ОБСЕ она и ее сторонники не раз говорили о том, что хотели бы видеть Россию одним из участников этих переговоров. «Мы от России никуда не денемся, как и Россия от нас. Мы же будем всегда соседями, и мы хотели бы, чтобы наши отношения остались дружественными, взаимовыгодными в будущем», — подчеркнула политик. По словам экс-кандидата в президенты Беларуси, и она сама, и ее команда, и сами белорусы «разочарованы таким отношением России к белорусам и белорусскому обществу». По мнению Тихановской, «изначально Россия поддержала диктатуру, потому что не ожидала, что белорусы изменились и готовы отстаивать свои права и свободную будущую Беларусь». При этом экс-кандидат в президенты Беларуси не исключила, что Кремль «хочет ввести своего кандидата в будущую предвыборную кампанию». Пять историй беларусских силовиков, чью судьбу изменили несправедливые выборы Что Тихановская сказала бы Путину На вопрос о том, что она сказала бы президенту России Владимиру Путину при личной встрече, лидер белорусской оппозиции ответила следующее: «Белорусы всегда замечательно относились к россиянам. Но из-за того, что господин Путин поддерживает режим — это значит, поддерживает избиения, пытки и издевательское отношение к белорусскому народу, — отношение белорусов стало меняться». «Чем больше вы поддерживаете режим, тем больше вы теряете лояльность белорусов, а не хотелось бы», — такими словами она сформулировала свое возможное заявление в адрес российского лидера.

Автор: Евгений Жуков, Елена Гункель; Deutsche Welle