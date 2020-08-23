Пять историй беларусских силовиков, чью судьбу изменили несправедливые выборы

Командир роты патрульно-постовой службы Лидского РОВД Юрий Махнач опубликовал видеообращение к коллегам и рядовым гражданам спустя несколько дней после кровавых событий в Минске и других городах страны.

Действующий подполковник милиции рассказал о том, как стал свидетелем «реальной подготовки к войне против народа органов внутренних дел», отмечает Салiдарнасць.

— Это и идеологическая подготовка, и стягивание техники в Минск… Была такая идеология: если действующая власть проигрывает, то каждого из нас будут вешать на суках у дороги. Поэтому действующую власть нужно было защищать любыми средствами и способами.

Милицейский офицер рассказал, что в его родном городе избиениями и издевательствами занимались сотрудники ОМОНа УВД Гродненского облисполкома, а также сотрудники Лидского РОВД.

— Это происходило не под руководством начальника, а под его крылом, — подчеркнул он.

По словам подполковника, 13 лидских сотрудников РОВД «с высоко поднятой головой» подали рапорты на увольнение и готовы дать показания по фактам нарушения закона со стороны силовиков».

Акция протеста в Бресте 9 августа. Фото Сергей Никрашевич, Брестская газета

Владислав Невдах был участковым в Московском РОВД Бреста, 13 августа подал рапорт об увольнении. Еще до выборов у сотрудников отдела начались сборы и тренировки по оттеснению толпы. Владислав рассказал журналистам, что не горел желанием участвовать в разгоне демонстрантов, но уклониться от работы во время кровавых событий ему не удалось.

Последней каплей стало знакомство с задержанными, которых он доставлял на суд.

— За первый день я поднял на суд 20 человек, из них 19 вообще не принимали участия в акциях, были задержаны случайно. Типичная история: «Вышел на улицу, ничего не понял, как меня уже начали крутить», — вспоминает бывший участковый.

Больше всего его тронула история 52-летнего инженера ведущего предприятия Бреста, который пришел в РУВД искать сына и в итоге оказался с ним в одной камере по надуманному обвинению.

Когда участковый подал рапорт на увольнение, от бывших сослуживцев стали поступать угрозы.

— Я свой выбор сделал. Пусть у меня кредит на жилье 900 рублей в месяц, пусть жена в декрете с маленьким ребенком, пусть выплачивать 15 тысяч рублей за то, что не отработал, но я там больше не могу оставаться. Я свое лицо никогда не прятал, я честно служил и не хочу нарушать закон, выполнять преступные приказы, — рассказал бывший участковый.

11 августа капитан милиции из Новополоцка Егор Емельянов выложил в соцсети фото свидетельства и погонов с подписью: «17 лет службы окончены. Моя совесть чиста. Милиция с народом».

Запись в Instagram он сделал после того как подал рапорт на увольнение. Вскоре его задержали и обвинили в организации массового мероприятия. Суд оправдал бывшего милиционера, но двое суток в ИВС он провел. Там его встречали как героя — аплодисментами.

Как и многие другие герои подобных историй, Егор остался должен государству внушительную сумму за прерванный контракт — около 5000 рублей. После публикации его истории на TUT.BY, читатели портала за час собрали ему 30000 рублей.

К слову, после увольнения Емельянова, вслед за ним подали рапорты еще три сотрудника Новополоцкого департамента охраны.

Гомельский участковый Иван Колос 12 августа записал видеообращение к коллегам с призывом не применять силу к безоружным людям на акциях протеста. Через 20 минут после опубликования видео к нему домой приехало его начальство.

Милиционер не открыл своим коллегам дверь, а сбросил форму, жетон и удостоверение с балкона. В ночь на 13 августа он уехал из страны, опасаясь за свою безопасность.

Обращаясь к коллегам, Иван Колос напомнил:

— Мы поклялись защищать белорусский народ, но вместо этого отстаиваем интересы одного человека. Который насильственно захватил власть и теперь не имеет смелости прекратить кровопролитие.

Офицер-пограничник в/ч 2141, капитан Александр Васько записал видеообращение к силовикам и рядовым белорусам. Военный поблагодарил белорусов за последние дни:

— Такого уровня консолидации Беларусь прежде не знала. Нас всех объединяет непреодолимое желание жить в свободной от диктатуры стране.

Обращаясь к силовикам, офицер подчеркнул, что сила заключена не в оружии, тюрьмах или автозаках, а в правде.

— А еще в чести и отваге. Мужестве и доблести. Но в том, чтобы стрелять в безоружных людей, нет чести. В том, чтобы впятером избивать 16-летнего подростка, нет отваги. А в том, чтобы самыми омерзительными способами издеваться над женщиной, нет ни мужества, ни доблести. Одумайтесь, пока еще не слишком поздно.