Когда жизнь дает второй шанс: 5 историй о чудом выживших людях

Жизнь преподносит людям серьёзные испытания, чтобы те стали сильнее и больше ценили свою жизнь. Но порой человек попадает в такие ситуации, из которых просто не может выйти живым.

Однако в нашем мире ещё есть место чудесам, которые помогли людям, упомянутым ниже, остаться в живых, находясь на волоске от смерти, пишет tjournal.

1) Рой Салливан

Рой Салливан получил прозвище «человек-громоотвод» и был занесён в Книгу рекордов Гиннесса, ведь он выжил после семи ударов молнии. В 1942 году молния ударила Роя Салливана в ногу, когда он находился на пожарной башне, при этом оторвался ноготь на большом пальце. В 1969 году, в результате удара молнии во время езды по горной дороге, Рой остался без бровей и потерял сознание. В 1970 году очередной удар молнии привел к травме левого плеча и параличу руки. Это произошло на лужайке его собственного дома. В 1972 году из-за удара молнии на территории административного здания лесничества загорелись волосы Саливана. После этого случая он всегда возил с собой ёмкость с водой. 7 августа 1973 года молния ударила в голову Роя, когда он ехал в машине по территории вверенного ему леса. От удара снова загорелись волосы, лесника выкинуло из машины и с ног сорвало обувь. 5 июня 1976 года шестой удар молнии на территории палаточного лагеря привёл к сильной травме лодыжки. Последний задокументированный удар произошел 25 июня 1977 года, когда мужчина был на рыбалке. Молния ударила в верхнюю часть его головы, опалила волосы, обожгла его грудь и живот.. Умер Рой Салливан в возрасте 71 года (28 сентября 1983 года) от нанесенного самому себе огнестрельного ранения в живот. По некоторым данным, он сделал это из-за неразделенной любви.

2) Алкидес Морено

Статистика показывает, при падении с 11-го этажа, смертность составляет 100%. Лишь немногим удается выжить. Но выжить, падая с 47 этажа, получилось только у одного человека. Алкидес Морено занимался мытьем окон на небоскребах в Нью-Йорке. В 2010 году он и его брат поднялись на 47-й этаж здания и были готовы приступить к работе, как вдруг платформа, на которой они стояли, отцепилась от стены и рухнула. К счастью Алкидеса, ему удалось ухватиться за платформу и лечь на нее. Благодаря этому конструкция выступила в качестве амортизатора. Мужчина находился в очень тяжелом состоянии, и ему пришлось пережить несколько серьезных операций. Его ноги были сломаны в 10 местах, а также был поврежден позвоночник. Несмотря на это, Алкидес быстро вернулся в норму. Сегодня он уже может ходить, восстановил память и речь. К сожалению, его брату не удалось пережить падение.

3) Решма Бегум

19-летняя жительница Бангладеш, которую нашли под завалами рухнувшего 24 апреля 2013 года в Дакке многоэтажного здания «Рана-Плаза». Решма Бегум работала швеей на одной из фабрик в здании. Девушка провела под завалами 17 дней, все это время она кричала, пытаясь привлечь к себе внимание спасателей. К счастью, ей удалось обнаружить запас еды и воды и продержаться под завалами до встречи со спасателями. Удивительно, но Решма почти не пострадала, не считая сильного истощения – после извлечения она смогла сама идти.

4) Венсеслао Могуэль

Во время мексиканской революции студент Венсеслао Могуэль сражался на стороне мятежников. В марте 1915 года юношу арестовали и приговорили к смертной казни. Солдаты поставили революционера к стенке, выстрелили 9 раз и ушли уверенные в том, что он мертв. Сомнений не должно было возникнуть, ведь один из палачей произвел контрольный выстрел в голову Венсеслао. Но, как оказалось, казненный не только уцелел, но и смог проползти три квартала, пока не добрался до своих товарищей, где ему оказали помощь. На память Венсеслао Могуэлю остались глубокие шрамы и изуродованная челюсть, а в тридцатые годы о его чудесном спасении стало известно миру.

5) Джулиана Кепке