Налоговые крепостные Украины. Кого не выпустят из страны за неуплату долгов

Подобное изменение закона уже доказало свою эффективность в прошлом. Так, в феврале 2018 г. Министерство юстиции инициировало программу «Чужих детей не бывает». Она предусматривала, в числе прочего, введение ограничений на выезд за рубеж родителям, которые имеют долги по уплате алиментов, путем внесения некоторых дополнений в Закон «О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины».

Теоретическая возможность ограничивать злостным неплательщикам алиментов выезд за границу существовала и до того, но чтобы взыскать алименты, госисполнителю нужно было по каждому алиментщику обращаться в суд за отдельным решением, а потом с ним идти к пограничникам, чтобы они ставили «клиента» в стоп-список.