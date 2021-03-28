Навіщо Денис Малюська створює власний спецназ та чим будуть втихомирювати буйних засуджених

Уряд зареєстрував у Верховній Раді проект Закону «Про пенітенціарну систему» № 5293 від 22.03.2021. Законопроект розроблявся Міністерством юстиції , а Головним комітетом для нього призначили Комітет з питань правової політики. Також його проаналізують щонайменше 9 інших комітетів.

Законопроектом визначено пенітенціарну систему як систему спеціально уповноважених органів і установ, діяльність яких спрямована на формування та реалізацію державної політики у сфері виконання кримінальних покарань та пробації, зазначає «Судово-юридична газета».

Вона складається з центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері виконання кримінальних покарань та пробації; центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань (наразі це Міністерство юстиції), територіальних органів з питань виконання кримінальних покарань; установ виконання покарань і слідчих ізоляторів; органів пробації; закладів освіти; закладів охорони здоров’я; підприємств, установ і організації, створених для забезпечення виконання завдань пенітенціарної системи.

Певна увага у проекті Закону України приділяється гарантіям та соціальному захисту осіб рядового і начальницького складу пенітенціарної системи, забезпеченню їх житлом та грошовим забезпеченням.

Соціальний захист осіб рядового і начальницького складу пенітенціарної системи включає грошове забезпечення, медичне обслуговування, житлове забезпечення, пенсійне забезпечення, безкоштовний проїзд, крім того, виплату одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) чи втрати працездатності особою рядового і начальницького складу пенітенціарної системи.

Також запроваджується нова система спеціальних звань.

Проектом Закону передбачений контроль за пенітенціарною системою та нагляд за дотриманням законності в пенітенціарній системі, що є важливим моментом, оскільки однією із складових частин реформи кримінально-виконавчої системи було приведення умов тримання ув’язнених у слідчих ізоляторах та осіб, які перебувають у місцях позбавлення волі, до європейських стандартів та запобігання катуванням та нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню з особами, які тримаються в установах виконання покарань.

Законопроектом передбачені такі нові структури :

– Центр пробації (задля забезпечення повноцінної діяльності системи пробації, здатної забезпечити баланс між безпекою суспільства, запобіганням злочинам та попередження скоєння злочинів/реабілітацією правопорушників);

– Центр охорони здоров’я (задля забезпечення надання безперервної медичної допомоги засудженим та особам, узятим під варту, у тому числі ВІЛ-інфікованим, хворим на туберкульоз та наркозалежним особам на належному рівні).

Загальна чисельність персоналу, який забезпечує діяльність установ виконання покарань і установ тримання під вартою, визначається в розмірі 33 відсотків від кількості осіб, які в них утримуються.

Чисельність персоналу органів пробації не може бути більше 10 відсотків числа суб’єктів пробації на початок відповідного року.

Крім того, будуть створені підрозділи інспектування, що здійснюють внутрішній контроль за діяльністю органів і установ пенітенціарної системи, дотриманням вимог законодавства щодо виконання кримінальних покарань, дотримання прав, свобод і законних інтересів засуджених та осіб, взятих під варту.

Також розпочнуть функціонування територіальні органи з питань виконання кримінальних покарань.

У складі територіальних органів з питань виконання кримінальних покарань можуть утворюватися підрозділи спеціального призначення, основними завданнями яких є запобігання кримінальним правопорушенням терористичної спрямованості, іншим кримінальним правопорушенням на об’єктах органів і установ пенітенціарної системи; припинення дій, що дезорганізують роботу установ виконання покарань і установ тримання під вартою, посилення охорони та заходів безпеки на них.

Автори законопроекту задекларували, що про кожний випадок залучення керівником територіального органу з питань виконання кримінальних покарань підрозділів спеціального призначення повинні негайно повідомлятися прокурор та Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.

Інформація про осіб, які тримаються в установах виконання покарань і установах тримання під вартою пенітенціарної системи, а також про суб’єктів пробації буде вноситися до Єдиного реєстру засуджених та осіб, взятих під варту.

Декілька статей законопроекту присвячені застосуванню фізичної сили.

Зокрема, згідно зі статтею 45 законопроекту, до засуджених та осіб, взятих під варту, якщо вони чинять фізичний опір персоналу органів і установ пенітенціарної системи, беруть участь у груповому порушенні громадського порядку чи масових заворушеннях, захопленні заручників або чинять інші насильницькі дії, а також у разі втечі з-під варти з метою припинення зазначених протиправних дій, запобігання завданню цими особами шкоди іншим особам або самим собі, застосовуються заходи фізичного впливу (сила), спеціальні засоби і вогнепальна зброя.

Заходи фізичного впливу, спеціальні засоби і вогнепальна зброя не повинні застосовуватись як покарання.

Фізичним впливом є застосування будь-якої фізичної сили, а також спеціальних прийомів боротьби з метою припинення протиправних дій засуджених, осіб, взятих під варту, та інших осіб.

Для виконання своїх повноважень особи рядового і начальницького складу органів і установ пенітенціарної системи можуть використовувати такі спеціальні засоби:

1) гумові та пластикові кийки;

2) засоби обмеження рухомості (кайданки, сітки для зв’язування);

3) засоби, споряджені речовинами сльозогінної та дратівної дії;

4) засоби примусової зупинки транспорту;

5) спеціальні маркувальні та фарбувальні засоби;

6) пристрої, гранати та боєприпаси світлозвукової дії;

7) засоби акустичного та мікрохвильового впливу;

8) пристрої, гранати, боєприпаси та малогабаритні підривні пристрої для руйнування перешкод і примусового відчинення приміщень;

9) пристрої для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії;

10) засоби, споряджені безпечними димоутворюючими препаратами;

11) бронемашини та інші спеціальні транспортні засоби.

Не є застосуванням спеціальних засобів використання особами рядового і начальницького складу органів і установ пенітенціарної системи засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування).

Гумові (пластикові) кийки та фізична сила застосовуються до засуджених та осіб, взятих під варту, для:

захисту персоналу органів і установ пенітенціарної системи та інших осіб, самозахисту від нападу чи інших дій, що створюють загрозу для життя або здоров’я;

припинення масових заворушень і групової непокори;

відбиття нападу на будівлі, приміщення, споруди і транспортні засоби органів і установ пенітенціарної системи або звільнення їх у разі захоплення;

припинення фізичного опору персоналу органів і установ пенітенціарної системи;

затримання осіб, які вчинили втечу з-під варти;

звільнення заручників.

Засоби обмеження рухомості застосовуються до засуджених та осіб, взятих під варту:

для припинення фізичного опору персоналу органів і установ пенітенціарної системи або проявів буйства (до заспокоєння);

у разі відмови слідувати під охороною — на час переміщення;

у разі відмови слідувати до карцеру, дисциплінарного ізолятора, приміщення камерного типу (одиночної камери);

під час виведення з камер та переміщення осіб, схильних до втечі з-під варти, нападу та захоплення заручників;

якщо є обґрунтовані підстави вважати, що засуджений або особа, взята під варту, своїми небезпечними діями може завдати шкоди собі або іншим особам;

під час спроби самогубства, членоушкодження, нападу на персонал органів і установ пенітенціарної системи або інших осіб;

під час переміщення осіб, які вчинили втечу з-під варти, після затримання.

Засоби обмеження рухомості застосовуються до засудженого або особи, взятої під варту, у положенні “руки за спиною” з урахуванням їх фізичних вад і стану здоров’я. Забороняється приковувати засуджених та осіб, взятих під варту, засобами обмеження рухомості до будь-яких конструкцій, споруд тощо.

Через кожні дві години особи рядового і начальницького складу органів і установ пенітенціарної системи проводять перевірку стану фіксації замків (за потреби послаблюють фіксацію), а медичний працівник — стану здоров’я засудженого або особи, взятої під варту. Особи рядового і начальницького складу органів і установ пенітенціарної системи застосовують засоби обмеження рухомості, доки в цьому є нагальна потреба, з урахуванням випадків, зазначених у цьому пункті.

Засоби обмеження рухомості знімають під час відправлення індивідуальних потреб, приймання їжі засудженим або особою, взятою під варту, за вимогою медичного працівника, за наказом осіб, які прийняли рішення про їх застосування, або за наказом начальника, вищого за посадою. У разі доцільності подальшого застосування таких засобів особи рядового і начальницького складу органів і установ пенітенціарної системи складають рапорт на ім’я посадових осіб, які дали дозвіл на застосування засобів обмеження рухомості.

Засоби, споряджені речовинами сльозогінної та дратівної дії, застосовуються до засуджених та осіб, взятих під варту, для:

захисту персоналу органів і установ пенітенціарної системи та інших осіб, самозахисту від нападу та інших дій, що створюють загрозу для життя або здоров’я;

припинення масових заворушень і групової непокори;

відбиття нападу на будівлі, приміщення, споруди і транспортні засоби органів і установ пенітенціарної системи або звільнення їх у разі захоплення;

припинення фізичного опору персоналу органів і установ пенітенціарної системи;

звільнення заручників.

Засоби примусової зупинки транспорту застосовуються для примусової зупинки транспортного засобу, водій якого не виконав законні вимоги персоналу органів і установ пенітенціарної системи щодо зупинки транспортного засобу, або якщо дії водія транспортного засобу створюють загрозу для життя або здоров’я.

Спеціальні маркувальні та фарбувальні засоби застосовуються для:

маркування особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення;

припинення масових заворушень і групової непокори з боку засуджених або осіб, взятих під варту, з метою подальшого виявлення осіб, їх затримання, а також контролю за переміщенням речей.

Пристрої, гранати та боєприпаси світлозвукової дії, засоби акустичного та мікрохвильового впливу застосовуються для:

відбиття нападу на персонал органів і установ пенітенціарної системи, інших осіб та/або об’єкт, що перебуває під охороною осіб рядового і начальницького складу органів і установ пенітенціарної системи;

затримання засудженого або особи, взятої під варту, яка чинить збройний опір, або з метою примусити таку особу залишити територію (транспортний засіб, будівлю, споруду, земельну ділянку), де вона перебуває;

звільнення особи, незаконно позбавленої свободи, яка перебуває у приміщенні.

Пристрої для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, застосовуються для:

захисту від нападу, що загрожує життю та здоров’ю персоналу органів і установ пенітенціарної системи або інших осіб;

відбиття збройного нападу на об’єкти пенітенціарної системи, що перебувають під охороною, житлові та нежитлові приміщення, а також для звільнення їх у разі захоплення;

затримання засудженого або особи, взятої під варту, яка підозрюється у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину і намагається втекти;

затримання засудженого або особи, взятої під варту, яка чинить збройний опір або намагається втікти з-під варти;

затримання озброєного засудженого або особи, взятої під варту, яка погрожує застосуванням зброї та інших предметів, що загрожують життю або здоров’ю персоналу органів і установ пенітенціарної системи або інших осіб;

подання сигналу тривоги або виклику допоміжних сил;

знешкодження тварини, яка загрожує життю або здоров’ю персоналу органів і установ пенітенціарної системи або інших осіб;

припинення масових заворушень, відбиття групового нападу засуджених та осіб, взятих під варту, що загрожує життю або здоров’ю персоналу органів і установ пенітенціарної системи або інших осіб.

Засоби, споряджені безпечними димоутворюючими препаратами, застосовуються для:

забезпечення маскування дій осіб рядового і начальницького складу органів і установ пенітенціарної системи, спрямованих на затримання особи, яка чинить збройний опір, або для того, щоб примусити таку особу залишити територію (транспортний засіб, будівлю, споруду, земельну ділянку), де вона перебуває;

звільнення особи, незаконно позбавленої свободи.

Бронемашини та інші спеціальні транспортні засоби застосовуються для:

припинення масових заворушень засуджених та осіб, взятих під варту;

відбиття групового нападу, що загрожує життю та здоров’ю персоналу органів і установ пенітенціарної системи або інших осіб, які перебувають на об’єктах органів і установ пенітенціарної системи;

примусової зупинки транспортного засобу на об’єктах органів і установ пенітенціарної системи, водій якого не виконав законні вимоги персоналу органів і установ пенітенціарної системи щодо зупинки;

затримання озброєної особи з числа засуджених або осіб, взятих під варту, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення.

Застосування малогабаритного підривного пристрою для відкриття приміщень є виправданим, якщо шкода, завдана охоронюваним законом правам та інтересам, є меншою, ніж шкода, яку вдалося відвернути.

Вогнепальна зброя застосовується без попередження та з попередженням.

Вогнепальна зброя застосовується без попередження:

під час збройного нападу засуджених або осіб, взятих під варту, на персонал органів і установ пенітенціарної системи, або осіб, які перебувають на території установ виконання покарань і установ тримання під вартою, у разі наявності загрози їх життю або здоров’ю;

щодо засудженого або особи, взятої під варту, яка скоює втечу з-під варти на транспортному засобі під час його руху, якщо вона своїми діями створює загрозу для життя або здоров’я людей;

під час втечі з-під варти засудженого або особи, взятої під варту, вночі, в умовах недостатньої видимості, а також у лісистій місцевості;

для припинення спроби заволодіти вогнепальною зброєю засудженим, особою, взятою під варту, або іншою особою;

під час затримання засудженого або особи, взятої під варту, які чинять збройний опір.

Вогнепальна зброя застосовується після попереджувального вигуку “Стій, стрілятиму!” і пострілу вгору під час:

спроби засудженого або особи, взятої під варту, подолати лінію охорони на огороджених об’єктах, в усіх інших випадках — після подолання лінії охорони (крім випадків застосування зброї без попередження, зазначених у підпункті 1 цього пункту);

звільнення заручників;

переслідування засудженого або особи, взятої під варту, яка скоїла втечу з-під варти;

відбиття нападу на персонал органів і установ пенітенціарної системи та осіб, які перебувають на території установ виконання покарань або установ тримання під вартою, коли їх життю або здоров’ю загрожує безпосередня небезпека.

Після поранення, каліцтва або смерті осіб рядового і начальницького складу органів і установ пенітенціарної системи внаслідок застосування вогнепальної зброї забезпечується охорона місця події до прибуття прокурора або слідчого.

Спроба особи, яку затримує особа рядового і начальницького складу органів і установ пенітенціарної системи із вогнепальною зброєю в руках, наблизитися до такої особи, скоротивши визначену особою рядового і начальницького складу органів і установ пенітенціарної системи відстань, чи доторкнутися до зброї є підставою для застосування вогнепальної зброї особою рядового і начальницького складу органів і установ пенітенціарної системи.

Особи рядового і начальницького складу органів і установ пенітенціарної системи можуть використати вогнепальну зброю для подання сигналу тривоги або виклику допоміжних сил, або для знешкодження тварини, яка загрожує життю або здоров’ю персоналу органів і установ пенітенціарної системи або інших осіб.

Застосуванню заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і вогнепальної зброї має передувати попередження про намір вжиття зазначених заходів і засобів. Без попередження зазначені заходи, засоби і вогнепальна зброя можуть застосовуватися, якщо виникла безпосередня загроза життю або здоров’ю персоналу органів і установ пенітенціарної системи або інших осіб.

Попередження може бути зроблено голосом, а за значної відстані або звернення до великої групи людей — через гучномовні установки, підсилювачі звуку.

Особам рядового і начальницького складу органів і установ пенітенціарної системи заборонено:

1) застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби і вогнепальну зброю до жінок з явними ознаками вагітності, осіб похилого віку або з вираженими ознаками інвалідності та неповнолітніх, крім випадків вчинення ними групового або збройного нападу, який загрожує життю або здоров’ю персоналу органів і установ пенітенціарної системи або інших осіб, або збройного опору, якщо відбити такий напад або опір іншими способами і засобами неможливо.

Забороняється застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби і вогнепальну зброю до жінок під час медичних обстежень, переймів, пологів та після народження дитини. У випадках, передбачених статтею 18 Закону України «Про попереднє ув’язнення» і статтею 106 Кримінально-виконавчого кодексу України, застосування заходів фізичного впливу та спеціальних засобів до таких осіб дозволяється виключно з дозволу лікаря;

2) наносити удари гумовими (пластиковими) кийками по голові, шиї, ключичній ділянці, статевих органах, попереку (куприку) і в живіт;

3) під час застосування засобів, споряджених речовинами сльозогінної та дратівної дії, здійснювати прицільну стрільбу по людях, розкидання і відстрілювання гранат у натовп, повторне застосування їх у межах зони ураження в період дії цих речовин;

4) відстрілювати патрони, споряджені гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, з порушенням визначених технічними характеристиками вимог щодо відстані від особи та стрільби в окремі частини голови і тіла людини;

5) застосовувати засоби примусової зупинки транспорту для примусової зупинки мотоциклів, мотоколясок, моторолерів, мопедів, транспортного засобу, що здійснює пасажирські перевезення, а також застосовувати такі засоби на гірських шляхах або ділянках шляхів з обмеженою видимістю, залізничних переїздах, мостах, шляхопроводах, естакадах, у тунелях.

Про кожен випадок застосування заходів фізичного впливу і спеціальних засобів негайно повідомляється прокурору, а про кожен випадок застосування вогнепальної зброї — прокурору та Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини.

Автор: Сергей Студенников; «Судово-юридична газета»