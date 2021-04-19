Провал за провалом. Как любители шпилей и украинских девушек из ГРУ взорвали Чехию

Полиция и Национальное управление по борьбе с организованной преступностью Чехии объявили в розыск двух россиян, которые находились в стране с 11 по 16 октября 2014 года. Они въехали в Чехию по паспортам на имя Руслана Боширова и Александра Петрова и, судя по опубликованным фотографиям, являются теми же офицерами секретной части ГРУ 29155 Анатолием Чепигой и Александром Мишкиным, которых Великобритания считает виновными в попытке отравления Сергея и Юлии Скрипаль «Новичком» в 2018 году.

Вечером 17 апреля чешские власти объявили о высылке из страны сразу 18 сотрудников российского посольства, которых они идентифицировали как сотрудников российских спецслужб, в частности ГРУ и Службы внешней разведки.

Как стало известно из публикаций чешских СМИ, а также на пресс-конференции премьер-министра Андрея Бабиша и его заместителя, министра внутренних дел Чехии Яна Гамачека, «Петрова» и «Боширова» подозревают в причастности к взрыву на складе боеприпасов компании Imex Group в селе Врбетице на востоке страны, близ границы Чехии со Словакией и Австрией. Источники в полиции утверждают, что именно из Австрии подозреваемые вылетели в Москву. В результате взрыва десятков тонн боеприпасов 16 октября 2014 года погибли два сотрудника Imex Group. Операция по ликвидации последствий взрыва закончилась только в сентябре 2020 года и стала самой дорогостоящей в истории Чешской Республики.

Покупателем оружия, которое было уничтожено взрывом, чешские СМИ называют болгарского предпринимателя Емельяна Гебрева, отравленного, как и Скрипали, «Новичком» в 2015 году. Болгарские правоохранительные органы считают это делом рук все той же российской военной разведки. Мотивом для его отравления сам Гебрев называл осуществляемые им поставки оружия в Украину, а также в Грузию в 2008 году.

Чешские СМИ не исключают, что взрывы на оружейных складах могли быть связаны и с возможными поставками оружия в Сирию, так как Москва в этом конфликте поддерживает сторону Башара Асада. После того, как оружие было уничтожено, представители Imex Group заявили, что на складах хранились автоматы и артиллерийские снаряды, которые неспособны взрываться сами по себе.

Любитель шпилей и украинских девушек

О том, что Анатолий Чепига посещал Прагу в октябре 2014 года, было известно давно: после отравления Скрипалей журналисты нашли в аккаунте «Руслана Боширова» в фейсбуке фотографию из центра Праги, выложенную 11 октября 2014 года и сделанную, как удалось установить, примерно в это же время. Британский таблоид The Daily Mail утверждал, что Чепига завел фейсбук и выложил это фото после того, как познакомился в пражском кафе с девушкой из Украины и захотел добавить ее в друзья, – журналисты говорят, что они узнали это от нее самой. Чуть позже пребывание и Чепиги, и Мишкина в Праге было подтверждено источниками чешских СМИ.

В мае 2018 года чешское издание Respekt сообщило, что Сергей Скрипаль, который был осужден в России за госизмену и после обмена заключенными между РФ и США в 2010 году стал сотрудничать с британской разведкой, также приезжал в Чехию как минимум однажды, в 2012-м – чтобы проконсультировать местные спецслужбы о деятельности российских разведчиков. В октябре 2018-го года Чешское радио со ссылкой на свои источники уточнило, что Скрипаль был в Праге и в октябре 2014-го, в одно время с Чепигой и Мишкиным.

Если это и так, то теперь версия о том, что «Петров» и «Боширов» приезжали в Чехию для слежки за Скрипалем или для подготовки к его отравлению, становится не единственной. Как утверждают чешские спецслужбы и полиция, «Петров» и «Боширов» посещали склады боеприпасов компании Imex Group. Один из них взорвался в день их отъезда из страны.

Более того, на границе российские разведчики не скрывали, что целью их въезда в страну был визит в Imex Group, однако для посещения склада компании они отправили туда по электронной почте копии паспортов на другие имена: «Мишкин-Петров» стал гражданином Молдовы Николае Попа, а «Чепига-Боширов» – гражданином Таджикистана Русланом Табаровым. Это не первый случай, когда российские разведчики пользуются фальшивыми или незаконно выданными документами других стран: весной 2019 года в Киеве были арестованы двое граждан России, которые, как утверждала Служба безопасности Украины, были офицерами ГРУ и готовили покушение на офицера главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова (сейчас он возглавляет управление). Тогда у двух задержанных россиян, один из которых чуть не погиб сам при неудачной попытке заложить бомбу под автомобиль Буданова, были обнаружены паспорта граждан Киргизии с их фотографиями, выданные на другие имена.

Взрывов на складе боеприпасов Imex Group в Врбетице было два: помимо первого, 16 октября, еще один произошел 3 декабря (второй обошелся без жертв). Из слов премьер-министра Чехии Андрея Бабиша можно сделать вывод о том, что Чехия подозревает ГРУ в осуществлении обоих взрывов, хотя деталей о причастности «Боширова», «Петрова» или других сотрудников разведки ко второму из двух в официальных сообщениях не приводится.

Связь с Болгарией

Чешское издание Respekt сообщает со ссылкой на источник в полиции, что первый взрыв по замыслу «Петрова» и «Боширова» должен был произойти позже, во время транспортировки груза в другую страну. Также по данным Respekt, в день взрыва со склада Imex Group отгружались боеприпасы, купленные неким «торговцем оружием» из Болгарии.

В декабре 2014 года о сотрудничестве Imex Group с Болгарией рассказывал и Андрей Бабиш, указывая на тот факт, что в 2011 году в этой стране уже взрывался склад c принадлежащими ей боеприпасами. Адвокаты компании подали после этого иск в суд, сочтя, что сведения о ее работе с клиентом из Болгарии разглашены незаконно, и отметив, что болгарские власти не предъявляли к ней претензий. Сообщалось также о том, что владелец склада приезжал на него за день до взрыва – адвокаты Imex назвали его приезд «нормальной практикой». Именно в этот день склад посещали «Петров» и «Боширов», попавшие на камеры наблюдения и опознанные свидетелями.

Вечером в воскресенье расследователь Bellingcat Христо Грозев написал в твиттере, что ему удалось подтвердить то, о чем сообщали со ссылками на «высокопоставленные источники» чешские СМИ: «болгарским торговцем оружием», которому предназначались подготовленные к отгрузке в день первого взрыва боеприпасы, был Емельян Гебрев.

Спустя полгода после первого взрыва на складе в Врбетице, 28 апреля 2015-го, Емельян Гебрев посреди дня внезапно почувствовал недомогание и потерял сознание. Находившиеся рядом коллеги вызвали врачей и доставили его в больницу. Примерно в то же время похожие симптомы недомогания появились у его сына, находившегося в другой части города. Признаки отравления были отмечены и у директора компании, который тоже находился далеко. Но было и обстоятельство, общее для троих: за несколько часов до приёма, утром того же дня, они находились в одном месте – в своём офисе в здании отеля «Орбита» в Софии.

Позднее, уже в 2019 году, следователи идентифицировали на видеозаписях с камер на автостоянке отеля офицера ГРУ Дениса Сергеева (оперативное имя Сергей Федотов). Он же, как считают следователи, прибыл в Британию вместе с «Бошировым» и «Петровым» перед отравлением Сергея и Юлии Скрипаль 4 марта 2018 года.

В феврале 2020 года прокуратура Болгарии опубликовала имена и фотографии трёх граждан России, которые обвиняются в покушении в 2015 году на трёх болгарских граждан. Сергей Павлов, Сергей Федотов и Георгий Горшков, утверждали болгарские власти, в течение многих лет выезжали за рубеж только по поддельным документам.

В период с ноября 2019-го по февраль 2020-го Bellingcat и российское издание The Insider установили не только настоящие имена этих людей (Сергей Лютенко, Денис Сергеев, Егор Гордиенко), но и имена еще пятерых участников операции по отравлению Гебрева «Новичком». Гордиенко оказался бывшим членом российской делегации в ВТО. В сентябре 2020 года настоящие имена подозреваемых были опубликованы прокуратурой официально.

Двое из этих трех человек уже бывали в Чехии под своими вымышленными именами, причем один из них, Егор Гордиенко («Георгий Горшков»), – 11 октября, вместе с Анатолием Чепигой и Александром Мишкиным, приехавшими, как следует из сообщений чешской полиции, чтобы осуществить диверсию на складе боеприпасов компании Imex Group.

Второй – Сергей Федотов, как ранее выяснили в Bellingcat, приезжал в столицу Чехии в конце января 2014 года вместе с Александром Петровым («Александром Мишкиным»). Они пробыли в Праге 8 дней.

По словам Христо Грозева, ему и его коллегам уже удалось идентифицировать еще нескольких офицеров ГРУ, которые приезжали в Чехию в период с 11 по 16 октября 2014 года. Расследование об этих людях Bellingcat планирует опубликовать на предстоящей неделе. Грозев пишет, что если раньше его основной догадкой о том, за что Анатолий Чепига и Александр Мишкин получили звание Героя России, были события, связанные с аннексией Крыма, то теперь вероятнее, что это связано с операцией в Чехии. Если это так, можно предположить, что в ГРУ взрывом (или взрывами) остались довольны, даже если они действительно произошли раньше, чем задумывалось.

Войсковая часть 29155

О войсковой части 29155, где служил Анатолий Чепига и которую чешские официальные лица называют причастной к взрывам в Врбетице, The New York Times писала как о «секретном подразделении ГРУ для совершения диверсионных операций в Европе».

Из официальных источников о ней действительно известно немногое. В марте 2012-го приказом бывшего министра обороны России Анатолия Сердюкова военнослужащие одного из структурных подразделений этой части были поощрены ежемесячной надбавкой к зарплате «за особые достижения в службе». Наряду с ними поощрение коснулось еще двух частей: командования Сил специальных операций в подмосковном Сенеже (в/ч 99450) и «хакерской» части ГРУ 74455, сотрудники которой были признаны американскими властями виновными во вмешательстве в президентские выборы в 2016 году.

По неофициальным данным, часть 29155 является 161-м центром подготовки специалистов ГРУ, то есть по сути тренировочной базой – однако после событий 2013–2014 года в Украине и в преддверии аннексии Крыма цели и задачи, к которым готовили сотрудников ГРУ в подразделениях части 29155, стали гораздо более специфическими.

В 2019 году Радио Свобода и Bellingcat удалось подтвердить, что Чепига был близко знаком с командиром части 29155, генерал-майором Андреем Аверьяновым. Мы нашли их фотографии, сделанные за полгода до отравления Скрипалей на свадьбе дочери Аверьянова, в отеле, который находится на берегу Сенежского озера – в 15 минутах езды от базы «Сенеж» российских «Сил специальных операций». Чепига не был случайным гостем на этой свадьбе: один из детей будущего «Руслана Боширова» участвовал в свадебной церемонии.

Аверьянов также неоднократно контактировал с руководителем испытательного института военной медицины в Санкт-Петербурге Сергеем Чепуром, который, как выяснили Радио Свобода и Bellingcat, был посредником между ГРУ и учеными из научного центра «Сигнал», где в России разрабатывается новая модификация «Новичка». Именно ей, возможно, был отравлен в 2020 году оппозиционный политик Алексей Навальный.

Провал за провалом

Беспрецедентный по меркам маленькой Чехии шпионско-дипломатический скандал с публичным разоблачением диверсионной деятельности российской разведки стал уже третьим подобным случаем за месяц в Европе. 18 марта власти Болгарии объявили о раскрытии шпионской сети, построенной завербованным Россией полковником запаса болгарской армии Иваном Илиевым. Илиев распределял деньги, которые его жена получала в российском посольстве, между своими агентами, в числе которых были действующие сотрудники Минобороны страны. Целью этой деятельности был сбор секретной информации об армиях Болгарии и ее союзников по НАТО.

В Италии 31 марта по обвинению в шпионаже в пользу России был арестован капитан военно-морских сил страны Вальтер Билот. Он служил в Генеральном штабе и имел доступ к секретной информации. Вместе с ним был задержан работающий в российском посольстве «военнослужащий». Двое сотрудников посольства были объявлены персонами нон грата в связи с инцидентом и высланы из страны в беспрецедентно короткий 24-часовой срок.

Как говорил Христо Грозев из Bellingcat в интервью Радио Свобода, две операции по раскрытию российских шпионов, осуществлявшиеся одновременно, могут свидетельствовать о том, что спецслужбы Болгарии и Италии действовали по наводке, получая информацию от партнеров по НАТО. В их числе, полагает он, могли быть США, где новая президентская администрация настроена более решительно реагировать на разведывательную деятельность России. В то же время история со взрывами склада боеприпасов в Чехии заметно выделяется на этом фоне: речь идет не просто о сборе данных, а о настоящей диверсии, в результате которой погибли чешские граждане.

Обращает на себя внимание и то, что в Чехии, как и в Италии с Болгарией, достаточно политиков, симпатизирующих России, чьи позиции после таких скандалов могут ослабнуть. В частности, чешские власти рассматривали возможность закупки у России вакцины «Спутник V», в стране также идут споры о допустимости участия «Росатома» в проекте модернизации атомной электростанции Дукованы..

Российские власти во всех случаях отрицают свою причастность к шпионажу – как отрицали они и причастность «Петрова» и «Боширова» к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль, указывая на официальную версию о том, что они были «туристами». Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в субботу, комментируя высылку из Чехии 18 российских дипломатов, заявила, что «Праге хорошо известно, что последует за подобными фокусами», не уточнив, какие последствия она имеет в виду.

Автор: Радио Свобода