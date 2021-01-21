Низкие зарплаты как стимул коррупции

В последние годы зарплаты государственных служащих существенно выросли, но повышение их окладов происходит неравномерно. Зарплаты многих госслужащих не дотягивают до адекватного уровня.

В издании «Апостроф» разбирались, какие зарплаты получают отечественные чиновники, что скрывают от простых украинцев, и какое все это имеет отношение к коррупции.

Еще каких-то десять лет назад зарплаты государственных служащих были низкими, при этом все понимали, что на госслужбу идут работать, как говорится, не за зарплату. Впрочем, в последнее время для того, чтобы ликвидировать коррупцию — именно с ней связывали низкий уровень зарплат госслужащих — их оклады стали постепенно увеличивать.

В результате зарплаты некоторых работников украинских государственных компаний стали такими, что от них не отказались бы топ-менеджеры ведущих мировых банков. Однако коррупция в нашей стране никуда не делась. Таким образом, на сегодня мы имеем ситуацию, когда многими простыми украинцами государственный служащий воспринимается как коррупционер, да еще и с огромной официальной зарплатой, профинансированной за счет налогов граждан.

Что касается коррупционности чиновников, то это — дело уполномоченных органов, которые должны им заниматься на индивидуальной основе. Однако огромные зарплаты всех без исключения госслужащих является мифом.

О чем речь. Если коротко, то оклады госслужащих очень сильно различаются между собой.

Закон — не указ

А теперь разберем этот вопрос более детально.

Согласно статье 51 закона Украины «О государственной службе», минимальный размер должностного оклада в государственных органах, юрисдикция которых распространяется на территорию одного или нескольких районов, районов в городах, городов областного значения, не может быть менее двух размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом.

Напомним, прожиточный минимум для трудоспособных лиц с 1 января 2020 составлял 2102 гривны, с 1 июля — 2197 гривен, с 1 декабря — 2270 гривен.

Закон законом, но каждое повышение служебных окладов фиксируется соответствующим постановлением правительства.

Так, согласно постановлению Кабмина (№15) от 18 января 2017 года, минимальный оклад госслужащего с 1 января 2020 года должен был составлять 4204 гривен (2102 Х 2 = 4204), с 1 июля 2020 года — 4394 гривны (2197 Х 2 = 4394 ), а с 1 декабря 2020 года — 4540 гривен (2270 Х 2 = 4540).

Но на практике все было немножко иначе.

Июльское повышение (задним числом) стало возможным после принятия постановления № 940 от 9 октября 2020 года. Что касается повышения с 1 декабря, то оно ни правительством, ни Национальным агентством государственной службы (НАГС) замечено не было. То есть минимальные должностные оклады низкого звена не были увеличены.

Кстати, это — далеко не первое нарушение требований закона «О государственной службе» со стороны правительства и НАГС. Уже три года не принимается Порядок формирования фонда оплаты труда государственных служащих в государственном органе (часть 5 статьи 50 этого закона).

Кроме этого, статьей 26 закона «О государственном бюджете Украины на 2021» установлено, что в текущем году для всех категорий работников государственных органов применяются размеры и условия оплаты труда, действовавшие на 1 сентября 2020 года.

Фото: УНИАН

Дьявол в деталях

Следует отметить, что деление государственных служащих (в отличие от медицинских работников и других работников бюджетной сферы) по месту трудоустройства обусловило значительные диспропорции как в окладах, так и в условиях оплаты труда в целом.

Так, специалист государственного органа подкатегории «В3», который работает в районе или городе, получает должностной оклад 4394 гривны, в территориальном органе исполнительной власти — 4670 гривен, что на 6% больше, в центральном органе исполнительной власти — 6300 гривен (в 1,5 раза больше), в министерстве — 7800 гривен (в 1,8 раза больше), в Верховной Раде — 8200 гривен (в 1,9 раза больше).

Дальше — больше. Для того, вероятно, чтобы граждане, которые находятся у черты бедности, не знали реальные размеры зарплат некоторых чиновников, в уже упомянутом постановлении Кабмина №15 применен ряд корректирующих коэффициентов, которые увеличивают должностные оклады. И они, честно говоря, впечатляют.

В частности, должностной оклад руководителя аппарата Верховной Рады, секретариата Кабмина, Офиса президента, аппарата Совета национальной безопасности и обороны, Счетной палаты, Конституционного суда, Центральной избирательной комиссии (ЦИК), Офиса генерального прокурора, Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания установлен на уровне 37 800 гривен.

Кроме того, согласно примечанию 5, должностные оклады государственных служащих Офиса президента, вспомогательных, консультативно-совещательных органов, образованных президентом Украины, аппарата Верховной Рады, секретариата уполномоченного Верховной Рады по правам человека, аппарата Счетной палаты, Офиса генпрокурора определяются в соответствии с этой схемой с коэффициентом 1,3. И это уже не 37 800 гривен, а 49 140 гривен.

И это еще не все. Должностные оклады руководящих работников, государственных экспертов, главных и ведущих специалистов, осуществляющих подготовку заключений по проектам нормативно-правовых актов и/или проводят профессиональную, научную, юридическую экспертизу проектов таких актов, и государственных служащих, которые непосредственно выполняют функции по обеспечению кибербезопасности, киберзащиты и безопасности информационных технологий, работы по разработке программного обеспечения, администрированию баз данных, внедрению и поддержке новейших информационно-коммуникационных технологий в секретариате Кабинета министров, аппарате Совета национальной безопасности и обороны, определяются в соответствии с этой схемой с коэффициентом 1,3 (то есть также 49 140 гривен), а в аппарате Верховной Рады, Офисе президента, секретариате уполномоченного Верховной Рады по правам человека — с коэффициентом 1,45 (54 810 гривен).

А вот, например, должностные оклады работников Долгового агентства определяются в соответствии с этой схемой с коэффициентом 2.

Кроме этого есть выслуга лет и множество стимулирующих надбавок, которые в отдельных органах, как стало известно благодаря СМИ, достигают иногда 1000%.

Стимулирование коррупции

Разве с такими зарплатами госслужащим можно жаловаться?

Тем, о ком шла речь выше, наверное, не стоит.

Но следует знать, что, например, руководителю аппарата местной госадминистрации должностной оклад установили на уровне 9700 гривен, что в семь раз ниже, чем у руководителя Долгового агентства (при том, что долги государства все больше растут и на конец 2020 года составляли почти 2,5 триллиона гривен).

Это — не говоря о том, что этот оклад меньше чем средняя зарплата в стране (около 12 000 гривен на конец 2020 года).

Сегодня ситуация такова, что для большинства государственных служащих оплата труда уже несколько лет не повышается. Для более 230 тысяч госслужащих средняя заработная плата была заложена в бюджете 2021 на уровне 8-10 тысяч гривен.

Более того, изменения, предложенные НАГС к закону о государственной службе, предусматривают дальнейшее ухудшение условий оплаты труда, ликвидацию рангов государственной службы, уменьшение в разы доплаты за выслугу лет.

Премия уже ограничена 20% от должностного оклада, который, как было сказано выше, не меняется годами.

При этом разрыв между наиболее высоким и наиболее низким окладом составляет 15 раз.

Вряд ли это можно назвать реформой государственной службы — скорее, это ее системное уничтожение.

На сегодня статус госслужбы, по мнению экспертов, абсолютно нивелирован. Порядочные и высококвалифицированные работники увольняются, на их место приходят хапуги. Если реформа госслужбы действительно задумывалась для борьбы с коррупцией, ее реализация в том виде, в котором она происходит, только способствует ее расширению и углублению.

Автор: Виктор Авдеенко; АПОСТРОФ