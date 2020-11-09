Борьба с коррупцией: как сопротивляется этому украинская «элита» и при чем здесь ЕС

Решение Конституционного суда Украины об отмене ряда положений антикоррупционного законодательства обернулось конституционным кризисом и ставит под вопрос прозападный курс страны.

Как отмечает DW, глядя на ключевые решения Конституционного суда Украины, не приходится удивляться тому, что на протяжении многих лет уровень доверия к судебной системе в целом колеблется от 5 до 16 процентов, как показывают опросы. Так, в 2003 году суд дал зеленый свет президенту Леониду Кучме, позволив идти на третий срок, хотя в основном законе пребывание на высшем государственном посту ограничено двумя сроками.

В 2010 году в угоду президенту Виктору Януковичу судьи фактически признали неконституционным сам Основной закон страны в его обновленном виде и отменили изменения от 2005 года, вернув президенту широкие полномочия. Янукович вскоре вынужден был бежать в Россию, но часть назначенных при нем судей Конституционного суда, в том числе и его глава Александр Тупицкий, до сих пор сохраняют свои посты.

Судьи препятствуют борьбе с коррупцией

Конституционный суд Украины регулярно будоражит общество, одну за одной отменяя реформы последних лет. Своим решением, обнародованным 27 октября, КСУ отменил целый ряд положений антикоррупционного законодательства, принятого в 2014-2015 годах.

В частности, он объявил противоречащей конституции норму об уголовной ответственности за отказ от подачи чиновниками, политиками и судьями декларации о доходах и имуществе или за недостоверные сведения в декларациях. Офшорные компании, виллы и роскошные яхты, миллионы долларов и евро наличными, десятки автомобилей премиум-класса и дизайнерские украшения — благодаря этим декларациям украинцы узнали о правящем классе многое, что власть имущие предпочитали скрывать.

Национальное агентство по противодействию коррупции до решения Конституционного суда обладало полномочиями проверять декларации госслужащих и политиков, имея доступ к ряду госреестров. А Национальное антикоррупционное бюро Украины могло с подачи этого органа возбуждать уголовные дела за попытку скрыть имущество в Украине или за границей, либо по подозрению в незаконном обогащении, если имущество не подтверждено легальными источниками доходов.

Однако Конституционный суд разрушил всю эту систему антикоррупционного мониторинга, констатировал в беседе с DW бывший генпрокурор Украины и один из соавторов антикоррупционного законодательства Руслан Рябошапка. «После этого решения суда уже нет уголовной ответственности за скрытие имущества или ложь в декларации», — отметил Рябошапка. По его словам, теперь правоохранительные органы не смогут с подачи НАПК искать незаконные активы за границей, ведь они теряют возможность обращаться за международной правовой помощью.

Часть судей на момент принятия решения сами имели проблемы в связи с проверками их деклараций. Так же, как и ряд депутатов «Оппозиционной платформы — за жизнь» (ОПЗЖ), которые и обжаловали в наивысшей судебной инстанции нормы антикоррупционного законодательства. Депутаты сочли декларирование имущества недопустимым вмешательством в их частную жизнь, и судьи поспешили с этим согласиться, приняв решение в рекордно сжатые сроки.

На кону безвиз и кредиты

Антикоррупционные законы были приняты под давлением западных партнеров — Международного валютного фонда и Европейского Союза. Удар по антикоррупционной политике ставит под угрозу как кредиты МВФ, так и безвизовый режим со странами ЕС. Ведь прозрачность доходов власть имущих была ключевым требованием западных партнеров, и относительно финансовой поддержки, и относительно отмены в 2017 году виз для украинцев.

«Мы потеряем поддержку наших партнеров, если вскоре не решим эту проблему», — предостерег министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, комментируя последствия решения суда. Посол ЕС в Украине Матти Маасикас, в свою очередь, призвал Киев не ставить под угрозу антикоррупционную политику и придерживаться международных обязательств.

Вскоре после обнародования скандального решения под стенами суда собрались более тысячи активистов, которые протестовали против попыток сорвать антикоррупционные реформы, а глава Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов на экстренном заседании СНБО назвал решение судей «частью плана по подрыву украинской государственности» и заговорил о саботаже проевропейского курса страны. 30 октября президент Владимир Зеленский опубликовал на своей официальной странице проект закона, предусматривающий аннулирование последнего решения Конституционного суда и расформирование парламентом нынешнего состава этого органа, а также набор новых судей на открытом конкурсе.

Прорыв или опасная эскалация?

Проблема, однако, в том, что роспуск Конституционного суда парламентом не предусмотрен конституцией. Поэтому эксперты предостерегают от необратимых последствий такого шага. Несмотря на то, что решение Конституционного суда, как считают, в частности аналитики Центра политико-правовых реформ, представляет собой опасность для конституционного строя.

«Ключевой арбитр между ветвями власти перестал восприниматься как таковой. Произвольные решения могут породить другие произвольные решения всех ветвей власти, включая неконституционные решения в ответ», — предупреждают эксперты ЦППР в своем заявлении.

Так или иначе, а голосов в поддержку законопроекта Зеленского в Верховной раде нет. Представители оппозиционных фракций боятся узурпации власти президентом в случае разгона Конституционного суда. Однако и во фракции правящей партии «Слуга народа» многие депутаты не поддерживают кардинальное, но противоречащее Конституции решение, предлагая восстановить ключевые нормы антикоррупционного законодательства, приняв новые законы.

Украинцы против компромиссов

Однако для многих украинцев такие компромиссы — не вариант. Как показал опрос, проведенный 2-3 ноября социологической группой «Рейтинг», 57 процентов граждан поддерживают инициативу президента о роспуске Конституционного суда, тогда как против такого шага выступают лишь 27 процентов опрошенных. Руслан Рябошапка считает, что нужно кардинальное политико-правовое-решение, предусматривающее и перезапуск суда, и полное аннулирование его последнего скандального решения.

«Политикам очень удобно такое решение Конституционного суда. Поэтому депутаты — и Тимошенко, и Порошенко , и другие — предлагают сейчас юридические решения, которые ничего не решают. Если просто внести изменения в законы, суд снова их отменит, сославшись на уже существующий прецедент», — убежден бывший генпрокурор.

Выхода из сложившегося конституционного кризиса пока не видно. Президент, который еще в прошлом году одержал головокружительную победу на выборах, похоже, теряет влияние на парламент и рискует оказаться беспомощным в ситуации, когда общество ожидает жесткой реакции на удар по антикоррупционной реформе.

Автор: Евгений Тейзе; DW