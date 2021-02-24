О гендерном равенстве в вооруженных силах: армия США VS армия Украины

В 2015 году Министр обороны США Эшли Картер подписал указ, разрешающий женщинам занимать любые должности в армейской иерархии, включая службу на передовой и в специальных подразделениях.

В США женщинам служба в армии разрешалась с 1991 года, но с ограничениями, отмечает издание «Рубрика«. Например, они имели право участвовать в наземных операциях, но без прямого контакта с противником. За право служить наравне с мужчинами, причем и в самых горячих точках, американки боролись долгое время, и 6 лет назад добились результата. Женщинам-солдатам позволили управлять танками, стрелять из минометов и командовать солдатами на поле боя; служить в рейнджерах, «зеленых беретах», «морских котиках», в морской пехоте, воздушно-десантных войсках.

В Украине законодатели узаконили равноправие в Вооруженных силах Украины для женщин и мужчин тремя годами позже, в 2018. Женщин принимают в армию в добровольном порядке (по контракту) и призывают на военную службу в военном резерве, а также обязывают исполнять воинский долг в запасе и соблюдать правила воинского учета наравне с мужчинами. Уже в октябре 2018 года Порошенко впервые присвоил звание генерал-майора украинке, начальнику Военно-медицинского управления СБУ Людмиле Шугалей. Спустя 2 года, в 2020 звание генерала получила вторая женщина в Украине, Юлия Лапутина. В обоих случаях принятые президентами решения назвали политическими и демонстративными. Иногда можно услышать и о том, что некоторые женщины в украинской армии оказываются там постольку, поскольку: по «династическим» причинам или, например, чтобы найти мужа. Так существует ли равноправие в украинской армии на самом деле?

Есть ли женщины на руководящих должностях?

В рядах вооруженных сил США женщины составляют одну пятую контингента в каждом роде войск. Исключение составляет морская пехота, где на долю женщин приходится всего 8% от общего числа.

В украинской армии, по информации Главного управления персонала Генерального штаба ВСУ, в октябре 2020 года служила 31 тысяча женщин. Это 12% от общего количества военнослужащих ВСУ. Среди них 4500 офицеров, около 1300 прапорщиков, примерно 24 тысячи сержантов, старшин, солдат, и еще более 1000 курсантов.

Как обстоят дела в нашей армии, мы решили выяснить у Надии Матейко, бойца ВСУ, разведчицы. Она рассказала нам о своем восприятии гендерного равенства на украинском фронте: «Равенство безусловно есть. В 18 году появилось много должностей, на которые теперь женщины могут идти на контракт служить. Женщина может занимать командную должность в боевом подразделении, может быть разведчиком, снайпером и гранатометчиком», — рассказывает она.

Другая военнослужащая, которая попросила не называть своего имени, комментирует:

«На командных должностях многие женщины стоят формально. Занимают командную должность, чтобы получить звание, а работают в строевой части: регистрируют документы, занимаются бумажной работой. Раньше было невозможно поступить на офицера-командника женщине. С 2016 года открыли доступ на все боевые специальности для женщин — наверно, и с этим связано. Но с другой стороны — очень большой процент женщин после того, как прослужили год-два, уходят в декрет. А с третьей стороны, как бы там ни говорили, девушку будут жалеть, давать ей меньше работы и меньше отправлять по командировкам… Но на штабных должностях женщин больше».

Допускают ли женщин в штурмовые отряды?

Во время активных боевых действий в Сирии женщины армии США были снайперами, они работали с минометами, водили танки и БМП, однако в штурмовые отряды их не допускали. В Украине участие женщин в боевых операциях допускается, и Надия этому свидетель. «Есть командир разведывательного отделения, есть командир боевой машины, а я — командир машины БМП-2. И да, женщины у нас воюет непосредственно «на нуле» — на линии столкновения с врагом. Там работаю я, уже не первый год, со мной работают и другие женщины».

Как и в США, женщины в Украине могут управлять военной техникой, в отличие от Великобритании, где женщинам запрещено управлять танком или субмариной, запрещено посылать женщин на боевые позиции.

«Есть женщины-стрелки, санитары, разведчики — все они активно участвуют в боевых действиях. Есть много поваров, связисты. Они выполняют задания наравне с мужчинами. Да, не каждая женщина сможет носить по 30 30-килограммовых артиллерийских снаряда или перезаряжать танк, что в основном делается вручную, — это реально тяжело. Вот поэтому раньше женщины не воевали. А теперь все терпят», — объясняет наш источник.

Нормативы для мужчин и для женщин — отличаются ли они?

В некоторых профессиях совершенно неважно, женщина ты или мужчина. Например, среди американских пожарников есть норматив: если ты можешь поднять 40 кг и бежать с ними по лестнице вверх — ты подходишь. В армии США физические нормативы для женщин и мужчин отличаются. Например, согласно нормативам морских пехотинцев, бег на дистанцию 4827 метров (3 мили) мужчины в зависимости от возраста должны преодолевать за 28-33 минуты, а женщины — за 31-36 минут. Вместо подтягиваний, женщины сдают вис на согнутых локтях на время, кроме того немного отличаются допустимые показатели жировой массы тела.

В Украине нормативы для мужчин и женщин отличаются, кроме того, показатели зависят от категории, к которой принадлежит военный и возрастной группы. Все они определены Приказом Генерального штаба ВСУ №35 от 11.02.2014 года. Так, например, вместо подтягиваний женщины сдают сгибание и разгибание рук в упоре лежа, освобождены от бега на 3 км.

Фото: 14 отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого «Физические нормативы очень легкие как для мужчин, так и для женщин, — говорит источник «Рубрики». — Все это из-за большого недобора. Можно посмотреть на некоторых солдат: кто-то весит 140 килограммов, могут быть и «хлюпики» — эти люди объективно не могут сдать ФИЗО», — комментирует вторая героиня.

Как мужчины относятся к женщинам-сослуживцам?

Культурно сложилось так, что мужчины даже на подсознательном уровне готовы защищать женщин и заботится о них. Например, исследования, проводимые в Израиле, продемонстрировали, что ранение женщины-сослуживца вызывает у солдат мужчин сложную реакцию: ими становится сложнее управлять, они меньше склонны подчиняться приказам и торопятся отомстить.

В Украине такие исследования не проводились. Но Надия говорит: «Когда были какие-то ситуации в городе, например, парни заступились за нас (за женщин — ред.). Они нас оберегают. Это воспитание, и это нормальное поведение в обществе, — считает боец».

Мужчины в украинской армии воспринимают женщин так, как это принято в нашем обществе. Если нужно донести коробки с боеприпасами — они обязательно помогут, откроют дверь перед коллегой, пропустят первой:

«Наверное, то, что женщины есть в коллективе — это побуждает мужчин делать лучшие условия. Например, помещения, где можно помыться — женщина привносит в часть уют. Конечно, из-за нее могут быть конфликты, но если это нормальная, адекватная женщина — все будет нормально», — говорит другая военнослужащая.

Что на счет харассмента в амии?

Обе наши героини подтвердили, что все зависит от поведения женщин в армии. Но открытых сексуальных домогательств на их опыте не было:

«На учебе ты или в войсках, когда ты туда попадаешь — ты уже потенциальный объект внимания. Все зависит от того, как ты себя поставишь. Если как специалист — не будет никаких домогательств, но если проявишь «слабину» — это уже крест на всей репутации. В военных силах все друг друга знают и сплетни распространяются очень быстро. Что касается харассмента — говорят, такие случаи есть. По моему опыту, и опыту моих близких друзей — неконтролируемых посягательств не было, их все можно пресекать. Можно решить такие ситуации, обратившись к вышестоящим», — считает одна из интервьюируемых.

В ситуацию, когда пришлось попросить о помощи начальство попала разведчица Надия Матейко:

«Был случай на КМБ, — говорит она. — За нами закрепили сержанта из другого учебного центра, который должен был готовить нас для присяги. Этот сержант позволял себе очень грубые намеки. Когда такие намеки он позволил себе отпустить в мою сторону, я позвонила командиру своей роты и пожаловалась. Рассказала ему эту ситуацию, что есть такие случаи, и что мне они не нравятся. Я не знаю, что сделал командир, но этот сержант очень быстро уволился после этого. То есть, даже на расстоянии мой командир помог мне в такой ситуации».

Была и другая ситуация, также на КМБ, на учениях по бросанию гранат:

«Когда я метнула гранату из-за бруствера, присела, услышала, что она взорвалась, встала и собиралась выполнять следующее задание, и в этот момент у меня под ногами происходит еще один взрыв. Оказывается, инструктор решил пошутить и закатил за бруствер еще одну гранату. Он оттолкнул меня, но все равно я получила акубаротравму (повреждение уха, последствие контузии — ред.). Как потом он сам объяснил, он хотел «посмотреть, что девочка скажет, если возле нее взорвется граната»… Он хотел так пошутить. Пока я доехала с полигона в свою часть, этого инструктора уже отстранили. Так что могу сказать, что когда командование узнает о таких случаях, они сразу же пресекаются«.

Подобные прецеденты нарушения границ — скорее исключение из правил и происходят из-за недостатка воспитания и осознания своих действий у отдельных индивидуумов.

Автор: Виктория Губарева; «Рубрика«