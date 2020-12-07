Перемирие по-русски на Донбассе: запрещенные мины, увеличение количества обстрелов и ДРГ на Светлодарской дуге

Количество обстрелов увеличивается, группировки, подконтрольные России, используют запрещенное оружие, не пропускают людей через КПВВ, но власть опять говорит об очередном разведении и новом этапе договоренностей.

Ежемесячный анализ ситуации в зоне ООС от Радио Донбас.Реалии

Количество обстрелов увеличилась

В ноябре российские гибридные силы обстреливали позиции украинских военных ежедневно, несмотря на провозглашенное властью «всеобъемлющее» перемирие. Об этом свидетельствует ежедневная информация штаба ООС, в которой фиксируются обстрелы по количеству случаев открытия огня. Всего за месяц силы, подконтрольные России, нарушали тишину 102 раза, что на 5 больше, чем в октябре. Однако по сравнению с августом, первым месяцем перемирия, вдвое больше — 48 против 102.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span> <span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ считает обстрелы по количеству выпущенных снарядов и очередей из автоматического оружия. Итак, в ноябре было зафиксировано 819 обстрелов. Это на 251 обстрел больше, чем в октябре.Больше всего нарушений было в Донецкой области. 11 ноября, по данным ОБСЕ, их было 90! В Луганской области наиболее «жаркими» были 28 и 29 ноября — за два дня 87 нарушений.

Что касается взрывов 11 ноября у Дебальцево, украинская сторона в ТКГ считает, что это был не обстрел, а результат инженерных работ по добыче угля или использования инженерных боеприпасов.

Радио Донбас.Реалии же заметило, что взрывы происходили в районе, где расположена небольшая база подконтрольных России группировок. Ее легко можно найти на спутниковых снимках этой местности именно на северо-восток от поселка Коммуна, на западной окраине самого Дебальцево.

Потери украинской стороны

В ноябре погиб один военный, четверо были ранены.

Вячеслав Минкин — старший солдат 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев. Родился в Киеве 25 ноября 1989 (до 31-летия не дожил одного дня). С 2002 года переехал в Фастов, где его с сестрой воспитывала бабушка, потому что мать умерла.

После школы получил среднее образование (плиточник-штукатур и каменщик-облицовщик) в Киевском строительном училище №27.

С началом войны он уехал на Донбасс — сначала как доброволец, далее — подписал контракт с ВСУ. Имеет медаль за участие в боях на Светлодарской дуге.

24 ноября около полудня в пригороде Авдеевки российские гибридные силы открыли огонь, был ранен украинский военный. Украинская сторона не стреляла в ответ, якобы потому что эвакуировали раненого. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии, однако медики не смогли спасти Вячеслава.

Похоронили Вячеслава Минкина на Аллее Славы фастковского кладбища, у него осталась жена и маленький сын.

Небоевые потери

В ноябре были сигналы от волонтеров и ветеранов ООС, что есть еще три потери среди украинских военных, однако пока они квалифицируются как небоевые.

13 ноября генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что за семь месяцев небоевые потери украинских военных составили 979 человек, 276 — погибли (из них 44 смерти в зоне АТО) и 703 получили ранения или телесные повреждения.

«Именно из-за таких потерь в специализированной прокуратуре Объединенных сил образован отдел процессуального руководства досудебным расследованием по уголовным производстве по вопросам расследования причин смертей военнослужащих в небоевой обстановке», — отметила генпрокурор.

Новые точки разведения

Несмотря на обстрелы и обострения, в ТКГ планируют новое разведение-отступление. Так, 4 ноября были озвучены новые участки — Славяносербск, Петровка и Нижнетеплое в Луганской области и Григорьевка в Донецкой.

КПВВ не открыли

10 ноября Украина открыла для работы КПВВ «Гнутово», «Марьинка, «Майорск» (Донецкая область), «Станица Луганская», «Счастье», «Золотое» (Луганская область).

Группировки, подконтрольные России, возвращали граждан на контролируемую Украиной сторону. В оккупированном Луганске такое решение объяснили «невыполнением обязательств со стороны Украины», мол — КПВВ открыли только для пешеходов, транспорт здесь ездить не может,это не устраивает группировки «ЛНР». При этом формат работы КПВВ обсуждался неоднократно на встречах ТКГ.

Обострение

20 и 22 ноября со стороны ОРДО в сторону Водяного российские гибридные силы, по сообщению штаба ООС, предприняли попытку дистанционного минирования территории минами ПОМ-2.

Противопехотная ПОМ-2 – одна из новых российских разработок, объясняет Виталий Баранов. Эта «умная» мина нового поколения: может срабатывать натяжным способом или реагировать на движение (сейсмодатчик).

«На шаг животного мина не срабатывает. Эти мины очень опасны, и главное, что они срабатывают на 99%», – говорит сапер.

Эта мина – кругового действия, и в ее корпус залиты несколько тысяч осколков: разлетаясь по кругу, они образовывают радиус сплошного поражения. Женевскими конвенциями противопехотные мины запрещены, и Украина избавилась от них как подписант этих конвенций – в отличие от России. Все факты использования ПОМ-2 документируются Украиной, уверяет он – доказательная база накапливается постоянно.

29 ноября подразделение ВСУ отбили атаку диверсионно-разведывательной группы на Светлодарской дуге и сбили беспилотник российского производства, боевики бросили при отступлении магазины с патронами, вещевые мешки и несколько бронежилетов, на которых были указаны позывные — «Худой», «Мартин» и «Григор». И такая попытка прорыва на позиции под Луганским произошла не впервые.

Убегая, оккупанты оставили вблизи позиций несколько советских противопехотных мин МОН-50. Их убойные элементы при детонации разлетаются на расстояние до 50 метров. Такие мины запрещены Женевскими конвенциями.

Расследование по «Боинга» МН17 продолжается

3 ноября в Нидерландах после перерыва возобновился судебный процесс по делу о гибели малайзийского «Боинга» на Донбассе в 2014 году. Впервые были показаны фрагменты интервью с одним из подозреваемых — Олегом Пулатовым, известным по кличке «Гюрза», полковником, бывшим российским спецназовцем.

На видео он отрицает свою причастность к катастрофе и заявляет, что ему не было известно о наличии установки «Бук» на территории, подконтрольной группировке «ДНР». А решил Пулатов принять участие в процессе для того, чтобы, по его словам, найти «настоящих виновных» в катастрофе.

Реанимация «Минских договоренностей»

Россия открыто поддержала «план действий», который предложили группировки «ЛДНР», то есть собственный. В этом плане предлагают закрепить в Конституции Украины «особый статус» для ОРДЛО к 2050 году и передать Украине контроль за украинско-российской границей после выборов.

При этом России не понравилась украинская версия плана: полная демилитаризация оккупированных украинских территорий, взятие государственной границы под контроль, отмена властью России ряда решений и документов, которые являются прямым вмешательством в жизнь ОРДЛО (об упрощенном порядке предоставления жителям этих территорий российского гражданства), только после этого — выборы.

Украинская делегация в Минске подчеркнула, что план должен быть представлен от России, а не от боевиков, но напрасно: российский представитель Борис Грызлов сказал, что Россия не является стороной конфликта.

Источник: Донбас.Реалии

«Copyright © 2018 RFE/RL, Inc. Передруковується з дозволу Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода»