Почему уже 80 украинских судов не отправляют правосудие

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Что они себе насудили: как коррумпированные судьи уходят от наказания

Специалисты аналитической системы YouControl насчитали 80 судов, которые заявили о прекращении отправки правосудия в 2020 году.

Что это значит?  А то, что граждане и представители бизнеса могут быть не осведомлены, когда им следует появиться на ковер к Фемиде. И некоторым, конечно, ситуация на руку: не пришел, потому что не получил приглашение, а если получил в электронной форме, то кто докажет это?

80 украинских судов не отправляют правосудие

О серьезности ситуации заговорили еще в начале текущего года.  Уже тогда дефицит финансирования потребностей судов составил 831,6 млн грн.  А в начале лета официальное сообщение о проблемах с обеспечением правосудия из-за отсутствия надлежащего финансирования судов появилось на сайте Судебной власти Украины.

Недофинансирование судов в 2020 году вызвало ряд проблем: от невыплаты в полном объеме заработных плат сотрудникам аппарата, к элементарному  ‒  недостатка марок и бумаги. В частности, около 15% украинских судов остановили отправку запросов, необходимых для обеспечения рассмотрения дел, судебных повесток, копий судебных и процессуальных решений, другой важной корреспонденции.

Руководитель юридического департамента YouControl Даниил Глоба: «Вопрос финансирования и кадрового дефицита системы украинского судопроизводства который год подряд вызывают серьезное беспокойство.  И если нехватка кадров временно может компенсироваться повышенной нагрузкой на существующих судей, то и проблему финансирования (по крайней мере в части отправления почтовой корреспонденции) тоже нужно решать. Без этого исчезнет взаимосвязь судов с участниками судебного процесса и фактически прекратится доступ к правосудию».

Сейчас в Украине уже реализовано подсистему «Электронного суда» как одного из сервисов Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы (ЕСИТС). Функционал сервиса позволяет участникам судебного процесса подавать и получать все необходимые документы в электронном виде в соответствии с процессуальным законодательством.

Эксперт отмечает, что не все суды в Украине положительно воспринимают нововведения и нередки случаи возвращения, оставления без движения поданных документов. Однако, это не может препятствовать правам лиц в доступе к судопроизводству, в части представления процессуальных документов в электронной форме в том числе. Этот сервис призван решить существующую проблему с отправкой судебной корреспонденции, а в будущем ‒ свести бумажный документооборот в судах до минимума, увеличить эффективность работы системы судопроизводства в целом.

Даниил Глоба отмечает: «Несмотря на то, что указанные суды не отправляют корреспонденцию по почте, они все же вносят информацию о предстоящих заседаниях в реестр.  А для того, чтобы участник процесса мог узнать о состоянии рассмотрения дела (назначение к рассмотрению, принятые решения и т.п.), нужно мониторить ситуацию. Например, Система YouControl позволяет бесплатно поставить до десяти компаний на мониторинг и отслеживать состояние рассмотрения их судебных дел по информации относительно стадий рассмотрения судебных дел ГСА Украины, получив извещение по электронной почте. Своевременно и оперативно узнав об определенном событии, можно выиграть время на подготовку документов и формирование правовой позиции в суде (написать возражение, осуществить визит в суд и т.п.) «.

К сведению: в среднем суд за месяц тратит на почтовую корреспонденцию 100 ‒ 120 тыс. грн.  За год это около 1 млн 200 тыс. ‒ 1 млн 440 тыс. грн.  Государственная судебная администрация Украины сообщила, что на 1 ноября 2020 дополнительная потребность до конца года в почтовых марках, конвертах и ​​на оплату услуг маркировочных машин составляет 284,9 млн грн.

Перечень судов, которые публично заявили о прекращении отправки корреспонденции в 2020 году
по состоянию на 01.12.20

  1. Київський апеляційний суд
  2. Оболонський районний суд міста Києва
  3. Дніпровський районний суд міста Києва
  4. Шевченківський районний суд міста Києва
  5. Подільський райсуд Києва
  6. Деснянський районний суд міста Києва
  7. Печерський районний суд міста Києва 
  8. Господарський суд Київської області
  9. Миронівський районний суд Київської області 
  10. Яготинський районний суд Київської області
  11. Обухівський районний суд Київської області
  12. Володарський районний суд Київської області
  13. Згурівський районний суд Київської області
  14. Хмельницький окружний адміністративний суд
  15. Хмельницький апеляційний суд
  16. Чемеровецький районний суд Хмельницької області
  17. Шепетівський міськрайонний суд Хмельницької області
  18. Вінницький окружний адміністративний суд
  19. Вінницький міський суд
  20. Лохвицький районний суд Полтавської області
  21. Великобагачанський районний суд Полтавської області
  22. Господарський суд Полтавської області
  23. Лубенський міськрайонний суд Полтавської області
  24. Крюківський районний суд міста Кременчука
  25. Автозаводський районний суд м. Кременчука
  26. Івано-Франківський апеляційний суд 
  27. Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області
  28. Верховинський районний суд Івано-Франківської області
  29. Берегівський районний суд Закарпатської області 
  30. Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області
  31. Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області
  32. Зборівський районний суд Тернопільської області
  33. Теребовлянський районний суд Тернопільської області
  34. Лановецький районний суд Тернопільської області
  35. Козівський районний суд Тернопільської області
  36. Бучацький районний суд Тернопільської області
  37. Христинівський районний суд Черкаської області
  38. Драбівський районний суд Черкаської області 
  39. Чорнобаївський районний суд Черкаської області 
  40. Шполянський районний суд Черкаської області 
  41. Маньківський районний суд Черкаської області
  42. Лисянський районний суд Черкаської області 
  43. Артемівський міськрайонний суд Донецької області
  44. Селидівський міський суд Донецької області
  45. Іллічівський районний суд м. Маріуполя
  46. Одеський окружний адміністративний суд
  47. Котовський міськрайонний суд Одеської області
  48. Тарутинський районний суд Одеської області
  49. П’ятий апеляційний адміністративний суд у м. Одеса
  50. Ширяївський районний суд Одеської області 
  51. Чаплинський районний суд Херсонської області
  52. Каланчацький районний суд Херсонської області
  53. Нововоронцовський районний суд Херсонської області 
  54. Новокаховський міський суд Херсонської області 
  55. Кіровоградський районний суд Кіровоградської області
  56. Долинський районний суд Кіровоградської області
  57. Добровеличківський районний суд Кіровоградської області
  58. Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської області
  59. Устинівський районний суд Кіровоградської області
  60. Кам’янка-Бузький районний суд Львівської області
  61. Бродівський районний суд Львівської області 
  62. Перемишлянський районний суд Львівської області
  63. Залізничний районний суд м.Львова
  64. Сихівський районний суд м. Львова 
  65. Віньковецький районний суд Хмельницької області 
  66. Летичівський районний суд Хмельницької області 
  67. Ярмолинецький районний суд Хмельницької області
  68. Полонський районний суд Хмельницької області
  69. Жовтневий районний суд м. Дніпропетровськ
  70. Ленінський районний суд м. Дніпропетровськ
  71. Самарський районний суд м. Дніпропетровська
  72. Солонянський районний суд Дніпропетровської області
  73. Марганецький міський суд Дніпропетровської області
  74. Апеляційний суд Дніпропетровської області
  75. Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області
  76. Апостолівський районний суд Дніпропетровської області
  77. Жовтоводський міський суд Дніпропетровської області
  78. Апеляційний суд Миколаївської області
  79. Ковпаківський районний суд м. Суми 
  80. Кіцманський районний суд Чернівецької області

Источник: YouControl 

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