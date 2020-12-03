Почему уже 80 украинских судов не отправляют правосудие

Специалисты аналитической системы YouControl насчитали 80 судов, которые заявили о прекращении отправки правосудия в 2020 году.

Что это значит? А то, что граждане и представители бизнеса могут быть не осведомлены, когда им следует появиться на ковер к Фемиде. И некоторым, конечно, ситуация на руку: не пришел, потому что не получил приглашение, а если получил в электронной форме, то кто докажет это?

О серьезности ситуации заговорили еще в начале текущего года. Уже тогда дефицит финансирования потребностей судов составил 831,6 млн грн. А в начале лета официальное сообщение о проблемах с обеспечением правосудия из-за отсутствия надлежащего финансирования судов появилось на сайте Судебной власти Украины.

Недофинансирование судов в 2020 году вызвало ряд проблем: от невыплаты в полном объеме заработных плат сотрудникам аппарата, к элементарному ‒ недостатка марок и бумаги. В частности, около 15% украинских судов остановили отправку запросов, необходимых для обеспечения рассмотрения дел, судебных повесток, копий судебных и процессуальных решений, другой важной корреспонденции.

Руководитель юридического департамента YouControl Даниил Глоба: «Вопрос финансирования и кадрового дефицита системы украинского судопроизводства который год подряд вызывают серьезное беспокойство. И если нехватка кадров временно может компенсироваться повышенной нагрузкой на существующих судей, то и проблему финансирования (по крайней мере в части отправления почтовой корреспонденции) тоже нужно решать. Без этого исчезнет взаимосвязь судов с участниками судебного процесса и фактически прекратится доступ к правосудию».

Сейчас в Украине уже реализовано подсистему «Электронного суда» как одного из сервисов Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы (ЕСИТС). Функционал сервиса позволяет участникам судебного процесса подавать и получать все необходимые документы в электронном виде в соответствии с процессуальным законодательством.

Эксперт отмечает, что не все суды в Украине положительно воспринимают нововведения и нередки случаи возвращения, оставления без движения поданных документов. Однако, это не может препятствовать правам лиц в доступе к судопроизводству, в части представления процессуальных документов в электронной форме в том числе. Этот сервис призван решить существующую проблему с отправкой судебной корреспонденции, а в будущем ‒ свести бумажный документооборот в судах до минимума, увеличить эффективность работы системы судопроизводства в целом.

Даниил Глоба отмечает: «Несмотря на то, что указанные суды не отправляют корреспонденцию по почте, они все же вносят информацию о предстоящих заседаниях в реестр. А для того, чтобы участник процесса мог узнать о состоянии рассмотрения дела (назначение к рассмотрению, принятые решения и т.п.), нужно мониторить ситуацию. Например, Система YouControl позволяет бесплатно поставить до десяти компаний на мониторинг и отслеживать состояние рассмотрения их судебных дел по информации относительно стадий рассмотрения судебных дел ГСА Украины, получив извещение по электронной почте. Своевременно и оперативно узнав об определенном событии, можно выиграть время на подготовку документов и формирование правовой позиции в суде (написать возражение, осуществить визит в суд и т.п.) «.

К сведению: в среднем суд за месяц тратит на почтовую корреспонденцию 100 ‒ 120 тыс. грн. За год это около 1 млн 200 тыс. ‒ 1 млн 440 тыс. грн. Государственная судебная администрация Украины сообщила, что на 1 ноября 2020 дополнительная потребность до конца года в почтовых марках, конвертах и ​​на оплату услуг маркировочных машин составляет 284,9 млн грн.

Перечень судов, которые публично заявили о прекращении отправки корреспонденции в 2020 году

по состоянию на 01.12.20

Источник: YouControl