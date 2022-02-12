Эволюция отмывания денег: от болгарского рестлера с чемоданом кеша до крипто-рэперши

Только на этой неделе прогремели два громких скандала, связанных с отмыванием денег: досталось и швейцарцам из Credit Suisse, и незадачливому крипто-хакеру из России, укравшего $4,5 миллиарда. В этой статье разбираем нюансы превращения грязных денег в чистые, а также кекаем над теми, у кого это получилось не очень!

Как отмывать деньги: пошаговая инструкция

Каждый, кто решил посвятить жизнь нелегкому труду по незаконному отъему чужих денег, знает: мало «заработать» деньги, надо еще сделать так, чтобы их можно было спокойно тратить (и, желательно, чтобы тебе за это ничего не было).

Промышленные масштабы эта проблема приобрела со взлетом организованной преступности, аккурат во время введения «сухого закона» в США. Говорят, что первым в буквальном смысле отмывать деньги придумал Аль Капоне: он прогонял всю выручку от подпольной продажи бухла через свою сеть бизнесов (в том числе, конечно же, прачечных), традиционно связанных с приемом множества мелких платежей наличкой. Сколько конкретно клиентов приходило и как они расплачивались — точно проверить при таком раскладе решительно невозможно.

Твое лицо, когда прачечная в подвале на районе приносит тебе по миллиону долларов в неделю

В современных методах отмывания денег обычно выделяют три стадии.

1. Размещение. Нелегальные деньги нужно как-то ввести в легальную финансовую систему — причем таким образом, чтобы в процессе ни у кого не возникло желания начать дополнительную проверку вот этих вот странненьких операций. Чаще всего это достигается разбивкой огромной кучи бабла на много маленьких операций по внесению в банк скромных баблишечек, чтобы никто зря не возбуждался.

Эта стадия также известна среди профессиональных банкиров под названием «cмурфинг» (smurfing). Говорят, что смурфами в среде метамфетаминщиков называли толпы рядовых «хомяков», которые ходили закупать прекурсоры для изготовления мета в разных местах небольшими объемами, чтобы не привлекать излишнего внимания — ну а оттуда уже и другие уважаемые люди термин подхватили.

Смурфы недовольны низкой оплатой труда за участие в отмыве бабла

2. Наслоение. Собственно, как намекает название стадии, здесь нужно наслоить друг на друга как можно больше различных операций по перетеканию денег из одних агрегатных состояний в другие. Чем более запутанным получается путь денег, тем лучше — надо, чтобы определить настоящий их источник без бутылки было совершенно невозможно.

В частности, очень кстати здесь приходится покупка и продажа предметов искусства. Приходят к тебе проверяющие и спрашивают: «Откуда деньги?» А ты им отвечаешь: «Да вот, купил картину неизвестного художника, а через год она внезапно подорожала в 100500 раз и я ее продал. Что вы, товарищ майор, это не кто-то чихнул краской на холст, это современное искусство — понимать надо!»

3. Интеграция. Наконец, очищенные от следов криминальной активности денежки нужно как-то получить к себе обратно на счет каким-то кажущимся легальным способом. То есть, если вы купили картину «Чих туберкулезника» — надо ее продать анонимному покупателю раз в десять дороже; ну или, как вариант, сходить в правильное казино и «выиграть» там большую сумму денег. Главное, чтобы справочку с печатью дали!

Выводим деньги в офшоры: здесь явно пригодится смурф-рестлер

В каждом втором голливудском фильме про сомнительных ребят есть сцена, в которой плохие парни пытаются вывезти честно награбленное бабло подальше от карающей руки Фемиды — например, в швейцарский банк. Воровать в одной стране, а отмывать и хранить в другой — это логично, ведь тогда возможности следственных органов из родной страны по экспроприации награбленного будут сильно ограничены.

Как вариант, для вывоза бабла можно примотать его скотчем к блондинке. Леонардо Ди Каприо одобряет этот метод!

Правда, даже в швейцарском банке у вас вряд ли нынче будут принимать баулы грязного кэша без лишних вопросов. На днях вышла новость о том, что прокуроры предъявили обвинение Credit Suisse (крупнейшему частному швейцарскому банку) в пособничестве по отмыванию более $150 миллионов. (Credit Suisse вообще в последнее время не везет: в прошлом году они потеряли много миллиардов долларов на скандалах с Greensill и Archegos — подробнее об этих историях здесь.)

Пикантность ситуации добавляет то, что чемоданы с баблом (по полмиллиона евро в каждом) регулярно привозил в Цюрих бывший болгарский борцуха, который удачно (ну как…) переквалифицировался в кокаинового нарко-смурфа.

Знакомьтесь, это Эвелин Банев — болгарская звезда борьбы, а теперь и звезда швейцарской прессы

Впрочем, дилетантские потуги бывших спортсменов из Болгарии меркнут по сравнению с масштабом мысли наших, русских обеспеченных людей. В 2014 году было опубликовано расследование аферы, которая вошла в историю под названием The Russian Laundromat («Русская прачечная» — хотя мне почему-то хочется перевести как «Большая стирка»).

Здесь уже отмыли больше 20 миллиардов долларов, причем первоначально бабло заливалось в воронку через молдавские и латвийские банки, а потом растекалось аж по 96 странам. Помимо сомнительных восточноевропейских банков немножко замарались во всем этом и такие уважаемые ребята как Deutsche Bank, Barclays, HSBC, и многие другие.

Схема здесь была такая: заключался якобы договор займа между двумя зарубежными компаниями, а поручителем выступала российская компания и гражданин Молдавии. Потом одна из сторон внезапно не могла погасить этот «долг», и справедливый молдавский суд взыскивал всю сумму с российской компании на счет в местном банке. Любопытно, что выкачанная таким образом из России за четыре года сумма примерно равна всему объему ВВП Молдавии за этот же период…

По итогу всего этого присел на 18 лет только молдавский гражданин по имени Вячеслав Платон, претензий же к ребятам из ФСБ России (которые, как пишут, тоже были немножко «причем») отчего-то не возникло.

Современные проблемы требуют современных решений: Биткоин и NFT

Если вам кажется, что смурфить грязные бабосы в чемоданах — это какой-то каменный век, то вы совершенно правы! К счастью, в настоящий момент есть много возможностей по современной, высокотехнологичной отмывке кэша.

Например, NFT: в каком-то смысле, весь этот балаган с покупкой предметов современного искусства на специализированных выставках уже не так актуален. Зачем куда-то ехать вживую, если можно просто парой кликов купить и перепродать за несколько миллионов долларов какую-нибудь пиксельную Унылую Обезьяну (тм)?

Некоторые современные NFT-художники переходят на мета-уровень и как бы намекают прямо в названии своих работ

С другой стороны, отмывание краденной крипты создает проблемы совершенно нового типа. На днях гремела новость об аресте русского Ильи Лихтенштейна и его жены Хизер Морган по обвинению в попытках отмыть биткоины на общую сумму в $4,5 миллиардов, которые были украдены хакерами с криптобиржи Bitfinex в 2016 году.

Если вам интересно, как проводят время люди с состоянием в несколько миллиардов долларов в крипте, то вот: Илья мутит какие-то софтверные стартапы, а Хизер профессионально записывает ультра-кринжовый рэп, который способен мгновенно вернуть вам веру в музыкальные способности российских рэперов.

Илья и Хизер пытаются задавить свою внутреннюю жабу, которая мешает им потратить биткоинов на четыре ярда баксов

В попытке легализовать ворованную крипту Илья и Хизер пытались гонять ее туда-сюда между разными крипто-биржами с разных счетов. Как ни странно, даже у таких заведений есть AML-проверки (Anti Money Laundering), так что местами их счета замораживали; а где-то им приходилось врать, что поступления представляют собой платежи от клиентов бизнеса Хизер по оказанию копирайтинговых услуг…

…что оказалось достаточно очевидной ложью — ведь любые транзакции с биткоинами доступны в публичном блокчейне, так что проследить их происхождение не очень сложно. Да, конечно, «биткоин обеспечивает анонимность», и всё прочее — но только до того момента, как вам не нужно вернуть средства в стандартную финансовую систему. И тут оказывается, что публичный список всех транзакций позволяет достаточно легко взять вас за причинное место.

Ну и отдельный лол — это то, как ФБР без всякого труда получили доступ ко всем крипто-кошелькам сладкой парочки, ведь пароли ко всем двум тысячам счетов были аккуратно записаны в эксельку на облачном хранилище Ильи. Как так, ведь все же знают, что надо не записывать пароль, а вместо этого «запомнить двенадцать простых слов из сид-фразы», чтобы надежно защитить свой кошелек от захватчиков? Ну а вот в жизни обычно получается как-то вот так.

Life comes at you fast

Если три буквы «AML» не вселяют в вас ужас, то возможно зря

Допускаю, что до этого момента вы читали статью, добродушно посмеиваясь над проблемами незадачливых хакеров и жадных олигархов. Но на самом деле, борьба с отмыванием денег вполне может осложнять жизнь и обычным людям — таким, как мы с вами.

Развитые страны с течением времени всё более ужесточают свои регламенты по KYC/AML (Know Your Client/Anti Money Laundering), так что зачастую банки и брокеры предпочитают дуть на воду, чтобы им потом не предъявили претензии.

Например, в 2020-м американский регулятор FINRA взыскал с популярного брокера Interactive Brokers $15 миллионов за недостатки в системе AML-контроля. После этого IB начали планомерно закручивать гайки, всё чаще предъявляя претензии клиентам за «неправильное резидентство» или просто нехитро предлагая заплатить за «усиленную проверку».

Так что, даже если вы не олигарх — рекомендую вам завести привычку аккуратно складывать в отдельную папочку все документы, которые подтверждают любые получаемые вами доходы (независимо от срока их давности). Начиная от справок 2-НДФЛ с работы, и заканчивая договорами на куплю-продажи имущества и отчетами брокера, подтверждающими баснословную прибыль, которую вам удалось натрейдить.

Автор: Павел Комаровский @RationalAnswer; ХАБР