«Поотрубать руки» не удалось. Что происходит сейчас с громкими делами о коррупции в оборонке

24 мая дело Игоря Гладковского, которого обвиняют в участии в «схемах» в оборонке, передали в Соломенский суд Киева, хотя рассматривать его должен был Высший антикоррупционный суд. Дело Гладковского — далеко не первое и не последнее о хищениях в армии и вокруг нее. Еще в октябре 2017 года, когда правоохранители задержали заместителя министра обороны Игоря Павловского, тогдашний президент Украины Петр Порошенко побещал «поотрубать руки» тем, кто будет красть у армии.

Издание hromadske рассказывает, что происходит сейчас с громкими делами о коррупции в оборонке, какие из них дошли до суда и «отрубили» ли уже кому-то за хищения в армии руку — в фигуральном, конечно, смысле.

«Мальчики» на потоках

В 2019 году журналисты Bihus.Info выпустили расследование о многомиллионных хищениях в «Укроборонпроме». По оценке расследователей, сумма, заработанная на различных схемах — не менее 250 миллионов гривен.

По их информации, Игорь Гладковский, сын тогдашнего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, вместе с друзьями Виталием Жуковым и Андреем Рогозой организовал поставки контрабандных российских деталей для военной техники. Государственные оборонные предприятия переплачивали за товар в несколько раз, покупая его у фирм-прокладок.

Руководство «Укроборонпрома» якобы знало о мошеннических сделках и давало на них согласие. А Игорь Гладковский, по утверждению журналистов, получил взятку за влияние через своего отца на руководителя оборонного предприятия.

В конце концов материалы этого расследования попали в НАБУ. Впоследствии детективы сообщили Жукову, Рогозе и другим лицам о подозрении в том, что фирма «Оптимумспецдеталь» (фигурант расследований Bihus.Info) уклонилась от уплаты более 46 миллионов гривен налогов, и в легализации этих средств. По версии следствия, Жуков и Рогоза были организаторами этих правонарушений.

Схема связей между бизнесменами, которых подозревают в коррупции при покупке деталей для военной техники / Фото:Bihus.Info

Через некоторое время Андрей Рогоза пошел на сделку со следствием. Он возместил 26 миллионов гривен, но суд соглашение с ним не утвердил. Позже на сотрудничество с детективами НАБУ пошел и Жуков. По информации hromadske из собственных источников, именно показания Жукова помогли сообщить о подозрении Гладковскому-младшему. За это Специальная антикоррупционная прокуратура заключила с ним соглашение о признании вины, которое освободило бы его от реального лишения свободы, а приговор был бы вынесен с испытательным сроком. Однако Антикоррупционный суд отказался утвердить это соглашение. Судьи объяснили, что в законодательстве существует запрет на утверждение соглашений с организаторами преступлений, а сама сделка якобы противоречит общественным интересам. К тому же, судьи учли то, что в условиях войны личное обогащение путем махинаций в оборонной сфере свидетельствует об «особой дерзости и исключительном цинизме». Таким образом, Жукова и Рогозу, скорее всего, будут судить в общем порядке. Гладковского-младшего тоже должны были судить в Высшем антикоррупционном суде. Но по ходатайству его адвоката суд изменили — с ВАКС на Соломенский райсуд Киева. Такое решение 24 мая приняла коллегия судей в составе пяти членов апелляционной палаты ВАКС, сообщили hromadske в Специализированной антикоррупционной прокуратуре. Двое из этих пяти судей, кстати, с таким решением не согласились и заявили особое мнение. Гладковского-младшего подозревают в получении 950 тысяч гривен неправомерной выгоды. За эти деньги Гладковский якобы должен был через своего отца повлиять на генерального директора «Укрспецэкспорта», чтобы тот принял решение в интересах «Оптимумспецдеталь». Речь шла о предоставлении более 7 миллионов гривен помощи Житомирскому бронетанковому заводу, который должен был выплатить эти деньги уже ООО «Оптимумспецдеталь».

Бывший первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Олег Гладковский во время заседания Высшего антикоррупционного суда, 18 октября 2019 года / Фото:УНИАН

Гладковский-старший и автомобили «Богдан» Олега Гладковского также подозревает НАБУ, но по другому, не связанному с упомянутыми выше, делу. По версии следствия, он, злоупотребив служебным положением, добился включения в государственный оборонный заказ и закупки за государственные средства грузовых автомобилей МАЗ 6317 («Богдан 6317») по завышенным ценам у предприятия «Автосборочный завод №2», входящего в состав «Богдан Моторс». Бенефициарным владельцем «Богдан Моторс» был сам Гладковский. В результате государство понесло убытки более чем на 10,62 миллиона гривен. Порошенко уволил первого заместителя главы СНБО Гладковского Вместе с ним подозреваемыми по делу проходят бывший заместитель министра обороны Игорь Павловский и бывший руководитель департамента военно-технической политики развития вооружения и военной техники Минобороны Андрей Араптанов. Следствие по этому делу было завершено еще в июне 2020 года. Сейчас сторона защиты знакомится с материалами расследования. Как сообщили наши собеседники в НАБУ, Антикоррупционный суд трижды отказывал в ускорении передачи этого дела в суд. По их словам, адвокаты подозреваемых до сих пор не ознакомились с материалами расследования. НАБУ провело обыски у Гладковских и других фигурантов … 14 мая ВАКС все же ускорил передачу этого дела в суд. Уже в первых числах июля по нему должны составить обвинительный акт и направить в ВАКС. Топливные сделки в Минобороны Бывший заместитель министра обороны Павловский проходит обвиняемым и по другому делу. По версии следствия, он причастен к завладению более чем 58 миллионами гривен Минобороны. Речь идет о покупке дизельного топлива у частной фирмы «Трейд Коммодити». Как установили детективы, в 2016 году Павловский вместе с другими лицами заключил незаконные дополнительные соглашения к договорам о поставке дизельного топлива для нужд Минобороны. Поэтому горючее закупили по завышенным ценам, что и нанесло государству ущерб. «Волчий суд». Как работает система круговой поруки у проворовавшейся украинской «элиты» Кроме Павловского, по этому делу обвиняют: директора отдела департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Минобороны Владимира Гулевича и сотрудника этого департамента Бориса Малыша, старшего инспектора департамента внутреннего аудита Минобороны Игоря Шемовнёва, фактического владельца «Трейд Коммодити» Вадима Трофименко и коммерческого директора этой компании Владимира Гарькавого. Отдельно заочно судят и директора фирмы «Трейд Коммодити» Вадима Майка. Сейчас это дело достаточно активно рассматривают в Высшем антикоррупционном суде. Как сообщил в комментарии hromadske и.о. руководителя САП Максим Грищук, суд уже рассмотрел около трети доказательств. В общей сложности материалы дела занимают 80 томов. Также сторона обвинения планирует допросить около 50 свидетелей. Свои доказательства по делу будет представлять и сторона защиты, которая тоже будет вызывать своих свидетелей.

Танки во дворе Львовского бронетанкового завода / Фото:Государственное предприятие «Львовский бронетанковый завод»/Facebook

Львовский бронетанковый и использованные двигатели В 2017 году НАБУ задержало пятерых должностных лиц Вооруженных сил и госпредприятия «Львовский бронетанковый завод» (ЛБТЗ) по подозрению в растрате имущества. Среди них был и тогдашний директор завода Роман Тымкив. Завод выиграл конкурс на поставку Центральному бронетанковому управлению ВСУ новых двигателей В-46-6. Согласно документам, в итоге завод приобрел у ООО «Булет Лайн» и поставил Вооруженным силам 40 двигателей. По версии обвинения, двигатели, поступившие на завод были не новыми, а бывшими в эксплуатации. К тому же в 2008-2009 годах их уже продали как избыточное имущество Министерства обороны. Размер убытков составил более 14 миллионов гривен. Вместе с Тымкивым антикоррупционеры предъявили обвинения бывшему заместителю директора завода Олегу Ткаченко, владельцу ООО «Булет Лайн» Артему Степаненко, начальнику Центрального бронетанкового управления ВСУ Юрию Мельнику и начальнику отдела этого управления Константину Истомину. Дело передали в суд еще в июле 2018 года, но Соломенский райсуд Киева в сентябре 2019-го так и не вынес по нему приговор. После создания Высшего атикоррупционного суда дело передали туда. Подготовительное заседание по делу началось 29 октября 2019 года, а закончили его аж 2 марта 2020 года. С тех пор, как нам рассказал и.о. руководителя САП Грищук, удалось приобщить к делу более 10 томов. Всего сторона обвинения планирует привлечь 60 томов доказательств. 10 самых громких дел против коррупционеров, которые закончились приговорами

Фиктивные оборонные контракты В марте 2019 года НАБУ задержало двух бывших директоров ГП «Спецтехноэкспорт» (СТЭ) Павла Барбула и Владислава Бельбаса. Вместе с ними подозрения вручили бывшему заместителю директора Владимиру Муцинову, бывшему заместителю начальника департамента предприятия Денису Панасенко и бывшему начальнику отдела Тимофею Романюку. По версии следствия, руководство и должностные лица СТЭ были причастны к растрате 2,22 миллиона долларов. Государственное предприятие заключило соглашение с оффшорной компанией из Объединенных Арабских Эмиратов Global Marketing SPLTD. Эта компания за плату должна была сопровождать один из контрактов с зарубежным покупателем. По этому договору «Спецтехноэкспорт» должен был поставить военную продукцию одного из государственных заводов Министерству обороны Индии. Global Marketing SPLTD должна была обеспечить заключение и исполнение контракта, за что «Спецтехноэкспорт» заплатил ей 2,22 миллиона долларов. Однако детективы НАБУ установили, что Global Marketing SPLTD заявленные услуги не оказывала, хотя между «Спецтехноэкспортом» и иностранной фирмой были подписаны акты о выполнении работ. Таким образом, должностные лица СТЭ якобы растратили более 2 миллионов долларов. В январе 2020 года это дело передали в суд. Подготовительное заседание по нему завершили лишь 9 февраля 2021 года, то есть более чем через год. В комментарии hromadske прокурор САП Вадим Сидоренко сообщил, что сейчас сторона обвинения приобщает к делу свои доказательства. Всего прокуратура планирует привлечь около 50 томов. Также сторона обвинения планирует допросить около 15 человек. А недавно НАБУ по похожему делу сообщило о подозрении бывшему руководству другой государственной оборонной компании — «Укринмаш». Бывшие и действующие чиновники фирмы якобы растратили почти 3,5 миллиона гривен. По версии следствия, средства перечислили в пользу арабского офшора Triangle Group Incorporated, которому они были выплачены как агентские услуги якобы за помощь по контрактам с иностранными покупателями. Организатором «схемы» следствие считает бывшего заместителя гендиректора «Укринмаша» Константина Чередниченко. Его знакомый Михаил Буянков является директором и владельцем Triangle Group Incorporated. Сейчас дело находится на стадии досудебного расследования.

Автор: Олег Новиков; Громадское