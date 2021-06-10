Привет из веселых девяностых: 400 относительно честных способов отъема денег

Система потребительской кооперации — это огромный механизм, состоящий из предприятий торговли, заведений ресторанного хозяйства, гостиниц, производственных предприятий и цехов, рынков. Каждый из нас, посещая рынок или парикмахерскую, обедая в ресторане, сталкивается с системой потребительской кооперации. Большая часть потребительского рынка — это именно продукты кооперативов.

Конечно, эта система аккумулировала в себе значительные средства, которые многим не дают покоя, пишет издание «Ракурс«.

25 мая 2021 года Большая палата Верховного суда, отменив решение судов предыдущих инстанций, удовлетворила иск Фонда гарантирования вкладов физических лиц о солидарном взыскании 77 млн грн с 14 бывших членов правления и наблюдательного совета Акционерного банка «Укоопспилка», которые на указанную выше сумму нанесли ущерб вкладчикам этого финансового учреждения.

Сумма, конечно, небольшая, да и сам банк до своей ликвидации был скромным, но главное заключается в том, что это решение пилотное, поскольку оно задаст соответствующее направление для решения еще 64 аналогичных дел по искам Фонда к 774 ответчикам на общую сумму 97 млрд грн. Но, кроме этого, постановление БП ВС может дать толчок к развитию интересных процессов в системе потребительской кооперации, на деньги которой и был создан банк «Укоопспилка». Причем одни назовут такие процессы восстановлением справедливости, другие —очередным переделом собственности, акто-то — рейдерским захватом.

Привет из веселых девяностых

При Советском Союзе потребительская кооперация была своеобразным аналогом колхозов, но не в аграрном производстве, а в сфере торговли и услуг. Она включала не только магазины, рынки, рестораны со всей их инфраструктурой, но и промышленные предприятия, гостиницы, учебные заведения и многое другое. О масштабах ее деятельности можно судить по тому, что на потребительскую кооперацию приходилась треть розничного товарооборота.

Причем все это имущество официально находилось не в государственной, а в коллективной собственности. В 1991 году в Украине пайщиками этой системы были 12,3 миллиона человек, то есть почти все взрослое сельское население и значительная часть городского. Так, на уровне села создавалось потребительское общество, которое содержало магазин сельпо (сельской потребительской кооперации), ступенью выше были райпотребсоюзы и облпотребсоюзы, а уже на республиканском уровне —Центральный союз потребительских обществ Украины (сокращенно —Укоопсоюз), главная резиденция которого и сейчас находится недалеко от Майдана Незалежности на углу улиц Крещатик и Институтская.

После развала СССР все эти 12 миллионов пайщиков формально получили право забрать, продать или обменять свою долю имущества в денежном или натуральном выражении, но фактически в 1990-х годах раздел кооперативного наследства происходил аналогично процессам приватизации государственного имущества.

Проще говоря, руководители потребительских союзов вместе со своими родственниками и друзьями растащили все ценное по своим карманам. В каждом районном центре вам расскажут «страшные» истории о том, как глава райпотребсоюза за копейки продал самому себе ценные объекты, еще и сделав перед этим на средства возглавляемого им общества их шикарный ремонт.

Самой колоритной персоной в этом плане является, наверное, бывший глава Киевского областного союза потребительских обществ Владимир Пак. И, возможно, не потому, что он распихал по карманам больше всех, —просто у него, в отличие от других, было очень много активных оппонентов из числа бывших коллег по кооперативному движению, которые много о нем знали, а главное, рассказали немало интересного средствам массовой информации.

Конечно, подобное присвоение имущества было бы невозможно без деятельной или, наоборот, бездействующей поддержки государственной машины. Тому же Паку, например, приписывают крепкую дружбу с тогдашними генеральным прокурором Михаилом Потебенько, начальником областной милиции Василием Зарубенко и главой облгосадминистрации Анатолием Присяжнюком. Но если вынести сплетни за скобки, то в сухом остатке будут два неоспоримых факта. Первый —при Викторе Ющенко Владимир Пак был депутатом Верховной Рады от «Нашей Украины», второй факт —при Януковиче его внук, тоже Владимир и тоже Пак, в возрасте 28 лет стал главой Киево-Святошинской райгосадминистрации.

При таких обстоятельствах в течение трех десятилетий объем имущества Укоопсоюза существенно похудел: из бывших 12 миллионов пайщиков уже не наберется и полмиллиона, но в распоряжении все еще остаются около 10 тысяч магазинов и 400 рынков, где постоянно работают 64 тысяч наемных работников и 260 тысяч предпринимателей. То есть игра стоит свеч, тем более что самые лакомые куски «прихватизированного» кооперативного имущества никуда не делись, а иногда даже и увеличились, а то, что они служат другим людям, то для деятельных энергичных людей это является стимулом проверить законность такого перехода и восстановить справедливость (или переделить имущество либо осуществить рейдерский захват).

Надежду на то, что всколыхнуть затхлое болото в этой сфере все же удастся, как раз и дает принятое 25 мая решение, о котором стоит рассказать подробно.

Купи у самого себя немного мусорных ценных бумаг

Банк «Укоопспилка» был создан Центральным союзом потребительских обществ Украины в 1993 году. Под новоиспеченное финансовое учреждение отвели весь шестой этаж здания на Крещатике, 7/11, общей площадью 1320 кв. м. Причем, по данным общественной организации «Национальный комитет борьбы с коррупцией», помещение было продано по цене 200 грн за 1 кв. м, тогда как рыночная цена на тот момент составляла 100 тыс. грн. А по официальным данным Национального банка Украины по состоянию на 1 июля 2014 года, по размеру общих активов —540 млн грн банк «Укоопспилка» занимал 128-е место среди 173 украинских банков. То есть это был небольшой карманный банк.

Но и эти 540 млн оказались дутыми. В январе 2015 года банк был объявлен неплатежеспособным, а в апреле того же года началась процедура его ликвидации. И когда специалисты Фонда гарантирования вкладов физлиц подсчитали настоящую стоимость принадлежащего ему имущества, оказалось, что оно весит всего 33 млн грн. А его обязательства, которые в соответствии с требованиями Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц» должен был погасить именно Фонд, составили 110 млн грн. Разницу в сумме 77 млн грн было решено взыскать с 14 бывших топ-менеджеров банка, в частности с семи членов правления и семи членов наблюдательного совета.

Для этого была найдена довольно важная, с точки зрения Фонда, причина: в 2014 году банк «Укоопспилка» приобрел на целых 320 млн грн так называемые мусорные ценные бумаги, в числе которых были облигации двух обществ с ограниченной ответственностью — «Капитал Экспресс» и «Современные финансовые перспективы». Срок их погашения был пять лет, но в 2018-м их реальная стоимость составляла всего-навсего 3 гривни.

Причем, как убеждал Фонд, такую большую разницу никак нельзя объяснить обычным кредитным риском или кризисными явлениями в экономике. Названные выше, с позволения сказать, эмитенты представляли собой предприятия со всеми признаками фиктивности. Штат каждого из них насчитывал по одному работнику, занимавшему должность директора со среднемесячной зарплатой 1500 грн. Местом регистрации одного из них была квартира в Киеве, другого —жилой дом в Донецке, и ни одно из них не проводило какой-либо деятельности, прибыль от которой увеличила бы стоимость приобретенных банком облигаций, а следовательно, принесла бы ему пользу от этой операции.

Члены правления банка, принимавшие решение об этой покупке, а также члены его наблюдательного совета, согласовавшие такое решение, согласно своим должностным обязанностям знали или должны были знать о том, что приобретение этих облигаций не имеет для возглавляемого ими финансового учреждения никакого экономического смысла. Но они на этот шаг все же решились, поэтому, мол, должны нести за это ответственность и своим имуществом возместить убытки Фонду, который ранее своими средствами компенсировал потери вкладчиков этого банка.

Такой себе вишенкой на торте было то обстоятельство, что брат главы наблюдательного совета банка «Укоопспилка» Станислава Повного — Валерий Повный был опосредованным собственником ООО «Современные финансовые перспективы», и это подтверждало тезис о том, что руководители банка сами у себя накупили ценных бумаг, заплатив себе за это немалые деньги. Однако непосредственно Фонду были безразличны эти 320 млн, — для него главным было вернуть свои 77 млн грн, в связи с чем он и обратился с иском в суд.

Однако, несмотря на большой объем предоставленных истцом доказательств, судьи нижестоящих инстанций признали их неубедительными. Так, решением судьи Хозяйственного суда Киева Игоря Курдельчука от 20 декабря 2018 года в удовлетворении иска было отказано, и постановлением коллегии судей Северного апелляционного хозяйственного суда в составе Ларисы Зубец, Антонины Мартюк и Надежды Калатай это решение было оставлено без изменений.

Зато коллегии судей Большой палаты Верховного суда во главе с Ларисой Рогач предоставленные Фондом доказательства показались, наоборот, очень убедительными. Поэтому они своим постановлением от 25 мая 2021 года отменили решения предыдущих судов и приняли новое, которым удовлетворили иск в полном объеме, кроме того, присудили солидарно взыскать с ответчиков в пользу Фонда еще и 2,775 млн грн, потраченных им на уплату судебного сбора.

P. S. Дело банка «Укоопспилка» — один из примеров того, как можно прибрать к рукам кооперативную собственность.

Автор: Юрий КОТНЮК; РАКУРС