Расплата за «тень». Какие санкции ждут бизнес за неоформленных работников

«Нас в начале 2019-го проверяли, что называется, по полной, разве что «маски-шоу» не устроили, и на том спасибо. А у меня множество агентов работает, и все на разных основаниях – кто-то на стажировке (первый год работы всегда так, не только у меня), кто-то как ФОП, кто-то как независимый подрядчик. Инспектора аж лапки потирали, обещали завалить штрафами, – рассказал «ДС» владелец одного из киевских агентств недвижимости Валерий Макогон. – По итогам проверки кучу протоколов о нарушениях оформили, ушли. Ну, юристы сели с ними разбираться, потом два месяца в инспекцию по труду как на работу ходили. Оспорили почти все, я заплатил по итогу чуть меньше 100 тыс. грн штрафов. На юристов куда больше потратил».