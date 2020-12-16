Как российские боевики издеваются над женщинами: «Пытки продолжались каждые три дня, день перерыва, а затем снова»»

Два с половиной года Изабелла Пех не видела свою мать, Елену. В августе 2018 года женщину задержали российские бьоевики – дождались, пока она приедет в Горловку ухаживать за престарелой матерью после инсульта. Елену Пех пытали, заставили подписать признание в «госизмене» террористическому формированию «ДНР» и «осудили» на 13 лет тюрьмы.

Женщина несколько раз попадала в списки на обмен, но пока безрезультатно. Недавно Изабелла обратилась за помощью к еврейской общине. Почему? Как живет в ожидании ее дочь? И как за Елену борется Украина?

«Звонила она мне примерно три дня назад, это был десятиминутный разговор. Я знаю, что у нее по-прежнему проблемы с ногами, что ей дали доступ к медикаментам. Но они не помогают – звездочка от колен, сами понимаете. Как такового постоянного контакта нет».

Изабелла Пех рассказывает, что проблемы с ногами у ее матери появились после пыток. Ее избивали, били электрическим током, вкручивали в колени шурупы и требовали признаться то в «госизмене», то в шпионаже против группировки «ДНР». Через пытки током проходят почти все заложники, говорит девушка, после таких пыток появляются темные пятна на теле. Вот как они выглядят на примере другого человека.

Елену Пех, маму собеседницы Изабеллы, схватили в оккупированной Горловке 9 августа 2018 года и отвезли в Донецк, где вначале держали в неопознанной воинской части. Российские гибридные силы обвинили женщину в шпионаже и вербовке, отвезли в военную часть и несколько месяцев методически издевались, рассказывает Изабелла. Мать говорила, что этим занимались россияне – их выдал акцент.



«Пока не довели до попытки суицида. После этого у нее начались проблемы с ногами, с передвижением. Они усугубляются. Я пытаюсь ей передать туда палочку, надеюсь, что получится», – говорит она.

В июне 2014 года Изабелла вместе со своей мамой переехали в Одессу. До войны Елена работала научным сотрудником, была искусствоведом. Отношения с родственниками, которые остались на неподконтрольной части Донбасса, не были гладкими – из-за проукраинской позиции женщины и ее дочки. В 2016 году бабушку Изабеллы разбил инсульт, и мама начала регулярно ездить в оккупированную Горловку – ухаживать за больной родственницей. Через два года к ней домой ворвались боевики и увезли. Три месяца о Елене не было никаких вестей – она считалась без вести пропавшей. Уже потом стало известно, что все это время она находилась в воинской части.

«Пытки продолжались каждые три дня, потом день перерыв. Каждые три дня, день перерыв! У мамы официальный диагноз – эпилепсия, на который никто не смотрит, не обращает внимания. Во время пыток, когда она об этом сказала, ей заявили – ничего, мы тебя вылечим. Во время припадков над ней смеялись», – рассказывает Изабелла Радио Донбасс.Реалии.

Через месяц, 25 сентября, Елена Пех вскрыла себе вены – ржавый гвоздь она нашла в камере, а тазик с водой попросила у охраны. Женщину откачали, заставили подписать признание, и в конце октября 2018 года отправили в СИЗО. Тогда она впервые вышла на связь с дочкой.

13 лет за измену «родине»

В СИЗО пыток уже не было, а в марте 2020 года Елену Пех осудили за «измену родине» и приговорили к 13 годам тюремного заключения. Сейчас она в женской колонии города Снежное, трижды попадала в списки на обмен, но ее так и не отпустили. Представителей Красного Креста к ней также не пускали, лекарств от эпилепсии практически нет.

Большая часть задержанных в ОРДЛО не имеют никакого отношения к украинским спецслужбам, говорит эксперт Украинского института будущего Станислав Асеев, бывший корреспондент Радио Донбасс.Реалии в Донецке. Он и сам был в плену боевиков с мая 2017-го по декабрь 2019 года, голодал, был осужден якобы за шпионаж на 15 лет и вышел на свободу только благодаря обмену.

Большей части заложников «навешивают» «статьи» через пытки, а потом используют для обменного фонда

«На самом деле таких большая часть, а людей, которые имеют отношение к спецслужбам, небольшой процент. Я имею в виду, из числа гражданских. Поэтому вполне может быть, да. Большей части «навешивают» «статьи» через пытки, а потом используют их для обменного фонда», – говорит Асеев.

Ситуацию могут изменить разве что «кремлевские раввины» – представитель украинской еврейской организации

Сегодня обмен полностью заблокирован российской стороной, рассказывает Изабелла. Она держит связь как с Офисом президента, так и с антитеррористическим центром при СБУ. Во время плена над ее матерью издевались еще и из-за еврейских корней – об этом девушка рассказала Павлу Фельдблюму, председателю попечительского совета «Объединения иудейских религиозных организаций Украины». Они встретились в Галицкой синагоге, и, по словам Фельдблюма, он до сих пор под ужасным впечатлением от этой ситуации. Елена Пех одна из десятков и сотен украинских узников, которые находятся сегодня в застенках в Донецке, в Крыму и России. Независимо от того, это украинцы, крымские татары или евреи, община переживает за всех, подчеркнул он в комментарии Радио Донбасс.Реалии.

«Как мы понимаем, ключи от этой ситуации находятся в Москве. Разве что «кремлевские раввины» услышат об этом, но я с презрением отношусь к ним – они стали частью «русского мира» и властной вертикали в России. Представить, что они вдруг захотят помочь конкретной Елене Пех, трудно, но кто знает. В любом случае распоряжается всем Всевышний», – говорит Фельдблюм.

Еврейские организации постоянно участвуют в акциях в поддержку украинских заложников, про ситуацию с Еленой Пех уже знает и Главный раввин Украины Яков-Дов Блайх, подчеркнул председатель попечительского совета «Объединения иудейских религиозных организаций Украины».

Боевики пытались отобрать у заложницы «звезду Давида»

Елене Пех и правда отдельно доставалось от боевиков за еврейские корни. Изабелла рассказывает, что ее мама всегда носила на шее шестиконечную звезду Давида. Это вызвало недовольство конвоиров – одна из боевиков срезала украшение и показательно выбросила на пол. Елене чудом удалось сохранить шестиконечную звезду, рассказывает дочка. В Донецке и она, и мама не очень часто ходили в еврейскую общину, но в моменты испытаний это оказалось для них важно. Сегодня Изабелла говорит, что хочет обратиться к послу Израиля в Украине – может быть он сможет ускорить процесс обмена.

Еще в ноябре министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников говорил, что в декабре может состояться обмен по формуле «всех на всех». Однако 14 декабря на презентации проекта «Изоляция: Must speak» Резников заявил, что перспективы обмена неоднозначны. Последняя в этом году встреча гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы, где обсуждался обмен, состоялась 15 декабря.

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