Що знайшли у телефоні замовника вбивства Катерини Гандзюк

Київський апеляційний суд 9 травня переглянув відео слідчого експерименту зі свідком Сергієм Брагою — підприємцем з Херсонської області, що чув розмову, під час якої обговорювався напад на активістку Катерину Гандзюк. Захист колишнього голови Херсонської облради Владислава Мангера та його помічника Олексія Левіна назвав цей слідчий експеримент та протокол огляду телефона Левіна недопустимими доказами.

Улітку 2023-го суд визнав Мангера та Левіна винуватими у справі смертельного нападу та громадську діячку Катерину Гандзюк, призначивши їм по 10 років позбавлення волі. Нині апеляція переглядає цей вирок. Детальніше про судове засідання — у матеріалі видання Watchers.

Свідок, що чув розмову

9 травня суд дослідив відео слідчого експерименту зі свідком Сергієм Брагою. Він та Павло Пилипенко, за даними слідства, чули розмову вже засудженого за напад на Катерину Гандзюк організатора групи виконавців Сергія Торбіна й обвинуваченого Олексія Левіна. Мангер фігурував у тій розмові як особа, що замовляла напад.

У суді переглядають відео слідчого експерименту/фото: Аліна Кондратенко, Watchers

«7 липня я приїхав до приймальні [депутата] Миколи Паламарчука і до Ігоря Павловського. Там були я, Пилипенко, Сергій Торбін (організатор групи виконавців нападу), Дмитро Семен (один з керівників херсонської обласної організації політичної партії «Правий Сектор»). Говорили про муніципальну варту з охорони громадського порядку у Херсоні. У цього формування було б дуже багато повноважень. Хвилин через 15 зʼявляється у прийомній Левін. Він вислухав про цю муніципальну варту. Казав, що Гандзюк треба люструвати: зеленкою або фекаліями. Він більше до Торбіна це казав. Павловський засміявся на це. Потім Левін сказав: «Зберіть людей, ми профінансуємо це з Миколаєвичем [Мангером]». Ми з Пилипенком цю розмову всерйоз не сприйняли і вийшли. Левін з Торбіним вийшли потім обговорювати цю справу далі», — розповів свідок.

Ігор Павловський був помічником Миколи Паламарчука. У справі нападу на Катерину він — один з ключових свідків. У суд казав, що йому погрожували, аби не свідчив проти Мангера. «Вона [Катерина] писала всякі гадості на Миколаєвича, що вирубує ліс. І Левін або Мангер сказали, треба закрити їй рот», — говорив Павловський у суді у жовтні 2020 року.

Покровський районний суд Дніпропетровської області у 2019 році затвердив угоди зі слідством п’ятьох нападників на Гандзюк. Йдеться про Сергія Торбіна, Микиту Грабчука, Віктора Горбунова, В’ячеслава Вишневського та Володимира Васяновича. Суд визнав їх винуватими і призначив Торбіну 6,5 років тюрми, Грабчуку, який облив жінку кислотою, — 6 років, Васяновичу і Вишневському — 4 роки. А Горбунов отримав 3 роки за ґратами.

«23 липня ми приїхали з Пилипенком до Павловського на прийомну, але його не було. Біля будівлі стояло авто Торбіна. І Пилипенко сказав: давай зайдемо в офіс до Торбіна поки немає Павловського. Коли ми піднялися туди, на другий поверх, підійшли до дверей, то зрозуміли, що Торбін знаходиться там не сам. Ми стояли, а потім почули, що там відбувається розмова Левіна і Торбіна. Почули розмову, що Левін ставив питання Торбіну: «Коли виконаєте заказ?». А потім казав: «Миколаєвич хвилюється і може відмінити заказ». Торбін казав: «Заспокойся», — розповів Брага під час слідчого експерименту, який переглядав суд.

Після цього вони з Пилипенком спустились вниз і пили каву. Потім, за словами Браги, вийшов Левін.

Адвокат Сергій Севастьянов (праворуч), адвокат Олександр Шадрін та Владислав Мангер (по центру) на засіданні 9 травня/фото: Аліна Кондратенко, Watchers

«Досить часто ми бували у приймальні Павловського. Одного разу, коли Торбіна вже затримали після нападу на Гандзюк, зʼявився адвокат до приймальні Павловського і пояснив, що він — безкоштовний адвокат. Павловський йому запропонував захищати Торбіна за гроші в подальшому. Через деякий час Павловському привіз гроші Левін для цього. Павловський казав, що не вірить у причетність Торбіна. Одного разу ми зайшли з Пилипенком до Павловського, і Павловський ставив нам питання про те, хто замовив Гандзюк. Ми казали, що звідки ми це можемо знати. І він пошепки сказав: «Лисий» і назвав прізвище Мангер. Це було у 2018 році, після арешту Торбіна», — казав свідок під час слідчої дії.

Під час судового засідання 9 травіня адвокат Мангера Дмитро Ільченко заявив, що під час слідчого експерименту, переглянутого в суді, не проводилося відтворення обставин або перевірка можливостей.

«Слідча дія відбувається у формі діалогу. Не може бути слідчий експеримент, коли свідок стоїть і на камеру переповідає історію. Вони не перевіряли, чи дійсно через ті двері все чутно. А свідок просто стояв перед дверима», — заявив він.

За його словами, показання Браги — це показання з чужих слів, адже свідок чув голоси за дверима.

Мангер додав, що Брага під час допиту в суді казав, що не чув від Мангера згадок прізвища Гандзюк.

Адвокат Левіна Сергій Севастьянов наголосив, що його підзахисний був лише свідком розмови про напад.

«Брага підтверджує, що це була запланована зустріч, куди принесли матеріали на Гандзюк. Там вже говорили про спосіб нанесення тілесних ушкоджень. Мій клієнт приходив в офіс до Павловського, а не на ту зустріч. Він прийшов і випадково став свідком тієї нісенітниці», — заявив адвокат.

За його словами, Левін не був знайомий з Брагою, а лише побачився з ним на згаданій зустрічі на початку липня.

«Я був на тій зустрічі. Я приїхав просто до Павловського, але коли вони там всі зібрались — я зайшов. Там дійсно обговорювалося це все. Я про Гандзюк тоді почув вперше», — переконував Левін.

Що знайшли у телефоні

9 травня сторони також висловили позиції щодо доказу прокуратури — протоколу огляду телефона Левіна, в якому зокрема виявили його фотографії з Мангером, знімок аркуша паперу, де були написані відомості про Катерину Гандзюк. А також мобільні зʼєднання між Мангером та Левіним, зокрема у день нападу на неї.

Ільченко вважав цей доказ недопустимим. На його думку, огляд телефона провели незаконно — без ухвали суду.

Судове засідання у справі 9 травня/фото: Аліна Кондратенко, Watchers

«Прокуратура посилалась на наявність спільних фотографій Мангера і Левіна на телефоні. У цьому телефоні нібито знайшлася фотографія партійного квитка Левіна, і таким чином слідство знайшло звʼязок між Мангером і Левіним. Цей доказ є недопустимим», — сказав він.

Сергій Севастьянов переконував, що в телефоні є лише дві смс, які свідчать про те, що Торбін телефонував Левіну.

«Телефон мого клієнта було отримано без жодної ухвали суду. Цей доказ є таким, що отриманий незаконним шляхом», — заявив він.

Адвокатка родини загиблої Анна Калинчук на засіданні 9 травня/фото: Аліна Кондратенко, Watchers

Адвокатка родини загиблої Анна Калинчук, своєю чергою, наголосила, що в телефоні Левіна знайшли фото аркуша паперу з детальною інформацією про Гандзюк: рід занять, номер телефону та адреса.

«Це спростовує тезу Левіна про те, що він нібито ніколи не знав Катерину. Він здійснював пошук інформації щодо неї», — додала вона.

Прокурор Олександр Сафарян назвав телефон Левіна важливим доказом, адже у ньому є підтвердження знайомства і спілкування обвинувачених, у тому числі спільні фото, у період до нападу на неї.

«Цей доказ також підтверджує, що Катериною цікавились як до вчинення нападу, так і після нього», — зауважив держобвинувач.

Сафарян звернув увагу, що під час отримання доступу до вмісту телефона порушень не було.

«Проведення огляду телефона в обхід логічного захисту відбувається не в порядку НСРД (негласні слідчі (розшукові) дії — W), і не вимагає ухвали, адже поводиться, як експертиза. Це був гласний доступ до інформації, яка міститься у телефоні. Експерти обійшли логічний захист, і в обхід пароля завантажили інформацію на диски та відновили видалену інформацію. У нас є оригінал інформації з телефона», — сказав він в суді.

Левін переконував суддів, що не цікавився Катериною.

«Ніякої інформації в телефоні про те, що я цікавився Катериною, немає. Після того злочину заходити в інтернет і читати херсонські новини, ну, так усі робили», — пояснив він.

Після цього суд оголосив перерву в засіданні до 6 червня.

Авторка: Аліна Кондратенко

Джерело: Watchers