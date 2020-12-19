Суд над генерал-майором Шайтановым: прослушка, переписка и свидетели из СБУ

11 декабря Голосеевский районный суд Киева перешел к рассмотрению по существу дела бывшего заместителя командира Центра специальных операций, генерал-майора Службы безопасности Украины Валерия Шайтанова.

Прокурор Иван Кисилевич зачитал обвинительный акт, согласно которому бывшего сотрудника спецслужбы обвиняют в государственной измене (часть 1 статьи 111 Уголовного кодекса), незаконном хранении оружия (часть 1 статьи 263 УК) и пособничестве в подготовке теракта, а именно — убийства чеченского добровольца Адама Осмаева (часть 2 статьи 15, часть 5 статьи 27, часть 3 статьи 258 УК). Шайтанов находится под стражей с апреля 2020 года. В издании «Ґрати» следили за делом все это время и рассказывают, на чем базируются обвинения СБУ, и почему адвокаты Шайтанова настаивают на закрытии дела.

Доказательство госизмены — электронная переписка и прослушка

По версии следствия, «не позже августа» 2019 года Валерия Шайтанова завербовал полковник ФСБ Игорь Егоров, который, по данным украинской спецслужбы, является сотрудником Департамента контрразведывательных операций Первой Службы ФСБ. Это подразделение, специализирующееся на планировании, организации и проведении разведывательных и диверсионно-террористических акций на территории других государств. Британское издание Bellingcat пишет, что Егоров — это, вероятно, человек с позывным «Эльбрус», который фигурирует в деле о гибели экипажа и пассажиров самолета рейса MH17, сбитого в небе над Донбассом в 2014 году. Он получил награду за аннексию Крыма.

Генерал-майор украинской спецслужбы Шайтанов, утверждает следствие, собирал информацию о деятельности СБУ и передал ее полковнику российской ФСБ Егорову «при личной встрече».

В обвинительном акте говорится, что факт их общения доказывают прикрепленные в электронных письмах текстовые файлы. Прокуратура пока не раскрывает содержимое этих писем, поскольку их не исследовали в суде, и ссылается на гостайну. В то же время адвокат обвиняемого Георгий Тигишвили, утверждает, что файлы — «это черновик, сохраненный на почте якобы Егорова». Он также говорит, что то, что электронная почта принадлежит именно полковнику ФСБ, следствие подтверждает сведениями одного из сотрудников СБУ.

Есть также записи разговоров, которые опубликовала СБУ после задержания Шайтанова. На аудио Егоров общается с сотрудником СБУ, которого обозначили как «Иван Новиков». Разговоры между ними происходят во Франции и Германии. А после «Иван Новиков» передает информацию Шайтанову в Киеве.

Адвокат Шайтанова утверждает, что судебное решение для прослушки, а также слежки СБУ получила в сентябре 2019-го. Запись, вероятно, вел сам «Новиков». Тигишвили отмечает, что следователь СБУ, подавая ходатайство о слежке, сообщил суду, что Шайтанов не является сотрудником спецслужбы, таким образом, фактически подделал документы, чтобы получить разрешение на проведение негласных следственных розыскных действий.

Прокурор Иван Кисилевич, комментируя «Ґратам» заявление адвоката, снова сказал, что этот факт будут исследовать в суде.

В открытом судебном реестре это решение не опубликовано, как и другие по делу Шайтанова.

Главный свидетель обвинения — сотрудник СБУ

Агент СБУ «Иван Новиков» — это Иван Лукашевич. Именно по его заявлению Служба безопасности Украины открыла уголовное производство в отношении Валерия Шайтанова в сентябре 2019 года. Причем спецслужба начала вести дело по факту «возможного разглашения гостайны» со стороны своих некоторых сотрудников еще в июле того же года. Эти два дела потом объединили.

Что конкретно Лукашевич написал в своем заявлении, сторона обвинения пока не уточняет, но он стал главным свидетелем по делу.

Следствие утверждает, что Лукашевичу Шайтанов отвел роль исполнителя терактов, которые планировал Егоров — убийства украинских военных, гражданских активистов и других преступлений по заказу спецслужб Российской Федерации. Сам генерал-майор был координатором преступлений. Шайтанов также передал Лукашевичу «роутер», чтобы все трое держали связь.

В ноябре 2019-го Шайтанов, согласно обвинительному акту, «завуалированно» сообщил Лукашевичу о задании от Егорова — убить Адама Осмаева «с целью запугивания населения и международного усложнения». В марте-апреле 2020 года по телефону и при встречах якобы давал рекомендации Лукашевичу, как реализовать преступление и скрыть улики.

На аудиозаписях отрывков разговоров, опубликованных СБУ, якобы Егорова и Лукашевича не звучит фамилия Адама Осмаева, однако спецслужба утверждает, что целью был именно он. Для конспирации Егоров использовал клички. Также он не употреблял слово «убить» — вместо него говорил: «отправить его в страну вечной охоты». Во время одной из встреч они договорились о цене — 200 тысяч долларов США исполнителю, то есть Лукашевичу, гражданство РФ и удостоверение офицера запаса с пенсией. Кроме этого, во время одного из разговоров Лукашевич говорит Егорову, что якобы пообещал Шайтанову поделиться с ним деньгами — но фамилия Шайтанова не звучит, а собеседники говорят о каком-то «деде».

При задержании у Шайтанова нашли телефон. На нем — фото убийства Осмаева, однако не настоящего, а инсценированного. 14 апреля Лукашевич, по версии обвинения, отправил Шайтанову смс о том, что Осмаев ликвидирован. В тот же день при встрече отдал ему телефон с фото. А после их встречи генерал-майора задержали.

У защиты есть своя версия того, как телефон попал к Шайтанову, но ее огласят во время судебного разбирательства.

Шайтанову также вменяют незаконное хранение оружия — во время обыска его квартиры в день его задержания нашли 50 пистолетных патронов. По данным следствия, они — боевые. Он купил и хранил их по месту своего жительства без специального разрешения, чем нарушил соответствующие приказы Министерства внутренних дел.

Кто должен расследовать дело?

Защитники Шайтанова настаивают на закрытии дела, поскольку, по их мнению, расследовал его не соответствующий орган. Они подали ходатайство коллегии судей Голосеевского райсуда Киева на подготовительном заседании 11 декабря, перед тем как суд перешел к стадии по существу.

«Поскольку Шайтанов был сотрудником СБУ, то СБУ не могла расследовать против него дело. Фактически нарушен пункт 1 части 4 статьи 216 Уголовного процессуального кодекса (подследственность — Ґ). Расследование в уголовном производстве должно осуществлять Государственное бюро расследований», — пояснил «Ґратам» Тигишвили.

Прокурор Иван Кисилевич не согласился со стороной защиты. Он заявил, что с начала сентября 2019 года Шайтанов был переведен в распоряжение начальника Центра специальных расследований «А» СБУ на должность первого заместителя начальника центра. По его словам, Шайтанов перестал исполнять функцию работника правоохранительного органа, согласно его должностной инструкции, которую прокурор предоставит суду во время судебного рассмотрения.

Еще одним аргументом прокурора было то, что преступления, инкриминированные Шайтанову, относятся к подследственности СБУ.

Заслушав стороны, коллегия судей отказала адвокатам Шайтанова, ссылаясь на то, что озвученные ими факты будут предметом исследования во время судебного рассмотрения, а после этого они смогут принять решение в совещательной комнате.

Суд остановился на определении порядка исследования доказательств и назначил следующее заседание на 18 января 2021 года.

Автор: Виктория Матола; Ґрати