Трагедия города Манаус. К чему приводит игнорирование эпидемии коронавируса

Бразильский город Манаус, столица Амазонии, уже давно стал печально знаменитым на весь мир. Именно в этом немаленьком городе, с населением более 2 млн человек, эпидемия коронавируса развивалась по наиболее разрушительному из всех возможных сценариев и хронику всего этого непотребства удалось достаточно подробно задокументировать в цифрах.

Подробный разбор произошедшего там локального апокалипсиса недавно опубликовали в журнале Science — одном из наиболее престижных научных изданий в мире. Работа находится в открытом доступе и доступна всем желающим.

Чтобы лучше понимать представленные данные, надо знать что представляет из себя Манаус. Это город с ужасающим климатом, расположенный практически на экваторе. Там постоянно стопроцентная влажность, жуткая душная жара и дикая скученность населения. Сами бразильцы часто называют Манаус не иначе как адом на земле из-за “выдающихся” климатических и бытовых условий.

Как и везде в Бразилии, бедное население живет в сюрреалистических халабудах, которыми густо застроены обширные фавелы. Внешне все это выглядит достаточно живописно, но внутри таких кварталов жизнь похожа на незатейливый быт городов средневековой Европы со всеми сопутствующими прелестями.

Эпидемия коронавируса добралась до Манауса в середине марта 2020 г. Число больных начало экспоненциально расти, но никаких мер по ее сдерживанию ни местные, ни центральные власти не предпринимали. Почему так получилось — не совсем понятно. Может быть, все понимали полную бессмысленность каких-то поползновений по введению карантинных мер в трущобах, а может быть просто все провтыкали из-за повальной коррупции и головотяпства (Бразилия в этом смысле мало отличается от Украины).

Так или иначе, но эпидемия в Манаусе развивалась стихийно и неконтролируемо. В мае избыточная смертность достигла колоссальных 450%. Это, пока что, мировой рекорд за все время пандемии. Такая смертность сопровождалась такими милыми сопутствующими факторами как полный коллапс больниц, моргов и кладбищ, захоронениями в лесу и в общих могилах.

К лету острая фаза апокалипсиса закончилась — смертность упала до 10% от пиковой и все более-менее устаканилось.

Авторы статьи представили данные по наличию антител у населения города в разные периоды с марта по ноябрь. Кроме того, в качестве контроля, такие же пробы брались у населения Сан-Пауло — крупнейшего города Бразилии с еще большей скученностью населения и другими климатическими и социальными условиями.

Большая часть статьи посвящена нудному описанию того, как и у кого брались пробы, как их обрабатывали, как учитывалась вероятно ложнопозитивных и ложнонегативных тестов и т.д. Все это очень важно для специалистов, но для нас сейчас интересны только выводы. А они таковы:

Летальность ковида в Манаусе в пике составляла 0.17% по подтвержденным случаям (положительный ПЦР) и 0.28% по предполагаемым (характерная симптоматика без ПЦР). В Сан-Пауло в пике было, соответственно, 0.46% и 0.72%. Такая огромная разница очень логично объясняется разницей в возрастной структуре населения — Манаус очень молодой город, там всего 6% стариков. В Сан-Пауло — намного больше. Было намного больше…

Непосредственно после катастрофического весеннего пика было инфицировано от 44% до 66% населения. Это именно те цифры, которые часто называют адепты “коллективного иммунитета” как необходимый порог для прекращения эпидемии.

Тем не менее, эпидемия даже не думала останавливаться и к октябрю инфицированными или переболевшими оказались уже 76% населения города. Да, смертность резко упала начиная с июня, но связано это с тем, что в Манаусе просто вымерли все восприимчивые старики и группы риска, как бы чудовищно это не звучало. Молодежь же продолжала болеть, никакого видимого защитного эффекта коллективного иммунитета не наблюдалось.

Теоретическое предсказание финальной заболеваемости в условиях полностью равномерной структуры контактов населения — это 89–94%. Манаус до этого теоретического предела не дотянул поскольку даже там население не совсем однородно и люди хоть как-то, но все же пытались себе оберегать. Помогало, правда, слабо.

В Сан-Пауло, не смотря на вшестеро большую численность населения (около 12 млн), к октябрю переболело всего лишь 29% населения. Динамика пика там была намного более плавной, чем в Манаусе — он получился более плоским и размазанным.

Авторы называют несколько возможных причин настолько “выдающихся показателей” в Манаусе:

Бедность, вопиющая даже по бразильским невысоким стандартам.

Ограниченный доступ к чистой воде.

Зависимость от водного транспорта, что приводит к большой скученности и условиям очень высокого риска передачи вируса, сходным с теми, что наблюдались на круизных лайнерах.

Молодое мобильное населения, притащившее в город сразу несколько штаммов вируса из разных мест.

Что же все это дает нам в проекции на ситуацию в Украине? Первое и самое главное: пресловутого “коллективного иммунитета” в обозримом будущем, скорее всего, не будет . Даже 50–60% переболевшего населения явно недостаточно для того, чтобы эпидемия сошла на нет. Даже в Манаусе, уже после достижения этого порога после взрывной вспышки, за несколько месяцев благополучно заразилось еще 20–25% населения.

. Даже 50–60% переболевшего населения явно недостаточно для того, чтобы эпидемия сошла на нет. Даже в Манаусе, уже после достижения этого порога после взрывной вспышки, за несколько месяцев благополучно заразилось еще 20–25% населения. Летальность ковида в условиях полного игнорирования карантинных мер может достигать 0.7%, как это наблюдается в Сан-Пауло. Это, на самом деле, страшная цифра. В пересчете на все население Украины это около 260 тысяч человек. В Украине, естественно, не такая скученность и антисанитария как в Сан-Пауло, но, с другой стороны, у нас и стариков намного больше чем там. Если эти факторы примерно компенсируют друг друга, то инфицирование даже 50% населения приведет к 100–150 тысячам добавочных смертей.

Прохождение пика заболеваемости не гарантирует быстрого падения смертности до фонового уровня. В том же Манаусе смертность упала только потому, что все немногочисленные там группы риска практически полностью вымерли. В Сан-Пауло хвост смертности тянется уже пол-года (с июня и до сих пор) и пока не думает заканчиваться.

Учитывая крайне вялую динамику нарастания эпидемии в Украине, можно прогнозировать, что и падение после пика будет медленным. Хвост будет нудно тянуться еще много месяцев, оставляя за собой вполне ощутимую добавочную смертность.

Максима “все равно переболеют все”, которую радостно мусолят диванные либертарианцы, банально ошибочна. Даже при условии такой чудовищной взрывной динамики, как в Манаусе, девяти месяцев не хватило, чтобы переболели действительно все — эпидемия все еще продолжается. С такой вялой динамикой как в Украине, до “переболеют все” пройдут, боюсь, годы.

В развитых странах как минимум 2/3 населения дождутся вакцины и болеть не будут. В Украине этот процент будет намного меньше, но он все равно будет очень значительным (конечно, при условии что хоть какая-то вакцина до нас в итоге доберется).