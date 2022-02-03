Цифровой юань и «умные тюрьмы» Китая
В Китае заработает 15 пилотных зон для инновационного применения блокчейна. С таким заявлением выступили в конце января 16 правительственных органов КНР, среди которых министерство промышленности и информационных технологий и центральный банк.
Пилотные зоны будут находиться в Пекине, Шанхае, Гуанчжоу и Чэнду, провинциях Гуандун и Сычуань, то есть наиболее развитых регионах страны отмечает издание DSnews.ua. В проект будут включены 164 организации, среди которых медицинские и образовательные учреждения, машиностроительные и энергетические компании, банки.
Они будут осуществлять проекты в производстве, энергетике, налоговых и юридических услугах, торговле, образовании, здравоохранении, использовать блокчейн для внутренних и международных финансовых операций.
Для функционирования технологии в Китае создана администрация киберпространства и отраслевой регулятор. Согласно официальному заявлению, использование блокчейна при условии надежной системы должно помочь в оптимизации бизнес-процессов, продвижении обмена данными, снижении операционных расходов, повысить эффективность сотрудничества.
На данном этапе это больше выглядит как политический шаг: Китай хочет быть безусловным лидером в цифровизации экономики и технологиях. Но помимо поддержания своего имиджа в борьбе за экономическое и технологическое лидерство, могут решаться и другие задачи. Например, повышение уровня жизни и контролируемость социально-экономических процессов.
В чем выгода?
Блокчейн — это технология, построенная по законам информатики, и нашедшая применение в таких областях, как финансовые операции, идентификация пользователей, создание систем кибербезопасности. Блокчейн хранит информацию о каждой сделанной операции, и ее нельзя подделать или как-либо исказить — в этом основное преимущество технологии.
Еще одна важная особенность технологии в том, что данные не принадлежат какому-либо конкретному владельцу, например, органу власти. Децентрализованная конструкция позволяет сделать их прозрачными и обезопасить от взлома. Особенно это помогает против злоупотреблений, коррупции, несанкционированного доступа.
В экономической деятельности важен учет данных, и сеть блокчейна позволяет иметь мгновенный доступ к информации. Можно отслеживать заказы, платежи, учетные записи, товары и многое другое. Особенно это важно для работы логистических цепочек. Блокчейн снижает риски и расходы для всех заинтересованных сторон.
Ускорять транзакции может автоматический набор правил, так называемый смарт-контракт, который хранится в сети блокчейна. Он определяет условия для передачи облигаций, выплаты страховок и т. д.
Поскольку блокчейн — это фактически способ шифрования и передачи данных, его используют для перевода криптовалют. В блокчейне распределяются и токены — единица учета некоторого актива, которая заменяет ценные бумаги в цифровом мире. В целом блокчейн меняет платежную инфраструктуру: сокращает расходы, ускоряет транзакции, расширяет доступ к финансовым услугам.
Согласно исследованию консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers (PwC), опубликованному в октябре 2020 г., мировая экономика к 2030 г. получит дополнительные $1,76 трлн за счет использования блокчейна, а это 1,4% мирового ВВП, причем наибольшую выгоду от технологии извлекут азиатские страны.
Больше всего получит как раз Китай — $440 млрд. Он наряду с Индией и Японией станет драйвером развития блокчейна в Азии. США получат немного меньше — $407 млрд. Германия может рассчитывать на $95 млрд, Япония — на $72, Индия — на $62, Франция — на $58,5 млрд.
PwC выделяет пять основных областей для использования блокчейна. Для каждой из них компания просчитала выгоду, которую принесет его применение. Самый большой экономический эффект приходится на отслеживание цепочек поставок, что принесет $962 млрд. Затем идут сфера платежей и финансовых услуг, которые за счет блокчейна могут вырасти на $433 млрд, управление учетными данными — на $224 млрд, сфера контрактов и разрешения споров — на $73 млрд, сфера привлечения клиентов — на $54 млрд. Крупнейшими бенефициарами, по мнению PwC, должны стать сектор госуправления, образование и медицина.
«Это открытый код, и вы всегда можете отследить любую операцию, — говорит глава правления международного креативного центра «I-Долина» Александр Теплюк. — Вы можете отследить транзакцию от первой точки до последней. Код практически невозможно взломать. Была только одна ситуация за все время, и то, как сообщали, это был глобальный сбой, когда была создана параллельная цепочка. Открытость кода — преимущество блокчейна. Тут убирается возможность коррупционных схем. Уже никто не сможет проводить эти схемы, когда вы будете видеть заказчика, получателя, цепочку продукции и финансов. Это все будет видно как на ладони».
Еще одно преимущество — возможность расширения деловой активности во время разного рода ограничений. «Деловая жизнь с помощью телекоммуникационных средств выходит на новый уровень. Во время пандемии Китай существенно увеличил удельный вес удаленных переговоров, удаленных бизнес-сделок в режиме реального времени», — отмечает эксперт-международник Владимир Воля.
С другой стороны, если верить расчетам PwC, $40-50 млрд в год в результате внедрения блокчейна для китайской экономики, которая на сегодня составляет $14-15 трлн, — не такие большие деньги. Следовательно, существуют и не столь очевидные выгоды.
С блокчейном — в новую пятилетку
Китай занимается развитием и внедрением блокчейна не первый год. Эта технология упомянута в национальном плане КНР на 5 лет, который был одобрен в марте 2021 г. Блокчейн зафиксирован и в других стратегических документах как инструмент «технологических инноваций и промышленных преобразований».
Однако в начале пятилетки испробовать технологию решили не в промышленности, а в пенитенциарной системе. В конце 2021 г. была одобрена интеллектуальная система на основе блокчейна для борьбы со взятками и другими злоупотреблениями в китайских тюрьмах. Прежде всего она призвана не допустить необоснованных смягчений наказаний в случае выхода на свободу по УДО. В данном случае цифровая цепочка связывает тюрьму с прокуратурой и судом.
Пилотный проект с 15 территориями и 164 организациями, о котором объявили в конце января, предполагает расширение использования технологии на жизнедеятельность людей, бизнес-сферу и взаимодействие с государством. Это перекликается с внедрением так называемых «умных городов», которое идет в Китае с 2016 г. В частности, блокчейн-система CityID позволяет обмениваться данными между городами. Теперь Китай намерен создать две сотни таких городов. В этом цифровом проекте есть как свои преимущества, так и недостатки.
«Появление «умных городов» будет однозначно признаком технологического лидерства Китая, — говорит Владимир Воля. — Этот проект позволяет оптимизировать жизнь городов, их расходов, вносить массу данных о жильцах, тем самым рационально используя энергетические и другие ресурсы, необходимые для жизнедеятельности. Много удобств, но формируются базы данных обо всех, и фактически можно говорить, что эта система может быть использована как способ контроля за жителями города. С одной стороны, мы видим удобства для людей, а с другой, возрастают риски технологического контроля за жизнью людей, их перемещениями, за тем, что они делают. Так можно получить некоторую технологическую поднадзорную территорию. Нельзя сказать, что это может оказаться тюрьмой, но, тем не менее, эти риски есть независимо от того, реализуется это проект в Китае или где-нибудь еще».
Цифровой юань
Блокчейн взаимосвязан с майнингом и криптовалютами, где, грубо говоря, выполняет роль бухгалтерской книги. В Китае с сентября 2021 г. все криптовалютные операции и майнинг по всей стране объявлены вне закона. В то же время с 2019 г. ведутся работы по введению официальной цифровой валюты — цифрового юаня. Он расчитан на входящие и исходящие платежи, в том числе офлайн. Здесь блокчейн-технология будет как никогда кстати.
Цифровой юань тестировался с весны 2021 г. В августе его впервые использовали банки при заключении сделок на национальной товарно-сырьевой бирже. В декабре его в качестве эксперимента разрешили использовать для налоговых платежей. К концу года общая сумма финансовых транзакций составила 87,57 млрд юаней ($13,77 млрд).
Новым этапом внедрения цифровой валюты китайского центробанка должны стать Зимние Олимпийские игры, которые стартуют 4 февраля. Правительство утвердило использование цифрового юаня на всех объектах Игр. В Пекине надеются, что применение цифрового юаня на главном спортивном событии года должно продемонстрировать миру последние достижения страны в области финансовых технологий. Впрочем, уменьшить эффект могут карантинные ограничения: спортсмены и зрители отгорожены от остальной части города из-за опасений новых вспышек COVID-19, а для посетителей самих Олимпийских игр введены квоты.
Понятно, почему именно с прошлого года в Поднебесной активизировалась борьба с криптовалютами. Можно сказать, что Китай просто расчищает пространство для цифрового юаня.
Однако есть мнение, что Пекин может пересмотреть такую политику и отношение к криптовалютам. «Очень много информации, которая противоречит тому, что экономика Китая процветает теми же темпами, как было раньше, — говорит экономический эксперт Growford Institute Валерий Клочок. — Там реально большие проблемы. Крупные компании, особенно строительный бизнес, начинают схлопываться ввиду очень большого долга. На сегодняшний день внешний долг Китая катастрофически большой , и он все время увеличивается. Запуск такого пилотного проекта с блокчейном может быть пробой на перспективу — как использовать легализацию криптовалют для взаимных расчетов. Разговоры о довольно сомнительном будущем доллара ведутся постоянно. Количество в мире накопленного доллара, неподкрепленного ничем, огромно. Те же долги у Китая в долларах требуют возможности замены».
Эксперт отмечает, что количество людей, в активе которых есть разного рода криптовалюты, очень велико. Согласно некоторым исследованиям, криптовалютами владеют миллионы людей по всему миру. Только в Украине таких в 2020 г. насчитали 5,5 млн человек (хотя нам это количество кажется завышенным). Поэтому такая китайская инициатива, как блокчейн в бизнесе, социальной и государственной сфере, может оживить использование этих ресурсов.
«Это про возможность развития бизнеса с совсем другими инструментами, — говорит Валерий Клочок. — С помощью криптовалюты и блокчейн-майнинга могут реализовываться разного рода проекты. Если ты имеешь технологию, которая активно работает, и в это время будет легализована криптовалюта, рынок продаж моментально увеличится».
Китай рвется в лидеры
Важно, чтобы расходы на организацию блокчейна не оказались выше, чем его экономический эффект. Для работы этой технологии нужны компьютерные мощности и электроэнергия.
Александр Теплюк отмечает, что блокчейн требует больших ресурсных затрат в части технологических мощностей, но непонятно, как именно эту проблему будут решать китайцы. «Возможно, у них есть интересные разработки, и если это реализуется, то Китай станет первой страной, которая реализовала технологию блокчейн больше, чем просто в криптовалюте», — считает эксперт.
Техническая сторона этого проекта может как увеличить стоимость компьютерных составляющих, так и привести к технологическому прогрессу, потому что будут требоваться все более и более мощные компьютеры. «Могут подорожать компьютерные составляющие, прежде всего видеокарты. Они уже взлетели в цене раз в пять за два года», — отмечает Александр Теплюк.
«В Китае ведутся разработки блокчейна, квантовых компьютеров, технологии 6G и тому подобное. Все это является демонстрацией научно-технического потенциала Китая», — говорит Владимир Воля. Но хватит ли для реализации всех амбициозных проектов электроэнергии, которая в стране пока относительно дешевая — для бизнеса 1 кВт-ч в полтора раза дешевле, чем в среднем по миру ($0,099). Также известно, что Китай является глобальным лидером по производству электричества, вырабатывая 26-29% мировой электроэнергии. В прошлом году объем сгенерированной электроэнергии в стране составил 7624 ТВт-ч. А по подсчетам ученых Университета Кембриджа суммарный мировой расход электроэнергии на майнинг в год составляет всего 120 ТВт-ч. Но, с другой стороны, в кризисных ситуациях, таких как прошлой осенью, в стране могут начаться перебои с электричеством. Так что риски остаются.
Итак, блокчейн позволяет Китаю внедрять свою цифровую валюту, увеличивать рынок продаж, снижать уровень коррупции за счет прозрачности операций, страховать логистические цепочки, рационализировать расходы ресурсов и даже более эффективно следить за людьми.
Автор: Алексей Гавриленко; Деловая столицаTweet