Цифровой юань и «умные тюрьмы» Китая

Блокчейн — это технология, построенная по законам информатики, и нашедшая применение в таких областях, как финансовые операции, идентификация пользователей, создание систем кибербезопасности. Блокчейн хранит информацию о каждой сделанной операции, и ее нельзя подделать или как-либо исказить — в этом основное преимущество технологии.

Еще одна важная особенность технологии в том, что данные не принадлежат какому-либо конкретному владельцу, например, органу власти. Децентрализованная конструкция позволяет сделать их прозрачными и обезопасить от взлома. Особенно это помогает против злоупотреблений, коррупции, несанкционированного доступа.