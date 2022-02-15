Украина и Нидерланды против России в суде Страсбурга

В Европейском суде по правам человека Россия продолжила отрицать свое присутствие на украинских оккупированных территориях и перекладывать ответственность за крушение пассажирского боинга «Малайзийских авиалиний» на украинское правительство. Украина в ответ назвала позицию РФ газлайтингом.

Издание «Ґрати» рассказывают, как в Страсбургском суде прошло первое заседание по искам Украины и Нидерландов против России, и в чем его важность.

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Этого заседания Украина ждала восемь лет. Еще в 2014 году Министерство юстиции подало в Европейский суд по правам человека два иска против России по поводу ситуации на Донбассе. В 2020 суд присоединил к ним иск правительства Нидерландов против России о крушении пассажирского рейса МН17 «Малайзийских авиалиний», сбитого над Донецкой областью в июле 2014 года. 26 января 2022 года Большая палата ЕСПЧ, наконец, заслушала аргументы сторон, чтобы решить, можно ли рассматривать все три межгосударственные иска по существу.

Первый иск касается нарушений Россией целого ряда статей Европейской конвенции по правам человека в ходе конфликта на востоке Украины в 2014 году, поскольку Россия осуществляла эффективный контроль над территориями Донбасса и сепаратистами и продолжает это делать. Украина доказывает, что российское государство нарушило право на жизнь (статья 2 Конвенции ), запрет на пытки и бесчеловечное или унижающее достоинство обращение (статья 3 Конвенции ), право на свободу и безопасность (статья 5 ) и свободу самовыражения (статья 10 Конвенции ).

Во втором иске Украина жалуется на похищение трех групп детей — их временный вывоз с востока Украины в Россию в июне-августе 2014 года. В этом случае, утверждает украинское правительство, Россия нарушила запрет на пытки и бесчеловечное или унижающее достоинство обращение (статья 3 ), право на свободу и безопасность (статья 5 ), право на уважение частной жизни (статья 8 )и право на свободу передвижения (статья 2 протокола 4 )Конвенции. После первого похищения, когда вооруженные боевики захватили автобус с детьми-сиротами по дороге из Снежного в Днепропетровскую область и вывезли его в Ростовскую область, Украина обращалась в ЕСПЧ, и суд применил промежуточные меры, обязав Россию вернуть детей на территорию Украины. Через несколько дней детей посадили на самолет в Ростове-на-Дону и отправили в Днепр. Две другие ситуации разрешились в результате дипломатических усилий Украины.

В иске Нидерландов против России, поданном в июле 2020 года, утверждается ответственность за смерти 298 пассажиров и членов экипажа — из них 196 граждан Нидерландов — сбитого над Донбассом боинга возлагается на российское правительство, как и за противодействие расследованию крушения. Таким образом, Россия нарушила статьи Конвенции о праве на жизнь (статья 2 ), запрете на пытки и бесчеловечное или унижающее достоинство обращение (статья 3 )и праве на эффективное средство правовой защиты (статья 13 ).

Все три иска суд решил рассматривать одновременно в рамках одного дела. Заседание должно было состояться еще в ноябре прошлого года, но его пришлось перенести после того, как российский судья Дмитрий Дедов вышел из дела, сославшись на то, что он не может быть полностью беспристрастным в деле, так как родился и провел свое детство в Украине. Кроме того, в 2021 году заканчивались его полномочия, а полномочия нового российского судьи Михаила Лобова вступили в силу только в начале января 2022 года.

Затянуло дело и то, что 22 июля 2021 года Российская Федерация обратилась в Европейский Суд по правам человека со своей первой межгосударственной жалобой против Украины по событиям на Майдане в Киеве, Крыму и Донбассе.

В жалобе, в контексте событий на Донбассе, Россия заявила, что крушение самолета авиакомпании «Малайзийские авиалинии», выполнявшего рейс MH17, произошло из-за того, что власти Украины не закрыли воздушное пространство над зоной боевых действий, что привело к гибели 298 человек. Этот иск РФ просила суд рассмотреть вместе с исками Украины и Нидерландов против России, но суд их не объединил.

«Республики» не могут существовать без России

Задача Украины в этом судебном процессе сложная: не только доказать нарушения прав человека на оккупированных территориях Донбасса, но и тот факт, что Россия контролирует «ДНР» и «ЛНР» вместе с их вооруженными группировками. Ведь если в случае с Крымом Кремль открыто заявлял о «присоединении» полуострова, то свое присутствие в «республиках» российское правительство никогда официально не признавало, несмотря на стремления сепаратистов войти в состав РФ.

«Это территории другого суверенного государства — Украины», — напомнил в ЕСПЧ позицию России ее представитель Михаил Виноградов.

Однако и Украина, и Нидерланды утверждают, что без России группировки «ДНР» и «ЛНР» не смогли бы удерживать территорию на востоке Украины, более того, их бы вовсе не существовало. Согласно искам, Россия осуществляет эффективный контроль над оккупированными территориями с помощью своего военного персонала, разведки, спецслужб и других государственных агентов, а также предоставляя вооружение, политическую и экономическую помощь. Этому есть доказательства: перехваты телефонных разговоров, переписки, фото и видеоматериалы, свидетельские показания, отчеты Минобороны и международных наблюдательных миссий.

Подробно Украина на доказательствах не останавливалась, но они изложены в иске и суд будет их рассматривать на следующей стадии — по существу. Но все же некоторую информацию украинская сторона дала, описывая захват части Донбасса Россией.

Например, в жалобе идет речь о том, что еще с января 2014 года депутаты Госдумы РФ посещали Донецк и занимались организацией парамилитарных группировок будущих сепаратистов. В марте российские госагенты — военные и сотрудники спецслужб — принимали участие в беспорядках на востоке Украины, захватах административных зданий и жестоких нападениях на украинских граждан, выступавших против пророссийского плана.

«Правительство РФ притворялось, что это было стихийное восстание обеспокоенных украинских граждан. Это явная ложь», — выступал британский юрист Бен Эммерсен, представлявший Украину.

Одно из доказательств этому — разговор советника Владимира Путина Сергея Глазьева в марте 2014 года с лидером пророссийских сепаратистов Павлом Губаревым, которого он поздравлял с захватом Донецкой областной администрации. Глазьев объяснил ему формулу, по которой Россия сможет предоставить военную помощь: сепаратисты должны выступить с призывом защитить русскоязычное население на Донбассе.

«Ничего нового, это стандартная российская международная политика по отношению к соседним странам, — объяснял в Страсбурге Эммерсен. — Такая же формула использовалась, чтобы подготовить почву для вторжения России в Южную Осетию, Приднестровье и Крым».

К иску прилагаются заявления и отчеты международных организаций. В марте 2014 года Парламентская ассамблея Европы сообщала о 26 тысячах российских военнослужащих на границе с Украиной и предостерегла РФ против военной агрессии. А уже в апреле генсек НАТО заявлял, что согласно данным со спутника, на границе сконцентрирована 40-тысячная армия, готовая к войне.

В том же месяце, говорится в украинском иске, Владимир Путин подыгрывал сепаратистским сценариям на Донбассе во время ежегодной «Прямой линии» — общения с российскими гражданами. Например, он заявил, что Харьков, Луганск, Донецк, Херсон, Николаев и Одесса не были частью Украины в царские времена, а составляли «Новороссию».

Особое внимание украинская сторона обращает на роль бывшего сотрудника российской службы безопасности, полковника Игоря Гиркина в захвате городов Донецкой области.

«В суде РФ открещивается от Гиркина: он ушел на пенсию из ФСБ в 2013, — говорил в ЕСПЧ Эммерсен. — Правда это или нет — не влияет на роль, которую Гиркин сыграл от имени России, консолидируя контроль на Донбассе в период между апрелем и августом 2014-го. Так же не влияет на его прямую роль в нарушении прав человека в регионе как агента РФ».

После захвата Славянска людьми Гиркина, которых он привел из Крыма, сам он стал ключевым политическим и военным лидером сепаратистов. К концу апреля они заняли города от Новоазовска до Северска, включая региональные центры — Донецк и Луганск.

«Здания, которые они захватили, особенно подвалы, где незаконно содержали предполагаемых оппонентов российских сепаратистов, включая десятерых наблюдателей ОБСЕ, стали местом одних из самых ужасных нарушений прав человека», — продолжал говорить Эммерсен.

Перехваченные телефонные разговоры и имейлы демонстрируют масштаб контроля РФ над «республиками» после их провозглашения в мае 2014 года. Они также приводятся в иске Украины против России.

Например, 1 мая спецпредставитель Путина — Владимир Лукин — позвонил Гиркину, чтобы дать инструкции выпустить наблюдателей ОБСЕ, которых боевики держали в подвале в Славянске.

«Это были операционные инструкции от спецпредставителя российского президента с верификацией, по его словам, на самом высоком уровне, переданные госагенту в Украине», — объяснил Эммерсен.

Записанное украинской разведкой телефонное общение показывает «тесную хватку», которой Кремль держал лидеров «республик».

Украинская сторона также имеет доказательства того, что Кремль назначал и убирал людей на руководящие посты в правительстве «ДНР» и «ЛНР», списки назначенцев получал советник Путина Владислав Сурков.

Когда в июне 2014 года Украина развернула свои воздушные силы в ходе АТО, в перехваченных разговорах боевиков звучат просьбы к РФ увеличить военную поддержку. Они сами признают, что напрямую зависят от нее. Россия реагировала на эти запросы. В июне 2014 года, Минобороны Украины зафиксировала переход через украинскую границу 56 российских танков и 24 единицы бронетехники, а также артиллерия, боеприпасы и другое вооружение. В этом же месяце конвои с танками и бронетранспортерами зафиксировали наблюдатели ОБСЕ, а представители ООН по правам человека сообщали, что видели российские БТРы на улицах Донецка. Все это Украина приводит в своей жалобе.

Кроме того — перехваченный украинской разведкой разговор Александра Бородая с другими сепаратистами, в котором Бородай подтверждает, что в «ДНР» с Дальнего Востока России направляют 54 морских пехотинца.

Украина напомнила, что в июле 2014 года прокурор Международного уголовного суда сообщил Совбезу ООН, что есть достаточно доказательств прямого участия армии РФ в Украине и присутствия у боевиков российского вооружения, чтобы говорить о том, что на востоке Украины — международный конфликт вместе с внутренним. Парламентская ассамблея ОБСЕ в июле приняла декларацию, осуждающую Россию за нарушение украинского суверенитета и нарушения прав человека.

Международная следственная группа, расследующая крушение пассажирского рейса МН17 «Малайзийских авиалиний» 17 июля 2014 года над Донецкой областью, также подтвердила, что ракетную установку БУК, из которой боевики сбили самолет, доставили из России вместе с экипажем 53-й бригады ПВО.

В иске Украины против России упоминаются боевые действия в районе Иловайска — города стратегического значения, железнодорожного узла, связывающего РФ и Донецк. Украина возлагает ответственность на Россию за убийства, бесчеловечное обращение и пытки 300 украинских военнопленных, захваченных в битве за Иловайск.

24 августа 2014 года после того как украинские войска смогли восстановить контроль над территорией в районе Иловайска, 3500 российских военнослужащих, в том числе 400 десантников 98-й военно-воздушной дивизии, пересекли украинскую границу и двинулись на Иловайск, чтобы выбить оттуда украинские силы. А спутники зафиксировали присутствие российских танков.

Эммерсен напомнил, что когда 24 августа 2014 года украинские военные захватили россиян из 331 полка в 12 километрах от Иловайска, правительство РФ было вынуждено признать их присутствие, но заявило при этом, что военнослужащие заблудились во время тренировочных маневров на территории России и случайно пересекли границу.

«Непрекращающийся газлайтинг!» — восклицал британский юрист.

«Тут нет нечеткости по поводу того, чья это ответственность. Российской Федерации. Если ЕСПЧ не признает юрисдикцию России, то это будет серьезным пробелом в системе защиты», — считает Эммерсен.

После подписания первых «Минских соглашений» в сентябре 2014 года наступило короткое прекращение огня. При этом наблюдатели ОБСЕ продолжали фиксировать конвои с тяжелым вооружением и танками, которые шли из РФ. Когда в начале 2015 года боевые действия возобновились, боевики обстреливали густонаселенные районы российскими кассетными боеприпасами и ракетами Град. Парламентская ассамблея тогда осудила роль РФ в эскалации конфликта, в том числе, из-за поставок боевикам российского вооружения и участия российских войск в боях. По подсчетам командования армии США, к марту 2015 года в Украине находилось 12 тысяч российских военнослужащих. Все эти данные с доказательствами Украина также привела в своем иске.

Кроме прямого военного участия в конфликте, РФ установила и политический контроль над администрациями «республик». В декабре 2014 в России создали межведомственную комиссию для гуманитарной помощи «республикам». Однако у Украины есть доказательства того, что работа этой комиссии не имела ничего общего с гуманитарной помощью. Она курировала рабочие группы по финансам и налогам, производству, торговле, энергетике, транспорту и инфраструктуре. В рабочие группы входили чиновники из РФ в ранге замминистра и сотрудники ФСБ. В них не было ни украинских граждан, ни сотрудников сепаратистских администраций.

«Это говорит не только о влиянии на политику и экономику «республик», но даже о прямом контроле над колонией», — сделал вывод Эммерсен.

В «республиках» и не скрывали прямой зависимости от России. По заявлению министра безопасности «ДНР» Александра Ходаковского, в 2015 году 70% бюджета «республики» шло из РФ. По подсчетам международных наблюдателей этот процент еще выше — 90%. Ежегодные траты РФ на регион — более миллиарда евро.

В 2019 году Путин подписал указ, по которому резиденты «республик» могут автоматически претендовать на российский паспорт, соцпомощь и пенсии.

Россия, оспаривая свой контроль над оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей, сослалась на решение ЕСПЧ в иске Грузии против РФ по войне в Южной Осетии в августе 2008 года. Суд тогда постановил, что в первые дни активных боевых действий было невозможно установить, кто контролировал территорию, и впоследствии не признал юрисдикцию РФ в нарушениях прав человека в этот период. Украинская сторона считает, что эту ситуацию нельзя применить к происходящему в Украине.

«Это акт отчаяния — утверждать, что изменения границ позволяют России избежать ответственности за серьезные преступления, которые она совершила», — заявил Эммерсен, отстаивая позицию Украины.

Согласно позиции украинского правительства, несмотря на изменения на линии соприкосновения в периоды обострения конфликта, Россия контролировала ситуацию на части территории Донбасса, включая Луганск и Донецк с 2014 года. В качестве доказательств к иску прилагаются карты границ боевых действий, составленные вооруженными силами Украины. На них отмечена территория постоянного российского контроля, а также зоны, где контроль переходит от одной стороны к другой в результате боевых действий.

Украинская сторона признает, что установить дату перехода Донбасса под контроль РФ действительно сложно: это происходило постепенно. На дополнительные вопросы судей представители Украины ответили, что есть две ключевые даты: 14 и 30 апреля 2014 года.

Первая — захват боевиками под руководством российских агентов Славянска и других городов Донбасса. Украинское правительство в ответ начало АТО. А 30 апреля исполняющий тогда обязанности президента Украины Александр Турчинов официально признал, что украинские силовики не в состоянии контролировать ситуацию на востоке. Большинство нарушений Конвенции начинается с конца апреля, отмечается в иске Украины.

В решении ЕСПЧ по поводу юрисдикции суд зафиксирует дату начала контроля РФ над Донбассом и границы территории российского контроля. Как объяснил министр юстиции Денис Малюська, это ключевые аспекты, которые помогут украинским гражданам и предприятиям инициировать дела о компенсации за нанесенные в результате войны убытки на территории Донбасса.

«Врать в лицо — классика международной российской стратегии»

Угроза российского вторжения в Украину, о которой говорят уже несколько месяцев, накалила обстановку и на заседании в ЕСПЧ. Украинская сторона, говоря о событиях 2014 года, проводила параллели с нынешней ситуацией.

«Украина сталкивается не с отдельными проявлениями российской агрессии и массовыми нарушениями прав по Конвенции, но с постоянной, долгосрочной политикой РФ с целью склонить Украину в сторону российских интересов и отклонить ее от пути к западным ценностям и цивилизации. Эта политика продолжается до сих пор», — заявил Министр юстиции Украины Денис Малюська.

Он лично представил Украину в суде и назвал дело «самым важным в карьере министра» и, «возможно, самым выдающимся в истории Украины».

Малюська отметил, что российские власти открыто заявляют, что имеют право вторгнуться в Украину, если украинские войска предпримут наступление на «ДНР» и «ЛНР».

«Такие угрозы сами по себе демонстрируют эффективный контроль РФ над республиками», — объяснил он.

Министр сравнил раздачу российских паспортов на украинских оккупированных территориях с такой же программой в Южной Осетии, которая в итоге обеспечила России формальную причину для вторжения.

Малюська предположил, что попытки российской стороны оттянуть слушания в ЕСПЧ связаны с готовящейся военной агрессией. Министр попросил судей учесть контекст угрозы вторжения, когда они будут изучать возражения РФ о допустимости иска.

«Украинскую презентацию ситуации было очень сложно понять. Это описание дела для суда или общая картинка?» — парировал выступление Украины Михаил Виноградов, представлявший Россию.

Он предсказуемо заявил, что украинская версия событий основана на слухах, фейках и спекуляциях, и предложил суду обратиться к «установленным фактам». Хотя в итоге их не представил, а вместо этого сделал ряд неприятных для украинской стороны заявлений.

Например, Виноградов описал ситуацию в «республиках» как правовой вакуум, который сепаратисты пытаются заполнить, следуя примеру Российской Федерации.

«Принятие стандартов РФ приводит к непрямому распространению принципов и стандартов Совета Европы и фундаментальных принципов демократии на этих территориях», — заявил он.

Россия не считает выдачу паспортов жителям «республик» признаком эффективного контроля России, иначе, заявил Виноградов, выдача паспортов Румынии и Венгрии украинским гражданам в приграничных районах также можно считать эффективным контролем этих стран над украинскими территориями.

Российская сторона продолжила проводить параллели, доказывающие, по ее мнению, отсутствие ее контроля над «республиками».

«Если мы теоретически предположим, что РФ предоставляет финансовую и гуманитарную помощь самопровозглашенным республикам Донецкой и Луганской областей, а, с другой стороны, ЕС и ее страны предоставляли критически важную финансовую поддержку Украине и продолжают это делать… Это тоже эффективный контроль?» — рассуждал Виноградов.

В конце концов он заявил, что Россия готова опубликовать данные о содержании гуманитарной помощи, которую предоставляла жителям Донбасса.

Газлайтинг и ложь — так назвал представитель Украины Бен Эммерсен аргументы России в суде.

«Это атака на демократическую институцию, — предупредил суд британский юрист. — Это попытка заставить вас сомневаться. Это типично, классика международной стратегии РФ: врать в лицо, зная что вы знаете, что это ложь. И смотреть, сможет ли выдержать это давление центральный конституционный суд всего Совета Европы. Вы должны спросить себя, почему?»

Эммерсен призвал суд не обманываться и послать четкое и однозначное сообщение российскому правительству — осудить Россию за нарушения прав человека.

«Если бы не Россия, самолет бы не сбили»

Это заседание стало первым судебным столкновением правительств Нидерландов и России в рамках расследования крушения авиалайнера MH17.

В Окружном суде Гааги уже судят троих россиян и одного гражданина Украины за убийство 298 пассажиров и экипажа Боинга «Малайзийских авиалиний» — большинство из погибших граждане Нидерландов. Международное следствие и прокуратура Нидерландов считает бывшего командующего силами «ДНР» Игоря Гиркина, его заместителя Сергея Дубинского, а также его подчиненных — Олега Пулатова и Леонида Харченко ответственными за организацию доставки с территории РФ зенитно-ракетного комплекса «Бук», из которого был сбит самолет. Родственники погибших подали 301 гражданский иск с требованием моральной компенсации в рамках этого уголовного процесса. Кроме того они подали в ЕСПЧ более 400 индивидуальных исков. Нидерландское правительство поддержало их, когда подала свой межгосударственный иск против России.

«Мое правительство убеждено, что Россия ответственна за крушение. Если бы не Россия, самолет бы не сбили», — четко заявила представительница Нидерландов Бабетте Коопман в суде.

Нидерландское следствие пришло к выводу, что пассажирский самолет МН17 сбили ракетой «Бук», завезенной из Курска на Донбасс по требованию боевиков. После запуска «Бук» вернули в Россию. Его путь подробно описывала прокуратура Нидерландов во время процесса в Окружном суде Гааге. Следствие также установило, что зенитно-ракетная установка принадлежит 53-й бригаде ПВО вооруженных сил РФ, и на Донбасс ее сопровождал экипаж кадровых военных РФ, хотя их личности не идентифицировали. Место развертывания зенитно-ракетного комплекса — поле под Первомайском, которое находилось тогда под контролем РФ и боевиков. В суде это доказывают с помощью данных разведки, проверенной информации из открытых источников, показаний свидетелей, фото и видеоматериалов.

В ЕСПЧ Нидерланды утверждали, что Россия несет не только ответственность за крушение авиалайнера, но и мешала международному следствию после, и сама не вела расследование. Например, Нидерланды просили Россию предоставить информацию о «Буке», который смогли идентифицировать — эти данные есть только у РФ — но там отказались это делать, как и не разрешили допросить командира 53-й бригады ПВО полковника Сергея Мучкаева. Прокуратура Нидерландов направляла запросы российским властям через процедуру международной правовой помощи, но получало «неполные и неисчерпывающие ответы», а несколько запросов и вовсе остались без ответа.

«Что еще хуже, Россия пыталась запутать следователей, предоставляя ложную информацию», — говорила от нидерландского правительства Коопман.

Только в октябре 2019 года, спустя пять лет международного расследования и только после того, как следствие предъявило обвинение подозреваемым, Россия потребовала перенести дело в свои национальные суды, так как трое обвиняемых — россияне. Но Нидерланды отказали, усомнившись, что процесс будет справедливым. Все это время Россия не только не помогала следствию, но и распространяла дезинформацию о следствии. Кроме того, к этому времени Нидерланды успели провести большую техническую и логистическую подготовку к судебному процессу, учитывая безопасность и количество потерпевших.

В ЕСПЧ выступил один из потерпевших — Пит Плуг, который возглавляет Фонд помощи жертвам катастрофы МН17. В крушении он потерял своего брата, его жену и племянника.

В Страсбурге Плуг напомнил о выступлениях потерпевших в сентябре и ноябре прошлого года в Окружном суде Гааге. Родственники и близкие погибших в катастрофе рассказывали тогда о горе, которое переживают до сих пор, в том числе из-за того, что до сих пор никто не взял на себя ответственность за крушение, а Россия не только отказывается сотрудничать со следствием, но и распространяет фейки.

«Россия постоянно демонстрирует безразличие к нашим страданиям и распространяет дезинформацию — заставляет нас чувствовать так, будто мы не имеем значения, — говорил Плуг. — Я хочу подчеркнуть, что это очень важно для родственников, чтобы свершилось правосудие и ответственных за крушение призвали к ответу».

Нидерландская сторона также объяснила, почему иск подали не в 6-месячный срок после крушения, как этого требует ЕСПЧ.

«Межгосударственный иск — это не быстрый шаг, на который пошло мое правительство. Прежде чем его предпринять, правительство должно было убедиться, что это необходимо», — говорила Бабетте Коопман.

До подачи иска, кроме прочего, была попытка переговоров по урегулированию дела о крушении самолета «Малайзийских авиалиний» в трехстороннем формате: Нидерланды, Австралия и Россия. В марте 2019 года стороны провели первую встречу, но в октябре 2020 года Россия вышла из переговоров.

«Правительство Нидерландов заинтересовано в раскрытии правды и справедливости, и готово делать это в любой модальности. Призываем Россию вернуться к трехсторонним переговорам», — заявил юрист Рене Лефебер, также представлявший Нидерланды.

Однако Россия не поменяла позицию и ясно дала это понять в ЕСПЧ.

«Крушение МН17 — это большая трагедия, — выступал в Страсбурге Виноградов. — Мы скорбим вместе со всем миром и выражаем искренние соболезнования родственникам пассажиров и экипажа, погибшим в катастрофе. В то же время, я с прискорбием должен сказать, что иск основан на искажении фактов, поддельных доказательствах, на предположениях, не соответствующих реальности, и, иногда, даже фейках».

По версии России, крушение произошло во время активной фазы боевых действий на Донбассе, которые называет «гражданской войной». Расследование еще не завершено, а значит не установлено, кто контролировал тогда территорию, с которой была выпущена ракета. При этом Россия использует версию расчетов российского оборонного концерна «Алмаз Антей». Советник главного конструктора Михаил Малышевский, которого в нидерландском суде допрашивали в качестве эксперта, настаивал на версии, что запуск ракеты произошел с территории, контролируемой украинскими войсками, и ракета была украинской. Российская сторона в ЕСПЧ снова упомянула, что крушение произошло в воздушном пространстве Украины, в котором трафик полетов регулировали украинские органы управления. Умолчав при этом, что ответственность Украины за то, что она не закрыла воздушное пространство, проверяло и следствие и парламент Нидерландов, и не нашли в этом никакого преступления.

На обвинения Нидерландов в затягивании расследования Россия ответила встречными обвинениями, что Нидерланды не инициировали расследование в России. Так как по российскому Уголовному кодексу, объяснял Виноградов, иностранные граждане, не проживающие в России и совершившие преступление за пределами РФ, могут быть привлечены к уголовной ответственности в случаях, когда преступление направлено против интересов России или российского гражданина.

«Это Нидерланды не дают возможности проводить расследование в РФ. Никто никогда не делал запрос в следственные органы России, чтобы начать расследование крушения самолета», — говорил Виноградов.

Вместе с Нидерландами он обвинил и жертв катастрофы, обращаясь к Питу Плугу.

«Мы не можем понять причину, почему потерпевшие не могут подать иски российскому следствию. Мы считаем, что причина не в том, что их много и что они из разных стран. Я хочу заверить вас, что одного иска было бы достаточно. Это не должен быть один иск от них всех», — продолжал говорить Виноградов.

Этим же представитель России объяснил, почему только в 2019 году РФ захотела судить троих российских граждан, обвиняемых в крушении в своих судах.

Ограничениями российского законодательства РФ объясняла свой отказ экстрадировать в Нидерланды бывшего командира ПВО «ДНР» Владимира Цемаха. В результате спецоперации украинские разведчики захватили его и вывезли в Киев с неподконтрольной территории Донбасса. Его допрашивало следствие по делу МН17, которое считало Цемаха не только ценным свидетелем, но и проверяло его причастность к крушению. В итоге украинские власти под давлением РФ внесли его в список на обмен заключенными и 7 сентября 2019 года отправили в Россию. После этого Нидерланды просили РФ выдать его им, но получили отказ.

«Эксперты спрашивают, как можно запросить экстрадицию человека, который имеет статус свидетеля в уголовном деле?» — интересовался в ЕСПЧ Виноградов.

Российская сторона утверждает, что на все запросы Нидерландов о правовой помощи Россия отвечала в полной мере и пообещала предоставить свои ответы потерпевшим и общественности.

Иск Нидерландов Россия просила отклонить.

Решение по итогам слушания в январе не стоит ожидать скоро — ЕСПЧ вынесет его в течение нескольких лет.

Автор: Татьяна Козак; «Ґрати»