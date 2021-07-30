Украинские санкции в отношении Беларуси. Как развивается позиция официального Киева

В этом месяце Беларусь снова в новостях ведущих мировых медиа. Сначала офис Светланы Тихановской получил статус официального представительства беларусской демократии в Литве. За этим последовали успешный визит лидера беларусского протеста в США, ее встречи с советником Джо Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном и главой Госдепа Энтони Блинкином. Беларусская повестка положительно освещается топовыми американским изданиями – вышли статьи в The Washington Post, интервью Тихановской CNN и MSNBC.

The Wall Street Journal пишет о подготовке Белым домом новых экономических санкций в отношении калийного и нефтяного секторов Беларуси. Они дополнят предыдущие пакеты с целью дальнейшей изоляции и усиления давления на режим Лукашенко.

Было бы правильно, чтобы и в Украине визит Тихановской в США и усиление репрессий против гражданского общества и медиа в Беларуси освещались не по факту, а с оценками влияния на дальнейшее развитие беларусско-украинских отношений. Анонсированные ранее санкции против граждан Беларуси, причастных к фальсификации выборов и репрессиям, все еще находятся в процессе принятия. В целом создается ощущение, что Киев занял выжидательную позицию. Всегда ли было так и как развивалось введение санкций в отношении режима Лукашенко?

Этапы введения европейских санкций в отношении режима

Фальсификация президентских выборов в августе 2020 года в Беларуси и последующие действия режима Лукашенко, направленные на запугивание, репрессии и насильственное подавление мирных протестов, применение пыток, задержания и политические преследования стали основной причиной введения ЕС ограничительных мер.

С октября 2020 года Евросоюз ввел несколько пакетов санкций в ответ на углубление кризиса в Беларуси, в том числе и как реакцию на захват самолета Ryanair 23 мая 2021 года и находящегося на его борту журналиста Романа Протасевича.

В июне этого года Брюссель утвердил также секторальные санкции, которые в частности предусматривают ограничения на торговлю нефтепродуктами и калийными удобрениями – основные статьи экспорта Беларуси. ЕС ограничил доступ Беларуси на европейские финансовые рынки и запретил страховать и перестраховывать беларусские государственные фирмы и учреждения.

Совет ЕС ввел запрет на использование воздушного пространства ЕС и доступ в аэропорты ЕС всем беларусским авиаперевозчикам.

В настоящее время под адресными санкциями ЕС в отношении Беларуси находятся 166 человек и 15 организаций. Одновременно с Евросоюзом санкции против беларусского режима расширяют США, Канада и Великобритания.

Усиление политических репрессий и ограничение свободы слова в Беларуси, которые происходят в течении последнего времени, вынуждают США и ЕС рассматривать возможность расширения санкций в отношении диктаторского режима Лукашенко.

Западные санкции, особенно секторального характера, окажут прямое влияние и на украино-беларусские отношения, а также поставят вопрос о присоединении к ним Украины.

Что влияет на введение Украиной санкций

До сегодняшнего дня Киев вводил санкции в отношении Беларуси в ограниченном формате. Они фактически заключались в демонстрации солидарности и реакции на соответствующие действия США и ЕС.

Украина присоединилась к декларации ЕС от 11 августа 2020 года, которая признает, что выборы в Беларуси не были свободными и не отвечали международным стандартам, а власти применили непропорциональное и неприемлемое насилие к протестующим, через две недели. Уже тогда звучали мнения о том, что Украина нерешительна в оценке беларусских так называемых выборов.

Тогда же, 27 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил СМИ о приостановке всех взаимоотношений Украины с Беларусью до тех пор, пока «эти контакты не будут нести ни репутационных, ни политических, ни моральных потерь для Украины».

Лукашенко в своих заявлениях регулярно угрожает Украине различными ответными мерами. Предметом информационных манипуляций стали возможность признания оккупации Крыма Россией и незаконных формирований так называемых ЛДНР, интеграция и усиление военного сотрудничества с РФ, перекрытие границы с Украиной и блокирование или ограничение поставок товаров, в том числе нефтепродуктов.

Часто такие заявления на деле оказываются просто выдумками, как например было с объявлением о полном «перекрытии» границы с Украиной, которое не подтвердила украинская Госпогранслужба. Перед этим самопровозглашенный президент заявил об «огромном количестве оружия», которое поступает из Украины в Беларусь.

Периодически Беларусь вводит демонстративные меры, такие как аннулирование Министерством информации разрешений на трансляцию в стране двух украинских телеканалов UAТV и KVARTAL TV или введение режима индивидуального лицензирования на импорт ряда украинских товаров.

Сейчас ситуация находится на таком этапе, который Кулеба назвал «определенный баланс между экономикой и ценностями в отношениях с Беларусью».

Фактически, мы видим, что нерешенность вопросов энергорынка и диверсификации поставок энергоносителей и нефтепродуктов значительно ограничивают решимость введения Украиной санкций, в том числе присоединение к экономическим секторальным санкциям, введенным Европейским Союзом.

Дмитрий Кулеба 5 июля на форуме «Украина 30. Международная политика» заявил, что Украина рассматривает вопрос диверсификации поставок топлива и удобрений, чтобы избавиться от рычага влияния со стороны Беларуси, которая по некоторым позициям имеет почти монопольное положение на украинском рынке.

На сегодня Украина практически прекратила контакты с Беларусью на уровне высших государственных лиц. Периодически Лукашенко и украинский МИД обмениваются заявлениями в СМИ, обвиняя друг друга в осложнении межгосударственных отношений и угрозах национальной безопасности.

Замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию на Донбассе Алексей Резников в апреле заявлял о необходимости перенесения переговоров из Минска и о том, что у Украины нет доверия к этой территории, «поскольку сегодня Беларусь пока находится под влиянием Российской Федерации».

Решения, которые уже принял Киев

Так как Украина стала одной из основных стран, куда беларусы бежали от репрессий режима Лукашенко, почти сразу возник вопрос об их особом статусе.

Кабинет министров Украины принял ряд решений, направленных на упрощение нахождения граждан Беларуси на украинской территории. Кабмин фактически изменил для них сроки временного пребывания.

Еще одно постановление Кабмина упрощает порядок оформления временного вида на жительство для граждан Беларуси, которые являются предпринимателями и высококвалифицированными специалистами, в том числе в области ИТ-технологий. Это особенно актуально, так как именно Украина стала основным местом, куда выезжают беларусские айтишники. Как минимум 3000 беларусских технических специалистов подали запросы о получении рабочей визы в Украине, пишет The Washington Post.

Украина также присоединилась к ограничениям ЕС и приняла решение о запрете на прямое авиасообщения с Республикой Беларусь украинскими и беларусскими авиакомпаниями. А с 29 мая ввела запрет на использование воздушного пространства Украины самолетами, зарегистрированными в Беларуси. Это стало ответом на захват пассажирского самолета Ryanair, который беларусские власти 23 мая вынудили совершить посадку в аэропорту Минска.

9 июля Украина присоединилась к совместному заявлению глав комитетов иностранных дел 11 национальных парламентов, в том числе Франции, Германии, Великобритании, США, призвав ввести запрет на пролёт самолётов, которые подозревают в доставке нелегальных мигрантов в Беларусь. Дополнительные санкции предложено ввести в отношении лиц, которые причастны к организации нелегальной миграции на государственном уровне. Это стало реакцией на шантаж со стороны Лукашенко Европы, и в первую очередь Литвы, нелегальными мигрантами.

Украина ограничила закупки электроэнергии в Беларуси. Национальная комиссия по вопросам регулирования в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины приняла постановление, которым до 1 октября ограничен импорт электроэнергии из Беларуси и РФ.

Отдельно нужно отметить введение Украиной санкций в отношении Виктора Медведчука – бизнес партнера Николая Воробья, одного из «кошельков» Лукашенко. Эти санкции непосредственно коснулись собственности Воробья в Украине – части нефтепродуктопровода «Самара – Западное направление», проходящего по территории Украины. Нефтепровод использовался для поставок дизельного топлива из России и Беларуси в Украину, а также для его транзита в Европу.

Украина также планирует введение санкций в отношении представителей беларусского режима, причастных к фальсификациям результатов президентских выборов в Беларуси и подавлению мирных протестов.

Украинский Кабмин 7 июля одобрил предложения по введению санкций к физическим лицам Республики Беларусь, которые в месячный срок должны быть переданы на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины. Это распоряжение подготовлено на основе решений Совета ЕС, принятых еще в октябре и ноябре 2020 года.

Среди 52 лиц, в отношении которых Украина планирует ввести санкции, руководители МВД, КГБ, Следственного комитета, Администрации президента, Центризбиркома, Конституционного суда Беларуси. В списке также сын Лукашенко Виктор. В то же время, беларусские бизнесмены, «кошельки» режима Лукашенко и сам самопровозглашенный президент в украинском санкционном списке пока отсутствуют.

Фамилии этих бизнесменов 16 июля назвала The Washington Post, призвав США ввести в отношении них санкции: «Олигархи режима – такие как Александр Зайцев, Алексей Олексин, Николай Воробей, Александр Мошенский, Александр Зингман и Михаил Гуцериев – обеспечивают топливо, которое удерживает Лукашенко у власти». Часть этих олигархов имеет финансовые интересы и в Украине.

Автор: Мария Авдеева, Европейская экспертная ассоциация, эксперт; iSANS