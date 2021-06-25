Государственная табачная контрабанда в Беларуси под присмотром Лукашенко

21 июня Евросоюз ввел новые санкции против властей Беларуси – за захват самолета Ryanair и последовавший арест двух его пассажиров – журналиста Романа Протасевича и его подруги Софии Сапеги. В числе тех, кто попал под санкции, – белорусский бизнесмен Алексей Олексин и некоторые связанные с ним компании – как получающие выгоду от режима.

Олексин, связанный с Латвией, согласно многочисленным журналистским расследованиям, за последние четыре года взял под контроль потоки контрабанды белорусских сигарет. Авторы расследований утверждают, что прибыль от нее попадает в карман Александра Лукашенко. Радио Свобода попыталось разобраться, как устроена государственная табачная контрабанда в Беларуси.

Вторая волна контрабанды

В 2013 году Латвия была лидером по контрабанде сигарет в Европу. 80% изымаемых на сухопутной границе сигарет были белорусского происхождения, почти все они были произведены на крупнейшей в стране государственной Гродненской табачной фабрике «Неман» и снабжены акцизными марками Беларуси, то есть предназначались только для внутреннего потребления. Это так называемая «белая» контрабанда – сигареты, произведенные легально, но незаконно продаваемые на конкретном рынке. В Даугавпилсе, где оседала большая часть нелегального груза, семь из десяти выкуриваемых сигарет были контрабандными, а по всей Латвии их доля в общем объеме потребления почти достигла 30%. Это был год, когда белорусские сигареты составили 60% нелегального оборота, впервые опередив российскую продукцию.

За прошедшие годы усилиями латвийских таможенников и пограничников объемы нелегальной торговли сигаретами снизились и в 2019 году достигли десятилетнего минимума – 14,1% по данным компании KPMG (Nielsen насчитала 16,8%). Компании ведут подсчет по сигаретным пачкам, собираемым у урн. Доля белорусской контрабанды была по-прежнему высока – 73% от общего объема нелегального рынка, примерно 197 млн сигарет, но в целом по Европе поток «белой» контрабанды из-за границ Евросоюза стабильно сокращался.

Однако в прошлом году доля контрабанды вдруг снова взлетела (по данным Nielsen) до 20,4% от общего объема рынка. Белорусские сигареты составили 67,2% нелегального оборота, продукция Гродненской фабрики – 61%. В Литве таможня также задержала вдвое больше незадекларированных табачных изделий, чем в 2019 году. Каждая четвертая выкуренная сигарета была контрабандной – это наивысший показатель с 2014 года. Аналитики связывают этот скачок с повышением акциза и запретом в Европе ментоловых сигарет, а также падением доходов жителей во время пандемии.

Таможня ловит не всё

Объем нелегального сигаретного трафика из Беларуси в Латвию существенно увеличился, а способы ее упаковки и загрузки изменились, свидетельствует заместитель директора Управления таможни Службы госдоходов Латвии Сандра Карклиня-Админе. В прошлом году было изъято более 72 млн незадекларированных сигарет, что на 23,7% больше, чем в 2019-м. Из них более 40 млн сигарет, или 55%, были выявлены на латвийско-белорусской границе.

Но даже и на латвийско-российской границе, по словам чиновницы, ловили сигареты с белорусскими акцизными марками. В 2019 году на этот участок границы пришлось всего 10,7 млн сигарет из изъятых в целом 58 млн. В этом году поток контрабанды поутих: за первые пять месяцев было изъято 17,6 млн сигарет, в том числе на белорусской границе – 8,3 млн. Однако на таможне связывают это не со снижением активности контрабандистов, а с сокращением железнодорожных грузоперевозок с Беларусью.

Вся продукция снабжена белорусскими акцизными марками и в основном произведена на «Немане». Наиболее крупные партии везут фурами. Почти 23 млн сигарет в 2020 году были изъяты на автодорожном пропускном пункте Патерниеки. Одну из самых больших партий – 8,1 млн сигарет – обнаружили в ящиках с подсолнечными семечками. В другом грузе в мешках с углем нашли более 4,2 млн сигарет. «Можно предположить, что заготовки делаются там, где товары пакуются», – говорит Сандра Карклиня-Админе.

Фуры, в которых находят контрабанду, везут товары латвийским компаниям или следуют через Латвию транзитом. Очень много ее выявляется в машинах, едущих в Калининград как через белорусскую, так и через российскую границу.

Та контрабанда, что проникает на латвийскую территорию, обычно выгружается на таможенных и обычных складах или в других местах и остается в стране, а фуры едут дальше по назначению. Но какая-то часть контрабанды потом перегружается в машины, направляющиеся дальше в Европу. «Например, они могут идти в Скандинавию, потому что в Вентспилсском порту мы часто находим сигареты с белорусскими акцизными марками, которые везут в Швецию», – говорит Карклиня-Админе.

Однако основной путь – железная дорога. Не случайно наиболее весомая часть нелегального потребления приходится на Даугавпилс. В этом городе находится крупный железнодорожный узел, куда направляются товарные поезда из Беларуси. Чаще всего контрабанду находили в прошлом году в товарных вагонах на пропускном пункте Индра: почти 200 случаев, всего примерно на 15 млн сигарет.

«Сигареты могут быть спрятаны и в конструкциях вагонов, и в вагонах между товарами, – уточняет Карклиня-Админе. – Видимо, их туда прячут при погрузке, используя специфику грузов. Правда, бывают случаи, когда сигареты просто закапываются в разные сыпучие материалы уже после погрузки». Контрабанда, благополучно миновавшая границу, выгружается в городе, а чаще даже на подъездах к нему. Разве что, если груз спрятан глубоко, его стараются извлечь уже после того, как он растаможен.

Часть контрабанды просачивается из Литвы. «Иногда грузы выявлялись уже на территории Латвии полицией, – рассказывает чиновница. – Отмечалось, что эти сигареты были ввезены из Литвы и имели белорусские акцизные марки, и в роли организаторов контрабанды иногда выступали литовцы». Собеседница Радио Свобода признаёт, что правоохранителям едва ли удается обнаружить больше половины контрабанды, потому что проверить все грузы невозможно.

Сандра Карклиня-Админе подтверждает, что повышение акциза в Латвии способствует росту нелегального потребления: «Чем больше разница цен на сигареты в Латвии и Беларуси, тем выгоднее контрабандистам оставлять их у нас, не заботясь о том, чтобы продвинуть их дальше в Западную Европу, где они стоят еще дороже». Средняя цена пачки сигарет в Беларуси – около 0,70 евро, в Латвии – 3,60 евро.

Прерванный экспорт

В ноябре 2020 года Служба госдоходов Латвии приняла участие в международной операции таможенных служб по предотвращению нелегальной торговли сигаретами. Правоохранители из 15 стран Евросоюза и Великобритании в сотрудничестве с Европолом и OLAF (Европейское бюро по борьбе с мошенничеством) объединились для вскрытия международной преступной сети, которая использовала следующую схему. Товар был ввезен в Евросоюз легально и выпущен в свободное обращение, то есть получил статус продукции, произведенной в ЕС.

Это значит, что продавец имеет право уплатить акцизный сбор и НДС с этого товара не сразу, а когда он достигнет покупателя. Согласно документам, сигареты предназначались на экспорт или для поставок внутри ЕС. Однако они не покидали территорию таможни Евросоюза и не доставлялись европейским получателям, соответственно, налоги и пошлины не уплачивались. Вместо этого сигареты попросту исчезали из поля зрения официальных органов, расходились по всему ЕС и продавались на черном рынке.

В результате операции всего за 11 дней было арестовано 17 человек, конфисковано 67 млн сигарет и 35,82 тонны табака на сумму около 36 млн евро. 88% изъятых сигарет были произведены в Беларуси. Больше всего контрабанды (28,75 млн сигарет) было конфисковано в Литве, 9 млн – в Великобритании, 6 млн – в Польше, 3,5 млн – в Ирландии, 2,2 млн – в Румынии, 0,5 млн – в Швеции, 0,74 млн – в Латвии и 0,15 млн – в Хорватии.

Впрочем, легально эти сигареты могли попасть на территорию Евросоюза разве что через Грузию или Азербайджан. Именно туда идет большая часть официального белорусского табачного экспорта. Его общий объем, по данным ОЭСР, составляет всего несколько миллионов евро, и в Европу напрямую почти ничего не продается.

Во всяком случае, в Литву в 2020 году легально ничего не поставлялось, а в Латвию было ввезено сигарет всего на 10 тысяч евро (и это первый прецедент за все время, за которое доступна статистика – с 2007 года!). В самой Беларуси данные о том, сколько табачной продукции продают за рубеж, в статистике внешней торговли открыто не публикуют с 2016 года. Но газета «Белорусы и рынок», проанализировав возможности фабрик и суммарный экспорт, предположила, что объем экспорта сигарет открытыми и теневыми способами в ЕС и Россию в 2020 году составил не менее 690 млн долларов.

А что там у белорусов?

До недавнего времени в Беларуси было два производителя табачных изделий: государственная фабрика «Неман» в Гродно (70–80% рынка) и частная «Табак-Инвест» в Минске (около 20% рынка), принадлежащая Павлу Топузидису и Виктору Петровичу. В 2008–2013 годах объемы выпуска сигарет в Беларуси ежегодно прирастали в среднем на 11%.

Поначалу их продукция вытесняла контрабанду и «серый» импорт с отечественного рынка, затем выплеснулась за рубеж. По данным KPMG, из 30 млрд сигарет, которые могли быть произведены в Беларуси в 2014 году, 7,25 млрд были нелегально вывезены в страны Европы, причем в потреблении лидировали Польша, Великобритания и Германия. При этом официальный экспорт составлял 10,197 млн штук.

Действующая на табачном рынке Беларуси система квотирования имеет странную особенность: производственная квота для внутреннего рынка существенно превышает его реальную потребность. Например, в 2017 году при емкости рынка не более 20 млрд сигарет объем квоты составлял свыше 29 млрд: более 22 млрд сигарет приходились на долю фабрики «Неман» и 7 млрд – на долю «Табак-Инвест».

При этом акцизная нагрузка на дешевые сигареты, вопреки мировой практике, в 2–3 раза ниже, чем на остальную продукцию. Доля сигарет нижнего ценового сегмента составляет 70%. В этом секторе преобладают марки фабрики «Неман» (80%). Александр Лукашенко публично заявлял, что намерен сдерживать цены на сигареты ради пополнения бюджета. Однако отнюдь не дешевые марки, а более дорогие международные обеспечивали больше половины бюджетных поступлений.

Пандемия не коснулась фабрики «Неман»: в прошлом году выручка от реализации даже выросла и превысила 200 млн евро, а чистая прибыль составила почти 60 млн евро. Фабрика почти ничего не экспортирует: согласно отчету за 2019 год, основным рынком реализации с выручкой более 185 млн евро была Республика Беларусь, страны СНГ обеспечили около 1 млн евро выручки, другие страны – около 30 млн. В 2014 году фабрика изготовила 27,82 млрд сигарет, при этом она работала на полную мощность. С тех пор статистика как на сайте компании, так и в государственных базах с 2017 года старательно подчищена.

С именем владельца «Табак-Инвест» Павла Топузидиса, ныне опального «кошелька» Лукашенко, связывали контрабанду сигарет из Беларуси до 2017 года. При нем цвели весьма изобретательные схемы «белой» контрабанды, когда сигареты вполне законно продавались разнообразным посредникам и попадали в «неучтенный экспорт». «Белая» контрабанда в то время составляла треть нелегального потребления в Евросоюзе, и главным ее источником была Беларусь.

Еще больше выгоды

В 2017 году Александр Лукашенко задумал создать «единую товаропроводящую сеть» для реализации табачных изделий на внутреннем и внешнем рынке. Он говорил: «Если кто-то предложит сегодня схемы, по которым мы будем работать в производстве и реализации табачных изделий, они немедленно будут реализованы. Но принцип один: это должно быть выгоднее, чем ныне действующая схема». В 2019 году он уже заявил: «У нас эта сфера жестко регулируется: есть инвестор, который в свое время взялся за реализацию табачных изделий наших предприятий».

Этот инвестор – Алексей Олексин (по-белорусски Алексин, в такой транскрипции его фамилию можно увидеть и в некоторых русскоязычных источниках), бывший главный специалист департамента энергоресурсов и нефтепродуктов компании «Белвнешторгинвест» Управления делами президента РБ. Аннотация к его имени в санкционном списке гласит: «Алексей Олексин – один из крупнейших бизнесменов Беларуси с интересами в нефтяном и энергетическом секторе, недвижимости и девелопменте, логистике, табачной промышленности, рознице, финансах и других отраслях. Он поддерживает тесные связи с Александром Лукашенко, а также его сыном и бывшим советником президента по национальной безопасности Виктором Лукашенко. Его компании принадлежит недвижимость в [поселке] «Александрия-2″ в Могилевской области, который называют резиденцией президента».

В августе 2018-го компания Олексина «Энерго-Оил» получила единоличное право на продажу табачных изделий Гродненской фабрики оптом и в розницу, на внутреннем рынке и за рубежом. Олексин перенял ее ларьки «Табак» и право на установку собственных ларьков «Табакерка», которые стали появляться по всей стране.

Затем компания расширила производство в Гродно: две новые линии обошлись в 40 млн евро. И наконец, была открыта новая табачная фабрика «Интер Тобакко», третья в стране, ради которой Лукашенко лично велел передвинуть границу Минска. Сегодня «Энерго-Оил», согласно информации с сайта компании, является лидером на внутреннем рынке табачных изделий. Ей принадлежат 40% рынка и свыше 10 тысяч торговых точек.

Белорусский оппозиционный журналист, художественный руководитель «Беларуского свободного театра» Николай Халезин, живущий в Лондоне, расследует деятельность «кошельков» Александра Лукашенко – бизнесменов, приближенных к белорусскому руководителю. Журналист утверждает, что в цепочке теневого сбыта не осталось посредников: «Страна по-другому теперь устроена. За последние годы весь мелкий «серый» бизнес исчез, созданы монополии во всех сферах. Мелких контрабандистов отлавливает уже само государство, потому что оно забрало себе их функции. Все идет теперь исключительно в промышленных масштабах под эгидой государства. В бизнесе «кошельков», аффилированных с Лукашенко, не существует аудитов, проверок, контроля. Это совершенно другой уровень коррупции».

Алексею Олексину вместе с двумя другими приближенными к Лукашенко бизнесменами – Александром Зайцевым и Николаем Воробьем – принадлежит компания «Бремино Групп». У нее два таможенно-логистических центра на польской границе и один на российской и статус национального транзитного оператора. Территории ее главного терминала «Бремино – Орша» присвоен статус особой свободной экономической зоны. Такой же уровень преференций имеет только китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень». «Эта компания, фактически монополист, занимается всем грузовым транзитом через Беларусь, – объясняет Николай Халезин. – Ей Лукашенко отдал функции государственного «Белтаможсервиса». Специально под нее одну создана офшорная зона в Орше».

Журналисты телекомпании «Белсат» установили, что «Бремино Групп» используется для вывода доходов от транзита в офшоры в Арабских Эмиратах. Аффилированные с ней фирмы «Газ Венчур» и «Транспетрол Балтик» были замечены в разнообразной контрабанде, от польских яблок и турецкой одежды в Беларусь до «санкционки» в Россию. Юридический адрес обеих находится в здании, в котором располагается один из офисов «Энерго-Оил», а также компания «Легавтотранс» из холдинга «Белнефтегаз». Это компания Алексея Олексина, еще в начале года он числился в ней учредителем.

«Белнефтегаз» является национальным оператором системы мониторинга транзитных перевозок «БНГарант» и напрямую связана с разработчиком проекта электронного пломбирования фур «Синезис Стигма» (теперь «Стигма Софт»). Это значит, что под контролем Олексина находится передвижение по Беларуси всех транзитных грузов.

Информацией о передвижении транспорта с сигаретной контрабандой Николая Халезина снабжают бывшие белорусские силовики, уволившиеся из госструктур из-за несогласия с политикой Лукашенко и создавшие общественную инициативу BYPOL. Налажено сотрудничество с правоохранителями Польши, Литвы и Латвии.

«Олексину доступна любая логистика на уровне государственных корпораций, например, предприятия «Беларуськалий», – рассказывает Халезин. – Конечно, к его транспортным сетям до сих пор никто доступа не имел.

Но в итоге Лукашенко дал добро, и они стали паковать сигареты в вагоны с калием. Вваривается внутрь контейнер – этого не может сделать никакой кустарь. И, более того, этот вагон стоит в депо и «вписывается» внутрь эшелона. Или в продовольственных товарах компаний, которые их пакуют. Также используются вагоны-лесовозы. Там легче укладывать контрабанду, выгородка делается из самой древесины. Все это идет через государственные системы и большие логистические компании, формально не государственные, но по сути принадлежащие Лукашенко. Главы этих компаний – некоторые бывшие чиновники.

Вот, недавно, например, нам сообщили: машина, в которой сигарет на 1,4 млн евро, заходит в Литву, меняет там номера. Дрова, которые они везут, едут на Калининград, а сигареты перегружают и везут в Латвию. Мало того, сигареты перебрасывают через границу дронами и сплавляют на пенопластовых «льдинах» по рекам. Мы сообщаем пограничникам, и они успевают снять дрон на камеру. Объемы этой контрабанды – миллионы сигарет в месяц. Иногда нам везет, и на «отлов» идет на 7 или 8 млн евро за неделю».

Санкции и Латвия

В декабре 2020 года группа «Синезис» попала в третий пакет санкций Евросоюза. В Брюсселе считают, что разработанная ею платформа наблюдения Kipod «делает компанию ответственной за репрессии белорусского государственного аппарата по отношению к гражданскому обществу и демократической оппозиции». Алексей Олексин и его жена Инна вышли из состава ее учредителей. В январе 2021 года сам Олексин был включен в список лиц, предложенных для введения против них персональных санкций Евросоюза. Это побудило его передать свои акции «Энерго-Оил» и «Белнефтегаз» сыновьям Дмитрию и Виталию.

Однако Олексину повезло: его имя в последний момент вычеркнули из списка – по просьбе латвийской делегации. Объясняется это, возможно, тем, что он является крупным инвестором в самый депрессивный регион Латвии – Латгалию. В Даугавпилсе с его именем связаны две компании. Одна из них – Mamas D – владеет производствами биодизеля, солода, рапсового масла, в том числе пищевого, котельной на природном газе, линией по переработке зерна, проектом аквакультурного комплекса по выращиванию лосося или форели. Пользуется государственной поддержкой.

В 2017 году с оборотом в 15 млн евро она вошла в топ-10 компаний региона. В 2019 году работала с убытками, в 2020 году, согласно сообщению правления, изо всех видов деятельности остались только оптовая торговля солодом и производством тепла и электроэнергии, прекращен экспорт в Россию. Вторая компания Олексина, пивзавод Latgales Alus D, в том числе экспортирует пиво в Беларусь.

По данным портала деловой информации Crediweb.lv, сейчас обе компании принадлежат старшему сыну Олексина Дмитрию и жителю Даугавпилса Александру Граховскому. Алексей Олексин возглавлял правление обеих фирм с 2008 по 2012–13 годы, когда их основным владельцем (80%) была белорусская компания Neonafta. Она принадлежала экс-партнеру Олексина по нефтяному бизнесу и бывшему главному «кошельку» Лукашенко Юрию Чижу.

По иронии судьбы заполучить латвийские активы Олексину удалось благодаря первому пакету санкций против властей Беларуси. В 2011 году в список внесли Юрия Чижа, Евросоюз заморозил его средства и запретил въезд на свою территорию, и он передал свой пакет членам семьи Олексина. В результате раздела бизнеса тот также получил нефтетрейдерские компании «Энерго-оил», «Белнефтегаз» и «Неонафта».

Даугавпилсские компании – не единственный интерес Олексина в Латвии. В марте 2020 года в Беларуси появился новый экспортер нефтепродуктов – ЗАО «Новая нефтяная компания» (ННК). Это единственная частная компания с правом торговать продукцией государственных НПЗ. В Евросоюзе считают, что это индикатор тесных связей с властями и высокого уровня привилегий.

Компания принадлежит Николаю Воробью, который не избежал санкций Евросоюза в 2020 году, однако Олексин также упоминался в СМИ как ее соучредитель. По данным белорусских СМИ, ННК представляет собой альтернативу государственной «Белорусской нефтяной компании», до недавнего времени – единственного продавца белорусских нефтепродуктов на внешних рынках. Новый трейдер сразу стал торговать крупными партиями продукции Мозырского НПЗ и Новополоцкого завода «Нафтан» через Рижский порт.

Согласно расследованию «Белсата», у Воробья есть партнер в Эстонии – Алексей Чулец. Он, по данным Crediweb, до апреля этого года числился бенефициаром нефтяного терминала B.L.B. Baltijas Terminals (теперь данные об учредителе скрыты). Николай Халезин утверждает, что к ННК имеют отношение Алексей Олексин и российский бизнесмен Михаил Гуцериев, на которого тоже распространяются новые санкции Евросоюза в связи с его тесными связями с белорусским режимом. «Мы отслеживаем по полетам их джетов заключенные контракты», – объясняет журналист.

«Бремино» и ННК попали в новый санкционный список Евросоюза как компании, получающие выгоду от режима Александра Лукашенко. Николай Халезин говорит, что санкции, возможно, положат конец бизнесу Алексея Олексина как в Беларуси, так и в Латвии – как это случилось с его предшественником Юрием Чижом. Однако никакие санкции не остановят табачной контрабанды. «Поэтому моя задача, чтобы любой вагон, любая фура, о которой я знаю, въезжала в Литву или Латвию, и их брали местные власти», – говорит Халезин.

Попытки Радио Свобода связаться с Алексеем Олексиным, чтобы получить от него комментарий, оказались безуспешными.

Автор: Радио Свобода