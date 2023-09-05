В предвестии ГНР. Россия атакует Молдову

Депутаты молдавской автономии Гагаузия уже в сентябре могут объявить свой регион республикой. Такое заявление сделал глава местного парламента. Издание «Белсат» объясняет, что это за регион и насколько деятельность гагаузских депутатов может соответствовать интересам России.

На обложке: рабочий ремонтирует рекламный билборд с поблекшими на солнце флагами Молдовы и Гагаузии в Комрате. Фото: Daniel Mihailescu /AFP / East News

Гагаузия – небольшой автономный регион на территории Молдовы площадью 1848 км², что сравнимо с площадью Ивьевского района Беларуси. Здесь проживают около 134 тысяч человек, или около 4,6% населения всей Молдовы. Столица региона – город Комрат, по численности населения сравнимый с беларусским Новогрудком.

Основное население Гагаузии – тюркский народ гагаузов. В 2014 году они составляли почти 84% жителей автономии против 4,7% молдаван. Остаток населения – болгары, россияне, украинцы и другие.

По своему языку гагаузы очень сильно отличаются от соседних молдаван. Если последние говорят на молдваском языке, схожим с румынским, который в свою очередь происходит от латыни, то язык гагаузов больше похож на языки крымских татар или турок. При этом, в отличие от них, гагаузы, как и молдаване, преимущественно православные.

Тем временем следует отметить, что основной язык коммуникации и обучения в Гагаузии – русский, а не гагаузский или румынский.

Помимо Молдовы, большая часть гагаузов – более 30 тысяч – живет в соседней Одесской области Украины.

История противостояния

Гагаузское национальное движение вступило в силу во время перестройки в СССР, в конце 1980-х годов. 12 ноября 1989 года Чрезвычайный съезд представителей гагаузского народа провозгласил образование Гагаузской Автономной ССР в составе Молдавской ССР. А 19 августа 1990 года приняли декларацию независимости и объявили Республику Гагаузию уже в составе СССР. Но власти в Кишиневе назвали такие решения неконституционными.

Тем не менее Гагаузия фактически стала непризнанной республикой со своим президентом, парламентом, министерствами и даже армией.

Параллельно в Молдове на территориях с большой долей российского и украинского населения объявили Приднестровскую Молдавскую ССР. В 1992 году это вылилось в вооруженный конфликт между Приднестровьем и молдавскими властями, жертвами которого стали более тысячи человек.

Подобный конфликт мог вспыхнуть и в Гагаузии. Наиболее горячая фаза противостояния была в октябре 1990 года, когда в регион прибыли с одной стороны молдавские добровольцы, выступавшие против гагаузского сепаратизма, а с другой – приднестровские, которые его поддерживали. Но тогда вооруженного столкновения удалось избежать.

Снимок иллюстративного характера. Гагаузский флаг и портрет первого президента Гагаузии Степана Топала в кабинете директора телеканала GRT. Фото: Ramin Mazur / Panos Pictures / Panos Pictures / Forum

А сама Гагаузия в 1994 году согласилась на правах автономии интегрироваться в состав Молдовы. В Гагаузии есть свой выборный руководитель – башкан, свой парламент и исполком, свои герб, флаг и гимн.

Однако возвращение региона в состав Молдовы не означало разрешения недоразумений и противоречий между Кишиневом и Комратом. Как и исчезновения сепаратизма, который при этом идет в фарватере российской политики.

Так, в 2008 году гагаузский парламент вслед за Россией признал независимость грузинских регионов Абхазия и Южная Осетия. А в 2014 году в автономии прошел непризнанный молдавскими властями референдум, на котором жители Гагаузии проголосовали за «отложенный» статус независимости региона, за присоединение к Таможенному союзу во главе с Москвой и против интеграции в Европейский Союз.

А что теперь?

Очередной конфликт между властями в Кишиневе и Комрате начался в 2022 году на фоне войны в Украине и подачи Молдовой заявки на вступление в Евросоюз. Обострению конфликта способствовали и выборы нового башкана автономии, прошедшие весной 2023 года.

За кресло главы Гагаузии боролись восемь кандидатов. Почти все они критиковали проевропейский курс Кишинева и призывали к сохранению отношений с Россией. Правящая партия Молдовы «Действие и солидарность» своего кандидата на этих выборах не выдвигала, так как «в течение трех десятилетий гагаузы остаются под влиянием российской пропаганды».

В результате 14 мая победу одержала Евгения Гуцул от пророссийской партии «Шор», которую в июне в Молдове признали антиконституционной. Она победила другого пророссийского кандидата Григория Узуна, поддержанного Партией социалистов. За Гуцул на выборах, среди прочего, агитировали российские звезды Филипп Киркоров, Николай Басков и Стас Михайлов.

17 мая молдавские силовики после голосования конфисковали списки избирателей в Гагаузии в рамках дела о подкупе избирателей. Как заявлялось, в списках проголосовавших значились лица, которые на момент выборов находились за пределами Молдовы, а также умершие граждане. В ответ сторонники партии «Шор» вышли на протест у ЦИК Гагаузии. Поддержал их местный парламент.

Гагаузские депутаты всех уровней также приняли резолюцию, в которой потребовали расширить полномочия автономии, возобновить в ней деятельность региональных налоговой, статистической, экологической и других служб и государственных предприятий, прекратить вмешательство центральных властей в избирательные кампании. Депутаты договорились провести съезд 9 сентября, «чтобы принять дальнейшие решения».

И вот теперь глава Народного собрания Гагаузии Дмитрий Константинов не исключил, что на заседании рассмотрят провозглашение Республики Гагаузия. Причем сделал он в это в комментарии приднестровским СМИ:

«Будем решать, как будем дальше делать. Не исключено [что могут вновь провозгласить республику Гагаузия]. Народ требует этого, так как республика [центральные власти Молдовы] вяло относится к нашему законодательству».

Почему это важно?

Гагаузия – часть масштабных планов России по дестабилизации Молдовы. По крайней мере она упоминается в документах, попавших в руки группы международных журналистов-расследователей. Стратегию политического и экономического подчинения Молдовы создали в руководстве президента России по вопросам пограничного сотрудничества Администрации президента и согласовали с российскими спецслужбами. Документ среди прочего призывает лоббировать интересы Приднестровья и Гагаузии.

Согласно документу, РФ планировала препятствовать властям Молдовы исключить Россию из урегулирования приднестровского конфликта и хотела сохранить российское военное присутствие на непризнанной территории. Предлагались и другие шаги по увеличению зависимости Молдовы от России и расширению электората пророссийских молдавских политиков, формированию пророссийских настроений среди молдавских элит, а также отказ от политики румынизации.

Также, согласно расследованию The Washington Post, Федеральная служба безопасности России сейчас работает над свержением прозападного правительства Молдовы. За этим планом якобы стоит сын бывшего генерального прокурора РФ Игорь Чайка, который «совместно с пресс-секретарем Кремля Дмитрием Песковым разработал подробные планы подрыва позиций президента Молдовы Майи Санду и возвращения Молдовы в сферу влияния России».

Снимок иллюстративного характера. Храм Русской православной церкови в Комрате. Фото: Daniel Mihailescu /AFP / East News

Как сообщает WP, ФСБ направила десятки миллионов долларов на финансирование сети пророссийских молдавских политиков. Определяющую роль играет крупный бизнесмен Илан Шор, ставленница которого как раз и победила на последних выборах в Гагаузии. Также шоровцы заняли должности в гагаузском исполкоме.

Теперь же об изменении статуса автономии заявляет и глава Народного собрания Константинов. Причем почти синхронно с заявлениями бывшего президента России Дмитрия Медведева о возможности присоединить Абхазию и Южную Осетию к РФ. Это, конечно, не означает, что Гагаузия станет республикой, а тем более объявит свою независимость, тем более подобные заявления здесь делались и раньше.

Но это демонстрирует, что между Кишиневом и Комратом остаются серьезные противоречия. Их же, в свою очередь, может использовать, а скорее всего уже использует, Москва для дальнейшей дестабилизации Молдовы и срыва ее сотрудничества, а тем более интеграции с евроатлантическими структурами.