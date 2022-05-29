В Россию вернулась сталинская культура «стукачества»: «На меня написал донос собственный отец»

После доноса Оли на скамье подсудимых оказались 16 человек. Организаторами хищений были признаны ее отец Григорий Балыкин, начальник первой бригады колхоза Кузьма Кузнецов, кладовщик колхоза Петр Кузнецов и местный житель Василий Фирсов. Суд приговорил членов группы к различным срокам исправительных работ с дальнейшим поражением в правах. Главари Балыкин и Фирсов получили по десять лет заключения строгого режима.

«В одном из рабочих чатов я посмел высказать отношение к «спецоперации»

Стас Петров. Апрель 2022 года.

Стас работает в крупной организации в Екатеринбурге. В рабочем чате он высказал свое отношение к вторжению России в Украину, чем вызвал гнев особенно патриотически настроенных коллег:

«Я нелицеприятно высказывался о вооруженных силах РФ, о символике, задачах и перспективах российской армии. Один из этих «патриотов» написал на меня донос. Просто поставил меня перед фактом. До этого угрожал физической расправой. Он бывший полковник, служивший в одной из горячих точек. При этом в полиции не растерялись, возбудили дело, все записали на себя, якобы это они раскрыли преступление, а коллега выступил свидетелем».

17 мая был суд по делу Стаса. Ему выписали штраф в 30 000 рублей. Сам доносчик на суде не присутствовал, но судья зачитывал его «свидетельские показания». По словам Стаса, в июле на его предприятии будет внутренняя аттестация.

«Я аттестацию точно не пройду. А после этого будет увольнения в связи с несоответствием занимаемой должности. Либо меня переведут на должность подсобного рабочего с зарплатой в 15 000 рублей».

«Гнусный контрреволюционный выпад против товарища Сталина»

Донос Константина Седых. 1937 год.

Жанр стукачества развивался в сталинские годы и в творческой среде. В работе «Воскресшее слово» Виталий Шенталинский приводит официальные доносы писателей, сохранившиеся в архивах КГБ, на своих коллег, приведшие к их арестам. В частности — заявление будущего лауреата Сталинской премии Константина Седых уполномоченному Союза советских писателей по Иркутской области поэту Ивану Молчанову.

«Считаю необходимым довести до вашего сведения следующее. 30 ноября вечером ко мне на квартиру заявился небезызвестный Вам И. Трухин в сопровождении какого-то незнакомого мне человека. Я встретил его достаточно холодно. Но пьяному Трухину море по колено. Он извлек из кармана бутылку водки и стал приглашать выпить. В последовавшем затем разговоре Трухин, ничем и никем на то не вызванный, допустил гнусный контрреволюционный выпад против товарища Сталина. Слова его были таковы: — Да что вы мне все! Да если на то пошло, так я и самого Сталина распатроню!

Я немедленно оборвал Трухина и заявил ему, что о его поступке доведу до сведения уполномоченного ССП. Затем я сразу же выдворил и его, и его приятеля из квартиры…»

Это письмо было написано в 1937 году. Молчанов направил заявление коллеги в управление НКВД по Иркутской области. К этому письму он добавил еще пару доносов коллег-писателей. Все они были исключены из Союза писателей за связь с контрреволюционными организациями и арестованы органами НКВД.

«Кто-то заскринил мой призыв к митингу и показал преподавателям»

Аня. Март 2022 года.

Аня — этническая украинка. Она учится в России и никогда не скрывала своей нелюбви к российской власти, ходит на митинги и активно высказывается в соцсетях и среди друзей в художественном колледже.

По ее словам, с одноклассниками у нее были разные интересы, и после начала войны говорить с ними стало совсем не о чем: