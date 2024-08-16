Вбивство підлітка в Києві біля фунікулера: репортаж з зали суди

У справі про вбивство підлітка біля київського фунікулера у залі суду у вівторок, 13 серпня, троє друзів загиблого Максима Матерухіна дали свідчення під присягою. Саме вони були на місці події безпосередньо під час нападу на підлітка 7-го квітня 2024-го року.

Вони розповіли судді, що нападник, якого вони впізнають у підсудному Артемі Косові, ініціативно втрутився у розмову групи друзів, потім погрожував фізичною розправою та хотів мірятися силою. Друзі також свідчили: обвинувачений Артем Косов перед нападом запитував неповнолітнього Максима Матерухіна, чи готовий той «віддати борг батьківщині».

Зі свідками під час допиту були присутні їх законні представники, адже усі вони – неповнолітні. В залі суду також перебував психолог, аби у разі необхідності стабілізувати емоційний стан свідків.

Справу щодо вбивства Максима Матерухіна розглядає Шевченківський суд Києва. Підсудним у справі є Артем Косов, який був працівником Управління державної охорони України на момент події, нині він обвинувачується у вчинення умисного вбивства з хуліганських мотивів (п. 7 ч. 2 ст. 115 КК України).

Видання Watchers наводить подробиці свідчень друзів Максима Матерухіна у суді.

“Косов казав, що може покласти всіх”

Першою суд допитав 16-річну Марію Н.. Вона була на місці події, коли сталася трагедія. Допит періодично переривався, оскільки дівчині було емоційно складно розповідати про травмуючу подію. Психолог допомагав їй впоратися з емоціями у залі суду.

Свідок Марія з психологом дає свідчення у залі Шевченківського райсуду Києва 13-го серпня

Марія пригадала, що у день трагедії гуляла з друзями у компанії, в якій був і Максим. Потім підлітки вирішили піднятися на фунікулері з Поштової площі до парку і пройтися до Хрещатика. Один із хлопців – Нестор – не помістився у вагончик фунікулера з усіма і пішов до іншого.

«У вагоні було багато людей. Максим був поряд зі мною. Ми їдемо, і все добре. Далі ми спілкувались між собою і Нестор подзвонив Богдану», – розповіла Марія.

Нестор з іншого вагончику вирішив подзвонити одному із хлопців з компанії – Богдану – аби не кричати через вагон. Богдан, за словами свідка, жартома відповів Нестору: «можеш мені не дзвонити, я тебе заблокував».

«І в цей час Косов почав втручатися в нашу розмову. Він питав в Нестора, хто його заблокував. Потім Косов сказав: «Обісци їх, насци усім на голову». Він почав на нас нецензурно звертатися. Він казав, щоб на нас опорожнилися. Потім почав говорити, що він [Косов] майстер і може покласти всіх наших хлопців», – додала дівчина.

Вона пригадала, що Косов погрожував підліткам.

«Косов сказав Максиму, що Максим [нібито] “клав ***” на армію. Косов спитав, чи готовий Максим віддати борг батьківщині. І Максим сказав, що так, коли прийде час. Косов казав також: зараз вийдемо і подивимось», – розповіла Марія.

За її словами, коли фунікулер зупинився, Максим виходив останнім.

«Я роблю декілька кроків, переді мною був чоловік. Я бачу, як Косов виштовхує Максима і кидає його у скло. Я повертаю голову, бачу як Максим летить, як Косов штовхає його у скло. Я почала двома руками витягувати Косова за капюшон. Я кричала, щоб викликали швидку, бо я побачила багато крові», – зазначила вона.

«Це була ініціатива Косова почати з нами розмову. У нього був незрозумілий стан. Він хитався і запинався. Ми намагались не звертати увагу на нього, щоб він сам відчепився. Ніяких інших комунікацій з ним не було», – додала дівчина.

Намагався виштовхати вже пораненого у вікно

Психолог в суді 13-го серпня звернув увагу, що на неповнолітніх свідків окрім травмуючих спогадів тисне ще і атмосфера у залі суду. Тому він запропонував допитати наступних свідків з окремої кімнати, аби учасники процесу слідкували за допитом по відеоконференції.

Другим суд вислухав товариша Максима – Івана В., який також дружив із загиблим і був того дня з ним у спільній компанії.

Він розповів про те. як почалась трагічна історія, фактично підтвердивши те, що розповіла Марія.

«Тут втручається в розмову Косов і починає погрожувати фізичною розправою, нас принижувати. Максим запитав його: «та за що, ми ж нічого не зробили». Косов каже: «а за те, що ти [до Максима звернувся] не поважаєш військових». Там була нецензурна лайка», – розповів хлопець.

По Косову було видно, що він у нетверезому стані, він хитався, додав свідок.

«Я виходив одним з перших з вагона. Повертаюсь назад, бачу, як Косов схопив Максима і кинув у скло. Потім якось навис над Максимом і склалося враження, що намагався виштовхати його [у вікно]. Я побачив кров і намагався викликати швидку», – додав він.

Був нетверезий і звинувачував підлітків в неповазі до армії

Наступним суд допитав третього свідка – ще одного друга Максима Матерухіна, який був у компанії разом з попередніми свідками та загиблим. Захар К. підтвердив усе сказане попередніми свідками: про конфлікт та ініціатора словесної перепалки. А також про подальший розвиток подій після виходу з вагончика фунікулера.

Свідок процитував слова, сказані Косовим у бік компанії підлітків у фунікулері: «вы пытаетесь дать [***] в рот армии». Захар зауважив, що поведінка підсудного тоді була неадекватною, у Косова була нечітка мова. Він розповів також, що один раз штовхнув ногою Косова, коли намагався відтягнути обвинуваченого від свого друга Максима.

Адвокат нападника питав свідків, чи курив та пив загиблий

Адвокат Косова Дмитро Земницький ставив свідкам майже однакові запитання, які стосувались того, чи вживали підлітки алкоголь того дня та чи штовхали Косова. Хоча, за офіційною версією слідства, саме Косов був у стані алкогольного та наркотичного спʼяніння.

«У нас підлітків сприймають як дорослих і продають їм алкоголь. А чи вживав Максим тютюн?», – запитував захисник у свідка Марії.

Обвинувачений також запитував підлітків під час допиту про їх місце розташування біля вагончика після виходу з нього та про те, наскільки далеко вони стояли відносно колони на верхній станції фунікулера.

На ці питання усі троє свідків одностайно заявили, що Косов був напідпитку, поводився агресивно та сам чіплявся до них «поговорити» без будь-яких причин і підстав. Косова ніхто не провокував та розмови з ним не ініціював. За словами свідків, Максим та інші члени компанії не проявляли жодної агресії до обвинуваченого.

Суд на цьому засіданні також вирішив продовжувати утримувати Косова під вартою протягом ще 60 діб. Цей запобіжний захід він відбуває на гарнізонній гауптвахті для військовослужбовців.

На наступному засіданні, 4-го вересня, в суді допитають наступних свідків.

Автор: Аліна Кондратенко

Джерело: WATCHERS