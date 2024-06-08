Військова поліція в Україні: які скандальні норми містив законопроєкт про нову структуру

Створення військової поліції в Україні обговорювали впродовж останніх півтора десятка років. В кінці травня 2024 року, у розпал російсько-української війни і мобілізації, напрацьований документ внесли до Верховної Ради. Голосування мало відбутися 5 червня, але парламент зняв документ з розгляду.

Які скандальні норми передбачав законопроєкт і що взагалі таке військова поліція, розповідає видання Chas News.

Військова поліція в Україні: історія реформування і створення законопроєкту

Вперше створити в Україні військову поліцію запропонував президент Віктор Ющенко у 2008 році. Тоді він видав указ про реформу кримінальної юстиції, яка передбачала трансформацію військової служби правопорядку ЗСУ, що функціонує з 2002-го, у військову поліцію. Ющенко пропонував, щоб військова поліція займалася досудовим розслідуванням злочинів проти встановленого порядку несення військової служби.

Але реформу так і не реалізували, а під час ухвалення Кримінального процесуального кодексу у 2012 році військову службу правопорядку (базу для створення військової поліції) навіть не включили до списку органів досудового слідства.

У 2015 році з’явився перший законопроєкт про створення військової поліції. Цього вимагала коаліційна угода нардепів Верховної ради VIII скликання.

Автори ініціативи — депутати від «Блоку Петра Порошенка» Микола Паламарчук та Віктор Король — пропонували, щоб військова поліція займалася досудовим розслідуванням злочинів проти встановленого порядку несення військової служби, передбачених статтями 402-421, 425-435 Кримінального кодексу України. Вона мала б підпорядковуватись Міністерству оборони, а керівник призначався би міністром за поданням голови Генштабу. Чисельність військовослужбовців та працівників військової поліції мала б становити не менше 1,5% загальної чисельності ЗСУ.

Але і того разу не вийшло: менш ніж через тиждень після внесення до парламенту його відхилили та зняли з розгляду.

Уряд Володимира Гройсмана (2016-2019), згідно з програмою діяльності, теж зобов’язався створити військову поліцію, але навіть не напрацював законопроєкт.

У 2019 році президент Володимир Зеленський доручив Кабміну Олексія Гончарука до квітня 2020-го розробити та внести до Ради законопроєкт про військову поліцію. Але до цього дедлайну прем’єра Гончарука та його уряд відправили у відставку.

У програмі уряду чинного прем’єра Дениса Шмигаля також є пункт про розробку законопроєкту щодо військової поліції.

Наприкінці серпня 2023 року стало відомо, що на базі парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності працює група, яка намагається створити оптимальну модель майбутньої військової юстиції, частиною якої стане військова поліція. Формування входитиме до системи Міноборони та буде створено на основі Військової служби правопорядку — як і планували у 2008 році.

Зрештою 31 травня 2024 року у парламенті зареєстрували законопроєкт про Військову поліцію.

Чим займатиметься військова поліція в Україні

В законопроєкті №6569-д йдеться про те, що військова поліція утворюється як військове формування з правоохоронними функціями, що входить до складу сектору безпеки і оборони, призначенням якого є забезпечення правопорядку і військової дисципліни у Міністерстві оборони України, Збройних Силах України та Державній спеціальній службі транспорту.

До загальної структури військової поліції входитимуть:

центральний орган управління Військової поліції;

територіальні органи управління військової поліції (міжрегіональні, регіональні, місцеві);

центри спеціального призначення;

навчальні центри Військової поліції;

дисциплінарні батальйони.

Законопроєкт передбачає комплектування військової поліції за рахунок ЗСУ (не більш ніж 1,5% чисельності Збройних Сил).

Військова поліція зможе тимчасово обмежувати або забороняти рух транспорту і пішоходів на окремих ділянках вулиць й автодоріг. Крім того, поліція може зупиняти і проводити поверхневу перевірку транспортних засобів, перевіряти у водіїв документи на право користування та керування авто.

Військову поліцію можуть використовувати у:

боротьбі з ворожими ДРГ на території України;

охороні військових об’єктів, військових містечок та їхнього населення, сприяння його евакуації;

відновленні та підтриманні порядку і дисципліни у військових частинах;

забезпеченні дотримання особливого режиму в’їзду і виїзду, а також обмеженні свободи пересування осіб та руху транспортних засобів тощо (перелік повноважень не є вичерпним).

Військова поліція та її уповноважені посадовці також матимуть право перевіряти документи у військовослужбовців ЗСУ та інших формувань, військовозобов’язаних і резервістів під час проходження ними зборів та інших військовослужбовців і правоохоронців.

Скандальні норми законопроєкту: затримання ухилянтів, проникнення в житло і «доноси»

Деякі пункти законопроєкту викликали бурхливу реакцію у суспільстві і гострі обговорення у соцмережах.

Згідно з пропозицією, військова поліція зможе перевіряти у водіїв документи і проникати до житла порушників закону (в тому числі тих, хто ухиляється від виконання обов’язків) і виплачувати грошові винагороди фізичним особам, які допоможуть у розкритті злочинів. Останнє фактично означає доноси.

Також військову поліцію хочуть наділити повноваженнями під час затримання осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, тимчасово обмежувати або забороняти рух транспорту.

«У невідкладних випадках, пов’язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, у випадках та на підставах, передбачених законом, проникати до житла чи до іншого володіння особи з негайним повідомленням органу досудового розслідування та прокуратури», — йдеться у проєкті закону.

Військова поліція зможе застосовувати свої повноваження до значної частини громадян України. Адже у тексті проєкту закону вказано, що спецполіція має за мету «забезпечення правопорядку і військової дисципліни серед військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів».

З цього виходить, що у нового правоохоронного органу будуть повноваження, схожі на повноваження Нацполіції, але з певними нюансами.

Створення військової поліції: чому депутати не розглядали проєкт закону

5 червня парламент мав ухвалити цей законопроєкт за основу. Однак під час засідання Верховної Ради заступник голови фракції «Слуга народу» Андрій Мотовиловець запропонував сесійній залі зняти з розгляду проєкт для «подальших консультацій». Депутати підтримали його.

За словами першого заступника очільника профільного комітету Андрія Осадчука, таке рішення ухвалили через сирість редакції документа.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук за результатами засідання парламенту заявив, що до розгляду законопроєкту про військові поліцію можуть повернутися, коли його доопрацює комітет.

За словами Стефанчука, Україна повинна мати справедливу і якісну військову юстицію. Йдеться про цілий комплекс органів: військові поліцію, прокуратуру, суди й окремих адвокатів.

«Не починати з військової поліції, тому що вона справді викликає дуже багато питань, а потрібна загальна логіка: військова поліція займається цим, військова прокуратура веде такі злочини стосовно таких-то суб’єктів, військові суди займаються цим-то», — пояснив Стефанчук.

За його словами, коли буде загальна логіка, тоді вже й можна буде почергово ухвалювати відповідні законодавчі акти. Спікер говорить, що законопроєкти винесуть до зали, коли комітет надасть цю загальну логіку.

Автор: Катерина Гранатова

Джерело: Chas News