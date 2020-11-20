Реалії роботи мобільної бригади з діагностики ковіду: «Буває ми приїдемо, а люди нас ледь не з вилами зустрічають»

Ще весною цього року уряд створив мобільні бригади медиків для діагностики хворих на ковід. Про роботу однієї такої бригади ми поговорили з її працівницею, медсестрою місцевої районної лікарні Іриною Токовою. Вона живе і працює у місті Подільськ на Одещині, що у квітні 2020-го стало відоме через тамтешній спалах COVID-19.

«Наша мобільна бригада працює з квітня. Саме тоді у нас був значний спалах ковіду. У нашій лікарні тоді захворіло одночасно 33 працівники. Вочевидь, потрапив хворий на ковід пацієнт, від якого заразилися і працівники лікарні. Наша лікарня районна, тож туди потрапляли хворі зі всього району. Ніхто тоді їх особливо ще не тестував. Не було ІФА-тестування, коли можна взяти аналіз крові і після обіду вже мати результат. Тоді багато медпрацівників перехворіло. Хоча і зараз хворіють. Так у нас нещодавно померла від коронавірусу наша співробітниця.

Виїжджаємо ми для забору зразків за заявкою сімейного лікаря. Відбираємо лише зразки для ПЛР-тестів. Для цього тесту робимо мазки з носа і ротової порожнини. Наша мобільна бригада складається з двох медиків і водія. Бувають виклики у самому Подільську, але переважно у нас виїзди по району. Рішення про направлення бригади приймає саме сімейний лікар. У нас в місті люди дуже рідко звертаються до приватних лабораторій. Переважно звертаються до сімейного лікаря, і вже він записує в чергу на тестування.

Коли це починалося у квітні, у нас робочий день міг тривати по дванадцять годин. Раніше дуже багатьох направляли на ПЛР-тестування. На обстеження йшли всі контактні особи. Плюс, згідно з чинними тоді протоколами, ми мали здійснювати повторне тестування вже перехворілих. Весною наша бригада могла відбирати понад 700 зразків на місяць. Зараз коло обстеження дуже звузили, щоб не перевантажувати лабораторії, тестують лише людей з клінічними проявами. Можливо, відстеження контактних осіб справді було потрібним. Але оскільки люди чекали результатів тестів по тижню чи два, подібна річ просто втратила будь-який сенс.

Ще трохи розвантажилося за рахунок того, що при нашій лікарні діє лабораторія, яка проводить ІФА-тестування. Тож частина людей з підозрою на ковід йде туди. Це, звісно, не так точно, але люди погоджуються здати кров і отримати результат того ж дня, замість чекати тиждень результатів ПЛР-тестів. Зробити таке тестування у нас коштує всього 99 грн, людина сплачує лише вартість реактивів.

Отримані нами зразки для ПЛР-тестування везуть до лабораторій в Одесі. Там зараз працює дві лабораторії, які досліджують відібрані нами мазки. Найшвидше тести вони робили за три дні, але це дуже рідко, в середньому це тиждень, може бути до десяти днів. Було й таке, що люди чекали кілька тижнів, але це нечасті випадки.

Звісно, таке велике місто, як Одеса, впливає на епідеміологічну ситуацію у нашому районі. Багато людей їздять туди на роботу. Плюс якщо, наприклад, у квітні ми тут всі ходили у масках, дотримувалися дистанції, правда літом трохи розслабилися, то в Одесі якогось режиму дотримання правил безпеки взагалі немає.

У червні кількість людей, що захворіли, у нас пішла на спад. У липні це падіння тривало, а вже від серпня кількість хворих почала потроху зростати. Далі зростання продовжилося.

Із початку листопада наша районна лікарня стала опорною щодо ковіду для семи районів Одеської області. Починали ми з 10–20 хворих, на даний момент у нас лікується 78 людей. І хворі постійно додаються. З початку листопада у нас чотири летальних випадки.

Навіть із власного досвіду можу сказати, що ця хвиля ковіду, яка спостерігається сьогодні, значно гірша за ту, що була весною. Члени родини перехворіли, я чомусь ще поки ні. Аби якось підстрахуватися, я купила і всім своїм родичам рекомендувала мати пульсоксиметри.

Мені дуже сподобалася ідея наших одеських волонтерів про створення мобільних кабінетів, в яких би використовувалися кисневі концентратори. Зараз волонтери дають їх у прокат людям, які лікуються вдома. Але ж вони їм треба не всі 24 години на добу. Було б непогано, якби створити якийсь мобільний шпиталь, де б люди амбулаторно мали доступ до таких концентраторів.

Сваримося іноді з сімейними лікарями, щоб вони проводили роботу і пояснювали людям, для чого ми приїжджаємо. Бо буває – ми приїдемо, а люди нас ледь не з вилами зустрічають. Кажуть, що ми приїхали їх заразити. Мовляв, ми їх зараз продіагностуємо китайськими паличками і занесемо ковід. Бо, на їхню думку, ці палички чи пробірки для забору мазків заражені. Або ще розповідають, що лікарі спеціально дописують людям діагноз ковід, щоб отримувати більшу зарплату. Договорилися вже до того, що людям навіть платять якісь гроші, щоб ті брехали, що у них коронавірус.

Як члену мобільної бригади мені доплачують у відсотках від кількості тестувань. Платять справно, тут немає на що скаржитися. А стосовно компенсації працівникам, які захворіли, то виділяли профспілкові кошти, і райдержадміністрація на початках фінансувала, плюс волонтери. А зараз я не чула, щоб медикам, які хворіють, щось давали».

Автор: Андрій Гарасим; ТЕКСТИ

По даним Кабміну у майже 600 медзакладах первинки було сформовано мобільні бригади, які виїжджають за направленням лікарів до пацієнтів з підозрою на COVID-19, щоб взяти у них матеріал для проведення ПЛР-тестування.

З початком епідемії захворювання на COVID-19 навантаження на лікарів первинки значно зросло. Адже пацієнт з симптомами коронавірусної хвороби в першу чергу звертається за допомогою саме до свого лікаря.

У майже 600 медзакладах первинки було сформовано мобільні бригади, які виїжджають за направленням лікарів до пацієнтів з підозрою на COVID-19, щоб взяти у них матеріал для проведення ПЛР-тестування. В цих закладах утворена 1051 мобільна бригада.

Коли пацієнт з симптомами коронавірусної хвороби телефонує до свого лікаря, лікар за необхідності спрямовує до нього додому мобільну бригаду для взяття зразків на тестування, щоб встановити діагноз. І далі, залежно від результатів тестування та стану пацієнта, саме ваш лікар надає рекомендації щодо лікування – вдома, якщо перебіг захворювання легкий, або порадить звернутись до лікарні – в разі важкого перебігу.

НСЗУ законтрактувала 1652 надавачів первинної меддопомоги, з яких 1098 – комунальні медзаклади (це практично всі комунальні заклади первинки країни), 199 – приватні, 355 – лікарі-ФОП. На сьогодні вони отримали від НСЗУ майже 12 млрд грн за надання допомоги пацієнтам в січні-серпні.

Незалежно від того, з яким лікарем первинки уклав декларацію пацієнт – з тим, що працює в комунальному чи приватному закладі, або має власну практику — він отримає повний обсяг медичних послуг, передбачений Програмою медичних гарантій. Зокрема, консультації лікаря, базові дослідження та аналізи (загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою, загальний аналіз сечі, глюкоза крові, загальний холестерин, швидкий тест на вагітність, швидкий тест на тропоніни (для експрес-діагностики гострого інфаркту міокарда), швидкі тести на ВІЛ, вірусні гепатити, вимірювання артеріального тиску, електрокардіограма, вимірювання ваги, зросту, окружності талії.

Також до послуг, які надає лікар первинки, входить: вакцинація дітей та дорослих відповідно до календаря щеплень, виписка електронних рецептів на ліки за програмою «Доступні ліки», виписка електронних направлень до лікарів-спеціалістів, на проведення досліджень чи лікування, виписка довідок та лікарняних.

Лікар первинки може виписати направлення на більшість обстежень і на госпіталізацію. Для цього не потрібно йти до вузького спеціаліста.

Нагадаємо, що пацієнти з квітня 2018 року отримали можливість вільно обрати свого лікаря, незалежно від місця реєстрації чи прописки, та мають додаткові сервіси у медзакладах. Наприклад, такі як запис на прийом до лікаря онлайн чи по телефону, можливість отримати консультацію лікаря телефоном, без візиту до нього, можливість отримати від лікаря електронний рецепт на ліки за програмою «Доступні ліки», без відвідування лікаря.

На сьогодні своїх лікарів обрали 30 млн 400 тисяч українців. Це близько 75% населення країни. Первинну допомогу нашим громадянам надають понад 23 400 лікарів. 35% цих лікарів працюють в сільській місцевості та селищах міського типу. Отже. мешканці сіл також мають достатній доступ до первинної допомоги. Понад 1300 лікарів «первинки», з якими уклали декларації наші громадяни, працюють в приватних закладах або мають власну практику. Це теж одна з переваг нової системи — пацієнти можуть обрати лікаря і у приватному закладі та отримувати послуги безоплатно.