Во сколько обходится украинцам содержание правоохранительных органов и антикор системы

В Украине в 2015-2017 годах был «бум» создания антикоррупционных органов: появились НАПК, Антикоррупционное бюро, Специализированная антикоррупционная прокуратура, АРМА. В следующие два года заработали еще Антикоррупционный суд и Госбюро расследований.

Все эти новые органы значат не только борьбу с коррупцией, но и дополнительную нагрузку на госбюджет. Издание «Слово и дело» предлагает посмотреть, во сколько обходилось содержание антикоррупционных, а также правоохранительных органов последние семь лет.

Самым дорогим правоохранительным органом является Министерство внутренних дел. По сравнению с 2014 годом расходы на него выросли в четыре раза. В 2014 году на МВД потратили 24,2 млрд грн, в 2015 – 36,5 млрд, в 2016 – 50,3 млрд, в 2017 – 58,8 млн, в 2018 – 71,9 млрд, в 2019-м – 90,1 млрд. В прошлом году на ведомство Авакова была потрачена рекордная сумма – 100,5 млрд. На 2021 год в госбюджете на МВД предусмотрели 98,3 млн.

На Службу безопасности Украины также растут расходы. В 2014 году на СБУ потратили 3,8 млрд грн, в 2015 – 4,9 млрд, в 2016 – 5,8 млрд, в 2017 – 7,2 млрд, в 2018 – 8,6 млрд, в 2019 – 10,3 млрд, в 2020 – 12,6 млрд. На текущий год на деятельность СБУ в бюджете предусмотрено 15 млрд грн.

Содержание Офиса генерального прокурора обошлось бюджету в 2014 году в 2,8 млрд грн, в 2015-2016 – около 3 млрд, в 2017 – 5,7 млрд, в 2018-2020 – в 7,2-7,4 млрд. На этот год на ведомство Ирины Венедиктовой в бюджете предусмотрели 11,5 млрд грн.

На Национальное антикоррупционное бюро в год его создания (2015-й) потратили всего 68,4 млн грн. В 2016 году на содержание НАБУ ушло 476,7 млн грн, в 2017 – 625,5 млн, в 2018 – 793,8 млн, в 2019 – 785,6 млн, в 2020 – 925,1 млн. На этот год на Антикоррупционное бюро заложили в бюджет 1,1 млрд грн.

На Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в 2016 году потратили 232,1 млн грн, в 2020 – 592,2 млн. В госбюджете-2021 на ведомство предусмотрели 1,1 млрд грн.

На Госбюро расследований на этот год предусмотрели 2,5 млрд грн. В прошлом году содержание ГБР обошлось в 1,4 млрд. На Специализированную антикоррупционную прокуратуру в первый год работы потратили 46 млн грн, в прошлом году – 92,1 млн. В бюджете-2021 на работу САП выделено 135,3 млн.

Источник: «Слово и дело»