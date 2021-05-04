Возобновление слушаний по «скифскому золоту» в Амстердаме: «Артефакты принадлежат Украине»

В Апелляционном суде Амстердама 22 апреля возобновились слушания по существу в деле о принадлежности коллекции «Крым – золотой остров в Черном море», известной также как «скифское золото». Как утверждают представители Министерства иностранных дел Украины, решения суда следует ожидать уже в августе этого года.

Коллекция, собранная из фондов музеев Киева и Крыма, была выставлена в музее Алларда Пирсона в феврале 2014 года, перед началом российской оккупации полуострова. По завершении выставки часть предметов вернулась в Киев, часть – осталась в Нидерландах до разрешения спора между Украиной с одной стороны и представителями подконтрольных России крымских музеев с другой.

В 2016 году Окружной суд Амстердама уже постановил, что «скифское золото» должно вернуться в Украину, а вопрос о принадлежности коллекции должен решаться уже после этого. Однако российская сторона обжаловала это решение, и слушания продолжаются до сих пор. Об этом давнем спорном деле шла речь в эфире Радио Крым.Реалии.

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин высказал Крым.Реалии мнение, что спор вокруг «скифского золота» представляет собой важный международный прецедент.

– Вчера было достаточно напряженное судебное заседание, но мы имели хорошую возможность донести до нидерландского суда свою позицию. Речь идет не только о возвращении артефактов – речь идет о существующем мировом порядке, системе международного права, которую российская сторона торпедирует своими действиями в течение последних семи лет. И Украина, и Нидерланды – страны-участницы конвенции ЮНЕСКО от 1970 года, и этот документ прямо определяет алгоритм решения подобных вопросов. Мы по-прежнему исходим из того, что указанные артефакты относятся прежде всего к государству Украина. Даже в тех договорах, на которые ссылаются представители так называемых крымских музеев – а они сегодня, подчеркну, финансируются оккупационными властями – четко написано, что это музеи, принадлежащие Украине.

Евгений Енин указывает на то, что в случае возвращения «скифского золота» на территорию аннексированного Крыма эти экспонаты могут быть незаконно вывезены в соседнюю Россию.

– Мы ожидаем, что нидерландское правосудие не позволит нарушить конвенцию ЮНЕСКО и передать указанные артефакты так называемым крымским музеям, поскольку это будет означать фактически поддержку захватнической политики Российской Федерации и умиротворение государства-агрессора. Этот вопрос для нас принципиальный. На наш взгляд, любая оккупация носит временный характер, но мы не можем подвергать риску сохранение этой чрезвычайно ценной коллекции. Уже неоднократно экспонаты из коллекций музеев на временно оккупированной территории передавались в музеи Петербурга или Москвы, а затем могли странным образом оказываться в каких-то частных коллекциях. Например, коллекционные вина с завода «Массандра», принадлежащие именно народу Украины, раздаривают разным деятелям в угоду сиюминутным политическим интересам.

По оценке Евгения Енина, главная тактика российской стороны, которая стоит за крымскими музеями, заключается в максимальном затягивании судебного процесса.

Руководитель крымского Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин должен был принимать участие в заседании суда 22 апреля по видеосвязи. Журналистам Крым.Реалии не удалось получить его комментарий по этому поводу. Немногим ранее Мальгин сказал изданию «РИА Новости Крым», что крымская сторона передала суду в Амстердаме все доводы относительно законного права на владение коллекцией и что ожидает ее возвращения в музеи Крыма. В сентябре 2020 года в эфире Радио Крым.Реалии глава экспертного совета по международно-правовым вопросам при российском правительстве Крыма Александр Молохов так объяснил позицию российской стороны и крымских музеев:

«На мой взгляд, возврат коллекции Украине противоречит принципам межмузейного обмена, сохранения археологических находок в неразрывной связи с той местностью, откуда они происходят, а также нарушает право народа Крыма на доступ к своему культурному наследию. Словом, исход этого процесса пока неясен, но у меня есть сдержанный оптимизм».



В свою очередь, крымский археолог, куратор выставки «Крым. Золото и тайны Черного моря» в Амстердаме Валентина Мордвинцева полагает, что за политическими спорами вокруг «Скифского золота» затерялось его культурно-историческое значение именно для Крыма.

– Получилась такая трагическая ситуация, и хорошего решения в этой ситуации ни для одной из сторон ждать не приходится. Есть политический контекст, есть культурно-научный контекст. Публику обычно больше интересуют политический контекст – это видно по тому, что Интернете на картинах, иллюстрирующих выставку, ни разу не показали ни одного экспоната. Что касается культурно-научного контекста, то весь мир пришел к точке зрения, что вещи, обнаруженные в какой-то земле, должны там же хранится и экспонироваться, то есть они являются частью культурно-исторического наследия именно этих мест. Некоторые из экспонатов этой коллекции обнаружены еще в 19 веке. Из таких знаковых вещей это, например, скульптура змееногой богини, которая для Керчи служит символом города. Понятно, что отсутствие таких предметов особенно причиняют страдания музейных хранителей.

Что до опасений украинской стороны о сохранности «Скифского золота» во временно оккупированном Крыму, Валентина Мордвинцева называет это «политически окрашенной линией защиты».

– Точно так же самое можно спросить: а что будет с экспонатами, если они попадут в Киев? Пока ничего не случилось, трудно давать этому оценку. Дело в том, что сами экспонаты представляют собой интерес и ценность именно как совокупность неких комплексов. Там на самом деле таких литых, высокохудожественных золотых предметов, как это обычно публикуется на сайтах, фактически нет. Поэтому я думаю, что даже с этой точки зрения они большого интереса для других музеев не представят.

Впрочем, крымский и украинский археолог, старший научный сотрудник Института археологии Национальной академии наук Украины Эвелина Кравченко уверена, что Россия уже продемонстрировала свое отношение к сохранности культурно-исторического наследия Крыма.

Мы уже можем видеть результат российской политики по отношению к культурным ценностям Крыма, хотя бы на примере «Херсонеса Таврического»

– Тяжело, конечно, что-либо прогнозировать. Действительно очень интересно. какие новые аргументы будет представлять российская сторона. Я думаю, там новых аргументов не должно быть никаких. Все, что они могли, они уже предоставили на предыдущих заседаниях. В целом мы уже можем видеть результат российской политики по отношению к культурным ценностям Крыма, хотя бы на примере «Херсонеса Таврического». На базе заповедника решили создать культурный центр, то есть заповедник перестал выполнять свою функцию охраны памятников археологии – его превращают в какой-то концертный зал. Что будет дальше, тяжело сказать, но я не я не ожидаю ничего хорошего.

При этом Эвелина Кравченко высказывает сомнения в том, что завершения этого процесса стоит ожидать в течение 2021 года, поскольку спор между Украиной и подконтрольным России крымским музеям лежит прежде всего в области политики.

Автор: ; Крым.Реалии