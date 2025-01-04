Як суддю Оксану Трачову 12 років судили за хабар і все безрезультатно

Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області виправдав суддю Савранського районного суду Одеської області Оксану Трачову від звинувачень в одержанні неправомірної вигоди.

Про це пише видання «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 26 грудня.

За верією обвинувачення, у березні-квітні 2013 року суддя за пособництва секретаря судового засідання Тетяни Савчук (Швець) одержала для себе 3 700 доларів США неправомірної вигоди за призначення максимально мʼякого покарання двом наркодилерам.

Із заявою про злочин в Генеральну прокуратуру звернулась дружина одного з підсудних.

Щоб правоохоронці їй повірили, жінка фіксувала розмови на МР-плеєр. Зокрема, записала розмову з секретарем суду, що судді треба передати певну суму за винесення потрібного вироку. Але з розмови зрозуміло, що Трачова вже зменшила суму хабара з 5 до 4 тисяч дол. США. Жінка просить секретаря дозволити передати гроші двома частинами, бо вона вже продала хату і гроші повинні привезти родичі з Чернігова. Секретар, начебто, відповідає, що суддя не погодиться. Але у відповідь на сумніви запевнює, що суддя обовʼязково виконає оплачувану послугу. Наприкінці розмови погоджується влаштувати особисту зустріч із суддею в обідню перерву.

Під час зустрічі із суддею жінка знову просить перенести судові засідання, тому що не встигає зібрати гроші, просить дозволити заплатити половину суми, пропонує частину в момент розмови. Щодо відкладень судових засідань особа, яка вважається суддею, із невдоволенням погоджується. А репліки щодо грошей ігнорує та на них не відповідає.

У подальшому працівники СБУ дали заявниці своє обладнання. Після цього були зафіксовані зустрічі зі співмешканцем секретаря судового засідання і передача йому трьох тисяч доларів. Зі змісту розмови зрозуміло, що передача грошей повʼязана із судовим засіданням, яке повинно відбутися наступного дня. Після зустрічі чоловік зателефонував співмешканці (секретарю судового засідання — ред.) і повідомив, що отримав гроші. Його співрозмовниця за декілька секунд подзвонила судді і передала їй цю інформацію.

Під час обшуку квартири судді Трачової у червоній жіночій сумочці виявлено 200 доларів США. У скляній вазі на поличці у серванті у вітальній кімнаті був згорток зі стодоларовими купюрами. У подальшому 17 купюр із квартири судді співпали з тими, що були видані заявниці правоохоронцями для передачі хабара.

У січні 2015 року Ульяновський районний суд Кіровоградської області визнав суддю і секретаря суду винуватими і призначив їм по 5 років позбавлення волі. Але вирок скасували через процесуальні порушення і справу розглядали повторно. У 2017-му Ульяновський районний суд Кіровоградської області дав судді 7 років вʼязниці, а її пособниці — 5.

Апеляційний суд у листопаді 2017-го скасував цей вирок, зіславшись одразу на низку причин: вручення судді підозри неуповноваженою особою, порушення територіальної підсудності, незаконний склад суду через невирішену заяву про відвід суддів, а також недослідження судом першої інстанції процесуальних документів, які були підставою проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

У 2018-му справу передали до Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області, який одразу повернув обвинувальний акт прокурору. Апеляційний суд скасував це рішення. Після цього Первомайський міськрайонний суд слухав справу понад 6 років і ухвалив виправдувальний вирок.

Суддя Трачова пояснювала, що гроші, вилучені в неї вдома, належать її чоловікові, а 200 доларів в сумочку їй підкинули. Позиція захисту зводилась до того, що розслідування проведено із суттєвими порушеннями. Заявниця неодноразово приходила до судді і просила перенести розгляд справи її чоловіка то через його хворобу, то через відсутність грошей для оплати адвоката. Трачова як суддя розʼяснювала, що необхідно написати заяву і додати підтверджуючі документи. Для складання заяви направляла її до секретаря судових засідань. Ні про які гроші за помʼякшення покарання, як запевняв захисник, мова не йшла. Але працівники СБУ та Генеральної прокуратури України вчинили провокацію.

Співмешканець секретаря судового засідання, через якого, за версією обвинувачення, передавали гроші, показання давати відмовився. При цьому зіслався на статтю 63 Конституції, що дає право не свідчити щодо себе і членів сімʼї.

У судовому засіданні допитали чоловіка, в якого співмешканець Савчук позичав гроші і дав йому 100-доларову купюру, яку потім забрали правоохоронці. Ще один свідок купив стодоларову купюру з хабара в якихось людей на пʼятачку і її в нього також вилучили.

Інші свідки в судове засідання не зʼявилися.

Основними доказами у справі було матеріали негласних слідчих дій. Але прокурор не надав у судовому засіданні постанови про проведення контролю за вчиненням злочину, а також ухвали слідчого судді про надання дозволу на проведення негласних слідчих дій. Ці документи мали б довести законність провдення НСРД. За їх відсутності суд визнав записи розмов і передачі коштів недопустимими доказами.

Дозвіл на обшук помешкання судді стосувався грошових купюр, використаних в результаті НСРД. Суд вирішив, якщо всі докази, отримані в результаті НСРД, визнані недопустимими, то і вилучені з квартири судді гроші також не можна враховувати як доказ.

Записи свідка з МР-плеєра суд не прийняв, зазначивши, що вони були достатньою підставою для початку кримінального провадження, але не можуть бути визнані допустимими доказами, оскільки збирання доказів можливе лише в порядку, передбаченому законом.

Одних лише показань заявниці, на думку суду, недостатньо для висновку про доведеність вини.

Насамкінець суд погодився, що Трачова не набула статусу підозрюваної, бо підозру вручила неуповноважена особа — простий слідчий, а не генеральний прокурор або його заступник. Суд вирішив, що, відповідно до діючого на 2013 рік законодавства, генпрокурор і його заступник не мали права доручати слідчому вручити судді підозру, як це було в даному випадку.

Оксана Трачова у 2009-му була призначена суддею Савранського районного суду Одеської області вперше на пʼять років. Після оголошення підозри Трачову відсторонили від посади, а в 2014-му її повноваження скінчилися, але вона по сьогодні залишається у штаті суду, отримує зарплату, хоча справ не розглядає.

У 2014-му Трачова виступала перед школярами на дні відкритих дверей, а в 2017-му виконувала обовʼязки голови суду. Кваліфікаційне оцінювання судді Трачової зупинили до вирішення її кримінального провадження.

Суддя зі співробітниками на семінарі — березень 2022 року

У жовтні 2019-го Трачова взяла участь у тренінгу для голів судів Одеської області на тему «Управління часом». За 2023 рік вона задекларувала 835 тисяч гривень зарплати від судової адміністрації.

У цьому ж суді продовжує працювати секретарем судового засідання Тетяна Савчук.