За схематоз для виїзду ухилянтів за кордон через Львівську ОВА засудили наймолодшого, двоє старших втекли

Придніпровський районний суд міста Черкаси визнав уродженця Києва Дениса Синявського винним в організації незаконного переправлення осіб через кордон.

Про це повідомляє видання «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 28 квітня.

У вироку йдеться про чотири епізоди злочинної діяльності із липня 2022 року по січень 2023 року. Військовозобовʼязані чоловіки платили по 2500 доларів США. Їм офомляли неправдиві документи, що вони є волонтерами благодійних організацій «БФ «Наші добрі справи», «БФ «Український джавелін»» і «БФ Степана Бандери».

Обвинувачений за невстановлених обставин отримував підроблені документи від імені службових осіб благодійних організацій і передавав їх до Львівської обласної військової адміністрації для включення чоловіків у Єдиний комплекс інформаційних систем «Шлях» для безперешкодного виїзду за кордон.

Вважається, що Синявський діяв у складі організованої групи з іще двома співучасниками, один із яких вважався лідером. Але ці старші спільники після передачі справи до суду в засідання не зʼявлялися і їх оголосили в розшук.

Синявському на момент тих подій було 19 років. З початком повномасштабного вторгнення він із сімʼєю виїхав у Львівську область. Батько знайшов у Львові волонтерський центр і вони пішли туди допомагати в розвантажуванні гуманітарних вантажів.

У суді хлопець вину не визнав. Розповів, що в волонтерському центрі його попросили допомагати вести документацію щодо товарів. Там було дуже багато організацій, оскільки товари надходили з усієї Європи, зокрема організація «Чистий Київ».

Синявський запевнив, що не має нікого відношення до Львівської ОВА. Його завданням було структуризувати інформацію, він відповідав на повідомлення, відправляв документи. Начебто, не розумів, що робить протиправні дії. Також був оформлений керівником БО «Байрактар» і виїжджав за кордон для супроводження фур, але повертався в Україну. Хлопець переконаний, що його вина полягає в тому, що він не приділяв достатньої уваги, щоб розібратися, з якою метою люди подавали документи.

Батько обвинуваченого у суді підтвердив, що син залишився у Львові працювати у волонтерському центрі. Він розповів, що волонтерським центром керував той, хто був керуючим партнером в адвокатському обʼєднанні, яке потім представляло інтереси у цій справі. Раніше цей адвокат сказав батькові, що нехай його син залишається та працює у них у центрі.

На початку 2023 року батько дізнався від СБУ, що заведена якась кримінальна справа і звʼязався із тим адвокатом та намагався дізнатися подробиці, але почув, що все нормально, нічого не відбувається. В СБУ батькові повідомили, що розслідування ведеться щодо інших осіб, а його син є лише свідком. Коли той, хто керував «волонтерським центром», надав своїх адвокатів, то батько не міг думати, що йому не можна довіряти і через це на досудовому слідстві нічого про цю особу не говорив.

Батько вважає, що його син не винен, і не вчиняв злочинів. Він не помічав у сина таких статків, щоб той жив не потребуючи коштів. Інколи бувало, що син телефонував і навіть просив гроші за сплату квартири.

За матеріалами справи, обвинувачений і його спільники встигли заробити понад 400 тисяч гривень. Невідомо, як розподілялися ці гроші, але в грудні 2022-го Денис Синявський став власником автомобіля Volkswagen Caddi.

У судовому засіданні давав показання свідок, який співпрацював з СБУ. Він переселенець із Запорізької області. Працівники СБУ до нього прийшли самі, спочатку запитували щодо подій в окупації, а потім запропонували співпрацювати і дали номер телефону особи, яка переправляє чоловіків за кордон. Далі свідок дзвонив і перараховував кошти під контролем СБУ.

Інші троє осіб, яких волонтерами включили в систему «Шлях», виїхали з України і не повернулися. Тому їх у судовому засіданні не допитали. Але протоколами за результатами НСРД підтверджується, що співучасники групи, обговорювали усунення для них перешкод у виїзді за кордон. Причому розмови вели саме ті два фігуранти, які пізніше і самі втекли з країни.

Дениса Синявського засудили до мінімального тюремного строку — 7 років і з конфіскацією майна. Він має право оскаржити вирок, а поки що залишається на свободі під заставою.

Щодо інших двох співучасників — Тимура Карасьова і Олега Міхова — матеріали виділено в окреме провадження. Раніше через захисника чоловіки усно повідомили, що їх, нібито, мобілізували на військову службу. Але на запити суду зʼясувалося, що після медогляду вони до військової частини не повернулися. Після цього їх оголосили в розшук.

У 2023 році NGl.media (раніше «Наші гроші. Львів») опублікувало розслідування про те, що Львівська ОВА дозволила виїзд за кордон через систему «Шлях» представникам сумнівних волонтерських організацій.

Журналісти зʼясували, що низка благодійних фондів були повʼязані з колишнім радником голови Львівської ОВА Олексієм Шевчуком, який майже рік очолював координаційний штаб із питань гуманітарної допомоги, а також із адвокатським обʼєднанням Barristers.

Наприклад, фонд «Український джавелін» отримав від Львівської ОВА понад 130 дозволів для виїзду за кордон. Ця організація була зареєстрована на киянина Клима Хоменка, чий телефон у Getcontact був відмічений як контакт помічника Олексія Шевчука. Раніше, у 2021 році, Шевчук публікував відео, на якому Хоменко протитрований як «представник команди адвоката Олексія Шевчука».

Адвокатом Тимура Карасьова, який перебуває у розшуку, був Дмитро Зеленюк із Barristers.

Джерело: «Судовий репортер»