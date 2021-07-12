Афера с российской вакциной может стоить жизни тысячам людей

Как отметила в разговоре с The Insider другая сотрудница научного центра, во время разработки вакцины Анна Попова собрала на совещание всех начальников отделов «Вектора» и спросила: «Верите ли вы в эффективность «ЭпиВакКороны»? Все присутствующие, кроме одного, ответили на этот вопрос утвердительно, а в обороте оказался препарат, основанный на вере своих разработчиков в то, что он действительно работает. Один из разработчиков Александр Рыжиков недавно заявил, что нейтрализующих тел в «ЭпиВакКороне» вполне может и не быть. Оказывается, не этого добивались разработчики вакцины — они хотели лишь, чтобы она защищала, а защита, по мнению Рыжикова, может быть основана на неизвестном нам принципе!

«Мы ставили задачу, во-первых, защитить легкие от тяжелого поражения, — пояснил Рыжиков, — а во-вторых, ограничить распространение вируса среди населения. Мы ориентируем иммунную защиту все-таки на легкие, поскольку не претендуем на полностью стерилизующую вакцину».

Но, к сожалению, даже утверждение о возможной защите легких не может подтвердить ни один ученый и ни один из участников исследования. Более того, это заявление вызывает только новые вопросы, связанные с проведением экспериментов на животных, которые и привели разработчиков вакцины к выводу, что она позволяет «защитить» от осложнений и воспаления легких.

Опыты или фальсификации?

«На выполнение работ по разработке средств профилактики и диагностики новой коронавирусной инфекции», и, в частности, на разработку «ЭпиВакКороны», Роспотребнадзору выделили 1,4 млрд рублей. Источник, близкий к «Вектору», сообщил The Insider, что изначально сотрудники научного центра собирались разработать вакцину за 3 месяца. Сроки поджимали, опыта не хватало, а все результаты исследований первых двух фаз «слегка искажались», отметил он:

«У «Вектора» есть виварий в Павловском Посаде, где проводились эксперименты на животных. Точные данные этих исследований «Вектор» так нигде и не опубликовал. В своей статье, опубликованной в журнале «Вестник Российской академии медицинских наук» авторы сами путались в собственных заключениях, говоря о том, что следили за реакцией испытуемых, но в то же время брали сыворотки у животных.

В материале на страницах журнала «Инфекции и иммунитет» авторы приводили рентгены этих животных, на которых якобы не было пневмонии. По словам одного из источников, близкого к исследованиям «ЭпиВакКороны», многие данные проведенных экспериментов были просто «подогнаны и нарисованы».

Эксперименты действительно были, но животным вводили сравнительно небольшие дозы вируса, и потому течение болезни было не таким тяжелым, проблем с легкими не возникало. Вес легких у животных, которых вакцинировали после заражения вирусом, оказывался значительно меньше, а значит, меньше отек, отсюда и следовал вывод, что вакцина работает, но, исходя из этого, нельзя прийти к таким серьезным умозаключениям. Все опять же сводится к тому, что молекулярный механизм действия вакцины непонятен, но он каким-то загадочным способом работает и защищает.

«Все указывает на то, что там были какие-то фальсификации в ходе исследования. Возможно, что эксперимент по нейтрализации, где не было положительного контроля, просто нарисован. Это даже более вероятно, чем то, что это какой-то артефакт. Это ошибка самого метода. Такое иногда бывает в биологии, что вы видите какой-то результат эксперимента и думаете, что получили то, что хотели, а потом вы этот эксперимент переделываете, и он либо не воспроизводится, либо воспроизводится, но с какими-то странностями. И потом у этих странностей находится причина. Не может быть так, чтобы у животных антитела были, а у людей нет», — поясняет молекулярный биолог.

Укололи без спроса

С началом третьей волны в прививочные кабинеты хлынули люди, и многие из них столкнулись с тем, что кому-то врачи стали настоятельно рекомендовать прививаться именно «ЭпиВакКороной», а некотором и вовсе вкалывали эту вакцину вместо «Спутника» без предупреждения.

«Недавно я рассказала маме про вакцины, настоятельно рекомендовав ей сделать прививку «Спутником», но когда она пошла в поликлинику, ей все равно сделали «ЭпиВакКорону», аргументируя, это тем, что для пожилых она безопаснее, — рассказывает Ксения из Москвы, — маме 74 года, был инфаркт, есть куча хронических заболеваний, но это не отменяет того факта, что «ЭпиВак» ей просто навязали. Будем теперь ревакцинироваться «Спутником», собираюсь уговорить ее поехать в областной ТЦ, хотя она теперь совершенно отказывается, говоря, что «врачам, наверное, виднее».

Как правило, врачи советуют выбрать именно «ЭпиВак», аргументируя это тем, что от вакцины меньше побочек, причем, скорее всего, врачи сами в это верят:

«Я сегодня поставила первую дозу «Спутника» в ТЦ «Парк Хаус», сервис оставляет желать лучшего: компьютера нет, всех желающих записывают в амбарные журналы, — рассказывает Ирина из Казани, — предлагают на выбор или «ГамКовидВак» или «ЭпиВакКорону». На вопрос приходящих на вакцинацию, в чем разница между этими вакцинами, врачи отвечают, что «Эпивак» помягче и вторую дозу нужно колоть уже через две недели, а не три. Многие после такого объяснения пишут согласие на «ЭпивакКорону».

«Мы пошли вакцинироваться вместе с моими родителями, — рассказывает Светлана из Москвы, — я долго думала, какая вакцина лучше, читала разные статьи, в итоге решила поставить «Спутник». Мы пришли в поликлинику. Сначала пригласили меня, сделали прививку, поставили отметку в сертификате и отпустили, потом — моих родителей. Когда они вышли из кабинета, я спросила, все ли в порядке, они мне ответили, что да, но прививку им сделали другую. Я уточнила, что значит «другую»? Папа ответил, что вакцинировался «ЭпиВаком», потому что медсестра сказала, что с этой вакциной антитела образуются быстрее и не надо целых три недели ждать следующего укола, а мама просто последовала его примеру. Я пыталась им объяснить, что это какая-то провокация, нужно идти к главврачу, чтобы он прояснил всю ситуацию, но родители меня не послушали, сказав, что не видят никакой разницы в том, какую вакцину колоть, и если врачи говорят, что другая тоже работает и даже быстрее, чем «Спутник», то почему бы не уколоть ее?».

Но бывают и случаи, когда люди выбирают «Спутник», а затем внезапно узнают, что их привили «Вектором»:

«Я подписывала согласие на «ГамКовидВак, — рассказывает Альбина из Владивостока, — после прививки мне выдали памятку о возможных побочках, где тоже было указано, что мне поставили «Спутник». В печатный сертификат внесли сведения о прививке, но я его, конечно, не проверяла, врач мне ампулу не показывала, но на тот момент я даже не думала, что об этом стоит просить. Во время второго этапа — такая же ситуация, все данные внесли, я об этом даже не задумывалась. Спустя две недели мне позвонили из клиники и назначили анализ на антитела, добавив при этом, что для приема нужен полис ОМС и печатный сертификат о прививках. На следующий день я стала собирать документы и решила отчего-то заглянуть в свой сертификат. То, что я увидела, вызвало во мне совершенный шок — в сертификате стоят две совершенно разные вакцины «Спутник» и «ЭпиВакКорона». Проверяю на «Госуслугах» — там нет второго этапа вакцинации (и до сих пор нет). Прихожу на следующий день в поликлинику, сдаю кровь на антитела, отдаю врачу свой печатный сертификат о прививках и прошу разобраться и выяснить, что произошло. Вечером врач мне перезванивает и сообщает, что это ошибка, и на самом деле мне поставили две вакцины «Спутника», а «ЭпиВакКорону» медсестра внесла случайно. Но кроме слов врача у меня больше подтверждений нет. При этом результат теста на антитела мне также не выдали, аргументируя это тем, что записывали меня по телефону, а для теста необходимо направление. Сказали только, что антител по результатам исследования у меня нет. Сейчас хочу сделать другой тест уже в платной клинике, но, откровенно говоря, я до сих пор не знаю, что мне поставили, и совершенно не уверена, что первая вакцина была именно «Спутник».