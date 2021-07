Афера с российской вакциной может стоить жизни тысячам людей

Если вакцина и правда не работает, сейчас под угрозой уже не десятки, а тысячи человек.

«За последние годы медицинское сообщество выработало четкие протоколы того, как нужно разрабатывать и проверять медицинские препараты, — поясняет научные журналист и молекулярный биолог Ирина Якутенко, — если эти протоколы не соблюдаются, невозможно сказать, что препарат можно использовать без опаски и что он имеет хоть какой-то эффект. Хуже всего, что когда такие препараты попадают гражданский оборот, люди используют их и думают, что защищены, хотя на самом деле никаких доказательств этому нет, а коронавирус при этом представляет реальную угрозу».

Анна Попова: от вертолетов до вакцин

Ученых настораживает и то, что о вакцине не было никаких международных публикаций и всего две российские. В «Векторе» заверили The Insider, что этого достаточно: «Журналы «Вестник Российской академии медицинских наук» и «Инфекция и иммунитет», в которых опубликованы результаты исследований вакцины «ЭпиВакКорона», индексируются в международной базе данных Scopus. Журнал «Инфекция и иммунитет» также индексируется в международной базе Web of Science. Обе статьи доступны иностранным читателям на английском языке, их совокупное число просмотров превышает 30 тысяч». Однако, во-первых, 30 тысяч — это очень небольшое число (скажем, точно меньше, чем будет у этой публикации The Insider), во-вторых, оба этих журнала, находящихся в нижнем квартиле в международных базах и обладающих крайне низким импакт-фактором, годятся скорее для статей о санитарной обстановке в Ивановской области, а не о прорывной вакцине от коронавируса (для сравнения — о «Спутнике» писали в журналах Lancet и Science, наиболее уважаемых и цитируемых научных изданиях). В-третьих, по странному совпадению журнал «Инфекция и иммунитет», который издает НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, подчиняется тому самому Роспотребнадзору, возглавляемому Анной Поповой, держательницей патента.

Первая статья «Вектора» о результатах исследования 1 и 2 фаз вышла в этом журнале только 25 марта и вызвала негодование российских ученых: огромное количество опечаток, отсутствие положительного контроля (то есть сравнения с точно работающими сыворотками), данных о безопасности вакцины у лиц с хроническими заболеваниями, нет даже описания теста, которым определялись антитела (причем, что забавно, их нашли даже у участников из группы плацебо).

«Есть такая аналогия с самолетом, когда разработчики говорят: «Мы покорили гравитацию совершенно новым методом, но мы вам покажем только фотографию самолета». Вы говорите: «Покажите фотографию того, как самолет летит» — «Нет, мы вам покажем самолет, но ни неба, ни земли там не будет». Вот это примерно то же самое, что специалисты «Вектора» написали о вакцине в журнале «Инфекции и иммунитет», — поясняет Ольга Матвеева.

«В нормальном журнале такая статья никогда не прошла бы рецензирование. Это серьезная ошибка эксперимента, потому что без положительного контроля совершенно непонятно, как интерпретировать результаты», — заявляет молекулярный биолог, попросивший об анонимности.

В самом «Векторе» ответили The Insider максимально расплывчато: «Количество положительных или отрицательных контролей в том или ином исследовании и их целесообразность определяются условиями, необходимыми для получения требующихся данных. С учетом этого в ряде экспериментов использовались положительные контроли, в ряде — отрицательные». Где и как использовался положительный контроль, в «Векторе» не уточнили.

Оказывается, в Роспотребнадзоре и подведомственном ему «Векторе» своя система рецензирования материалов. Как рассказала The Insider одна из бывших сотрудниц организации, попросившая об анонимности, гендиректор «Вектора» Ринат Маскютов с момента своего назначения мог месяцами не подписывать экспертные документы на отправку статей в журнал без объяснения причин, но при этом статьи с «нужным» составом авторов подписывались без всяких задержек. Под «нужными» авторами понимается глава Роспотребнадзора Анна Попова, сам Ринат Максютов, его отец Амир Максютов и многие другие, имеющие весьма опосредованное отношение к молекулярной биологии, но неоднократно фигурирующие в статьях, посвященных коронавирусной инфекции.

Сама Попова, будучи по образованию специалистом по гигиене, санитарии и эпидемиологии, в какой-то момент, не будучи узким специалистом и даже молекулярным биологом, занялась отбором пептидов для вакцины. Глава Роспотребнадзора имеет довольно внушительный список публикаций из самых разных сфер медицины: здесь и изучение последствий радиационных аварий, и патенты на протеиновые продукты с содержанием белков, и модели реагирования на распространение коронавирусной инфекции, и оценки популяционного иммунитета, и даже изучение мужского бесплодия в эпоху пандемии! Но особого внимания заслуживают патенты на аэромобильный противоэпидемический комплекс и вертолет, предназначенный для эвакуации больного особо опасными инфекциями. 328 научных статей, немалая часть из которых — экспериментального характера.

В «Векторе» однако настаивают, что Попова — большой ученый и настоящий автор патента: «Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Юрьевна Попова действительно является одним из авторов патента на вакцину «ЭпиВакКорона». Данная вакцина создана на основе той же платформы, что и вакцина против лихорадки Эбола «ЭпиВакЭбола». По этой причине авторский состав патентов на данные вакцины в значительной степени совпадает. Как доктор медицинских наук Анна Юрьевна Попова участвовала в разработке препарата по аспекту применения вакцины в популяции».