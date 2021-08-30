Аферисты под прикрытием «Большого строительства»?

Строительство школы в буковинском селе Каменка доказало, что объекты с бюджетным финансированием можно возводить быстро, качественно, без откатов и безбожного накручивания сметы. Но это очень не понравилось тем, кто превратил Государственный фонд регионального развития в источник собственного обогащения, пишет Зеркало недели. Украина.

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Плесень на миллионных долгостроях

«Ломай традицию!» — сказала власть на Буковине и ко Дню Независимости, едва ли не впервые за 30 лет, не открыла ни одного социально важного объекта. Торжественно перерезали ленту только на 50-метровом флагштоке, в авральном порядке построенном на окраине Черновцов за 15 млн грн. В программе юбилейных мероприятий — одни фестивали, конкурсы, концерты.

Долгострои соцсферы в области трудно сосчитать, и все они — в разгаре. В частности и те, которые бесстыдно включены в национальный проект «Большое строительство», хотя их обещали сдать в эксплуатацию еще 10 лет назад. Их стоимость неумолимо растет, подрядчики сменяют друг друга, стены падают, новые окна вставляют уже по третьему кругу, плесень разъедает штукатурку. Конца-края этому не видно.

Но Государственный фонд регионального развития (ГФРР) параллельно с образовательными субвенциями госбюджета продолжает из года в год щедро вбрасывать в эти строительные площадки новые миллионы, не интересуясь освоением предыдущих.

Правда, реконструкцией школы в Горишных Шеровцах (Черновицкий район) все же заинтересовались местные правоохранители и 5 августа открыли уголовное производство по факту катастрофического подтопления, разрушившего образовательное заведение, будто бы уже готовое к сдаче в эксплуатацию. Подозревают растрату с присвоением государственных средств и грубые нарушения во время строительства, начатого в селе на Заставновщине еще в 2012 году: его смета с 24 млн выросла до 65 млн грн.

Фото Светланы Исаченко

Вследствие этого строительного беспорядка в Колинковцах, Усть-Путиле, уже упомянутых Горишных Шеровцах, Куликовке, Давиденах, Опрышенах, некоторых других буковинских селах дети вновь пойдут в старые тесные школы, большинство которых ютятся в приспособленных зданиях Австрийской империи.

Но в бывшем Глыбокском районе (сейчас — Черновицкий), в Каменке, одном из самых больших сел области, есть новенькая, под ключ, школа. Она полностью готова принять 1200 детей вместе с отдельным корпусом детского садика на сто мест. Современный спортзал, экономная система отопления, в классах — ковры, занавески и абсолютно все принадлежности, вместе с компьютерами и швейными машинками в кабинетах труда.

Фото Светланы Исаченко

И вся эта красота два года стоит неподвижно, закрытая и безлюдная.

С лентой и фанфарами к школе в Каменке все же не подступить. Ведь глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук уже один раз открывал ее, правда, только на словах. В октябре 2020 года, во время визита президента на Буковину, он и глазом не моргнув заверил Владимира Зеленского, что в Каменецкой школе учатся. «Дети такие довольные, там так красиво, что я сам готов сесть вместе с ними за парту», — присягнул Сергей Дмитриевич. Продолжался ковидный карантин, и проверять правдивость слов руководителя ОГА никто из Киева не взялся.

В селе этому обману обрадовались: следовательно, школу все же откроют! Вся документация давно готова, по факту — к объекту никто не выказывает никаких претензий.

Фото Светланы Исаченко

Но тут уперся подрядчик и категорически отказался подписывать какие-либо документы, пока с ним не рассчитаются за выполненные строительные работы, перед тем решительно сказав «нет» всем «схематозам» с 30-процентными откатами. И это правда. Одно дело — когда подрядчики «пилят» бюджетные деньги на долгостроях, и совершенно другое — когда их заставляют отдавать неизвестно кому свои кровные гривни.

ГФРР — не частный карман

Глыбокская Каменка — богатая и счастливая, потому что едва ли не в каждом доме подрастает много детей. У села самые высокие в области темпы рождаемости и светлые перспективы. Ежегодно в первый класс идет 200 учеников. Новое школьное здание было просто необходимо.

За неполных три года (неслыханные сроки!) в Каменке построили современный учебно-воспитательный комплекс в рамках президентского проекта «5 школ, 5 детсадов, 5 стадионов», являющийся частью национального проекта «Большое строительство».

Финансирование шло из Государственного фонда регионального развития (ГФРР) и местных бюджетов. Заказчиком строительства выступила Глыбокская райгосадминистрация. В ценах 2017 года его стоимость составляла 47 111 886 грн.

Но в 2018 году изменились государственные строительные нормы с требованием доступности таких объектов. Согласно экспертному отчету филиала ГП «Укргосстройэкспертиза» в Черновицкой области, стоимость выросла до 64 364 000 грн.

Генподрядчик, имея на руках обязательства заказчика профинансировать в полном объеме откорректированную смету, берет кредит на 16 млн грн и за собственный счет завершает строительство школы с лифтом, инклюзивными классами и помещениями для коррекционно-развивающих занятий.

«В областной государственной администрации нам сказали: как можно скорее стройте, средства вам вернем. Но видим, что никто ничего возмещать не планирует, — говорит Василий Бичер, директор строительной фирмы, через тендер получившей статус подрядчика. — Поэтому у нас долги по зарплатам, перед поставщиками стройматериалов и конструкций, мы едва платим налоги и катимся к банкротству. Да, находятся доброжелатели, озвучивающие схемы решения вопроса. Мы на них не соглашаемся».

По словам Петра Панчука, депутата Черновицкой районной рады, на строительстве Каменецкой школы стоимость одного ученического места вышла самой низкой в области — в 2,5 раза. Даже со школьным оборудованием и дорогой мультимедийной аппаратурой.

«Мы доказали, что на объектах с бюджетным финансированием можно работать быстро, качественно, без откатов и безбожного накручивания сметы, — отмечает Петр Панчук. — Конечно, это многим не понравилось. Руководство Черновицкой облгосадминистрации продолжает направлять средства ГФРР на сомнительные долгострои, с которыми давно надо предметно разобраться, не только в Горишних Шеровцах».

Объективно разобраться, например, со строительством школы в горном Усть-Путиле (Вижницкий район) призвала Неля Малько, возглавляющая ассоциацию органов местного самоуправления Черновицкой области и до недавнего времени входившая в региональную конкурсную комиссию по отбору проектов ГФРР, которая действует при Черновицкой ОГА. Ведь средствами фонда, которые заходят в области, распоряжаются именно облгосадминистрации.

«Эту школу никак не могут достроить с 2008 года. Каждый раз слышим от департамента капитального строительства ОГА, что проект, дескать, устарел и его стоимость внезапно увеличивается вдвое. На ноябрь 2020 готовность школы составляла 90%. Но в феврале нынешнего года, пренебрегая мнением членов конкурсной комиссии, облгосадминистрация вновь бросила на Усть-Путильский долгострой из фонда развития 11 млн грн. Сложно подсчитать, сколько государственных средств замуровано в этой школе за 13 лет ее так называемого строительства, и куда они вообще пошли. Государственный фонд регионального развития должен работать на развитие громад, а не на чьи-то частные карманы», — заявляет Неля Малько, которую за ее непримиримую позицию в отборе проектов по инициативе главы ОГА Сергея Осачука недавно исключили из региональной конкурсной комиссии вместе с несколькими другими коллегами.

Большое строительство или большая афера?

Черновицкая областная администрация не намерена направлять дополнительные средства на Каменецкую школу, чтобы наконец сдать ее в эксплуатацию не только на словах. Хотя официально признает: «Объемы работ на остаточную сумму 16 млн 197 тыс. 285 грн 60 коп., проверены и перемерены техническим надзором департамента по капитальному строительству и дорожному хозяйству». По крайней мере так указано в письме первого заместителя главы Черновицкой ОГА Богдана Ковалюка, адресованном Министерству развития громад и территорий. К письму приложены копии справок о стоимости выполненных строительных работ и затрат.

В Каменке назревает бунт. Как это — школа есть, а учиться в ней невозможно? Об этом знают в офисе президента Украины, потому и просят главу ОГА Сергея Осачука объяснить ситуацию. В официальном письме от 10 ноября 2020 года он объяснил ее так: «Об откорректированной ГП «Укргосстройэкспертиза» сметной стоимости строительства школы не было своевременно сообщено областной государственной администрации. Заказчику предложено завершить реализацию проекта в пределах предыдущей сметы. На сегодняшний день реализация инвестиционного проекта реконструкции школы в с. Каменка завершена». Точка.

Кстати, это единственный в области объект, заказчиком которого не стал департамент капитального строительства Черновицкой ОГА.

Заказчик строительства — новообразованная Черновицкая райгосадминистрация, которая является правопреемницей Глыбокской РГА. Ее глава Дмитрий Козарийчук о конфликте в Каменке впервые слышит. Глава Каменецкой ОТГ Василий Загарюк за ситуацией наблюдает со стороны и поддерживает предложение депутата Черновицкой областной рады Ивана Мунтяна, чтобы директор школы Светлана Трифан взяла на себя ответственность, открыла классы и начала в них обучение без официального введения объекта в эксплуатацию.

«Иначе, дескать, мне придется писать заявление на увольнение, а на мое место уже есть человек, который посадит детей за парты в неофициально сданной школе», — говорит Светлана Дмитриевна.

Но не отстранилась от конфликта Черновицкая областная рада, представляющая интересы громад края, и начала спасать единственный готовый объект «Большого строительства». Из уточненных остатков областного бюджета депутаты выделили на Каменецкую школу 5 млн грн.

«Имеем возможность изыскать еще средства по итогам перевыполнения доходов областного бюджета за первое полугодие. Ведь, несмотря на какие-либо расклады, дети села Каменка должны зайти в новые классы. Но департамент финансов облгосадминистрации по непонятным причинам не дает на утверждение облрады официальный вывод по доходной части общего фонда областного бюджета за отчетный период, нарушая все сроки, определенные законодательством», — отмечает глава постоянной комиссии по вопросам бюджета Иван Шевчук.

То есть, первое сентября на носу, а 1220 школьникам одного из самых больших сел Буковины просто некуда идти за наукой. Новопостроенную школу не могут сдать в эксплуатацию, а приспособленное помещение старой школы, бывшее когда-то конторой местного колхоза, заняла сельская рада Каменецкой ОТГ.

«Поведем детей с книжками сначала на сельскую толоку, пока будет солнечно и тепло, а там снова будут сидеть дома на дистанционном обучении», — говорят родители каменецких школьников, потому что не видят другого выхода из этого большого строительства.

Автор: Светлана Исаченко; Зеркало недели. Украина