Балканские слуги народа. Как в Боснии стали депутатами наркодилер и военный преступник

Дело в том, что Абдула Илязович три года назад был осужден за сбыт марихуаны. Однако, когда об этом факте стало известно широкой общественности, он заявил, что не хочет избегать своего прошлого и «заметать» факты из своей биографии «под ковер». «То, что произошло – результат моей ошибки трехлетней давности. Мое резюме далеко от идеала. Я не говорю про себя, что у меня все хорошо. Но я хочу быть хорошим, и я хочу показать, что человек может приносить пользу обществу, когда он окружает себя хорошими людьми и направляет свою энергию на социальное благополучие», — заявил бывший наркоторговец.