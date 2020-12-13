Балканские слуги народа. Как в Боснии стали депутатами наркодилер и военный преступник
Когда у вас очередной раз начнет возникать подозрение, что только у нас коррупционеры и уголовные преступники могут получать поддержку на выборах, гоните прочь эту мысль
В Боснии и Герцеговине выборы проходят так же «весело», как в Украине, а иногда балканская избирательная специфика превосходит даже украинскую по степени абсурдности. Последние местные выборы БиГ стали отличной иллюстрацией политического сюрреализма Балкан, пишет издание dsnews.ua.
«У меня грамм всегда был граммом»
Центральная избирательная комиссия БиГ утвердила окончательные результаты местных выборов, состоявшихся 15 ноября.
Согласно данным ЦИК, кандидат от партии «Народ и справедливость» Абдула Илязович получил место в местном совете округа Брчко. 25-летний Илязович стал самым молодым членом парламента Брчко за всю историю. Однако не молодость сделала его знаменитым как во всей Боснии и на Балканах, но и далеко за ее пределами.
Дело в том, что Абдула Илязович три года назад был осужден за сбыт марихуаны. Однако, когда об этом факте стало известно широкой общественности, он заявил, что не хочет избегать своего прошлого и «заметать» факты из своей биографии «под ковер». «То, что произошло – результат моей ошибки трехлетней давности. Мое резюме далеко от идеала. Я не говорю про себя, что у меня все хорошо. Но я хочу быть хорошим, и я хочу показать, что человек может приносить пользу обществу, когда он окружает себя хорошими людьми и направляет свою энергию на социальное благополучие», — заявил бывший наркоторговец.
«Одна ошибка, которую совершает человек, не должна быть препятствием для того, чтобы стать лучше и быть полезным для окружающих», — уверен Илязович. «Я знаю, что облажался, и мне не уйти от этого. Просто чтобы вы знали: у меня грамм всегда был граммом. Честность превыше всего», — заявил он.
После этого заявления Илязович обрел популярность не только на Балканах, но и далеко за пределами региона, а его фраза «у меня грамм всегда был граммом» стала настоящим мемом.
Интересно, что во время избирательной кампании Илязович принял участие в журналистском расследовании схем покупки голосов.
Представившись партийными активистами, журналисты Центра журналистских расследований организовали встречу Илязовича с «избирательными дилерами». Встреча прошла в кафе на заправочной станции в Брчко после короткого обмена сообщениями. Все выглядело как взаимовыгодное сотрудничество – Илязович должен был отдать 6500 КМ, конвертированных марок (3330 евро) и получить взамен 130 голосов на выборах, «продавцы» собирались заплатить по 50 КМ (чуть больше 25 евро) за голос, а часть денег оставить себе.
Но для одной стороны «все пошло не так» — сделка была тайно записана, а запись была передана полиции и прокуратуре.
Понятно, что Илязович принял участие в журналистском расследовании, чтобы показать, что раскаялся – ну и для собственной рекламы. Так или иначе, его «честность» и участие «в борьбе с коррупцией на выборах», в конце концов, произвели впечатление на избирателей. В итоге бывший наркодилер получил 31,86% — 801 голосов, обогнав кандидата, занявшего второе место, на три голоса.
«Баба» — президент сепаратистской республики
Экс-наркодилер Илязович – не единственный специфический избранник в местных органах власти Боснии и Герцеговины.
На выборах мэра муниципалитета Велика Кладуша победу одержал некто Фикрет Абдич.
В июне нынешнего года его обвинили в злоупотреблении служебным положением и махинациях с тендерами, некоторое время он находился за решеткой, но до суда дело не дошло. Но этот эпизод не самый интересный в его биографии.
Фикрет Абдич «Баба» во время войны в 1990-х был – ни много не мало – президентом одного из сепаратистских образований на территории Боснии и Герцеговине – т.н. «Автономной области Западная Босния». Непризнанное государства на границе с Хорватией фактически было создано на базе принадлежащего Абдичу сельскохозяйственного концерна Agrokomerc, который работал в районе Великой Кладуши с 1980-х годов. В свое время это было одно из крупнейших предприятий Югославии, а Фикрет Абдич был легальным миллионером.
«Автономная область Западная Босния» была союзником «Республики Сербской» в Боснии и Герцеговине и сепаратистской «Республики Сербская Краина» в Хорватии. Существовала непризнанная республика с 1993-го до 1995-го года.
После того, как войска под руководством Абдича потерпели поражение, он скрывался в Хорватии, где в 2002г. был приговорен к 20 годам лишения свободы за военные преступления. Его обвинили в причастности к убийству в 1993-1994 гг. 121 мирного жителя и трех военнопленных и ранении более 400 гражданских лиц в Великой Кладуше, соседнем Бихаче и прилегающих районах. В частности, как сообщается, в «Автономной области Западная Босния» была создана сеть лагерей, где удерживали пленных боснийских солдат. Всего через лагеря прошло около 5000 человек – в основном боснийцев.
Находясь в хорватской тюрьме, Фикрет Абдич добился регистрации своей кандидатуры на боснийских президентских выборах 2002 года. Но проиграл, набрав всего несколько процентов голосов.
В 2012-м году Абдич досрочно вышел на свободу, а уже в 2016-м его избрали мэром Великой Кладуши. Боснийский закон не запрещал ему баллотироваться, поскольку он был осужден в Хорватии.
Политика и/ли мораль
Есть среди новоизбранных мэров и депутатов БиГ и другие интересные личности, которые не дружат с законом.
Один из новых градоначальников приговорен судом первой инстанции к двум годам лишения свободы за злоупотребление служебным положением и отмывание денег. Так как приговор не вступил в силу, он имел полное право выдвигать свою кандидатуру на выборах.
Еще один мэр находится под следствием за военные преступления. Другой осужден за ДТП со смертельным исходом.
Боснийский социолог Эсад Байтал считает, что акцент в обсуждении данной проблемы должен быть сделан на том, почему политические партии вносят в списки кандидатов, нарушавших закон. «Вопрос в том, почему партия их выдвигает», — говорит Байтал, полагая, что именно партии виноваты в появлении политиков с сомнительной репутацией в бюллетенях. По его мнению, должна была бы быть моральная ответственность, но «политика в БиГ и мораль – это небо и земля», «либо вы занимаетесь политикой, либо вы моральный человек», констатирует социолог.
…Непонятно, правда, почему он уверен, что такое может быть только в Боснии.
Автор: Наталья Ищенко; Деловая столица