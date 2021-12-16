Берлинский убийца получил пожизненное

Суд в Германии приговорил россиянина, обвиненного в убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, к пожизненному заключению, согласившись при этом со следствием, которое уверено, что это убийство заказало российское государство. Об этом пишет BBC.

Убитому Зелимхану Хангошвили было 40 лет

МИД Германии также объявил в среду о высылке двух сотрудников российского посольства в связи с убийством. МИД России пообещал «адекватный ответ» на этот шаг.

«Мы только что вызвали на разговор посла России. Послу сообщили, что два представителя дипломатического персонала российского посольства объявляются нежелательными персонами», — сказала глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

40-летний гражданин Грузии Зелимхан (Торнике) Хангошвили родом из Чечни был застрелен в берлинском парке Кляйнер-Тиргартен 23 августа 2019 года. Подозреваемый был задержан немецкой полицией вскоре после убийства недалеко от места преступления. Корпорация киллеров. Зарубежные операции московских чекистов

Убийство Хангошвили, попросившего в Германии убежища, сильно осложнило отношения России и Германии, а приговор суда может значительно повлиять на ситуацию: прежний германский канцлер Ангела Меркель уже предупреждала о возможных последствиях.

«Не позднее июня 2019 года государственные органы правительства Российской Федерации приняли решение ликвидировать Торнике Хангошвили […] Убить жертву обвиняемому приказали российские власти»,- цитируют информагентства председательствовавшего в суде Олафа Арнольди.

Немецкая пресса отмечает, что и самим фактом приговора к пожизненному заключению суд согласился с прокураторой — а она заявила на процессе, что это было убийство, заказанное органами власти России.

Кроме того, председательствовавший в суде Олаф Арнольди отметил, что Соколов-Красиков действовал не один.

«Это деяние было тщательно подготовлено помощниками, базировавшимися в Берлине»,- цитируют судью многие немецкие издания. Подозреваемый в убийстве Хангошвили оперативно получил помощь российских дипломатов

О последствиях для российско-германских отношений, но под своим углом зрения, заявила и Россия. Агентство РИА Новости передает, что посол России в Германии Сергей Нечаев назвал решение немецкого суда «необъективным и политическим», и заявил, что оно осложнит уже и так непростые отношения двух стран.

ФОТО,THEINS.RU. Человек, предположительно стрелявший в Зелимхана Хангошвили (впервые фотография была опубликована в совместном расследовании Insider, Bellingcat и Spiegel)

Агентство AFP сообщает, что суд ввиду особой тяжести преступления лишил Соколова-Красикова права на условно-досрочное освобождение через 15 лет. Родственники Хангошвили в заявлении, распространенном через их адвокатов, подчеркнули, что это дело, с их точки зрения, еще не завершено.

«Те, кто заказал убийство, а также несколько предполагаемых сообщников, остаются на свободе. Мы опасаемся, что Вадим Красиков задолго до окончания его срока будет депортирован в Россию, где его наградят орденами и медалями за его деяние. Это обессмыслит приговор», — говорится в заявлении.

Немецкая прокуратура называет обвиняемого «командиром специального подразделения российских спецслужб ФСБ» и полагает, что Хангошвили был убит в отместку за его участие во второй чеченской войне, а также в войне между Россией и Грузией в 2008 году. Берлинский убийца

Российские власти считают Хангошвили причастным к террористической деятельности, а президент Владимир Путин называл его бандитом и убийцей. Обвиняемый представился следователям как Вадим Соколов, «русский, холостой инженер-строитель из Брянска», после чего отказался от дальнейших показаний. Паспорт, с которым он прибыл в Германию, действительно был выдан в Брянске незадолго до поездки на имя Вадима Соколова.

Однако, как выяснилось в результате совместного расследования Insider*, Bellingcat и Spiegel, настоящее имя задержанного — Вадим Красиков, ранее он служил в спецподразделении «Вымпел» Центра специальных назначений ФСБ

Выстрелы в Берлине

За несколько дней до убийства в августе 2019 года «Вадим Соколов», получивший незадолго до этого паспорт на это имя, а затем шенгенскую визу в посольстве Франции, приехал в Париж как турист и погулял по городу, прежде чем уехать в Варшаву.

Туристические фотографии из Парижа были обнаружены в его мобильном телефоне в польском отеле, в котором он останавливался, перед тем, как 22 августа отправиться в Берлин.

Через день, катаясь на велосипеде в берлинском парке Кляйнер-Тиргартен, обвиняемый, согласно выводам следствия, подошел к Зелимхану Хангошвили сзади и выстрелил в него два раза из пистолета Glock 26 с глушителем.

Парк находится в нескольких минутах ходьбы от канцелярии и парламента Германии.

После того, как Хангошвили упал, обвиняемый выстрелил ему в голову. Хангошвили умер на месте. Киллер на велосипеде

Затем обвиняемый сел на велосипед и скрылся. Позже свидетели заявили, что видели, как он бросал сумку в реку Шпрее, где полицейские водолазы позже нашли пистолет Glock, парик и велосипед.

Спуск к реке Шпрее, где стрелявший пытался избавиться от оружия, одежды и велосипеда

Позже следователи обнаружили его мобильный телефон и обратный билет на самолет в Москву 25 августа в номере отеля в Варшаве.

Российско-германские отношения

Убийство оказалось переломным моментом для бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, которая заявила в мае 2020 года, что это преступление подрывает доверительное сотрудничество между Берлином и Москвой. Президент России Владимир Путин описал жертву как «жесткого и кровавого боевика», который присоединился к сепаратистам для борьбы против российских войск на Кавказе, а также участвовал в терактах в московском метро.

Зелимхан Хангошвили родом из Панкисского ущелья Грузии. Во вторую чеченскую кампанию он воевал на стороне сепаратистов, участвовал в переговорах между грузинскими военными и чеченскими боевиками в 2012 году, когда чеченцы взяли в заложники жителей грузинской деревни и требовали предоставить им коридор, чтобы они перебрались через горы в Чечню.

Хангошвили пережил два покушения на его жизнь в Грузии, после чего уехал в Германию, где провел последние несколько лет свой жизни в ожидании получения статуса беженца.

Издание Deutsche Welle со ссылкой на немецкие СМИ пишет, что местные органы безопасности некоторое время «вели» Зелимхана как «лицо, представляющее угрозу для общественной безопасности», но по неназванным причинам в 2018 году подозрения с него сняли. Долгая, темная история российской корпорации убийств

Вдова Хангошивли говорит, что в Германии он старался не сильно контактировать с представителями диаспоры — для своей же безопасности.

Старший брат убитого Зураб Хангошвили тоже переехал в Европу и надеется получить статус беженца

Москва безуспешно добивалась его экстрадиции. Об убийстве Хангошвили вновь заговорили после того, как российский дипломат был найден мертвым возле посольства России в Берлине. Его нашли на дорожке перед посольством, сейчас идет расследование обстоятельств его смерти. По данным немецких СМИ, обвиняемый Соколов-Красиков и дипломат были знакомы.

По информации журнала Spiegel, дипломат выпал из окна одного из верхних этажей посольства 19 октября 2021 года

Погибший работал в посольстве с лета 2019 года в должности второго секретаря. Немецкая разведка, пишет Der Spiegel, считала его сотрудником ФСБ, работавшим под дипломатическим прикрытием.

По сведениям Bellingcat и Insider, погибший — 35-летний Кирилл Жало — за два месяца до убийства Хангошвили был переведен на работу в Берлин из российского посольства в Вене.