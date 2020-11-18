«Черные археологи» против государства Украина

В начале ноября ученые натолкнулись сразу на два очага работы «черных археологов». О первом из них сообщил историк Александр Алферов, анонсируя в «Фейсбуке», что уезжает в коростышевские леса вместе с коллегами, Андреем Петраускасом и Эвелиной Кравченко, чтобы оценить масштабы ущерба.

«Страна разграбленных курганов», — так описал ученый ситуацию, когда в двух часах езды от Киева нашли в лесу у реки Тетерев разрытое захоронение. На месте зафиксировали его размеры, форму, оценили уровень разрушения, теперь оформляют соответствующие документы о нанесенном ущербе, пишет газета «ДЕНЬ«.

Вторая история касается кургана у села Скобелево на Николаевщине. Этот памятник археологии V века до н.э. был восотой восемь метров, а в диаметре достигал более 85 метров. Таких больших погребальных памятников на территории страны известно немного. Проведение археологических раскопок здесь не планировалось. Теперь этот курган — огромный котлован на девять метров в глубину и диаметром более 20 метров. Именно таким его застали представители инициативной группы, в которую вошли археологи, ветераны боевых действий и местные неравнодушные, когда приехали на инспекцию кургана после тревожных новостей от местных ученых, что в Скобелево ведутся незаконные земляные работы.

После увиденного ВОО «Союз археологов Украины» подготовила письмо на имя Президента, министра внутренних дел, генпрокурора и министра культуры и информационной политики с требованием взять под личный контроль и провести надлежащее расследование.

«Помимо типичных повреждений археологического ландшафта вследствие сельскохозяйственных работ задокументировали факт умышленного разрушения царского кургана. Как можно было увидеть, длительное время на кургане работает мощный карьерный экскаватор и бульдозер.

В центральной части памятника вырыт огромный котлован. Кроме того, в результате работы бульдозера, которой проложил три больших дороги для экскаватора, существенно повреждена архитектура всего сооружения кургана. Исполнители работ, кроме сотрудников охранной фирмы, которые должны охранять строительную технику, оставили место происшествия при приближении нашей группы. Характер земляных работ однозначно указывает на умышленный характер разрушения объекта и на цель этого преступления, которым, несомненно, был поиск древних сокровищ», — говорится в обращении археологов.

На открытое письмо уже отреагировал министр культуры Александр Ткаченко. Помимо возмущения и осуждения черных копателей чиновник просит Национальную полицию провести расследование и найти виновных. За подобное повреждение памятников, которое уже назвали невиданным для Украины, предусмотрена уголовная ответственность. «Вместе с тем практика применения этой статьи (ст. 298 УК) свидетельствует о неэффективности существующего в нашем государстве механизма ответственности за такие деяния, — считают в археологическом союзе. — Сложившаяся ситуация однозначно требует не только реакции со стороны высшего руководства государства, но и принятия системных шагов по коренному пересмотру существующих подходов к охране культурного наследия, вывода соответствующей сферы государственной политики на принципиально новый уровень».

«ФАКТ РАЗРУШЕНИЯ КУРГАНА ЕЩЕ БОЛЬШЕ УСЛОЖНЯЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РАСКОПКИ»

Оба разрытых памятника показали несостоятельность государства защищать их на должном уровне. При этом об инциденте на Николаевщине уже известно международному сообществу. Как спасти разрытый курган и как сдержать нелегальных копателей в будущем, «Дню» прокомментировал член правления «Союза археологов Украины», кандидат юридических наук Александр Малышев.

— Этот случай называют страшным прецедентом. На самом деле он беспрецедентен. Такого разрушения, дерзкого, открытого, не было, несмотря на то, что у нас катастрофа с нелегальными раскопками на территории всей страны. Фактически на всех неизвестных памятниках археологии так или иначе побывали черные копатели. Но вместе с тем такого, чтобы экскаватором разрыли такое огромное сооружение, которому две с половиной тысячи лет, не случалось. Это событие известно уже и у нас, и за рубежом, об этом пишут россияне и демонстрируют, что мы на этом основании failed state. Поэтому и реагировать надо соответственно — говорить о решении проблемы в целом с черным кладоискательством. Но так же надо реагировать на этот конкретный случай, поэтому в обращении союза мы указывали на первоочередные меры и более системные вещи на законодательном уровне.

Что касается самого кургана, его важно сейчас законсервировать и сохранить, по крайней мере пока решается вопрос о его спасительных раскопках. Археологические раскопки по всем международным документам рассматриваются не просто как вид научной деятельности, а сейчас это считается разрушительным и последним методом. Такие курганы, огромные, царские, не принято копать.

С 1970-х годов такие масштабные раскопки царских курганов не проводились. Тогда это были ценные работы, например, во время экспедиции Бориса Мозолевского на кургане «Толстая могила» были задействованы сотни людей, сотрудники нескольких окружающих заводов, разумеется, это работа на многие месяцы. Это же не просто раскопать котлован, это серьезная работа, которая осуществляется по определенным методикам.

Теперь говорят, что здесь осталось — докопать курган после грабителей, будто дело невелико. А на самом деле факт разрушения кургана еще больше усложняет профессиональные раскопки. Копать частично уничтоженный памятник сложнее и дороже, чем копать целый курган. Понятно, что сейчас о денежной оценке речь не идет, в Союз и Института археологии еще по этому поводу не обращались. Между собой говорят ученые, говорится о сотнях тысяч долларов.

— Кто сейчас охраняет курган, пока ожидаются спасательные работы?

— Преступник всегда возвращается на место преступления. Даже на этом основании следует за этим местом присматривать. Было видно, что накануне 11 ноября, когда группа ученых приезжала с инспекцией в Скобелево, копатели там: засыпали котлован, чтобы скрыть следы преступления, чем еще больше разрушили курган. Комиссия обнаружила, что при таком засыпании было уничтожено захоронение девушки-подростка, нашли ее бронзовое зеркальце. Это скорее всего одна из служанок похороненного в кургане царя. Это значит, что нужна охрана. Местные активисты пообещали круглосуточное наблюдение. Но сейчас важно законсервировать курган, чтобы он простоял зиму, а дальше организовывать археологические исследования, хотя это крайний случай.

СЕЙЧАС РАЗРЫТЫЙ ПАМЯТНИК ОХРАНЯЮТ МЕСТНЫЕ АКТИВИСТЫ, ПОКА НЕ НАЧНУТСЯ СПАСАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ / ФОТО ИЗ ФБ СТРАНИЦЫ ЮРИЯ БОЛТРИКА

Кстати, на днях мне сказали, что лет 10 назад зарубежные ученые предлагали нашим археологам исследовать курган и обещали профинансировать работы. Но когда стало понятно, что надо восстановить исторический ландшафт, иностранцы от идеи отказались. Хотя, может, лучше бы его раскопали …

Просто мы придерживаемся идей европейской археологической конвенции, что эти памятники нужно сохранить для будущих поколений, потому что техники исследований и раскопок все время совершенствуются, улучшаются методы познания информации. Все предыдущие археологи сделали открытия, но разрушили гораздо больше. Сейчас археология развивается так, чтобы меньше копать и больше сберегать.

«ВОПРОС КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ — ЭТО ВАЖНЫЙ ФРОНТ ГИБРИДНОЙ ВОЙНЫ»

— В обращении союза упоминалось, что в 2017 году Украина подписала Конвенцию Совета Европы о правонарушениях, связанных с культурными ценностями, однако ее ратификация почему-то тормозится. Почему важно как можно быстрее ратифицировать этот документ?

— Действительно, конвенцию мы подписали еще три года назад, одной из первых стран. Затем начались наши обычные бюрократические вещи, постепенно этот вопрос как-то затормозился. Сейчас работа предварительная вся проведена, министерствами наработан пакет документов, сейчас все передано в Офис Президента. Однако даже в случае с этим курганом Минкультуры о Конвенции не упомянуло. Не все понимают, что важно смотреть на эту проблему в комплексе, ведь контроль за нелегальным рынком и оборотом ценностей на нем напрямую связан с нелегальными раскопками. После раскопок курганов на интернет-аукционах сразу всплывают вещи из грабительской добычи. Мы не можем доказать, что эти вещи происходят из конкретной достопримечательности, указать факт раскопок и связать его с конкретными вещами. Но контролировать рынок, делать невозможным сомнительный рынок мы тоже не можем.

Это не до конца понимает руководство государства, именно связь рынка культурных ценностей и раскопок. Гоняться за каждым копателей и экскаватором невозможно. К сожалению, почти никого не находят. Если на горячем не поймать, то невозможно доказать, что кто-то конкретный копал это место, а дальше постфактум мы можем контролировать оборот этих предметов, если примем соответствующее законодательство. Сейчас у нас есть только определенный контроль при перемещении через границу, когда обнаруживаем вывезенные вещи за границей, тогда инициируем этот вопрос, государство начинает этим заниматься, но это растягивается на годы.

И надо контролировать наш внутренний рынок, что абсолютно не делается. Это создает имидж для страны негативный. Когда страна подвергается агрессии со стороны России, вопросы культурного наследия — это важный фронт гибридной войны, нашей позиции на международной арене. Украина вяло, но реагирует на варварские раскопки в Крыму, в частности в Херсонесе, мы постоянно апеллируем поэтому к ЮНЕСКО. Дело скифского золота еще не решено, поэтому вопрос культурного наследия важен для государства.

— Станет ли эта история с николаевским курганом поучительной и показательной для власти, чтобы наконец были приняты взвешенные и необходимые решения?

— Думаю, что этот беспрецедентный случай должен не только поразить наших чиновников, но и побуждать к определенным осознанным действиям. Союз археологов будет делать все возможное, чтобы пришло это осознание проблемы. Есть готовые инструменты и решения, которые мы предлагаем. Но нужно внимание. Очень хорошо, что общественность так активизировалась. Видно, что пришел интерес к этой теме, реакция чиновников, поэтому положительная динамика прослеживается.