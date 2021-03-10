Украинский поэт Тарас Шевченко умер в 1861 году. Тогда же российский император Александр II юридически отменил крепостное право — один из видов рабства, когда крестьяне фактически были имуществом помещика. Впрочем, украинцы до сих пор могут оказаться в рабстве. По оценкам международных экспертов, более 260 тысяч украинцев стали жертвами торговли людьми за годы независимости.

Журналист издания «Заборона» Самуил Проскуряков рассказывает, как не попасть в рабство и насколько современность отличается от времен Тараса Шевченко.

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Вере предложили подработать на пилораме за ее родным селом. Там уже работал ее муж, поэтому она согласилась. Зарплата в пять тысяч гривен с ежемесячными выплатами, один выходной в неделю с возможностью поехать домой или к родственникам, обязанности — готовить, убирать на кухне, мыть посуду.

Когда Веру привезли на пилораму, первое, что ее насторожило — огромный забор. Второе — расстроенный муж. Он не обрадовался жене: «Не надо было тебе сюда ехать». Когда Вера оказалась по ту сторону забора, она поняла, что имел в виду муж: покинуть территорию не позволяли охранники, телефоны отобрали, никаких выходных, как и выплат, работа с шести утра до двенадцати ночи, а иногда и до двух. Вместе с ними работало еще четверо мужчин и три женщины.

Фото: Александр Синица / УНИАН

В какой-то момент у мужа Веры лопнуло терпение: он пошел к владельцу пилорамы и сказал, что они с женой возвращаются домой. Тогда владелец отвел его за сарай и избил. Жене, которая попыталась остановить это, тоже досталось. Супруги решили бежать и обратиться в полицию.

Чтобы доказать, что они действительно работали на пилораме, Вера решила остаться, а муж перелез через забор и позвал на помощь. На следующий день он пришел с участковым. Милиционер поговорил с владельцами пилорамы и их жертвами, ушел и не вернулся. Вера поняла, что им никто не поможет, и поговорила с другими пленниками. Бежать решили на Рождество, когда охранники будут «расслаблены». С помощью лестницы перелезли через забор.

Вера и ее муж стали жертвами торговли людьми с целью трудовой эксплуатации.

Сорок миллионов рабов

История Веры типична: такие случаи часто фиксируют в Международной организации по миграции (МОМ). Она работает при ООН и имеет представительства в разных странах, в том числе и в Украине. Здесь организация помогает жертвам торговли людьми, сотрудничает с правоохранительными органами и ведет статистику.

Фото: International Organization for Migration / Flickr

Торговля людьми — транснациональный и хорошо организованный бизнес. Его годовой доход составляет не менее 150 миллиардов долларов, уступая лишь рынкам наркотиков и оружия. Если бы речь шла об экономике государства, она входила бы в шестьдесят самых развитых в мире, опережая Украину. И несмотря на усилия правительств и международных организаций, этот теневой бизнес процветает.

Торговля людьми — это форма современного рабства. У нее много форм: принудительные браки в Кыргызстане, сексуальная эксплуатация, принудительное попрошайничество, работа на пределе сил без вознаграждения. Общей чертой для всех этих случаев является то, что человек не может добровольно уйти.

Прямо сейчас в мире живет до сорока миллионов рабов. Для сравнения: за 400 лет трансатлантической работорговли в Америку вывезли более 12 миллионов африканцев. Сегодня людей обманывают, забирают документы, похищают, издеваются, «перевоспитывают» в трудовых лагерях, покупают и продают.

Настал черед мужчин

По информации МОМ, более 260 тысяч украинцев стали жертвами торговли людьми после обретения Украиной независимости в 1991 году — и это только те, кто сообщил официальным государственным органам, обратился за психологической поддержкой в правозащитные организации, в том числе анонимно, или кого правоохранители идентифицировали как жертв торговли людьми.

Представительница МОМ в Украине Ирина Мидловец объясняет Забороне: если в 90-е годы наиболее распространенной была торговля людьми для сексуальной эксплуатации, то сейчас тенденция изменилась: украинцев все чаще вовлекают в трудовое рабство. Например, в 2020 году 97% обращений украинцев в МОМ — это случаи трудового рабства, 2% — сексуального, 1% — противозаконная деятельность, попрошайничество.

С характером торговли изменился и гендерный баланс: если раньше жертвами становились преимущественно женщины, то теперь — мужчины. 24% и 76% соответственно по данным МОМ за 2020 год. Причина изменений — ухудшение экономической ситуации, в частности, война на Донбассе, безработица, отсутствие социальных гарантий, из-за чего мужчины берутся за любую работу, даже рискованную. К этим проблемам добавилась эпидемия коронавируса, из-за которой миллионы людей потеряли работу. Закрытые границы добавили уязвимости: люди охотно идут на риск, поэтому «полную картину последствий мы сможем увидеть через несколько лет», рассказала Забороне Ирина Мидловец.

Больше всего украинцев попадает в рабство в России

Больше всего случаев трудового рабства МОМ зафиксировала в России — 54% от всех обращений украинцев в 2020 году. Впрочем, и эта тенденция в последние годы меняется: доля России постепенно уменьшается. Вместо этого растут показатели в Польше — 32%. Это связано с тем, что направление трудовой миграции после 2014 года изменилось, и украинцы чаще ездят на заработки в Польшу, а не в Россию, как это было раньше. Впрочем, попасть в трудовое рабство можно и в Украине: она ​​на третьем месте по количеству обращений — 6%.

«Работает это так: вы приезжаете в другую страну, вас обещали встретить в аэропорту или на вокзале, — говорит Ирина Мидловец. — Ждете час, два, но работодатель не приходит. Понимаете, что вас обманули. И вдруг к вам подходит женщина или компания людей. Они начинают рассказывать, что уже давно работают на одну фирму, предлагают работу и вам. В такой ситуации люди уязвимы, потому что возвращаться домой как-то неудобно: последние деньги потрачены на билеты, семья на что-то рассчитывает. Поэтому люди соглашаются. Когда их привозят на место, у них просят документы для регистрации — обещают вернуть на следующее утро. Все, человек в рабстве».

Это может произойти с каждым

То, что в сети современных работорговцев попадают преимущественно малообразованные люди — миф. 20% пострадавших, подчеркнула Ирина Мидловец, имеют высшее образование, 77% — профессионально-техническое. Подавляющее большинство жертв торговцев людьми — жители городов. Если говорить о возрасте, то 52% — это молодежь до 35 лет.

Фото: The blowup / Unsplash

По актуальной на 2020 год информации от МОМ, больше всего украинцев-жертв трудового рабства работало на стройках — 55%. Вербовщики — среди них встречаются и бывшие «рабы», которые за свою свободу и безопасность семьи должны привести на свое место кого-то другого — продают своих жертв хозяевам крупных и мелких производств, это 28%. Частные реабилитационные и «духовные» центры, которые под видом безвозмездной помощи создают сезонные рабочие бригады для сельскохозяйственного сектора — 11%. Все остальное — принудительное попрошайничество и наркокурьерство.

Преступники устанавливают высокие заборы, нанимают охранников, а жертв максимально изолируют от мира, держат в подвалах. Ведь если об их существовании узнают, у «рабовладельцев» будут проблемы.

Можно ли современных рабов проиграть в карты или обменять на охотничьих собак, как при крепостном праве? Можно. Украинца, который 17 лет находился в рабстве в Азербайджане, неоднократно перепродавали. Андрея, уехавшего на заработки в Польшу и попавшего в трудовое рабство, перепродали на другую фабрику.

Фото: Kovah / Unsplash

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