Гибель нардепа Полякова: природная смерть или отравление

В ночь на 8 октября в Киеве умер народный депутат из группы «За Майбутнє» Антон Поляков. Полицейские обнаружили его в бессознательном состоянии в такси, которое правоохранители остановили за нарушение правил.

Издание «Ґрати» рассказывает, что известно об обстоятельствах и расследовании смерти депутата.

Что случилось

О смерти Антона Полякова стало известно рано утром 8 октября. Полиция сообщила, что ночью депутату стало плохо, когда он ехал в такси. Медики «Скорой» пытались его реанимировать, но безуспешно.

Полиция открыла уголовное производство по статье «умышленное убийство» ( с отметкой «природная смерть». К обеду начальник полиции Киева Иван Выговский собрал журналистов на брифинг и рассказал о первых результатах расследования.

По его словам, вечером после работы Поляков выпивал в ресторане «Noir» вместе со своим знакомым Русланом Джамбулатовым. Потом они сели в машину Джамбулатова и поехали по Киеву. Как сообщил полицейский, знакомый предложил отвезти депутата домой, но тот отказался, поскольку поссорился со своей сожительницей Анной Скороход, которая также является депутаткой от группы «За майбутнє».

«Он не захотел ехать, и они около полутора часов ездили по разным улицам города. После этого знакомому надоело общаться с погибшим и он предложил ему на такси добраться домой», — сказал Выговский.

Поляков пересел в такси. В Днепровском районе таксист нарушил правила — пересек двойную сплошную. Это заметили полицейские и остановили машину. На заднем сидении они увидели Полякова, который, по словам Выговского, был в «полулежачем состоянии».

«Они спросили, что с ним. Таксист сообщил, что он находится в состоянии алкогольного опьянения и ему стало плохо», — заявил начальник полиции.

Полицейские сразу вызвали «Скорую» и сами попытались оказать первую помощь, но спасти депутата не смогли.

Позже эксперты провели вскрытие и установили, что смерть наступила из-за «острой коронарной недостаточности и острой ишемической болезнью сердца». По словам Выговского, назначены также судебные медицинская и токсикологическая экспертизы. Исследования должны выявить, были ли в организме Полякова токсические, отравляющие, наркотические и медицинские вещества.

Полиция выдвинула две версии случившегося. Первая — обострение хронической болезни. Вторая — отравление неизвестным веществом, либо самостоятельное, либо «неизвестным лицом».

«Мы на сто процентов не можем говорить, это была природная смерть или отравление. Но больше склоняемся, что все-таки это природная смерть», — сказал Выговский.

По его словам, полицейские допросили таксиста и товарища погибшего Руслана Джамбулатова. Последний числится помощником Полякова. Человек с такими же фамилией, именем и отчеством находится в списке «воров в законе», на которых наложил санкции Совет национальной безопасности и обороны. Однако начальник полиции Киева сказал, что это его полный тезка.

Выговский заявил, что через неделю будут готовы экспертизы, следствие получит больше информации и отчитается о результатах.

Кто такой Антон Поляков

Антону Полякову было 33 года. В августе 2019 года был избран народным депутатом от «Слуги народа» в черниговском округе №206. Уже через три месяца правящая партия исключила его из фракции вместе с другой депутаткой Анной Скороход — его будущей сожительницей. В качестве причины исключения называлось то, что они «не голосовали за законопроекты, когда было общее решение фракции». В ответ исключенный депутат назвал это решение «политической расправой».

В декабре 2019 года он вышел из партии «Слуга народа». Был внефракционным нардепом, а 30 июня 2020 года вошел в депутатскую группу «За майбутнє».

Весной 2020 года Антон Поляков подал 6000 правок к законопроекту о банках и банковской деятельности, который Рада должна была принять по требованию МВФ. Проект закона был направлен на то, чтобы «ПриватБанк» не вернулся прежним владельцам — бизнесменам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову. Из-за правок Полякова принятие закона затянулось.

В ночь на 2 сентября 2020 года на Полякова напали неизвестные в центре Киева: его пытались задушить и несколько раз ударили в грудную клетку. Сам депутат предполагал, что это нападение не связано с его работой, а нападавший был нетрезв. Полиция задержала злоумышленника, но позже закрыла дело, поскольку сам Поляков отозвал заявление.

Осенью прошлого года он безрезультатно баллотировался от партии «За майбутнє» в мэры Чернигова.

В последнее время Поляков много публично критиковал деятельность «Слуг народа». В частности, обвинял депутатов в том, что те получили взятки за голосование закона «Об олигархах». На заседании в день перед смертью он призвал депутатов поддержать закон о пересчете пенсий, но в зале не оказалось кворума.

Реакция парламента

Лидер фракции «За майбутнє» Тарас Батенко предположил, что причиной смерти Полякова стали проблемы со здоровьем, которые обострились из-за депутатской работы погибшего.

«Насобирались все эти эмоции, нервы. Мы же видим, что политика в Украине — вещь нечистая. А Антон у нас был просто правдолюб и человек, который боролся за чистоту этой политики», — сказал Батенко в кулуарах парламента.

По его словам, он не слышал, что коллеге кто-то угрожал. Но при этом, по словам Батенко, Поляков никогда не жаловался на здоровье.

Сегодня в Раде был сессионный день, и там разгорелся скандал, связанный со смертью Полякова. Депутатка от «Слуги народа» Галина Третьякова, комментируя случившееся, написала в партийном чате, что «одним врагом стало меньше». На это разозлились однопартийцы погибшего. Они вышли к трибуне и потребовали от спикера «сделать моральные выводы».

В ответ Третьякова обвинила группу «За майбутнє», что они «затыкают ей рот». После этого фракция «Слуги народа» извинилась за поведение коллеги. Все фракции подали в регламентный комитет обращение с требованием отстранить Третьякову от работы на три заседания.

Гражданская жена Полякова Анна Скороход узнала о его смерти в здании парламентских комитетов. Ей стало плохо, «Скорая» увезла ее в больницу.

Автор: Алексей Арунян; «Ґрати»