Голову Верховного суду Князєва здав НАБУ друг дитинства

Всеволод Князєв, будучи головою Верховного суду, за версією слідства, утворив і очолив злочинну організацію з числа суддів, які погодилися за хабарі ухвалювати рішення в інтересах певних осіб, пише видання «Судовий репортер»

Ввечері 15 травня детективи НАБУ ввійшли в квартиру Князєва на Печерську, за кілька хвилин після того, як йому була передана шкіряна сумка з грошима. Вважається, що загалом суддя отримав 1,8 мільйони доларів, якими мав поділитися із колегами з Верховного суду. Ще 900 тисяч діставалося спільникам — адвокату і нотаріусу.

У січні цього року в провадження Великої палати Верховного суду надійшла справа щодо права власності на 40% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату. Структури бізнесмена Костянтина Жеваго оскаржували рішення апеляційного суду 2022 року, який визнав недійсним договір придбання акцій 20 років тому.

Детективи НАБУ вважають, що в Жеваго виник умисел підкупити суддів Верховного суду, щоб вони скасували невигідне йому судове рішення.

Директору з безпеки ПрАТ Полтавський ГЗК Сергію Рудометкіну доручили зустрітися з адвокатом Олегом Горецьким, про якого було відомо, що він має тісні звʼязки з Князєвим.

Адвокатське обʼєднання «Горецький і партнери» з 2016 року постійно надавало послуги компаніям Костянтина Жеваго. Дочка менеджера Жеваги Рудометкіна останні три роки працювала в фірмі Горецького, тому він вважався своєю людиною.

Зустріч відбулася 6 березня 2023 близько 12 години в офісі адвоката у присутності Кирила Горбурова, якого представили другом, нотаріусом і партнером Горецького. Тепер відомо, шо саме Горбурову слідство завдячує записом наступної розмови, стенограму якої зачитали в засіданні з обрання Князєву запобіжного заходу.

Рудометкін: Вынуждать Константина пойти на поклон, я не знаю… Он не пойдет, он просто тупо не пойдет.

Горецький: Угу.

Рудометкін: Поэтому мы будем бороться. Но он тогда говорил. Его позиция, если Ренат, если Беня, они пойдут на нападение. Он постоянно в обороне. Он не хочет с ними светиться. Он уже решение для себя принял. Потому что как бы тяжело не было, у нас большая реконструкция на комбинате, там миллиардные инвестиции.

Горецький: Пошли в переговорную комнату и без телефонов там полялякаем.

Фігуранти вийшли в приміщення, в якому детективи НАБУ не змогли зафіксувати їх розмову.

За підсумками розмови, Рудометкін начебто повідомив про готовність Жеваго заплатити суддям Верховного суду за судове рішення.

До Жеваго довели загальну суму — 2,7 млн доларів. Із них 1,8 млн доларів мали нібито відійти Князєву та іншим суддям. Щоправда, поки ніяких записів НСРД чи СМС про те, як Князєв визначав цю суму в засіданні під час обрання запобіжного заходу не цитувалося. Ще 900 тисяч — винагорода Горецького і Горбуров, які свою частку мали визначати самостійно.

«Тебе зробили королем»

У судовому засіданні із обрання запобіжного заходу прокурор зачитував розмову між спільниками голови суду від 13 березня.

Горбуров: Он (Князєв — ред.) против нашего союза, он ревнует нас, он понимает, что мы вместе усилим друг друга. Он же понимает, дело в патроне.

Горецкий: Уже готовый станок, работающий. Я делаю так, чтобы оно работало, чтобы что-то заработало. Делаю все, смазку. Чтобы оно все работало.

Гобуров: Так поэтому надо кого-то готовить, кого-то вместо него (Князєва — ред.).

Горецький: Не говори такого, прошу тебя. Не дай бог, он это почувствует.

Горбуров: А как он почувствует? Так ж надо, чтоб ты ему? Зачем? Я ж тебе открываю такие вещи. Здесь наоборот. Была работала бы команда и все было бы в порядке.

Горецький: Конечно.

Горбуров: А он боится. Его никто тогда слушать не будет. Все люди наши.

Горецький: Та просто он бы возглавил бы людей. Ты же понимаешь, если взять.

Горбуров: Ну.

Горецький: Он людей возглавляет нашими руками. Это мы ж под него делаем, это ж под него все, не под меня, не под тебя, а под него.

Горбуров: Та он боится эту махину. Ты просто понимаешь, какая это махина влияния.

Горбуров: Так это наоборот классно. Приехали, порешали, ты вообще не умыкаешся.

Горецький: Тебя сделали королем, да.

Горбуров: Да, короля же делает свита. А король не может быть один, он голый.

Через два дні засідання у Верховному суді відклали — офіційно через неявку учасників, а, за версією слідства, для підготовки хабара.

З метою конспірації Горецький і його адвокатське обʼєднання не повинні були брати участі у судовій справі. Публічно Жеваго представляли «Ілляшев та партнери».

Із записів розмови відомо, що Жеваго початково пропонував 1 мільйон доларів, але його переконали збільшити суму.

Горецький: «Клиент сказал, что максимум два дает. И то он считает законная позиция. И то он не понимает, за что он их дает. Вот он в общий котел раньше там миллион давал, вот мы его подняли до двух, обосновывая, что есть оппоненты».

За матеріалами справи, неправомірну вигоду з Жеваго напряму обговорював Горецький.

— Поскольку оппоненты тоже серьезно работают, вы понимаете. Они в отличие от нас давно серьезные, давно подтвержденные, да? А ми физически то не успели сделать. Соотвественно, когда шла речь о голосовании, там просто физически не хватило голосов… Мы вернулись обратно для повторного голосования на 19 апреля. … Это серьезно. Нужно подготовиться, заранее с людьми повстречаться, а их много. Мне нужно две недели, чтобы со всеми повстречаться, чтобы они увидели, что ми серьезные. Тогда спокойно уже выходить на повторное голосование. Чем быстрее тем лучше, мне тоже нужно время для комфортного общения. Люди хотят понимать, почувствовать, когда они это чувствуют, тогда намного все проще и легче.

Гроші Жеваго передавав юристу кількома траншами і зʼясовував точність підрахунків, бо десь загубилися 100 тисяч доларів.

Жеваго: В понедельник-вторник доношу, чтобы мы закрыли эту разницу. Грубо говоря, если, по нашему, 2,050 , я должен донести 650, если на 1,959, я должен донести 750. И ми на следующий день закрываем это все и ждем результат 19 апреля.

19 квітня 2023 Верзовний суд задовольнив касаційні скарги і прийняв рішення на користь підприємств, повʼязаних із Жеваго.

Жеваго хвастався Коломойському, що перекупив суддів

Горецький повідомив клієнту, що проводити гроші через рахунок фірми партнери йому заборонили: «У нас много таких историй, вы не одни. Если это случиться, все будет понятно… Ваши оппоненты (Коломойський — ред.) знают меня на всем уровне… Такая очень большая сумма перед таким мероприятием — все поймут. Это тяжело. Может, попросим чтобы они там подождали пару недель?».

1 травня Князєв надіслав Горбурову СМС, в якому наказав привезти частину хабара, розділивши на частки:

— Привет, сделай 10 по 100 и два по 150, и одну 50.

2 травня близько 17 години Горецький і Горбуров забрали гроші з відділення банку і в адвокатському офісі розфасували їх по пакетам.

3 травня Горбуров, виконуючи спеціальне завдання, ввечері приїхав до Князєва додому і віддав пакети з 1 348 тисяч доларів.

— Поставь там.

— Да, я оставлю, — відповідає Горбуров і кладе пакет посередині кімнати.

— Все, спасибо. Давай, на связи.

— Все остальное тоже там это.

— Хорошо. Счастливо. Спасибо.

Детективи НАБУ стежили за переміщенням грошей. А саме зафіксували, що 4 травня Князєв переніс гроші до свого Мерседеса та відвіз до Верховного суду.

8 травня Князєв сказав Горбурову привезти решту 450 тисяч.

Князєв: Ви там по Ж. себе з Олегом собрали? Правильно все, нормально?

Горбуров: 1 350 там.

Князєв: Да.

Горбуров: Еще осталось 450?

Князєв: Да.

Горбуров: Когда привезти?

Князєв: Ну вы взяли себе, правильно?

Горбуров: Олег этим вопросом занимается. Когда?

Князєв: Давай не сейчас, еще с тех несколько человек не закрыты… Вот я думаю, что в пятницу.

Горбуров: Смотри, по Жеваго он как бы кейсы какие-то дает тоже.

Князєв: Ну давай, ми так и договаривались, потому что этот очень обиделся, очень.

Горбуров: Да, я понял.

Князєв: А тот же еще рассказал. Он что дурачок? Зачем он это делает? Он (Жеваго — ред.) позвонил и прямо ему (Коломойському — ред.) сказал: «Ну что, я тебя перекупил?». А он его не перекупил. Я просто потому, что он прав был, понимаешь

Горбуров: Угу.

Князєв: Ну реально. А этот с претензией. Что это вы типа…

Горбуров: Вообщем, еще берем кейсы?

Князєв: Да-да.

Горбуров: Кроме этого?

Князєв: Да, угу!

Голова суду також обоговорював із Горбуровим передачу гроші його дружині, яка перебуває за кордоном. Казав узяти гроші із «запасу» — свого роду общака злочинної організаці. У свою чергу, Горбуров нагадав Князєву про решту хабара.

Горбуров: Может тогда в пятницу скажешь когда привезти.

Князєв: Да.Что привезти?

Горбуров: Ну… Остаток.

Княєв: Это ж в пятницу ми едем. Я неправильно сказал. Тогда не в пятницу… Пусть оно пока полежит в ячейке. Давай тогда уже в понедельник. А с этим товарищем общайся. Если что-то там есть у него дельное, то…

Горбуров: С Жеваго?

Князєв: Угу.

Ввечері 15 травня 2023-го Горбуров приїхав до Князєва з сумкою, в якій було 450 тисяч доларів.

Князєв: Привет, мой дорогой. Проходи, садись. Только подальше от меня.

Горбуров: А что если… Я не переживаю.

Князєв: Та ну…

Горбуров: Ничего страшного.

Мова про те, що Князєв хворів і не хотів, щоб товариш від нього набрався.

Князєв: Садись в то дальнее кресло, не подходи ко мне. Положи.

Горбуров: Вот то что я говорил. Да, остаток, ми говорили 450.

Князєв: Хочешь, чтобы сумку я тебе отдал сразу?

Горбуров: Та, не. Я специально оставить.

Князєв: Когда ты вернешься, я тебе уже отдам. Спасибо, мой дорогой. Ну он с вами с Олегом закрылся? Все в порядке? Чтоб я не переживал.

Горбуров: Слушай, Олег этими вопросами занимается, я не в курсе как.

Князєв: Ты пойми. Я как бы только для вас. Я тебе честно говорю, потому что мы столько работаем и никакого результата. Я чисто вот этим руководствовался. Потому что тот намного… условия были как бы намного интереснее. Так многие судьи не поняли даже. Поэтому нужно чтобы он закрылся с вами. Иначе я переделаю все назад, правда.

Горбуров: А что тут не участвовали многие?

Князєв: Люди, как бы, я сказал, что будет просто меньше. И они, как бы знаешь, тоже рассчитывают на что-то. Вообщем можно было так и так. Но, конечно, он (Жеваго — ред.) больше по закону был прав. Он дальше будет работать с Олегом, да?

Одразу після передачі грошей у квартирі Князєва і в його суддівському кабінеті почався обшук. З сейфу в кабінеті голови Верховного суду вилучили 548 тисяч доларів міченими купюрами — частка грошей, переданих 1 травня.

Того ж вечора детективи НАБУ приїхали до помешкання адвоката Горецького. Почувши стукіт у двері, адвокат втік із дому через терасу. Тієї ж ночі Горецького знайшли в готельному номері, де він заховався у шафі. У метеріалах справи є відеозапис затримання — «фрагмент виявлення людини з шафи».

Нотаріус Горбуров змінив статус співучасника на “агента”. У документах щодо контрольованого вручення хабара його залегендували під прізвищем Кравченко.

Горбуров виявився звʼязковою ланкою між адвокатом Горецьким і суддею Князевим.

— Всеволод Князев это мой друг детства. Знаете кто такой? То есть мы как бы серьезные друзья. То есть мы делаем разные штуки, то есть у нас много дел, много долей. Вы поняли? — зафіксовано Горбурова під час НСРД.

Один із захисників Князєва у судовому засіданні підтвердив це, кажучи, що Горбуров мав вільний доступ до службового кабінету і квартири Князєва, міг у нього переночувати.

Про подібні обставини розповідав на обранні запобіжного заходу і адвокат Горецький.

— Кирил появився в моєму житті десь два роки тому… Агент Кирил… Ввійшов в довіру до мене особисто, моїх співробітників. Я йому надав безкоштовно офіс в оренду, в сусідньому кабінеті біля мене, дав в оренду автомобіль, позичав кошти, допомагав в його кримінальному провадженні особисто. У нас був спільний побут, дозвілля, він заходив в нашу сімʼю, ми заходили в його сімʼю. Жодних думок не було, що він може викривати, записувати чи провокувати. Будь-які ідеї щодо бізнесу, заробляння коштів виходили від нього.

Що стосується голови Верховного суду — з ним особисто ні разу не бачився і не спілкувався. Всі спілкування відбувались на форумах, заходах, за участі багатьох людей. Тягнув до нього на зустріч особисто Горбуров, запрошуючи обмежену кількість людей… Особисто ніякі кошти Князєву не міг передавати, оскільки я з ним не зустрічався віч-на-віч.

При обшуку в Горецького, дійсно, жодної міченої купюри не виявили.

Паралельно тривали 30 обшуків, зокрема і в суддів Верховного суду, які брали участь у розгляді справи. У трьох суддів вилучили мічені купюри — $10 тисяч, в іншого — $2 300, у третього — $50 тисяч.

Раніше гроші розфасували в 13 пакунків. Враховуючи Князєва, винагороду могли отримати 14 із 18 суддів колегії, що розглядала справу.

За словами прокурора, ще мільйон доларів хабара продовжують шукати.

18 травня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи судді Князєву і адвокату Горецькому — тримання під вартою з альтернативою 107 і 80 мільйонів гривень.

НАБУ перевіряються інші можливі епізоди злочинної діяльності за участі Князєва та суддів Верховного суду.

Князєв докладних пояснень по суті розлідування не давав. На засіданні Вищої ради правосуддя заявив, що вважає цю справу замовленням від певних політичних осіб. «Сьогодні буду я, завтра може бути хто завгодно», — сказав він, звертаючись до членів Ради.

Автор: Ірина Салій

Джерело: «Судовий репортер»