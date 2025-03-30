«Ґвалтівник Білоус». Чим закінчуються українські театральні секс-скандали (нічим)

На початку року Україну несподівано сколихнула хвиля відвертих зізнань молодої жінки. Її свідчення оприлюднив YouTube-канал «Ґвалтівник Білоус», де раніше виставлялися сценки студентів Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого.

Тепер канал, що демонстрував звитяги майбутніх акторів, містив заяву про сексуальні домагання, в яких звинувачувався Заслужений діяч мистецтв України, завідувач кафедри акторського мистецтва та режисури драми вищезгаданого вишу та художній керівник столичного Молодого театру Андрій Білоус. Йому закидалося розсилання нюдсів (фото огололених частин тіла), а також прохання до дівчини, яка робила заяву, надіслати свої фото такого ж змісту.

Далі голос таємничої жінки зазвучав ще гучніше. Вона вийшла на телебачення, представилася Софією Сапожнік із Лос-Анджелеса, колишньою студенткою київського театрального вишу, і повідомила: на посвяті студентів Андрій Білоус купався голим в озері і пропонував дівчині та іншим охочим приєднатися до нього у подібному образі.

Другий фронт проти Білоуса відкрила рідна трупа Київського національного академічного Молодого театру, де з 2012 року він працює директором і художнім керівником. Місяць тому частина театрального колективу також висунула Білоусу звинувачення у недостоній поведінці з елементами сексуальних натяків. А колишня балетмейстерка Молодого театру Лідія Соклакова у соцмережі написала: «Вже чотири роки зі своїми колегами-друзями-знайомими обговорювали цю тему. Тему се***ного насильства в театрі. І всі це знають. І це триває роками».

Андрій Білоус назвав «секс-скандал» дискредитаційною кампанією проти себе / фото з відкритих джерел

Андрій Білоус назвав все, що відбулося, дискредитаційною кампанією, яка ведеться проти нього тривалий час. Вона, зі слів режисера, пов’язана з намаганнями усунути його з посади директора столичного театру. Будь-які закиди інтимного характеру Білоус відкинув і повідомив, що звернувся до правоохоронців.

Крім Білоуса також дісталося ще одному викладачу Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого, Заслуженому діячу мистецтв України Юрію Висоцькому. Голос цього актора добре відомий глядачам іноземних фільмів, дубльованих українською.

Ще одна «жертва» театральних секс-скандалів – столичний викладач і колега Білоуса, Заслужений діяч мистецтв України Юрій Висоцький / фото: Сергій Волосевець/Facebook

Один із колишніх студентів театрального вишу написав у Facebook, як Висоцький обирав собі «улюблену студентку» на день репетиції й саджав її поруч із собою. Вони разом дивилися номери, які підготували студенти. Під час показу викладач клав руку на коліна дівчини або міцно обіймав.

Згідно з офіційною інформацією, яка станом на кінець березня 2025 року висить на сайті університету Карпенка-карого, Білоус та Висоцький відсторонені від роботи. Наприкінці січня до вишу надійшло чотири скарги щодо інтимного та неетичного спілкування Андрієм Білоусом зі студентами. Усі матеріали було передано до Національної поліції.

Викладачі Андрій Білоус та Юрій Висоцький, які втрапили у «секс-скандали», відсторонені від роботи / скріншот із сайту вишу

Поліція зареєструвала кримінальне провадження за 153 Кримінального кодексу України («Сексуальне насильство»). Як повідомлялося, слідчі спілкуються зі слухачами та випускниками навчального закладу, викладачами та адміністрацією вишу.

Напередодні Міжнародного дня театру «Главком» поцікавився, що ж у підсумку встановили правоохоронці, і які перспективи мають «секс-скандали». І те, що ми з’ясували, здивує читача.

До Білоуса немає претензій?

У приймальні ректора Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого «Главкому» телефоном повідомили: станом на 25 березня службова перевірка продовжується. Андрій Білоус другий місяць відсторонений від роботи і не отримує зарплати. Також у виші додали, що троє із чотирьох скаржниць… відкликали з поліції свої заяви проти викладача. Інших подробиць гучної історії та не стали розголошувати, переадресувавши всі питання до поліції.

«Главком» із запитом звернувся до Національної поліції, поцікавившись: скількох свідків уже допитано, чи оголошувалася комусь підозра. Також ми поцікавився про кількість заявниць у справі Андрія Білоуса, які відкликали свої заяви з поліції. Однак на момент підготовки публікації відповіді від слідчих не надійшло. Із власних джерел «Главкому» у Нацполіції стало відомо, що правоохоронці ухвалили рішення про не озвучування деталей, посилаючись на таємницю слідства.

У коментарі «Главкому» колишній актор Національного академічного драматичного театру імені Лесі Українки, а нині телепродюсер Олексій Гончаренко вважає, що проблему регулярних «секс-скандалів» варто шукати на рівні організації самої системи державних театрів.

«Художні керівники українських театрів, маючи абсолютну владу, почувають себе неначе господарями цих закладів. Яскравий приклад: Михайло Резнікович, який майже тридцять років володарював театром імені Лесі України. На ключові режисерські посади він поставив винятково своїх людей. Те ж саме з Андрієм Білоусом у «Молодому театрі». Більше того, будучи завідувачем кафедри акторського мистецтва та режисури драми університету театру, кіно імені Карпенка-Карого, Білоус точно впливав на майбутнє молодих акторів. Адже якщо хтось із ним не ладнав, міг бути відрахований із вишу. «Я не бачу вас актором чи актрисою», – такою могла бути відповідь Білоуса. І нічого ви не вдієте, так побудована система набору театральних кадрів», – пояснив Гончаренко.

При цьому продюсер зауважив, що не розуміє, як після скандалу та повернення до театру Білоуса, з ним зможе уживатися творчий колектив.

«Прими «Молодого театру» на кшталт Вікторії Ромашко (брала активну участь у русі проти Білоуса – «Главком») виступили проти Білоуса. Я не вірю, що вони зможуть надалі працювати під його керівництвом», – зазначив колишній актор.

Досвід актора і педагога Талашка

У 2021 році у вирі «секс-скандалів» опинився народний артист України і зірка радянського фільму «У бій ідуть тільки старі» Володимир Талашко (зіграв старшого лейтенанта Сергія Скворцова). На той час 75-річний викладач працював на кафедрі режисури телебачення Київського національного університету театру, кіно та телебачення імені Карпенко-Карого.

Однак восени 2021-го йому довелося звідти піти після лавини звинувачень сексуального характеру. Зокрема, дві молоді жінки заявили, що Володимир Талашко нібито неодноразово примушував до інтимних стосунків не лише своїх студенток, а й абітурієнток, що лише закінчили школу та приїхали вступати до вишу.

Сексуальні звинувачення на адресу відомого актора Володимира Талашка виявилися пустослівними, це підтвердило розслідування поліції / фото: Володимир Талашко/Facebook

Потім до закидів на адресу відомого актора долучилася журналістка «Громадського радіо» Ірина Сампан. У 2018 році вона інтерв’ювала Талашка, а у серпні 2021 року видала зізнання: після цього інтерв’ю актор запросив її додому показати свої фотографії зі зйомок і нагороди; потім налив якоїсь наливки і почав домагатися. У відповідь Сампан розвернулася і пішла геть із квартири Талашка.

Натомість Талашко все заперечив: ніколи не виявляв сексуальний інтерес до студенток.

Коли всі емоції вляглися і суспільство втратило увагу до цієї історії, з’явилося сухе і водночас сенсаційне повідомлення поліції: «За результатами проведених перевірок Шевченківське управління поліції не встановило обставин, які можуть свідчити про скоєння кримінального правопорушення».

Ба більше: правоохоронці навіть не вносили відомості (заяви жінок, які стверджували про сексуальне домагання з боку Талашка) до Єдиного реєстру досудового розслідування. Простими словами, не реєстрували кримінального провадження.

Крім цього, цунамі з «інтимним присмаком» накрило ще деяких відомих персон. Ідеться про режисера і театрального педагога Олександра Балабана (колишні студенти звинуватили в сексуальних домаганнях, насильстві й неетичних висловлюваннях), а також викладача Київського національного університету технологій і дизайну Льва Сомова (очевидиця стверджувала, що він чинив психологічний тиск і принижував студентів). Проте жодних юридичних наслідків щодо цих осіб, звинувачених публічно, наразі немає.

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Ютуб-канал, де вперше з’явилися зізнання Софії Сапожнік, нині просто завмер попри гучні обіцянки (а це зазначено в описі ресурсу) надалі оприлюднювати нові факти викриття Білоуса. Останнє відео (сюжет 1+1) оприлюднене майже десять днів тому і стосувалося воно повернення відстороненого керівника Молодого театру Андрія Білоуса.

P.S. Після виходу публікації начальник відділу Головного слідчого управління Нацполіції Сергій Сторожук надав відповідь на запит «Главкома», у якій поінформував: на 26 березня до Шевченківського управління поліції надійшло три заяви адвоката в інтересах постраждалих осіб щодо вчинення стосовно них неправомірних дій окремими працівниками Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого. Всього у рамках кримінального провадження за фактом «Сексуального насильства» слідчі допитали 336 свідків.