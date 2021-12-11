Инцидент с кораблем «Донбасс»: анатомия кремлевской провокации

Провокация – это повод для обострения. А обострение Кремлю нужно, чтобы повышать ставки. Когда-нибудь это оружие обернется против России

Это все было спланировано и этого никто не скрывает, отмечает «Укринформ«. В ходе разговора президентов Украины и США, 9 ноября, сайт ФСБ России разместил «информацию о движении корабля управления «Донбасс» ВМС Украины в акватории Азовского моря в сторону Керченского пролива», отмечая, что «указанные действия создают угрозу безопасности мореплавания» .

Информацию мгновенно подхватили российские СМИ, представляя дело таким образом, что это чуть ли не начало вооруженного конфликта. Между тем этот корабль постоянно действует в этих водах, сопровождая торговые суда, которым российские пираты – не побоимся этого слова – препятствуют свободно следовать в украинские порты Азову и из них.

«Донбасс» ходит там, где нужно

«Донбасс» – корабль с очень почтенным возрастом и историей. Он построен в Польше на Щецинской судоверфе более полувека назад – в 1969 году. Сначала это было вспомогательное судно, плавмастерская. Кораблем управления, то есть судном для размещения штаба, сменных экипажей и складских помещений, он стал в силу обстоятельств, в связи с необходимостью усиления инфраструктуры создаваемой базы украинского флота на Азовском море.

20 сентября 2018 «Донбасс» и морской буксир «Корец» совершили громкий переход из Черного в Азовское море. Тогда украинские моряки, при поддержке патрульных катеров ВМС Украины, прошли Керченский пролив, что вызвало большое возбуждение у российских оккупантов. Договорились до того, что проход нескольких, прямо скажем, не гигантских судов был признан «опасностью для Крымского моста» – незаконного сооружения, соединившего континентальную Россию с оккупированным Крымом. На самом деле все вооружение «Донбасса» – 57-мм спаренная зенитная артиллерийская установка.

Поиски повода для войны на фоне разговоров о мире

Весь этот искусственный «инцидент» с «Донбассом» не стоил бы внимания, если бы не продолжающаяся истерия в российских СМИ и в выступлениях ее официальных представителей, включая президента, вокруг т.н. развертывания НАТО на восток и приближения сил Альянса к российским границам, что делает каждый такой высосанный из пальца инцидент возможным поводом к войне, casus belli.

Керченский пролив

Ситуация с кораблем «Донбасс» в очередной раз показала миру, что у России свое понимание государственных границ, расходящееся с общепринятым. Москва рассматривает любую активность военных подразделений любых стран, даже удаленных от ее границ, как непосредственную угрозу. В то же время передислокацию собственных военных в России считают чисто внутренним делом, несмотря на вполне оправданную обеспокоенность своих соседей.

Азовское море – общие воды раздора

Воды Азовского моря уникальны с точки зрения международного права, ведь там нет юридически определенных внутренних вод Украины или России. По действующим соглашениям, эти воды считаются общим внутренним морем обеих стран. Так что говорить о нарушении территориальных вод вообще невозможно. Украина имеет право вести себя в Азовском море таким образом, как она это считает нужным, по крайней мере, не спрашивая разрешения у России. Конечно, есть способы информирования соответствующих служб о своей активности в акватории, например, при проходе через Керченский пролив.

Руководитель проекта в Институте Черноморских исследований Андрей Клименко отмечает, что «… в Азовском море нет ничьих территориальных вод. И мы практически ежедневно видим ситуацию, когда в двух-четырех милях от порта Мариуполь находятся пограничные корабли береговой охраны ФСБ России. К сожалению, правовой статус таков. И я очень надеюсь, что вскоре будет принята стратегия морской безопасности Украины, в которой будет предусмотрено, что этот правовой статус Азовского моря и Керченского пролива нужно приводить в соответствие с новыми реалиями».

В своем сообщении в Фейсбук господин Клименко задал вполне правильный вопрос: «Вот что опасного может быть за 18 миль до Керченского пролива? – ничего. 18 миль х 1,852=33,3 км. Чтобы вы понимали – от Керченского пролива до Бердянска – 60 миль. Уже не говорю о том, что это (увы) все еще «общее внутреннее море Украины и РФ».

Попытки препятствования свободному судоходству в Азовском море со стороны военно-морских сил и пограничной службы ФСБ России не являются чем-то новым. Однако с 2018 года, когда в акваторию Азовского моря были переведены не только «Донбасс» и «Корец», но и катера ВМС Украины типа «Гюрза-М», которые начали эскортирование торговых судов, направляющихся в порты Мариуполя и Бердянска, задержание таких судов прекратились.

Почему вчерашнее плавание «Донбасса» вызвало столь резкую реакцию россиян, неизвестно. Можно предположить, что это была попытка искусственно создать дополнительное напряжение во время переговоров президентов Байдена и Зеленского. В пользу такого предположения свидетельствует заявление пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, который сегодня сказал, что «инциденты, подобные тому, что произошли с кораблем ВМС Украины «Донбасс», могут иметь серьезные последствия… Произошедшее лишний раз показывает потенциальный ущерб и потенциальный опасность, которая может вытекать от таких провокационных действий». Господин Песков, правда, забыл сказать, что инициатором и главным действующим лицом инцидента была российская сторона.

Характерный признак провокации со стороны России в том, что «Донбассу» угрожал применением оружия ракетный катер ВМС России «Шуя», не имеющий отношения к береговой охране пограничных войск ФСБ РФ. Такое слаженное взаимодействие военных и госбезопасности говорит о согласовании этой российской провокации на высших ступенях государственной иерархии.

На цю подію відреагувало й посольство США в Україні, разместив в Твиттере пост такого содержания: «Донбасс» имеет полное право плавать в водах Украины. Ложные обвинения России — часть ее непрерывной кампании по отвлечению от последних агрессивных провокационных действий. Новые незаконные ограничения в Керченском проливе и Азовском море – очередной акт агрессии против Украины».

Ложные сценарии: угроза войны как приглашение к миру

Политика России всегда была двойственной, как и ее двуглавый герб. Пока одна голова говорит красивые слова о мире и желании деэскалации, вторая отдает приказы о провокациях. В общем, ничего нового – с сильными договариваемся, слабых бьем. Стараемся бить, по крайней мере. Однако исполнители на местах не обязаны понимать высокие политические резоны, их дело выполнять приказы. Когда одним государственным ртом произносятся слова о мире, а другим – дается команда расчехлить оружие, у рядового российского офицера вполне может произойти когнитивный диссонанс с непредсказуемыми последствиями. Есть восточная пословица о том, что если долго говорить слово «халва» («мир», то есть), то во рту слаще не станет. В то же время, если долго говорить слово «война», у кого-то палец рефлекторно может нажать на спусковой крючок или гашетку.

Известный российский политолог и публицист Александр Морозов справедливо замечает, что сегодня «путинизм начинается с очень резкой темы войны – выход есть в два сценария: 1) эскалация; 2) нормализация. Проблема в том, что российский политический класс видит «нормализацию» полностью в дискурсе СССР (Ялта-2, Хельсинки-2, «карибский кризис»).

Попытки постоянно создавать искусственные поводы и сценарии для конфликтов, с последующим выходом на переговорный процесс, однажды могут сыграть злую шутку со сценаристами. Ведь их действия будут восприняты не как приглашение к переговорному столу, а как угроза, которую нужно пресечь любым способом. Способы у Запада есть. Со временем они появятся и у Украины.

Автор: Дмитрий Редько, Киев; УКРИНФОРМ