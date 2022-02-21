Страх получить 9,5-11,4 тис. гробов российских вояк из Украины может остановить Путина

Мы живем в условиях информационной перегрузки и мощной информационной и гибридной войны – все происходящее должно вызвать тревогу, хаос и привести к панике. Поэтому сразу предупреждаем: все, указанное ниже, не успокаивающий текст который опубликовало издание LB.ua. Наоборот, если мы хотим отстоять будущее Украины, мы должны активно действовать и готовиться к встрече врага. В то же время, главная цель приведенных ниже аргументов – заставить рядового гражданина мыслить критически, вопреки панике, действовать спокойно и осмысленно.

Нет, Сталин не умер. Считает он смерть поправимостью. Мы вынесли из мавзолея его. Но как из наследников Сталина Путина вынести? Евгений Евтушенко, исправленный авторами статьи

На востоке Украины – очередное и глубокое обострение . Путин приказал на расстоянии атаковать с оккупированных территорий. В последние несколько дней в районе проведения операции ООС боевики российско-террористических группировок десятки раз нарушают режим прекращения огня, при этом вызывающе применяют запрещенные Минскими договоренностями вооружения. В частности, артиллерия калибра 122 мм, минометы калибра 120 мм и другие мощные орудия. В результате огневых атак уже погибли были ранены украинские воины. Можно ожидать, что следующие дни будут еще менее приятны, не исключены большие провокации и появление диверсионно-разведывательных групп и даже наступление.

Но что может означать столь внезапное изменение ситуации и тактики Кремля, с переходом от почти полной тишины к резкому повышению интенсивности войны?

По его же методике

Именно с началом нового обострения и огневых атак на востоке аналитики заговорили об изменении фокуса внимания и фактическом проигрыше Путина Вашингтону и Лондону. И о том, что обострение на востоке – это выпуск своей ярости. Из-за бессилия и необходимости сохранить хорошую мину при плохой игре. Две ведущие западные столицы приняли «большую игру» московского кагэбиста и неожиданно для него начали повышать ставки: активно готовиться к крупномасштабной войне, а главное – готовить к такому сценарию страны Центральной и Восточной Европы и Украину.

Фото: ЭРА/UPG

Кремль точно не ожидал такой массированной и безусловной поддержки Украины со стороны западного мира . Фактически непрерывно в Украину прибывали и прибывают грузы с оружием и боеприпасами. И хотя возглавили процесс США и Великобритания, чрезвычайно важной была демонстрация консолидированных усилий. Поставки летального оружия и боеприпасов подхватили Канада, страны Балтии, Польша, Чехия, Словакия. Даже маленькая Албания решительно внесла свой вклад – понимание, что в случае захвата Украины Кремль может пойти дальше на страны Альянса, распространилось по всей Европе.

Решительная международная поддержка не может не влиять на психику Путина. Недаром 58-я Мюнхенская конференция безопасности была почти полностью посвящена Украине , а России там не было неслучайно. Если премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своем выступлении на конференции призвал Запад сплотиться и не дать президенту РФ Путину вторгнуться в Украину, фактически можно говорить о начале создания антипутинской коалиции.

Фото: EPA/UPG

Примечательно, что даже традиционно сдержанный Китай заявил о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. В частности, министр иностранных дел Китая Ван И в своей речи сделал даже особый акцент. «Суверенитет, независимость и территориальная целостность каждой страны должны быть защищены, потому что это основная норма международных отношений. Украина не исключение. В документе, выпущенном китайским правительством на прошлой неделе, повторяется, что Китай поддерживает суверенитет и территориальную целостность всех стран. Если кто-то хочет подвергнуть сомнению такую ​​позицию Китая, это будет означать раздувание ситуации и искажение позиции Китая», – отметил он.

Так пока относительно Украины достаточно сдержанной остается позиция ФРГ, хотя глава МИД Германии Анналена Бербок подтвердила, что в случае российского вторжения в Украину газопровод «Северный поток-2» может попасть под санкции Запада . «Может» — это не обязательно попадет. Такая позиция естественна хотя бы потому, что Германия является самым большим покупателем российского газа в Европе. А бизнес немцев и россиян по факту влияет на политику.

Так или иначе, есть признаки того, что Путин существенно расстроен – ведь из-за введенной им самим ситуации с «управляемым хаосом» игра на повышение ставок пришла к такому пику, что нервы начали сдавать у российских американофобов. Так, жесткий имперски настроенный генерал Леонид Ивашов от имени Общероссийского офицерского собрания написал острое обращение к президенту и гражданам Российской Федерации и вообще призвал Путина уйти.

Не без основания возник и вопрос от карманных коммунистов о «присоединении» оккупированных территорий Донбасса. Этим вопросом Путин пытается поднять уровень шантажа, и сам разрушает выгодные для Москвы Минские договоренности.

Фото: EPA/UPG

Кажется, хозяин Кремля бесится. 20 февраля он объявил о решении держать войска наготове и дальше – то есть Россия и Беларусь продолжат военные учения , которые должны были закончиться. Демонстративно посадив возле себя послушного Лукашенко, Путин начал показательные ядерные учения. А также подписал указ о призыве на военные собрания находящихся в запасе россиян . А еще подтянул к границам с Украиной госпитали, логистику, горюче-смазочные материалы. В то же время сделал это публично, намеренно выпячивая, как в спектакле в театре.

Кажется, ему стало понятно: в случае нападения будут значительные потери, а на международной арене он получит достаточно мощный удар. Фактически речь идет уже о критическом риске, согласно которому реальна возможность разрушения его власти. Готовность Украины к сопротивлению беспрецедентна, готовность США и Британии к поддержке Украины впервые за восемь лет войны можно назвать пиковой. А ведь еще есть и сомнительное желание российских военных идти на войну Путина, которого многие уже откровенно называют безумным. Путин еще хочет «с прибылью» выйти из авантюры, в которую он сам втянул Россию и себя. У него вроде бы есть и формальные результаты этой гибридной войны: цена нефти поднялась с 44 до 100 долларов за баррель, лидеры мировых государств летают к Путину на переговоры, и это должно его радовать.

Нельзя сказать, что эта игра в геополитическом покере – с картами наступлений РФ, оценками развертывания и проведения десантно-штурмовых операций – чистые фейки. Вовсе нет – Кремль подготовил настоящую войну. Но все это не только рождалось усилиями кремлевских специалистов в области гибридных войн, но и вполне возможно сознательно «сливалось» через известные Кремлю разведывательные каналы. Сила игры администрации Байдена в том, что Белый дом пошел не на сдерживание и увещевание Путина, а наоборот – на подстрекательство его к следующим действиям.

Фото: EPA/UPG

Решением поднять порог авантюры до рискованного предела Вашингтон нащупал слабое место Путина. Конечно, одним из важнейших аспектов этой игры стало то, что Байдену удалось мобилизовать евроатлантических партнеров именно на фоне искренней веры в войну. Самому Байдену после позорных событий в Афганистане очень нужна реабилитация рейтингов внутри своей страны, но еще больше – восстановление лидерства США в НАТО. Хотя до преодоления признанного в Мюнхене «кризиса идентичности» Запада еще далеко, и само отсутствие единства позволяет Путину играть в войны.

Кажется, очень удачно во время одного из эфиров очертила нынешнюю ситуацию российская писательница и обозреватель Юлия Латынина: «Путин заигрался и взорвался на собственной гранате. Путин не привык нападать среди бела дня. Он предпочитает это делать или тогда, когда Запад не успевает среагировать (как в момент, когда аннексировал Крым), или предпочитает гибридную войну. Поэтому я думаю, что дело ограничится какими-нибудь провокациями, чтобы совсем не идти в кусты».

Действительно, в настоящей войне можно и проиграть.

Когда война? Украинский вклад в дело мира

Может ли быть большая, масштабная война РФ против Украины? Ответ прост: не только может, но и обязательно будет – если мы не будем относиться к этому серьезно и прекратим усовершенствование подготовки сил обороны и населения к самой войне. Недаром союзники во время Мюнхенской конференции размышляли об оперативной помощи. «То, что вызывает наибольшее беспокойство в последние недели – это размещение не танков, а размещение так называемых вспомогательных подразделений, это боевая артиллерия поддержки, дозаправки, госпитали. Полевые госпитали не нужны для учений, они необходимы для вторжения», – отметил в Мюнхене бывший директор ЦРУ Петреус.

Бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус. Фото: pinchukfund.org

Действительно, согласно заявлению постоянного представителя США при ОБСЕ Майкла Карпентера, на 19 февраля Россия сосредоточила у границы с Украиной и на временно оккупированных украинских территориях до 190 тыс. военнослужащих. Это очень мощная сила, которая все же не мотивирована. А именно, готовность и подготовка Украины сыграли и продолжают играть решающую роль в противостоянии с путинским Кремлем. Именно массовость подготовки всех сил и средств от ВСУ до Сил территориальной обороны заставляет российский Генштаб признать, что уровень потерь может быть критическим.

Следует прислушаться к мнению профессионального военного с большим практическим опытом этой войны: бывший первый заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-полковник Игорь Колесник считает, что ХХІ век очень изменил общество и восприятие уровня потерь; и если раньше необходимо было достичь 30% потерь противника, то сегодня 5-6% потерь в войсках РФ создают серьезные проблемы для военно-политического руководства России. То есть это 9,5-11,4 тыс. российских вояк. Для мотивированных украинских сил обороны, которые будут усилены новой конструкцией национального сопротивления, это более чем реально. Сейчас мы говорим: масштабная война возможна, но ее вероятность снизилась до 10% против 90%: наша готовность к обороне заставляет Путина рассуждать не столько о глобальной войне, сколько о приличном выходе из игры.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Поэтому изменение фокуса внимания на этом этапе войны – от глобального вторжения с нескольких сторон до локального наступления со стороны оккупированных территорий – это, скорее всего, осознание Путина, что сегодня неудачное время для испытания на прочность Украины. В настоящее время повышение интенсивности войны создает для Путина почти такие же условия, как в Грузии в 2008 году. Активизация в распространении фейков, как об обстрелах Ростовской области, или нагнетание ситуации с устрашением потерь тысяч мирных жителей и сотен тысяч беженцев – это, конечно, привычный для Кремля шантаж. Хотя при определенных условиях цепная реакция может превратить ситуацию в вспышку интенсивной локальной войны. Да и попыток РФ захватить новые территории. Должны согласиться с уже обнародованными выводами экспертных организаций о вероятности терактов на самых оккупированных Россией территориях Донецкой и Луганской областей с целью обвинить украинскую сторону. В пользу такой версии – организация почти принудительной эвакуации и тот факт, что это и есть почерк Путина.

Достаточно мощной была попытка президента Зеленского призвать Запад к санкциям уже сейчас, когда РФ предприняла огневые атаки на востоке Украины. Здесь понятна и реакция стран НАТО, которые совместными усилиями компенсировали оружейные недоработки украинской власти – массовыми поставками оружия. Из этого украинская власть должна извлечь весомый урок: силы обороны, в первую очередь ВСУ, нуждаются в системном мощном перевооружении. Речь идет о высокотехнологичных вооружениях тактического уровня, позволяющих вести успешные операции автономным подразделениям. Средства защищенной связи, разведки и мощные мобильные средства поражения с использованием их с расстояния 2-30 км могут наносить беспрецедентный ущерб противнику, совершающему линейное, фронтальное наступление. Еще десяток лет назад такого оружия не было или им владели только сверхдержавы. Сегодня произошли кардинальные изменения в характере и способах ведения современной войны. Поэтому важно двигаться в ногу со временем.

Фото: president.gov.ua

Еще один весомый нюанс: все оперативные поставки оружия Украины касаются именно тактического звена. Если мы говорим о мощном оружии сдерживания – ракетах, средствах ПВО-ПРО, больших ударных системах, например, беспилотных – этого нет и, скорее всего, не будет. Щит и меч сдерживания мы должны сделать сами. И у нас есть подобные возможности.

И последнее, но не менее важное. Может ли Путин «вырасти» в Гитлера? Для этого должна быть цепь безнаказанных дел, внутренняя деструктивность и значительный ресурс. Если первый и второй у Путина есть, то с третьим, в случае объединения Западного мира, большой вопрос. Довольно часто можно слышать о весомом козыре Путина – непредсказуемости. Но так ли он уже непредсказуем. Когда в начале февраля 2018 года в Сирии во время наступления под Хишамом несколько штурмовых отрядов ПВК «Вагнер» США уничтожили высокоточными ударами с воздуха до сотни российских боевиков, российская сторона рассказывала о «сирийских ополченцах». Кстати, с тех пор за два года никаких попыток тестировать на крепость противника не было. Также Путин проглотил и уничтожение Су-24 ПКС РФ в районе сирийско-турецкой границыв ноябре 2015 года. А Крым он захватывал из-за молчания – и Запада, и самой Украины. Так что психологический портрет кремлевского руководителя не изменился, и сила остается тем единственным рычагом, который влияет на него. А его настоящее лицо – скорее на многочисленных фото, где 44-летний разочарованный в службе разведчик носит чемодан своего шефа – мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака.

Фото: foto-history.livejournal.com

Авторы: Владимир Горбулин, Валентин Бадрак, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения; LB.ua