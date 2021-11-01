Белорусская угроза. Станет ли режим Лукашенко инструментом агрессии России

Долгое время одним из наиболее популярных политиков для украинцев был лидер соседней Беларуси Александр Лукашенко. Во многом благодаря тому, что за время своего многолетнего безальтернативного правления ему удавалось удачно продавать постсоветскому патерналистскому обществу стабильность и нейтралитет.

На фоне политических и экономических катаклизмов, которые регулярно накатывали на простых украинцев, такое внешне безмятежное существование соседей объективно вызывало зависть.

Но за этими безмятежностью, стабильностью и нейтральностью стояла своя цена, которую многие не видели или старались не замечать. Это отсутствие развития, в первую очередь самого белорусского общества и государства. А также зависимость. Зависимость от Кремля. Зависимость, которую долго удавалось прикрывать «ситуативным нейтралитетом» и «донорством стабильности».

Даже события 2014 года, когда многие маски были сброшены, особо не проявили эту зависимость. Возможно наоборот. Лукашенко вовремя подставил «Минскую переговорную площадку», которой растерянный Запад моментально воспользовался. Это придало режиму международный вес и позволило лавировать между Москвой, Брюсселем, Вашингтоном и Пекином.

Минск продолжал пользоваться выгодами Таможенного союза, став хабом санкционных европейских деликатесов для московских буржуа, но не спешил с признанием новых территориальных приобретений Кремля. Минск позволил использовать свою территорию для демонстрации Западу мощи новой реформированной российской армии во время многочисленных совместных маневров, но и успешно избегал создания на своей территории каких-либо российских баз.

При этом Украине, которая держала удар российских гибридных войск, даже удавалось закрывать за счет Беларуси целый ряд пробелов в своих военных поставках. В баках украинских танков и боевых машин плескался дизель, переработанный на белорусских НПЗ из российской нефти. А тяжелые белорусские МАЗы под маркой «Богдан», которым на черкасском заводе пятого президента Украины прикручивали новые колеса высокой проходимости, тянули мощные «Гиацинты» к тонкой красной линии цивилизационного разлома, пересекающей широкую донбасскую степь.

Параллельно, в приватном общении, президент Лукашенко гарантировал своим украинским визави, что Беларусь не допустит использования своей территории российскими войсками для создания какой-либо угрозы территории Украины. В унисон власти вторили и белорусские эксперты. Причем как те, которых можно было заподозрить в сотрудничестве с официальным Минском, так и те, которые относились к оппозиционному лагерю.

Объективно надо сказать, что такие заверения всегда ставились под сомнение украинскими военными аналитиками. Ведь между Россией и Беларусью еще с 90-х годов существовал договор о союзном государстве. В рамках этих союзнических отношений были оформлены соответствующие договора и в оборонной сфере. При этом, слово «оборонный» никого не должно вводить в заблуждение. Особенно после 2014 года.

Представители белорусских властей не любили об этом говорить, но еще в 2000 году была создана Региональная группировка войск (РГВ), что соответствовало заключенным договоренностям в рамках Союзного государства. В состав группировки вошли Вооруженные силы Беларуси и 20 Общевойсковая армия российских войск. С 2006 года регулярно проводятся совместные учения двух стран, анализ которых показывает, что фактически в рамках РГВ белорусские войска передавались под прямое командование и управление российских генералов, которые на Западном стратегическом направлении, в т.ч. и против Украины, оперировали территорией Беларуси достаточно свободно.

Переподчинение соединений ВС РБ и управление ими при совместном выполнении учебно-боевых задач российским командованием было отработано в рамках учений «Щит Союза-2015». В дальнейшем, в ходе масштабных совместных учений «Запад-2017» было полностью отработано проведение широкомасштабной операции на Западном стратегическом направлении группировкой войск Союзного государства РФ-РБ по единому плану и под единым командованием, которое осуществлялось ГШ ВС РФ. При этом, белорусские войска, усиленные российской разведкой, силами специальных операций, ракетными войсками и авиацией ВС РФ составляли первый эшелон объединенной группировки, а войска Западного военного округа ВС РФ – второй эшелон.

Интересно, что общий замысел учений носил сугубо наступательный характер в рамках стратегической операции против войск НАТО. Так, в результате наступательных действий Россия должна была добиться нейтралитета стран Балтии и недопущения размещения войск НАТО на их территории; «вернуть российские исторические территории» в Латвии и Эстонии; создать транспортный коридор до Калининградского анклава. В случае активных контрнаступательных действий со стороны НАТО замыслом учений было предусмотрено применение тактического ядерного оружия, что должно было «остановить» конфликт и заставить НАТО сесть за стол переговоров на условиях Москвы.

Окончательно стабильность и нейтральность белорусского режима рухнула в августе 2020 года. Политический кризис, который разразился в результате президентских выборов в Беларуси и нежелание Александра Лукашенко отдавать власть, привели к значительному обострению отношений Минска с Западом. Дальнейшие европейские санкции и поиск Лукашенко поддержки со стороны Кремля привели к критическому усилению зависимости Беларуси от российской помощи.

Соответственно, поменялась и политика белорусского лидера в отношении соседей. От прежней риторики «ситуативного нейтралитета» и «донорства стабильности» не осталось и следа. Она успешно была заменена наиболее агрессивными штампами из арсенала российской пропаганды как в адрес стран Европейского союза и НАТО, так и Украины, где Лукашенко стал особенно активно подыгрывать российским нарративам, чего ранее не было.

Абсолютно естественно, что Кремль использовал изоляцию белорусского режима для усиления собственного влияния на своего уязвимого союзника. И тут необходимо выделить несколько аспектов.

Во-первых, Россия остается практически единственным кредитором Беларуси, что вовлекает Минск в беспросветную финансовую кабалу и критическую экономическую зависимость. Это создает для Кремля широкое поле для реализации своих интересов в этой стране. Грубо говоря, в реализации своих стратегических планов, как против Запада, так и против Украины Кремль может де факто пренебречь таким фактором, как суверенитет Беларуси.

Во-вторых, российский политикум все больше склоняется к мысли, что гарантировать сохранение российского влияния и российских интересов в Беларуси может только постоянное военное присутствие. Что успешно продемонстрировано на примере Армении и, кстати, того же Крыма. Поэтому создание условий для размещения российских войск на белорусской территории уже обретает реальные черты. Первые сигналы прозвучали еще в 2020 году.

Сначала было принято решение о возобновлении совместного (РБ-РФ) патрулирования воздушного пространства Беларуси в рамках договора «О совместной охране границы Союзного государства в воздушном пространстве и создании единой региональной системы ПВО Республики Беларусь и Российской Федерации». Это уже предполагает передислокацию российских истребителей и, соответственно, летного и технического персонала на территорию Беларуси. Более того, россияне особо и не скрывают, что совместное патрулирование является этапом создания российской авиабазы на территории своего союзника.

В 2015 году, когда такие планы были озвучены, Лукашенко, как говорится, «взбрыкнул», и россияне все приостановили. Сможет ли Лукашенко выкрутиться от «братских объятий» сейчас, в новых реалиях сказать сложно. Наоборот, ряд экспертов считает, что, не смотря на риторику, сам Лукашенко может быть потенциально заинтересован в постоянном наличии под рукой каких-либо российских силовиков, на которых он сможет опереться в случае чего.

Так же Беларусь и Россия договорились о создании трех совместных центров боевой подготовки в рамках двусторонней Программы стратегического партнерства на 2021–2025 года. Один из этих объектов, Объединенный центр боевой подготовки ВВС и ПВО, будет расположен на территории Беларуси в Гродненской области. Его основной целью будет обучение экипажей самолетов Су-30СМ, обучение белорусских специалистов работе с современными зенитно-ракетными комплексами, стоящими на вооружении ВС РФ, а также совместное выполнение задач боевой подготовки.

Кроме того, в январе 2021 года появилась информация, что белорусская сторона предложила россиянам создать на своей границе с Украиной пункты радиотехнической разведки для выполнения, как указано, «общих задач». Однозначно, россияне заинтересованы в развертывании таких пунктов.

В то же время, нужно отметить, что вероятность задействования белорусских сил против Украины всегда считалась невысокой. В первую очередь это обусловлено тем, что белорусское направление против Украины является малопригодным для ведения наступательных действий крупными группировками войск. А вот для ведения разведки, засылки диверсионных групп и других специфических задач труднопроходимая украинско-белорусская граница подходит в самый раз. Как и для действий авиации.

Кроме того, польские эксперты отмечают, что в рамках проведения на территории Беларуси совместных учений «Запад-2021» россияне особое внимание уделяют созданию позитивного имиджа своих войск и восприятия их местным населением. Косвенно это тоже может свидетельствовать в пользу реализации планов постоянного военного присутствия российских войск в Беларуси.

И третий фактор – Кремль использует критическое положение белорусского режима и некоторый отрыв от реальности самого Александра Лукашенко для того, что бы «пугать» Запад. Многие нелогичные и агрессивные действия нелегитимного белорусского лидера еще больше загоняют его в глухой угол. Реально делая из него последнего диктатора Европы. На этом фоне Путин уже не смотрится таким людоедом. Наоборот, именно он один и может повлиять на Лукашенко. Поэтому и за посадкой самолета с Протасевичем, что стало явлением государственного терроризма, и за миграционным кризисом, который в Европе трактуют как акт гибридной агрессии, с высокой долей вероятности стоит Кремль. Такие действия имеют разовый или короткий эффект: и Польша и Литва усилят границу и неконтролированный поток мигрантов схлынет. И Европейский союз им однозначно поможет. А вот осадок, как говорят, останется. С долго идущими последствиями.

Что может последовать далее, до чего додумается обезумевший диктатор (а, возможно, подтолкнут русские друзья) предугадать тяжело. Нельзя даже исключать таких фантастических вариантов как авария на Белорусской АЭС, или ее имитация. Однозначно одно: Лукашенко и его режим уже стал в глазах мирового сообщества парией, и из этого статуса выхода для него нет.

Что нужно отметить, на этом фоне Кремль определенным образом меняет свою воинственную риторику в отношении Европы. Например, информационное сопровождение учений «Запад-2021» существенно отличается от риторики 2017 года. Если тогда россияне «пугали» Запад своей военной мощью и легкой придурковатостью, то, как было сказано выше, сейчас эта роль отводится Лукашенко. Наоборот, основной информационный посыл со стороны РФ, который фиксируют как поляки, так и литовцы сейчас абсолютно другой: «мы не несем вам никакой угрозы». Конечно, россияне хотят таким образом сыграть на контрасте с Лукашенко, а также им нужно запустить Северный поток-2. Возможно, дело и в планах по размещению своих войск в Беларуси – не хотят нагнетать обстановку.

Но скорей всего причина в другом. А именно в изменении стратегической расстановки сил в регионе. Нет, российская угроза странам Балтии и Польше потенциально сохраняется. Просто НАТО сейчас лучше готово, чем в 2017 году. И россияне это понимают. Поляки не просто так решили купить 250 Абрамсов. США и НАТО регулярно отрабатывают усиление своих группировок на балтийском направлении. А ежегодные учения «Defender Europe» достигли масштабов времен Холодной войны.

Однозначно можно сказать, что для Украины уровень угроз не снижается. Более того, нельзя исключать, что Кремль попробует втянуть и официальный Минск в свою украинскую авантюру. Ряд военных экспертов считают, что именно в ходе белорусской фазы учений «Запад-2021», где запланирована отработка ведения боевых действий в урбанистической местности, россияне будут имитировать штурм Киева. Одно из возможных направлений удара на украинскую столицу – через Чернобыльскую зону отчужденности, которая охватывает и территорию Беларуси. Кстати, кто-то из российских политиков в свое время предлагал применить ядерное оружие против Украины именно здесь.

В итоге можно сказать, что делегитимизированный белорусский режим Александра Лукашенко потенциально превращается во внешнеполитический инструмент Кремля. Поэтому вопрос: штурм какого города вместе с российскими союзниками будут отрабатывать белорусские десантники, остается открытым.

Автор: Ігор Левченк: Belarus Security Blog \ ЦЕНТР ДОСЛІДЖЕНЬ АРМІЇ, КОНВЕРСІЇ ТА РОЗЗБРОЄННЯ