Как и чем Лукашенко угрожает Украине

К годовщине псевдовыборов в Беларуси Александр Лукашенко подготовил восьмичасовую пресс-конференцию, где представил свою версию реальности. «Большой разговор» стал кульминацией информационно-пропагандистского экшена, продюссируемого самопровозглашенным президентом с прошлого августа.

Единственная цель Лукашенко – любой ценой удержать власть, искать логику в его словах и действиях бессмысленно. Развязывая террор против беларусского народа и гражданского общества, шантажируя и угрожая странам ЕС, «коллективному Западу», он не думает о политических и экономических последствиях для Беларуси и сознательно идет на обострение.

Одновременно Лукашенко пытается «заговорить» тему, заполнить информационное пространство исключительно собственными цитатами и заявлениями. Чаще всего объектами информационных атак становятся не только западные соседи Беларуси, но и Украина. И тут четко прослеживается связь, а часто и прямое дублирование нарративов кремлевской пропаганды.

Информационные выпады Лукашенко не всегда воплощаются в жизнь. Но их анализ позволяет распознать направления, по которым стоит ожидать от беларусского режима провокаций или действий, направленных на обострение ситуации. Риторика Лукашенко за прошедший после фальсификации выборов год все теснее переплетается с информационными кампаниями Кремля.

Фабрика «доказательств»

Говорить об якобы исходящей из Украины опасности Лукашенко начал практически сразу после псевдовыборов в августе 2020 года и последовавших за ними масштабных протестов. Информационный старт этому дал Кремль, который активно распространял через подконтрольные медиа каналы тему «украинского следа» в беларусских событиях июля-августа 2020 года. Сюда же относится фейк о «подготовке Украиной майдана в Беларуси», об участии в акциях протеста «украинских боевиков», о проведения спецслужбами Украины «международных спецопераций» с использованием территории Беларуси.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что к дестабилизации Беларуси причастны «боевики из Украины», переброшенные в количестве 200 человек для радикализации протестов. Эти же месседжи повторял и Лукашенко, а помощь в их продвижении оказывал российский пропагандистский десант в Беларусь во главе с Маргаритой Симоньян.

Для формирования из Украины образа врага для Беларуси кремлевские медиа провели ряд информационных кампаний, в которых активно цитировали Лаврова и главу СВР РФ Нарышкина.

Но всем этим обвинениям очевидно не хватало и не хватает подтверждения реальными фактами. Поэтому к информационному подкреплению привлекают беларусские спецслужбы, которые координируются с российскими коллегами. Во время пресс-конференции Лукашенко прямо сказал об этом: «ФСБ и КГБ работают в теснейшем контакте. Мы сотрудничаем, учимся. У нас очень много общих задач. Помогаем друг другу».

Однако все материалы спецслужб, которые демонстрировал Лукашенко – «разговоры Ника и Майка», 150 джипов из Литвы с пулеметами для расстрела президента, погреб в Гомельской области, куда его должны были посадить вместе с сыновьями, финансирование ЦРУ и ФБР операции по свержению – на деле подтвердили противоположное: все эти «доказательства» грубо сфабрикованы. Об этом же говорит и циничное использование режимом политических заложников, таких как Роман Протасевич.

Формирование образа врага из Украины

В своей риторике Лукашенко представляет Украину врагом, регулярно пытается обвинить Киев в радикализации беларусского протеста и внешнем вмешательстве, перекладывает на соседей собственные ошибки, да и попросту угрожает.

Нападки Лукашенко артикулирует как прямо, угрожая, например, перекрыть поставки топлива в Украину, так и просто обсуждая возможность или невозможность каких-то действий, как, например, происходит с постоянным муссированием темы признания Крыма российским.

В публичных выступлениях и медиа кампаниях можно выделить несколько ключевых треков, которые Лукашенко использует для информационных манипуляций и давления на Украину. Среди них наиболее заметные:

возможное признание Крыма российским,

легитимизация незаконных формирований так называемых ЛДНР,

усиление военного сотрудничества с Россией,

перекрытие границы с Украиной и блокирование или ограничение поставок товаров, в том числе нефтепродуктов.

Чей Крым?

Лукашенко хорошо понимает, что даже просто обсуждая возможность признания российской аннексии Крыма, или организации туда авиарейсов, или развитие связей с оккупированным полуостровом, он не только сознательно допускает нарушение норм международного права, но и вынуждает Украину реагировать. В последующем это используется в том числе для демонстрации, якобы, проводимой Киевом «политики конфронтации».

Так, во время последней пресс-конференции Лукашенко фактически высказал готовность признать российский суверенитет над временно оккупированным украинским Крымом: «Когда Беларусь Крым признает? Я отвечаю публично: когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукты. За мной дело не заржавеет».

Поскольку это высказывание оценивалось неоднозначно, а некоторые аналитики интерпретировали его как неготовность Лукашенко признавать Крым российским, к его трактовке подключился министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Находясь в Крыму, он заявил, что Лукашенко должен помнить о том, что полуостров, якобы, часть России, которая входит в состав Союзного государства с Беларусью. Таким образом Кремль толсто намекнул, что возможности для маневра в этом вопросе он Лукашенко не оставляет.

Вопрос о признании Крыма озвучивает не только Лукашенко. В июле в Беларуси стартовала общественная кампания «Признай Крым!», которая вряд ли могла происходить без благословения беларусского диктатора. Перед этим газета «Минск – Новости», печатный орган Мингорисполкома опубликовала объемный редакционный материал – «Минчанину с семьей удалось отдохнуть в Крыму». Тут нужно напомнить, что пересечение границы с оккупированным Крымом вне украинского пункта пропуска, то есть с территории РФ, является незаконным и может повлечь уголовную ответственность.

Во время «большого разговора» Лукашенко также признал допуск беларусской стороной на свою территорию так называемых «прокуроров» из временно оккупированного Луганска для допроса Романа Протасевича. Интересно, что раньше МИД Беларуси в официальном ответе МИД Украины категорически отрицал факт допроса Протасевича представителями так называемых ЛДНР.

Военное сотрудничество с Россией

В информационных кампаниях в Беларуси по созданию из Украины образа врага постоянно присутствует и тезис об усилении присутствия НАТО на украинской территории. Он используется для обоснования необходимости организации военного противодействия угрозам с украинской территории и увеличении военного сотрудничества с Россией.

Риторика официального Минска не оставляет выбора и вынуждает Украину оценивать реальность угроз расширения беларусско-российского военного сотрудничества и возможных провокаций на границе с Беларусью.

О том, что такая угроза реальна, говорят слова самого Лукашенко, который 5 августа на совещании с беларусскими силовиками по вопросам ситуации на границе заявил: «…но руководство Украины, проводя антинародный курс там, взяло ориентацию конфронтации… И для нас это дополнительная угроза, которых мы не имели ранее... такие действия сопредельной стороны, если это произойдет, будут грозить конфликтом, ведь пограничники по закону должны защищать границу и не допускать ее нарушения».

Лукашенко приучает беларусов к мысли о необходимости российского военного присутствия и регулярно повторяет: «Если нужно будет для безопасности Союзного государства, которое мы строим, для безопасности Беларуси и России разместить здесь все вооруженные силы со всеми видами вооружений – они будут здесь размещены незамедлительно».

Кремль также навязывает как Украине, так и Европе необходимость рассматривать Беларусь в качестве противника и ожидать военного вторжения с ее территории. Этой же цели будет служить и проведение в сентябре совместных военных учений «Запад-2021».

Администрация Лукашенко так комментировала результаты его очередной встречи с Путиным: «Украина. Здесь отдельно обсудили ситуацию с увеличением военного присутствия блока НАТО на территории страны. В частности, проведения масштабных учений и планы Альянса по строительству военных баз».

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин 30 июля обозначил, что «Украина продолжает реализацию курса на интеграцию в НАТО. Наиболее вероятно, что официальный Киев для получения дополнительных дивидендов от своих западных партнеров продолжит попытки спекуляции возможности российской агрессии с территории Беларуси. При этом, по нашей оценке, в преддверии российско-беларусских учений “Запад-2021” их интенсивность будет нарастать. Нельзя исключить, что для получения фактурного материала для обвинения Беларуси и России руководством Украины могут быть организованы различного рода провокации на наших южных границах».

Эти заявления Украине необходимо рассматривать «от обратного» и в свою очередь быть готовой к попыткам организации Беларусью провокаций на границе, в том числе во время учений «Запад-2021».

Прагматичный экспорт

Лукашенко также регулярно угрожает Украине ограничениями импорта различных товаров в Беларусь и запретом поставок в Украину, в частности нефтепродуктов – статья экспорта критичная для самой Беларуси.

Например, в ноябре 2020 года Лукашенко заявлял: «Вы смотрите, чтобы мы не закрыли границу для товаров с украинской территории. И вы вообще не сможете не только на наш рынок поставлять продукцию, но и перерабатывать в Беларуси украинскую продукцию и поставлять на все рынки, прежде всего евразийский рынок».

На пресс-конференции в августе этого года Лукашенко говорит уже о возможности «поставить на колени» Украину, если Беларусь совместно с Россией в течение суток прекратит поставки горюче-смазочных материалов: «И завтра на вилах бы повыносили и Зеленского, и всех остальных. Потому что 35% – мы, 35-40% – Россия поставляет топлива в Украину».

Однако существенных экономических санкций против Украины Беларусь на сегодня не ввела, даже несмотря на заявления о переходе Украиной «красных линий» как реакции на захват самолета Ryanair в мае: «Белорусско-украинские политические отношения [находятся] на очень низком уровне, и красная черта перейдена тогда, когда Евросоюз еще не прекратил авиасообщение с нами, а Украина это сделала. За что? Неужели до такой мерзости можно дойти, чтобы, извините меня, похерить все, что было до сих пор, все то, что мы делали и сделали для Украины?».

Режим индивидуального лицензирования на импорт ряда украинских товаров, в частности кондитерских изделий, шоколада, сельхозтехники, который был введён в Беларуси в мае сроком на полгода, серьезно на украинско-беларусскую торговлю не повлиял.

Закрытие границы

Практически так же, как и с экономическими санкциями, обстоят дела с систематическими заявлениями Лукашенко о закрытии границы с Украиной. Заявления есть – а их реализации на практике нет.

Лукашенко угрожает закрыть границу начиная с прошлой осени. При этом часто выдает желаемое за действительное. В декабре 2020 года он говорил об этом снова в контексте мнимых поставок в Беларусь оружия: «И с Украиной сейчас закрыли уже (ред.- границу), мышь не проползет». Несколько раз возвращался к этой теме в своих следующих выступлениях. Например, 2 июля: «Огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь. Поэтому я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной».

В ходе «большого разговора» обвинения были направлены уже в сторону Владимира Зеленского: «Ладно, побежал за Западом [Зеленский], плюнул на все, но зачем ты боевиков готовишь на территории Украины и оружие забрасываешь к нам сюда? Ведь оружие идет в основном с Украины. Сейчас мы, конечно, закрыли намертво эту границу. Зачем вы это творите?».

Все эти заявления имеют скорее пропагандистский характер и в большей мере ставят целью обвинить Украину в контрабанде и экспорте радикалов, чем реально ввести ограничения.

Обвинения в радикализации

Одновременно с попытками организации давления на Украину по названным пунктам, Лукашенко и беларусские силовики обвиняют Украину во вмешательстве во внутренние дела Беларуси, причастности к дестабилизации ситуации после выборов президента – 2020, организации и финансировании экстремистской и террористической деятельности, контрабанде оружия в Беларусь.

Заявления о задержаниях в Беларуси «террористических групп», «экстремистов» и причастности к этому Украины озвучиваются обычно Лукашенко лично и сопровождаются беларусскими провластными и кремлевскими медиа.

Подобные материалы фабрикуются систематически, что указывает на целенаправленную дискредитацию Украины. Такие заявления дублируются кремлевскими нарративами об исполнении Украиной «указаний Запада», который, якобы, развернул на украинской территории мощный разведцентр для работы против Беларуси.

Эту идею Лукашенко озвучил, например, в ноябре: «в данный период против страны работают мощнейшие спецслужбы мира…США – они под Варшавой центр создали, а сейчас в Киеве создали. Ладно я бы сказал, но мы с россиянами, разведки наша и российская поработали, увидели эти центры».

В подобных заявлениях Лукашенко часто ссылается на заявления Кремля, обвиняя Украину наряду с Литвой, Польшей и Чехией и «коллективным Западом» во вмешательстве во внутренние дела Беларуси.

Рассказывая о задержании в Беларуси террористических и экстремистских групп, например группы анархиста Олиневича в октябре 2020 года или беларусского экс-политзаключенного Автуховича в июне 2021 года, акцентируется, что группы были сформированы, скрывались, снабжались оружием и курировались с территории Украины. Цитируя Лукашенко: «Сейчас мы их все каналы вскрыли. Они везли тоннами оружие через Украину». А глава КГБ Тертель заявлял: «Мы достоверно владеем информацией о причастности украинских спецслужб к проекту Автуховича».

О том, что кампания по фабрикации обвинений для дискредитации Украины будет продолжаться, говорят и слова Лукашенко о том, что в Беларуси «вскрыты созданные «спящие» террористические ячейки, так называемые отряды самообороны. Цель этих ячеек – насильственная смена власти в день икс». По его словам, координаторами выступили Литва, Польша, США, Украина и Германия.

Используя результаты провокаций и сфабрикованные материалы, Лукашенко называет Украину исполнителем воли «коллективного Запада» и обвиняет в проведении антибеларусской политики, в частности поддержке «беглых» оппозиционеров и укрывательстве экстремистов. Так, 19 июля в интервью телеканалу Sky News Arabia Лукашенко заявил: «За провокацией прежде всего, это нам абсолютно известно, стоят США, их спецслужбы, и не только… Потому что заказать убийство Президента и журналистов, видных граждан Беларуси, совершить террористические акты возможно только с согласия высшего руководства той или иной страны. Исполнители или страны, из которых осуществляется исполнение этих мероприятий, мы их тоже знаем – это Литва, отчасти Латвия, прежде всего Польша и Украина».

В этом же контексте беларусский режим обвиняет Украину в участии в информационной войне против Беларуси. Так, председатель КГБ Иван Тертель заявляет: «Мы видим очень тесное взаимодействие украинских подразделений информационной войны с польскими, литовскими. Координация на уровне специалистов на проведение конкретных информационных операций в отношении Республики Беларусь с целью нанесения ущерба».

Украина регулярно опровергает фейки, которые продуцирует режим Лукашенко и кремлевская пропаганда. 10 августа МИД Украины вызвал Временного поверенного в делах Республики Беларусь в Украине Камышева, чтобы выразить протест в связи с рядом недопустимых заявлений Лукашенко во время пресс-конференции 9 августа. Среди указанных заявлений – готовность признать российский суверенитет над временно оккупированным украинским Крымом, обвинения Украины в «переправке оружия» и подготовке «боевиков» для действий на территории Беларуси. МИД Украины также заявил, что фейком о внешних угрозах государственности Беларуси со стороны Украины и других западных государств Лукашенко пытается оправдать свои репрессивные методы и ограничения прав и свобод граждан Беларуси.

За прошедший после фальсификации выборов в Беларуси год, Лукашенко отказался от нейтрального статуса в отношениях с Украиной. Он также утратил «информационный суверенитет» и вынужден следовать в фарватере российской пропаганды, высказывая угрозы в адрес Киева. Все это стало ценой, которую заплатил Лукашенко за помощь Кремля в сохранении своей личной власти в Беларуси.

Дальнейшая информационная конфронтация Лукашенко с Киевом будет происходить по указке из Москвы и рискует, в ближней перспективе, перейти в реальные провокации на границе во время учений «Запад-2021», а в дальней – информационную войну на стороне России в противостоянии с Украиной в энергетическом секторе.

Источник: ISANS